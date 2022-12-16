Жареный петух, обиженный русский и псковская Англия

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.
Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.
По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.
Сегодня в выпуске:
Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.
Изображение: memesmix.net
Почти каждый день сейчас начинается с плохих новостей. Повестка не ограничивается СВО, геополитикой, сравнениями русской эмиграции сейчас и сто лет назад и дебатами о традиционных отечественных ценностях. Пугает колоссальное количество ЧП по стране. Взрывы газа, пожары в ТЦ, крупные дорожные аварии последние пару месяцев происходят регулярно. Как водится, подробных разъяснений представители власти и контролирующие органы не дают, разводят руками, отсылают журналистов до выяснения обстоятельств. И без того нервный народ за неимением оперативной официальной информации занимается мифотворчеством.
Прервем думскроллинг и оглядимся вокруг. Что вообще происходит? Какой-то тотальный бардак. Ощущение, что фокус внимания властей сместился исключительно на отстаивание российских рубежей и защиту русского мира. Я не знаю, как еще объяснить резкий скачок ЧП по стране. Халатность и родной «авось» всегда были у нас в тренде. Но сейчас они стали, кажется, определяющими характеристиками любых процессов. Меня особенно ужасает количество пожаров в магазинах. Тем более, страшно об этом читать перед Новым годом, когда люди массово идут за подарками к праздникам. Непонятно, какую роль в трагедиях играют так называемые «непредвиденные» обстоятельства. Лично я в них не верю, а в массовый пофигизм - вполне. Но жареный петух клюнул-таки куда надо наши службы безопасности. Пока количество масштабных возгораний не перевалило за сотню, МЧС решило внепланово проверять ТЦ и склады на соблюдение пожарной безопасности.
Спасибо, конечно, за своевременную заботу. Надеюсь, в Пскове это сделают оперативно и в не самые горячие предпраздничные дни. Однажды я пошла в гипермаркет перед Первым сентября, необходимо было что-то докупить к школе. До праздника оставалась буквально неделя. На календаре суббота, середина дня. Народа везде очень много, всюду очереди. И тут в разгар битв за белые рубашки последних размеров весь комплекс оглушает сигнал учебной пожарной тревоги. Люди покидали товары и удалились восвояси. Какая пробка образовалась у комплекса! Некоторые покупатели около 40 минут были не в состоянии выехать с парковки! Чует мое сердце, псковичей в последние дни уходящего года могут поджидать такие же сюрпризы от МЧС.
Есть ощущение, что сейчас из ведомства, сделали своеобразного козла отпущения. С марта этого года у бизнеса мораторий на проверки. Тем временем в разговорах о причинах пожаров в ТЦ постоянно фигурирует отсутствие проверок противопожарной безопасности. То есть фактически МЧС не доработало. С предпринимателей, которые позволили себе наплевать на безопасность своих клиентов, спрос не такой уж и большой. У них борьба с санкциями и сложная жизненная ситуация... (наверное, она подтолкнула все магазины, даже с российскими товарами, 24 февраля накрутить цены в несколько раз выше). Дорогой дедушка Мороз, подари нам безопасные походы по магазинам и побольше совести их хозяевам.
Изображение: pikabu.ru
Русский язык отныне находится под защитой! Госдума в первом чтении приняла правительственный закон об охране великого и могучего от иностранных слов.
Я уверена, что документ будет одобрен окончательно, и 24 мая, в День славянской письменности и культуры, праздничные мероприятия обретут максимальную русскость. В новом законе несколько составляющих:
Метод лингвистического кнута должен помочь закрепить статус русского языка как государственного на всей территории РФ. Особые указания по словоупотреблению получит сфера искусства. Со всей строгостью власти намерены подойти к контролю языка СМИ. Звучит серьезно! Но я не верю, что данный закон будет работать так, чтобы кто-нибудь, кроме людей, обязанных сдавать отчет о его выполнении на местах, заметит изменения в речи. Помните, как почти два года назад власти решили бороться с матом в соцсетях?
Смешно сейчас об этом читать. Люди как пилили контент с ненормативной лексикой, так и продолжают. И хоть бы что! Кстати, запикивание нехороших слов не решает проблему их употребления.
