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Акценты патриотизма, здоровая крыша и Новый наступающий

23.12.2022 15:25|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Акценты патриотизма в России.
  • Жажда озеленения.
  • Праздник, который смог.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Изображение: memchik.ru

Уж сколько раз твердили миру, что патриотическая символика священна, что любая уважающая себя страна должна оберегать ее, российский народ будто бы чего-то недопонимает. Кроме государственных символов страны - флага, герба, гимна - есть целый ряд идеологически важных и потому неприкосновенных элементов культуры. Это памятники героям, воинские захоронения, вечный огонь. Перечисленное не просто точки на карте, куда раз в год стекаются школьники, студенты, ветераны и представители власти. Все это – объекты материальной патриотической культуры. Если случаются акты вандализма на них, то всегда происходит большой скандал. Так, например, если речь идет о разрушении гранитных памятных плит, то подразумевается, что опорочили память о государственно значимом событии. В Псковской области не раз фиксировался беспредел на воинских захоронениях. Его виновниками (а в чьей-то терминологии даже преступниками) оказывались подростки. Ох что начиналось! От омбудсмена до местных жителей, высказывались все и единогласно осуждали хулиганов.

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В нынешнее смутное время, когда в России много говорится о патриотизме, его проявлениях, о том, как важно помнить, кто защитил мир от фашизма, любые, даже словесные, посягательства на историческую память воспринимаются особо болезненно. Уничтожение советских памятников на территориях стран Балтии вызвало бурное обсуждение и осуждение в обществе. «Курган дружбы» в Себежском районе, на котором латышская сторона снесла все мемориальные плиты, стал символом настоящего раздора с соседями.

Это вам не санкции, это уже плевок в лицо народа. Запрещать можно что угодно, но попирать память... В общем, такое не прощают. Кажется, даже либералы не нашли достаточных аргументов для оправдания действий Латвии. Единственно адекватным ответом России может быть в сложившейся ныне геополитической ситуации укрепление патриотических настроений. Госпропаганда хоть и не работала на опережение, но за этот год сделала немало. Кроме законов, защищающих позицию государства в вопросах СВО, приняты документы, которые провозглашают неприкосновенность патриотической символики. Например, за осквернение георгиевской ленты, которая считается символом воинской славы России и Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, положен штраф до пяти миллионов рублей.

Помните, ко Дню Победы сотнями раздавали на улицах городов эти ленты? Где только потом их не было! На замках сумочек, на ошейниках у собак, в бардачках авто... Кроме того, особо ушлые маркетологи лепили к 9 мая оранжево-черные ленты на упаковки сосисок, хлеба, бытовой химии и т.д. Хоть решение Госдумы штрафовать за осквернение георгиевских лент и кажется нам сейчас в духе времени, я бы отнесла его к давно назревшим, как и поднятие российского флага в школах. Защита национальных символов на государственном уровне – это нормально в любой ситуации, особенно в непростой исторический период. Отмечу, что она никак не мешает слушать разные мнения о происходящих в стране событиях.

Изображение: meme-arsenal.com

Пока у людей едет крыша от уходящего 2022 года, архитекторы и дизайнеры предлагают массово озеленить крыши домов. На первый взгляд, идея выглядит как симметричный ответ экоактивистам, которые буянят в галереях искусства. С другой стороны, кто-то же должен подумать о пользе и красоте городских джунглей.

Предполагается, что к 2024 году Минстрой должен основательно проработать вопрос об использовании экологичных технологий в благоустройстве территорий. Кроме высаживания растений на крыши домов, в этот комплекс входят «умное» освещение улиц и экопарковки. Звучит весомо! Это вам не детские площадки ставить! Радует, конечно, что кто-то планирует светлое зеленое будущее аж на два года вперед. Правда, кроме этого нюанса, ничего положительного об идее дизайнеров я сказать не могу. Хорошо рассуждать о том, как космические корабли будут бороздить большой театр, плохо, когда ни кораблей, ни помещения под них нет. Вот так же и в ситуации с прогрессивным благоустройством.

У урбанистов и дизайнеров пространств есть одна интересная особенность, иногда она и у архитекторов встречается – непомерная фантазия. При этом полноценного практического приложения ей найти никто не может. Готовые проекты организации почти всех общественных территорий выглядят как письмо из «Простоквашино». Я считаю, что Псков имеет свое лицо только потому, что у нас много памятников одной направленности – церковной. Это мы, как говорится, к ним привыкши, турист же всегда удивляется, а удивление (и восхищение) может простить многие провалы благоустройства городского пространства. Может, поэтому, так часто региональные и городские власти говорят, что Псковская область – туристическое место. Жить тут постоянно в каком-то смысле невыносимо. Новые районы растут уродливыми коробками, облагораживание исторического центра спотыкается о нехватку денег. По той же причине, например, толком не идет реализация плана благоустройства второго берега реки Великой. И так сойдет!

