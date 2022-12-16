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Блоги / Дина Дабришюте

Жареный петух, обиженный русский и псковская Англия

16.12.2022 14:06|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Обязательная пожарная безопасность, или Тот самый жареный петух.
  • Защита русского.
  • Сотворение кумира на сцене Псковского театра драмы.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Изображение: memesmix.net

Почти каждый день сейчас начинается с плохих новостей. Повестка не ограничивается СВО, геополитикой, сравнениями русской эмиграции сейчас и сто лет назад и дебатами о традиционных отечественных ценностях. Пугает колоссальное количество ЧП по стране. Взрывы газа, пожары в ТЦ, крупные дорожные аварии последние пару месяцев происходят регулярно. Как водится, подробных разъяснений представители власти и контролирующие органы не дают, разводят руками, отсылают журналистов до выяснения обстоятельств. И без того нервный народ за неимением оперативной официальной информации занимается мифотворчеством.

Прервем думскроллинг и оглядимся вокруг. Что вообще происходит? Какой-то тотальный бардак. Ощущение, что фокус внимания властей сместился исключительно на отстаивание российских рубежей и защиту русского мира. Я не знаю, как еще объяснить резкий скачок ЧП по стране. Халатность и родной «авось» всегда были у нас в тренде. Но сейчас они стали, кажется, определяющими характеристиками любых процессов. Меня особенно ужасает количество пожаров в магазинах. Тем более, страшно об этом читать перед Новым годом, когда люди массово идут за подарками к праздникам. Непонятно, какую роль в трагедиях играют так называемые «непредвиденные» обстоятельства. Лично я в них не верю, а в массовый пофигизм - вполне. Но жареный петух клюнул-таки куда надо наши службы безопасности. Пока количество масштабных возгораний не перевалило за сотню, МЧС решило внепланово проверять ТЦ и склады на соблюдение пожарной безопасности.

Спасибо, конечно, за своевременную заботу. Надеюсь, в Пскове это сделают оперативно и в не самые горячие предпраздничные дни. Однажды я пошла в гипермаркет перед Первым сентября, необходимо было что-то докупить к школе. До праздника оставалась буквально неделя. На календаре суббота, середина дня. Народа везде очень много, всюду очереди. И тут в разгар битв за белые рубашки последних размеров весь комплекс оглушает сигнал учебной пожарной тревоги. Люди покидали товары и удалились восвояси. Какая пробка образовалась у комплекса! Некоторые покупатели около 40 минут были не в состоянии выехать с парковки! Чует мое сердце, псковичей в последние дни уходящего года могут поджидать такие же сюрпризы от МЧС.

Есть ощущение, что сейчас из ведомства, сделали своеобразного козла отпущения. С марта этого года у бизнеса мораторий на проверки. Тем временем в разговорах о причинах пожаров в ТЦ постоянно фигурирует отсутствие проверок противопожарной безопасности. То есть фактически МЧС не доработало. С предпринимателей, которые позволили себе наплевать на безопасность своих клиентов, спрос не такой уж и большой. У них борьба с санкциями и сложная жизненная ситуация... (наверное, она подтолкнула все магазины, даже с российскими товарами, 24 февраля накрутить цены в несколько раз выше). Дорогой дедушка Мороз, подари нам безопасные походы по магазинам и побольше совести их хозяевам.

Изображение: pikabu.ru

Русский язык отныне находится под защитой! Госдума в первом чтении приняла правительственный закон об охране великого и могучего от иностранных слов.

Я уверена, что документ будет одобрен окончательно, и 24 мая, в День славянской письменности и культуры, праздничные мероприятия обретут максимальную русскость. В новом законе несколько составляющих:

  1. Борьба с засильем заимствований,
  2. Контроль за соблюдением должностными лицами и гражданами Российской Федерации языковых норм.

Метод лингвистического кнута должен помочь закрепить статус русского языка как государственного на всей территории РФ. Особые указания по словоупотреблению получит сфера искусства. Со всей строгостью власти намерены подойти к контролю языка СМИ. Звучит серьезно! Но я не верю, что данный закон будет работать так, чтобы кто-нибудь, кроме людей, обязанных сдавать отчет о его выполнении на местах, заметит изменения в речи. Помните, как почти два года назад власти решили бороться с матом в соцсетях?

