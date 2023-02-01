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Маргинальные сиськи

На этой неделе россияне словили инфаркт пятой точки от того, что сервис эротического контента OnlyFans ограничил доступ к своим ресурсам для жителей РФ.

К радости ценителей обнаженных телес, никаких барьеров для любования прелестями никто не устанавливал, просто в работе сайта возникли временные технические неполадки. Новость об очередных санкционных ограничениях оказалась фейком! Современные попсовые нюдсы по-прежнему доступны для каждого, а вот исторические, те, что изображены на картинах в галереях, кажется, скоро прикроют. И это, судя по всему, не фейк.

Речь идет даже не столько о чьих-то сиськах, сколько о сюжетах полотен, что порочат традиционные ценности российского народа. Ряд СМИ, большинство которых без VPN не прочитаешь, заявили о том, что Минкульт организует проверку на нравственность для картин из собрания Третьяковской галереи. Соответствующее письмо якобы направила замдепартамента внешних связей Минкульта Наталии Чечель гендиректору Третьяковки Зельфире Трегуловой. Но это еще не весь сюр ситуации. Проверку решено организовать по жалобе посетителя музея.

Некий господин С. обратился в министерство культуры страны, чтобы оно присмотрелось к выставленным на всеобщее обозрение картинам, которые, по мнению господина С., противоречат политике РФ «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Посетителя возмутили изображения маргиналов на полотнах, неоднозначные лица участников сюжета «Тайной вечери», подпитые и помятые физиономии отечественных правителей и видных деятелей. Прилетело от ценителя искусства и скульптурам на религиозные мотивы. Дело попахивает оскорблением чувств верующих...

Шах и мат, искусствоведы, вам такое не снилось и в кошмарных снах! Еще чуть-чуть и в «Черном квадрате» какой-нибудь пациент увидит антивоенный манифест. Или в биографии известного художника кто-то вычитает (или выдумает) факты, несовместимые с духовными скрепами богоспасаемого народа.

Борьба за нравственность идет не только в столицах. Псковичи совсем недавно стали свидетелями, участниками и зачинщиками скандала с муралом с портретом Уитмена. Я рассказала историю о духовной чуткости скобарей одной своей знакомой с другого конца страны. Первый вопрос от нее - а почему псковичи уверены, что Уитмен - гей? Объяснить человеку, в чьем городе не больше трех храмов, почему сердце жителя российского порубежья чует за версту всяческую мерзость, я не смогла. Как не могу понять и тягу нашего народа уничтожать все, что кажется ему непонятным, и, следовательно, оскорбительным. Что в истории с Третьяковкой, что с муралами, мы имеем дело с человеческой тупостью и ограниченностью.

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Увы, не удивляюсь, если развернется и на этом фланге искусства охота на ведьм. И мы вернемся к советской цензуре, запрещающей и беспощадной. Неугодные книги отправятся в подполье, фильмы лягут на полку, музыкантов гласно и негласно забанят, а картины и скульптуры завесят тряпочкой или уничтожат. Вот вам и культура отмены.

Самое ужасное при таком развитии событий не потеря для общества шедевров искусства, а равнодушие людей к происходящему.

Одна надежда остается - на сиськи. Пока граждане беспокоятся о том, на каком сервисе на них можно посмотреть в России, еще не все потеряно.

Дина Дабришюте