Последние годы город перерыт из-за реконструкции и ремонта улиц. Правда, так получается, что пока латают одно, другое настолько выходит из строя, что приходится браться за него, иногда не закончив первое. Отремонтированные территории выглядит порой настолько странно на общем фоне, что на секунду не понимаешь, где вообще оказался. Я, например, всегда ловлю полное ощущение Петербурга, когда еду по отремонтированному участку Поземского или Фабрициуса. Высокие столбы с фонарями и светло, прямо как будто не провинция, даже дорогу хорошо видно, даже пешеходов на ней. Красиво, но как-то не по-нашему. А хочется, чтобы и по-нашему, и удобно. Я сейчас ни в коем случае не бросаю камень в огород местным властям, они делают все, что могут. Действительно, странно то, что уважаемые прогрессивные архитекторы и дизайнеры в России не придумали до сих пор какой-нибудь способ борьбы с гололедом. Может, рельефы на тротуары нанести? Все-таки у нас не юг, озеленение крыш мы увидим в лучшем случае месяца четыре в году. А Пскову уже сейчас не хватает улиц без сосулек и наледи.

Изображение: ellegirl.ru

В соцсетях начался период традиционных мемов о новогоднем настроении и его отсутствии, но люди в реальной жизни в этом году ждут праздников как никогда. Я в этом уверена потому, что очень рано, еще с октября, многие в городе начали украшать свои квартиры и дома. Гирлянды висят всюду! Загляденье! Но сильно этому безудержному веселью радоваться не стоит, так как ни о чем хорошем оно не говорит. Оголенный нерв массового общественного сознания отчаянно ищет положительных эмоций. Эти огонечки на окнах как истерика, когда человек и плачет и смеется одновременно.

Но вернемся к прекрасному. Эстетики много не бывает, а кого-то светодиодные разноцветные маячки хоть немного подбодрят по пути домой с работы, которая еще есть. Городские власти Пскова в новом праздничном сезоне уже неплохо поработали. Светящиеся фигуры и гирлянды, новые арт-объекты, любимые арт-объекты, бесплатные катания на коньках, платная дача Деда Мороза – в общем, никто не уйдет разочарованным. Главную елку областного центра не сожрали мыши, что тоже не может не радовать. Единственное место в городе, которое из-за обилия светящихся фигур выглядит несколько нелепым – это Детский парк. Разместить бы половину экспонатов по дворам или на набережной Великой, было бы интереснее гулять. А то только «Россия...» нам и светит.

В потемках декабрьского вечера, который начинается в обед, Псков расцветает. Главные улицы города приглашают к неспешным прогулкам, микрорайоны, до которых надо еще добраться, радуют по-настоящему красивыми общественными пространствами. Надеюсь, инфополе не омрачат до самого конца праздников истории о вандалах или крайне неблагоприятных погодных явлениях. Не хотелось бы и других плохих новостей. И без того атмосфера грядущих праздников не шибко веселая. Делают ее такой только внешние атрибуты, настроения у россиян так себе. Тут играет роль и этическая сторона гуляний во время СВО, о чем многие неоднократно рассуждали, и сокращение доходов граждан. Народ особо пристально следит не только за тем, что кушает сосед и какая у него температура воздуха в квартире, но и за тем, куда власти намерены потратить бюджет. Во многих крупных городах страны отменен салют в новогоднюю ночь. Это логично и этически, и материально. Великие Луки тоже отказались пускать деньги на воздух.

Лично я горячо поддерживаю властей тех регионов, где принято решение запретить продажу фейерверков вплоть до конца января. Считаю, что нашему приграничью необходимо сделать так же.

Не знаю как вас, а меня уже вторую неделю беспокоят горожане, запускающие среди ночи салюты. Новогоднее настроение это не создает, только нервирует. Впрочем, как и любимые детьми бомбочки. Еще даже католическое Рождество не наступило, а в области уже есть пострадавшие несовершеннолетние.

Уж лучше деньги, которые выделяются из семейного бюджета на подобные развлечения, потратить на лишнюю гирлянду на окно. Чтобы прохожим стало красивее, а не тревожнее.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #Новый год #патриотизм #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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