В общем, пока депутаты принимают новые законы, люди продолжают привычную жизнь. И сейчас ничего не изменится. С англицизмами, заполонившими речь политиков и СМИ, примерно та же история. Новенькие словечки из постоянно обновляющегося молодежного сленга являются не только материалом для изучения филологов в ПсковГУ, но и инструментом заигрывания с публикой. Многие публичные персоны, стремясь понравиться прогрессивной части общества, пытаются говорить с ней буквально одном языке.
Особые словечки, отличающие одно поколение от другого, - нормальное явление. Молодежь стремится к самоидентификации, для этого она создает некий шифр, который отражает ее интересы. Язык – структура гибкая, его обновление естественный процесс, к этому нет вопросов. Они есть к персонам на высоких трибунах, которые не умеют разговаривать понятно и убедительно без использования дешевых методов привлечения внимания к своей личности. Еще один сомнительный с точки зрения реализации закон сейчас находится на рассмотрении. Согласно нему в России могут запретить использовать в рекламе не кириллический алфавит.
А как же Z и V, спросите вы? Это другое, тут понимать надо.
Фото здесь и далее: Игорь Ефименко
В новогоднюю афишу Псковского театра драмы вошел спектакль «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу. На премьерном показе этой постановки мне посчастливилось побывать. Я совершила две ошибки: обстоятельно познакомилась с текстом произведения и осмелилась ждать многого от действа. Пришла бы неподготовленным зрителем, жаждущим чуда в жизни, и хохочущим над чужой бытовухой, то рассыпалась бы сейчас в обстоятельных восторгах. Увы, впечатление от премьеры осталось неоднозначное. Но обо всем по порядку.
В спектакле много безусловно хорошего. Первые минут 15-20 происходящее на сцене завораживает. Все лучшее, что есть в действе, показывается зрителю одновременно. Динамичная музыка, органичная игра света и цвета, фактурные декорации, красивые костюмы, актеры, которые раскрываются сразу все и в лучшем виде – загляденье. Я было подумала, что так 2,5 часа и просижу с отрытым ртом. Но волшебство быстро распалось на составляющие. Все перечисленные объективные плюсы постановки больше не концентрировались столь сильно ни в одной сюжетной точке.
Последующие сцены имели каждая собственный ритм, были выдержаны в манере, приличествующей разворачивающимся событиям, и у меня не вызвали никаких эмоций. Спасала сценография «Пигмалиона» и пластика актеров. Простота и совершенство решений в этих элементах спектакля восхищает. Например, сидит главный герой, мистер Хиггинс, на высоком стуле, напоминающем стремянку. Выше него в пространстве сцены не забирается никто. Очень быстро зритель понимает, что Хиггинс мнит себя лучше остальных людей, при всей своей грубости и невоспитанности. Только забраться по лестнице недостаточно для того, чтобы заслужить уважение и любовь. Этого герой понять не в состоянии. К сожалению, подобных деталей в «Пигмалионе» немного, и моей фантазии негде разгуляться.
Режиссер постановки Дамир Салимзянов зарекомендовал себя на театральном поприще как мастер комедий. Юмора в постановке предостаточно, хотя афиша и гласила - «мелодрама с элементами комедии». Лучшим проявлением этого сложного жанрового определения я бы назвала игру Андрея Кузина, исполнившего роль отца главной героини, Альфреда Дулиттла. Весь спектакль стоит того, чтобы увидеть и услышать этого персонажа. А вот речь Элизы Дулиттл и мистера Хиггинса меня смутила. Фонетические решения из русского языка, предложенные режиссером, который сам переводил пьесу Шоу, должны были сделать постановку понятнее всем, кто не владеет языком английским и не понимает, о каких тонкостях произношения рассуждает профессор фонетики в оригинале пьесы. Я игру звуков и юмор поняла, но актеров, почти матерящихся на сцене, не оценила. У меня соседи за стеной каждый вечер такой спектакль разыгрывают.
В общем, «Пигмалион» для тех, кто хочет отдохнуть головой, и ни о чем не думать. Рефлексировать в этой истории не о чем. Так что всем искателям вторых, третьих и десятых смыслов лучше посетить в новогодние праздники какую-нибудь другую постановку дрампуша.
Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.
Дина Дабришюте