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Роди и заработай

Есть мнение, что рожать несколько детей в России выгодно. Для некоторых семей это единственный доступный способ улучшить жилищные условия, ведь материнский капитал, положенный при рождении второго ребенка, позволяет обменять старую тесную квартиру на новую.

По статистике, 95% семей используют демографическую госпомощь с этой целью. Несовершеннолетние при таком раскладе получают свои законные квадратные метры, которые от них никто не отнимет. Но за жилье надо платить, в полном объеме и в срок. Квитанции за услуги ЖКХ - меняющийся документ. Тарифы непостоянны! То в одной графе на несколько десятков рублей больше, чем месяц назад, то в другой, то во всех сразу. То раз в год повышение, то несколько раз.

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Новости есть всегда, но радуют кошельки граждан они редко. Нужно родить третьего ребенка, чтобы появились льготы, которые хоть немного умерят аппетиты коммунальных служб. Я не нашла информации о том, сколько среди должников по ЖКХ семей с детьми. Видимо, во избежание массовых прецедентов первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила использовать маткапитал для оплаты ежемесячных квитанций за жилье.

Интересно получается, вроде бы изначально деньги за рождение ребенка нужно было потратить на удовлетворение детских интересов: его образование, его жилплощадь, его будущее, в конце концов. А теперь маткапитал предлагается превратить в способ выживания семьи. Так себе тенденция, честно говоря.

Когда повысили тарифы за коммунальные услуги в декабре минувшего года, эксперты посчитали, что эта графа расходов семей увеличится примерно на триста рублей. Вроде бы не так уж и много даже для малообеспеченных граждан. Может, мы еще чего-то не знаем, раз в Госдуме заговорили о расширении трат выплат за рождение детей?

Предложение госпожи Лантратовой раскритиковали ее же коллеги-депутаты, как раз-таки напомнив ей о том, что негоже пускать демографические деньги на бытовые нужды. Но эта инициатива, хоть и отвергнутая, заставляет задуматься о положении дел в нашем государстве. Наши люди в большинстве своем не очень обеспеченные. Очень хочется с этим спорить, но это факт, о котором даже власть имущие догадываются. Если вы сомневаетесь, присмотритесь к тому, что и в каких магазинах покупает народ, например, в нашем богоспасаемом городе. Кажется, если бы не количество военных, псковским магазинам не на ком было бы делать выручку. Еще можно присмотреться к тому, как люди одеты. Особенно в общественном транспорте.

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Кто виноват в том, что у большинства населения нет средств на достойную жизнь? Дело не только в меняющихся законах государства, на которые жалуются бизнесмены и фермеры уже не один год (хотя когда они не жаловались?). Так уж вышло, что у России за последние 9 лет, а особенно крайние 11 месяцев, испортились отношения со многими странами, что привело к экономическому кризису. Поэтому легкой жизни и достойного заработка многим из нас еще долго не видать. Есть известная притча про муху и пчел. Вывод в ней такой: мы сами решаем, какой у нас будет взгляд на мир. Отчасти это так. Но когда денег недостаточно, а заработать их негде, трудно видеть цветы там, где их нет.

Дина Дабришюте