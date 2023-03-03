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Блоги / Дина Дабришюте

Замечательный сосед, ограниченное сообщение, изобретение рекламы

03.03.2023 11:49|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Человек человеку сосед.
  • Запрещенное сообщение, или Новые санкции Роскомнадзора.
  • Скромное обаяние туристического потенциала Псковской области.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: www.meme-arsenal.com/create/meme/1097498

Начинать с себя и направлять силы на личное благополучие – это не наш метод. Наш метод – внимательно следить за тем, как живет сосед, радоваться его промахам и считать чужие деньги. Сосед у нас всегда плохой. Он шумит, курит в подъезде, мешает спать, неправильно живет. Одним словом, бесит. Подчас, действительно, хочется оказаться волшебным образом посреди безжизненной пустыни, чтобы спастись от воя и ругани за стеной или за забором.

Да, деревенские жители тоже страдают от себеподобных. Громкая музыка, самовыгул собак, мусор на общих территориях, дебоширство – вот лишь часть грехов человека-соседа. Где бы он ни жил, хоть за занавеской, хоть на дальнем хуторе, он всегда виноват в нашем неблагополучии.

Не знаю, как в других странах, но негативное отношение к соседям высказывается в РФ и на уровне государственном. Только россияне правы, а остальные так себе. И скрепы у других не те, и взгляды какие-то нечеловеческие. Впрочем, за последний год свои белые пальто не достал из шкафа лишь ленивый. Чтобы парадная одежда общественного мнения не пылилась, нужно наводить порядок в гардеробе, то бишь государстве. В том числе, вовремя прищучивать тех, кто расшатывает ладный строй. Для этого существует немало законов, то и дело вносятся новые поправки в соответствующие документы. Например, с первого марта граждан, которые не используют по назначению свое жилье, держат его в непотребном виде или систематически не дают покоя своим соседям, будут лишать недвижимости.

Нарушителей общественного порядка необходимо контролировать! Я полностью поддерживаю идеи материального воздействия на них. Так уж повелось, что слов эти люди обычно не понимают, даже если они звучат из уст полицейских. Новые поправки в Гражданский кодекс, считаю, давно назрели. Но, увы, не все просто. Хорошие новости – если вы случайно врубили музыку чуть громче обычного и тем самым нарушили закон о тишине, сразу квартиру у вас не отберут. Плохие новости – у ваших соседей, которые ежедневно бухают и бьют друг другу морды под громкую музыку, ее тоже вряд ли отберут, если другого жилья у них нет. Судебная практика по таким делам еще не наработана, как поправки в реальности помогут воздействовать на злостных нарушителей – до конца непонятно.

Получается довольно типичная для России история, когда принимается долгожданный законопроект, но его почти невозможно заставить работать. Представим ситуацию: какие-нибудь алкаши в общагах, разбросанных по всему Пскову, имеют второе непропитое жилье. С асоциальными личностями на одной территории проживают приличные семьи, которые постоянно вызывают полицию для наведения порядка. Давайте угадаем, сколько раз правоохранители приедут на вызов и зарегистрируют обращения? На этом этапе действие новых поправок в закон и сломается. Так что же на самом деле нас отделяет от светлого будущего в цивилизованном обществе? Вопрос риторический. На него не трудно найти ответ. Но проще надеть белое пальто.

Источник: https://memepedia.ru/roskomnadzor/

XXI век – век высоких технологий, бешеных скоростей и огромных объемов информации. Машины пока не летают, но Интернет вполне быстр. И везде, где он ловит на территории нашей страны, глубокоуважаемый Роскомнадзор бдит за безопасностью граждан. Работает ведомство как умеет – отрубает каналы вещания. Конечно, ради нашего с вами блага. По ликвидированным СМИ никто особо скорбеть не будет. Другое дело соцсети и мессенджеры! Вот, спустя почти год после закрытия ряда популярных платформ контента и общения, Роскомнадзор снова постучался в наши двери с недобрыми новостями. Доставайте пакет с пакетами – новые коммуникативные санкции прибыли! Еще девять мессенджеров частично запретят использовать в РФ. В их числе Telegram, WhatsApp и Viber.

Виной тому действие обновленного закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь в некоторых отечественных организациях нельзя общаться через иностранные платформы связи. А рабочие Telegram-беседы закроют? А родительские чаты в WhatsApp сгинут? Если да, блокируйте ресурсы полностью, я согласна!