Смешно сейчас об этом читать. Люди как пилили контент с ненормативной лексикой, так и продолжают. И хоть бы что! Кстати, запикивание нехороших слов не решает проблему их употребления.

В общем, пока депутаты принимают новые законы, люди продолжают привычную жизнь. И сейчас ничего не изменится. С англицизмами, заполонившими речь политиков и СМИ, примерно та же история. Новенькие словечки из постоянно обновляющегося молодежного сленга являются не только материалом для изучения филологов в ПсковГУ, но и инструментом заигрывания с публикой. Многие публичные персоны, стремясь понравиться прогрессивной части общества, пытаются говорить с ней буквально одном языке.

Особые словечки, отличающие одно поколение от другого, - нормальное явление. Молодежь стремится к самоидентификации, для этого она создает некий шифр, который отражает ее интересы. Язык – структура гибкая, его обновление естественный процесс, к этому нет вопросов. Они есть к персонам на высоких трибунах, которые не умеют разговаривать понятно и убедительно без использования дешевых методов привлечения внимания к своей личности. Еще один сомнительный с точки зрения реализации закон сейчас находится на рассмотрении. Согласно нему в России могут запретить использовать в рекламе не кириллический алфавит.

А как же Z и V, спросите вы? Это другое, тут понимать надо.

Фото здесь и далее: Игорь Ефименко

В новогоднюю афишу Псковского театра драмы вошел спектакль «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу. На премьерном показе этой постановки мне посчастливилось побывать. Я совершила две ошибки: обстоятельно познакомилась с текстом произведения и осмелилась ждать многого от действа. Пришла бы неподготовленным зрителем, жаждущим чуда в жизни, и хохочущим над чужой бытовухой, то рассыпалась бы сейчас в обстоятельных восторгах. Увы, впечатление от премьеры осталось неоднозначное. Но обо всем по порядку.

В спектакле много безусловно хорошего. Первые минут 15-20 происходящее на сцене завораживает. Все лучшее, что есть в действе, показывается зрителю одновременно. Динамичная музыка, органичная игра света и цвета, фактурные декорации, красивые костюмы, актеры, которые раскрываются сразу все и в лучшем виде – загляденье. Я было подумала, что так 2,5 часа и просижу с отрытым ртом. Но волшебство быстро распалось на составляющие. Все перечисленные объективные плюсы постановки больше не концентрировались столь сильно ни в одной сюжетной точке.

Последующие сцены имели каждая собственный ритм, были выдержаны в манере, приличествующей разворачивающимся событиям, и у меня не вызвали никаких эмоций. Спасала сценография «Пигмалиона» и пластика актеров. Простота и совершенство решений в этих элементах спектакля восхищает. Например, сидит главный герой, мистер Хиггинс, на высоком стуле, напоминающем стремянку. Выше него в пространстве сцены не забирается никто. Очень быстро зритель понимает, что Хиггинс мнит себя лучше остальных людей, при всей своей грубости и невоспитанности. Только забраться по лестнице недостаточно для того, чтобы заслужить уважение и любовь. Этого герой понять не в состоянии. К сожалению, подобных деталей в «Пигмалионе» немного, и моей фантазии негде разгуляться.

Режиссер постановки Дамир Салимзянов зарекомендовал себя на театральном поприще как мастер комедий. Юмора в постановке предостаточно, хотя афиша и гласила - «мелодрама с элементами комедии». Лучшим проявлением этого сложного жанрового определения я бы назвала игру Андрея Кузина, исполнившего роль отца главной героини, Альфреда Дулиттла. Весь спектакль стоит того, чтобы увидеть и услышать этого персонажа. А вот речь Элизы Дулиттл и мистера Хиггинса меня смутила. Фонетические решения из русского языка, предложенные режиссером, который сам переводил пьесу Шоу, должны были сделать постановку понятнее всем, кто не владеет языком английским и не понимает, о каких тонкостях произношения рассуждает профессор фонетики в оригинале пьесы. Я игру звуков и юмор поняла, но актеров, почти матерящихся на сцене, не оценила. У меня соседи за стеной каждый вечер такой спектакль разыгрывают.

В общем, «Пигмалион» для тех, кто хочет отдохнуть головой, и ни о чем не думать. Рефлексировать в этой истории не о чем. Так что всем искателям вторых, третьих и десятых смыслов лучше посетить в новогодние праздники какую-нибудь другую постановку дрампуша.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #регион60 #театр #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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