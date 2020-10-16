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Пустые ямки

Волна вандализма самого мерзкого характера прокатилась по Псковской области. Тут уже дело не в разбитых светильниках и обворованной новогодней елке. Куда хуже. Без зазрения совести, потому что она отсутствует, потоптались по шрамам, оставленным войной. Одни отдавали свои жизни, для других это повод поглумиться или нажиться.

Пока отойдем чуточку в сторону от нашей области. На днях в болгарской столице Софии осквернили памятник Советской Армии. На основании монумента в честь освобождения страны появились нацистские символы. Посольство России, как принято в таких случаях, выразило «глубокое возмущение кощунственным актом». Не в первый раз благодарные потомки освобожденных пытаются перечеркнуть общую историческую память. Например, в 2011 фигуры бойцов у подножия монумента расписали под персонажей американских комиксов.

Случай этот не единственный на пространстве бывшего соцлагеря. Давно все понятно с «братьями», которые о родстве вспоминают только, когда надо спастись от кривого турецкого ятагана или сумрачного немецкого гения. Мне в этом смысле близка позиция надменных англосаксов, заявляющих, что «у Британии нет постоянных врагов и постоянных друзей, а есть только постоянные интересы». Нам бы поучиться. Пусть их в следующий раз спасают Супермен и Бэтмен, а не русские Алеши.

Однако есть один вопрос. Чем мы-то лучше?

Сначала студентки устраивают тренировку по регби у Вечного огня в Пскове. Тренер называет произошедшее не тренировкой, а игрой, как будто это что-то меняет. И не видит ничего предосудительного в том, что привел дюжину девушек перебрасывать мяч у могилы. А там вообще-то настоящее захоронение, на мемориал перенесли останки бойца, погибшего в первые дни войны на берегу Великой. «Мы просто решили поиграть», - говорит человек, авторитетный для вчерашних школьниц, формирующий их картину мира.

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Потом в порховском Полоное трое подростков идут громить кладбище. Факт сам по себе страшный. Повредили 16 надгробий. И опрокинули памятную плиту, посвященную Арнольду Мери.

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Кто это такой, малолетние дебилы должны бы знать. С 2009 года местная школа носит имя первого эстонца, ставшего героем Советского Союза за совершенный неподалеку подвиг. В первые дни войны захватчики форсировали Шелонь и начали наступление на Дно, важный железнодорожный узел. Арнольд Мери, будучи в бою четырежды раненым, остановил бегство советских бойцов перед лицом немецкого десанта и организовал оборону, сорвав планы противника. До самой смерти в 2009 году возглавлял Антифашистский комитет Эстонии. На присвоение школе его имени в Полоное приезжала внучка героя, встречал ее глава района Виктор Степанов.

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Теперь глава района вынужден оправдываться:

«Когда я узнал об этом факте вандализма, мне стало не только стыдно, но и обидно. Шайка малолетних негодяев сломала памятник герою войны и еще полтора десятка надгробий на гражданском кладбище. Почему это произошло, будем разбираться, и разбираться серьезно. Это не единичный случай, а опасная тенденция. Все чаще слышим о таких случаях, когда на Вечном огне пытаются пожарить шашлыки. Серьезный разрыв между поколениями. То, что в нас вколачивали, как гвозди, когда мы были маленькими, теперь… приоритеты изменились. Чтобы ситуацию переломить, потребуется не один год».

И следом - кража туй с мемориала в Жидиловом Бору под Псковом. Это уж вообще в голове не укладывается, орудовали точно взрослые. Братское захоронение, которое ежегодно пополняют поисковики, облагородили 16 деревьями. Мертвым все равно, рассудили похитители и оставили после себя пустые ямки. Перенесли к монументу свою внутреннюю пустоту и ущербность.

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Похоже, все равно уже и живым, раз это все происходит. Вот ведь парадокс. На дворе Год памяти и славы, 75-летие Великой Победы. Тонны цветов ложатся к монументам. Часы торжественных речей звучат в микрофоны. Так может в них и дело? Мертвые шаблонные фразы не порождают человеческого отклика. «Мужество», «подвиг», «не забыты», «воодушевляет», «наследники», «священный», «деды и прадеды», «никогда», «поклон», «народ», «цена». Звучит цинично и говорить об этом неприятно, но я могла бы составить свой «Торжественный комплект», вроде того, что был у Остапа Бендера. Компонуешь правильные слова, получаешь очередную пустую речь с нулем смысла. Чем выше уровень пафоса, тем сильнее сказанное отскакивает от ума и сердца, не оставляя никакого следа. Наверняка, водили подростков из Полоное и на ближайшее братское захоронение, и в школьный музей, где находятся экспонаты, связанные с Арнольдом Мери. Учителя говорили правильные слова, дети ждали, когда закончится эта пытка.

Это ни в коем случае не упрек конкретным педагогам. Это констатация общего положения дел, напоминающего времена позднего Советского Союза. В речах на партсобраниях и митингах говорим одно, думаем и на кухне обсуждаем совсем другое. Что стало с той страной, думаю, напоминать излишне.

Грустно, что в симулякр превращается единственный предмет, по которому есть общественный консенсус, - Победа (невменяемых, проводящих опросы о возможной сдаче Ленинграда, в расчет не берем). За Победой действительно стоят и огромный подвиг, и огромная боль. Но получается так, что мероприятия для галочки заслоняют подлинные человеческие истории. Мало найдется людей, которые сходу вспомнят хотя бы пять событий, посвященных в этом году празднику. А их провели десятки. Итог - регби у Вечного огня, оскверненный памятник герою, выкопанные туи. Потому что не трогает. Сколько не говори «халва» и «патриотизм», во рту слаще не станет, «любовь к отеческим гробам» не возникнет.

О чем-то таком начали догадываться на самом верху. В мае президент внес поправки в закон «Об образовании», Госдума приняла их мгновенно, с 1 сентября новые положения вступили в силу. Они касаются воспитания у школьников и студентов «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа». В ближайший год школы должны определиться с планом работы и - вперед, ковать нового гражданина.

Кто-то скажет, что критиковать легко, а ты попробуй что-то предложи. Так что предлагаю. Не дожидаться, пока пройдет год. Прямо сейчас, пока тепло, отвезти поголовно всех школьников области на раскопки по проекту «Без срока давности». Каждого, с 1 по 11 класс. Младшие школьники уже в интернете всякое видели, пускай теперь на настоящую жизнь посмотрят. И на смерть. Сейчас поисковики и Следственный комитет копают расстрельные ямы у деревни Глоты. Здесь оккупанты уничтожали гражданское население, включая детей, ровесников нынешних школьников.

Пусть увидят, что от них осталось. Галстук. Баночка с лекарством. Пара обуви. Может, тогда из них вырастут взрослые, которые не будут в соцсетях задавать вопросы, вроде: «На основании каких признаков установлено, что эти мирные граждане были расстреляны не НКВД, а фашистами, не подскажете?» Это искривление пора вправлять на место.

Юлия Магера