Конечно, можно вечно иронизировать о том, как Роскомнадзор печется об информационной безопасности россиян. Особенно забавно это выглядит на фоне новостей о сливах данных пользователей крупных отечественных сервисов. Нас свои уже с потрохами продали, зачем мы чужим-то? Забавляет формулировка законодательных обновлений «новые ограничения коснутся мессенджеров». Людей они коснуться, людей. Платформам уже не привыкать к негативному сценарию. Viber вымер еще до начала СВО, а WhatsApp стал неугоден одновременно с «Запретнограммом». Еще шесть названий из запрещенного списка я не слышала ни разу. Больше всего вопросов вызывает родная «тележенька». Наши надзорные органы любят рубить с плеча, как бы что нужное не ампутировали ненароком...

Самой стабильной из оставшихся популярных соцсетей, к которой у власти, кажется, нет вопросов, остается «ВКонтакте». Однако у пользователей накопилось немало замечаний к работе этого ресурса. Каждое его обновление, которых последние месяцы невероятно много, стоит часов зависания. То голосовые не записываются, то ссылки не открываются, то просто ничего не грузится. Про интерфейс я даже говорить не буду, тут еще со времен стены Дурова идут ожесточенные бои. Внимание жителям регионов! Не спешите обвинять в медленной загрузке видосиков с котиками только обновления сетей! Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily сообщает: за год во всех субъектах РФ скорость мобильного интернета снизилась на 7%.

В Москве же она выросла на 32%. Ну выросла и выросла. Здесь вам не тут, Псковскую область за пару дней можно объехать на машине, а Псков за день обойти пешком. С такими расстояниями нам никакие ограничения не страшны: ни скорости сети, ни платформ общения. Сарафанное радио – древнейший и самый быстрый способ передачи информации. А если и привирает, то не больше, чем в эти ваши мессенджеры.

Источник: Пикабу.ру

Пока серьезные ведомства стоят на страже Интернет-безопасности, люди работают на земле. Высокий туристический сезон не за горами! Самое время напомнить всему миру о том, как прекрасна Псковская область. Внутренний туризм – вот уже четвертый год – единственное, что осталось среднестатистическому россиянину для услады глаз в короткий отпуск. Моря у нас в регионе нет, гор тоже, но есть уникальная церковная архитектура. Правда, не уверена, что стоит приезжать несколько раз, чтобы рассмотреть ее со всех сторон. Одними храмами сыт не будешь, нужно что-то еще. В конце концов, рассказывают нам уже который год про туристический потенциал Пскова. Хотелось бы на него глянуть хоть одним глазком, чтобы было что друзьям из других частей страны рассказать. Туристско-информационный центр региона тоже посчитал, что народная молва работает на позитивный имидж, и организовал «медиаразведку». К нам приехали федеральные журналисты и блогеры!

Их кормят ухой из псковского судака, водят по башням Кремля и развлекают на мастер-классах. После насыщенной культурной программы уважаемые гости, по замыслу организаторов проекта, должны поделиться своими впечатлениями о съеденном и увиденном. И непременно высказать предложения по наращиванию туристического потенциала региона. Все же Россия – страна контрастов! Одной рукой закрывает соцсети и ограничивает мессенджеры, а другой тащит по субъектам команду блогеров, которые через оставшиеся платформы показывают, почему на Руси и жить, и отдыхать хорошо.

Но это еще не весь сюр. Глядя на фото с «медиаразведки» возникает вопрос: кто все эти люди? Уверена, быть участником такого пресс-тура круто. Ешь, пей, отдыхай. Пописывай иногда, как все люди. Можно с недовольным лицом. Практически работа мечты! Только вот какой выхлоп региону от этого? Пскову и окрестностям грех жаловаться на внимание федеральных СМИ и блогеров: звезды к нам ездят часто. На съемки программ, фильмов, да и просто чай в Печерском монастыре попить. Нет-нет, да и всплывут фоточки випов в соцсетях на фоне псковских далей. Обычно посты позитивные, все пишут, как у нас красиво, душевно и уютно. Какая еще нужна реклама туристического потенциала и зачем организовывать специальные пресс-туры для людей, которые ноунеймы для большинства посетителей соцсетей и медиа-пространства? Наверное, я чего-то не понимаю в жизни.

За качественный пиар, если уж говорить об этом, надо хорошо платить. Но не абы кому. А ценные советы по развитию инфраструктуры может раздавать каждый встречный. Пора мост отремонтировать? Да, есть такое. Сервис в кафе повышать, а не только ценник? Ну да, ну да. Еще один очень важный момент, о котором напрочь забывают все: хорошо отдыхать в том месте, где удобно жить. Стараться делать Псковскую область красивее и привлекательнее нужно для местных жителей, чтобы они, путешествуя по России, рассказывали, что наш регион – самый прекрасный и комфортный. А деньги с пресс-туров можно потратить на что-то более полезное, чем саморекламу малоизвестных персон.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте 

Теги: #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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