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Скрепы и скрепочки

Духовные скрепы - то, на чем держится моральный облик среднестатистического россиянина. По идее, он, россиянин, должен быть верующим, но это условие не обязательное, так как духовность - штука тонкая и одной религией не ограничивается.

Вести страну в светлое будущее могут только высокая идея и правильные установки. Во взрослом возрасте нужно быть семейным человеком, поднимать демографию, работать на развитие малой родины, платить коммуналку и не позволять себе разврата плоти и духа.

Естественно, все лучшее в человеке развивается с детства. Так что воспитывать подрастающее поколение нужно с умом, в отечественных благопристойных традициях. Помогут в этом родителям мультики. Лет 10-15 назад я прочла в интернете сумасшедшие по своему содержанию статьи, которые рассказывали об ужасах диснеевской анимации. По мнению авторов кляуз, популярные мультипликационные сказки, вроде «Собора Парижской Богоматери» или «101 далматинца», пагубно влияют на неокрепший мозг, программируя его на установки чайдфри, делая из детей бездушных зомби, не уважающих своих родителей.

Вообще анимация и мерч по ней всегда подвергаются жестокой критике общества, обрастают кучей дурацких домыслов и служат материалом для кликбейтных заголовков. Любопытно выходит: вроде бы детей общество хочет от всего тлетворного оградить, но вокруг темы поднимается такая шумиха, что любой нормальный ребенок просто из любопытства посмотрит, что там от него пытаются спрятать. Маша с медведем, покемоны, литтл пони, хагги вагги и им подобные демонизируются на раз. Зачем смотреть западную гадость и ее российские аналоги, если у нас есть свои (точно наши?) замечательные советские мультфильмы? Этот нериторический вопрос часто поднимают представители старшего поколения.

Я считаю, что ничего кошмарного нет ни в Хагги Вагги, ни в феях, ни в покемонах, а кризис в голове у ребенка порождает неадекватное поведение его родителей. Фильмы и мультфильмы прошлого столетия хороши для представителей прошлого столетия, молодежь не обязана любить то, на чем росли их «предки». По моему мнению, «Союзмультфильм» пытается из последних сил наживиться на своих прошлых работах. Аккурат под новый год компания рассказала о планах перевыпустить советскую анимационную классику.

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Конечно, спекулировать на известных героях проще! Мне, например, противно читать заявления руководства «Союзмультильма» о якобы огромной потребности общества в знакомых героях. Считаю, что тут чистый бизнес: пока на фоне санкций доступ к западным мультикам прикрыт, кто первый встал, того и тапки. А кроме отечественных производителей и некому встать.

Чего действительно не хватает на широких экранах, что пора рекламировать везде и всюду, так это мультфильмов по мотивам региональных сказок. Есть сериал «Гора самоцветов», который показывает сказки народов России. Но, думаю, этого маловато. Хорошо бы делать новые красивые проекты, где действие будет происходить в разных городах страны, узнаваемых по гербам и символам. Вот очень хорошо представляю себе мультик с псковским барсом в главной роли.

Конечно, в городах любители разных уровней пытаются заниматься подобными проектами. Но хотелось бы масштабировать, увидеть по-настоящему качественную мультипликацию. Если уж захотел какой-нибудь «Союзмультфильм» переснять «Простоквашино», то пусть оно будет находиться в Новоржевском районе, например. Тогда не только духовные скрепы затвердеют, но и знания по географии у детей расширятся. А знания, все еще сила, даже при капитализме.

Дина Дабришюте