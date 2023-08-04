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Скрепные игрушки, парковочные битвы и «Славянский базар» по-псковски

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Нравственные погремушки, или Новые артефакты духовности.

Парковочные битвы дальнего Завеличья.

«Славянский базар» по-псковски.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

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Лучшая защита - это нападение. К такому принципу прибегли в очередной раз выдающиеся законотворческие умы Госдумы. Объектом для пристального контроля снова стали детские игрушки. Они, как мультики, детское шампанское и компьютерные игры, годами не дают покоя взрослым. Сколько я себя помню, досуг детей всегда подвергался жёсткой критике. Училась я в младшей школе – все поносили тамагочи. Для молодежи рассказываю: это такой персонаж в портативном электронном устройстве, виртуальный домашний питомец. Все бы ничего, только ухаживать за ним приходилось как за настоящим, иначе он быстро умирал. Смерть любимца травмировала детей, поговаривали даже о летальных случаях среди горе-обладателей модных тамогочи. Нас, деревенских школьников, запугивали этими кошмарными историями настолько, что мы смотрели, как на ненормальных, на ребят, чьи родители все же покупали своим чадам трендовую игрушку. После тамагочи началась эра покемонов. Старшее поколение, конечно, вынесло нелестный вердикт и этим детищам азиатов. Прошло пару десятков лет, и вот уже современные родители, когда-то тайком собиравшие фишки с Пикачу и Бульбазавром, запрещают своим детям смотреть мультики про литтл пони и фей Винкс. Потому что это какая-то фигня. Есть же Чебурашка, попугай Кеша, баба Яга, наконец! Мы смотрели мультики по них и выросли нормальными людьми! Контент, проверенный временем, критике не подлежит. В выборе игрушек для ребенка современные родители тоже нередко стараются придерживаться консервативного подхода. Зачем тебе разноцветные кони да Хагги Вагги? Вот тебе куколку нормальную, лялечку. Сиди играйся! Пока дети играют в куклы, взрослые играют в имитацию бурной деятельности. Вот и депутаты Госдумы предложили не просто критиковать трендовые веяния на рынке товаров для детей, а проверять детские игрушки на духовность и нравственность, на соответствие идеологическим ориентирам России.

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По мысли законотворцев, процедура социальной и психологической оценки должна быть запущена и для компьютерных и телефонных игр. Ибо ничто не должно развращать неокрепшие души юных россиян! Заодно игрушки для детей собираются проверять на пропаганду ЛГБТ и т. д. На этом моменте, как мне кажется, заканчивается здравый смысл и начинаются чьи-то влажные фантазии… Впрочем, взрослые давно уже решили, что дети смотрят на мир серьезным взглядом, и чуть ли не с рождения понимают все шутки диснеевских мультиков. Не исключаю, что в отдельных случаях контроль со стороны взрослых, например, за содержанием компьютерных игр, необходим, но в разумных пределах. Однако считаю, что монстров из Poppy Playtim зря насколько демонизируют. Стремные персонажи выдуманных историй были всегда. Сейчас депутатов и родителей пугает розовый Киси Миси. Но почему-то наших бабушек и дедушек не смущал такой персонаж сказок и историй как черт. В него переодевались на школьные спектакли, его рисовали, спокойно играли в игрушку-черта. А какие в Псковской области рассказывали страшилки о нем! Кажется, сейчас эта культура полностью утеряна. Черт стал розовым и плюшевым, родители пугливыми и мнительными, законодатели забыли русский фольклор. Одна надежда на детей! Интуитивно они всегда делают правильный выбор.

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Псков - город удивительный. Сколько он ни расстраивается вширь и вдаль, проблемы парковочных мест в нем остаются. Не хватает метров поставить свое авто ни жителям центра, ни обладателям квартир в районах, отстроенных в 1980-90 годах и нулевых. Страдают от переполненной парковки и те, кто живет в новостройках. При этом, естественно, никого не останавливает от приобретения машины напряженная дорожная ситуация и хромая инфраструктура. Охота пуще неволи! Купив автомобиль, владельцы из кожи вон лезут, чтобы найти место во дворе для своего «железного коня». В ход идет все – парковка на газонах и клумбах, колышки с ниточками, огораживающими «частную» территорию, металлические лягушки, столбики с цепочками, шлагбаумы. Устные и письменные внушения тоже используются местными для устрашения гостей во дворе, кои по незнанию или наглости посмели запарковать свою колымагу на чьем-то царском местечке. Обычно хоть один из методов да работает. Жильцы соседних домов плюс-минус договариваются друг с другом и ситуация с парковочными местами более-менее разрешается. Но не всегда старая добрая дипломатия помогает. На этой неделе в очередной спор за место авто под солнцем вмешалась полиция. Инцидент произошёл на дальнем Завеличье. Жители домов 1 и 1 «А» по улице Балтийской вступили в неравный бой с жителями дома 28 по улице Завеличенской.

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Дело все в том, что проезд в один двор идет мимо другого дома. Квартиросъемщикам в нем это не понравилось, они бахнули шлагбаум, чтобы закрыть свою территорию от прохождения стороннего транспорта. Соседи в долгу не остались и тоже бахнули шлагбаум, ибо нефиг чужим парковаться. Тогда жильцы первого дома установили бетонные блоки, чтобы наверняка ни одна сущность не прошла. Но хватили лишнего (правда, по документам, они правы), и последний подъезд ненавистного вражеского дома они тоже перегородили блоком. Только благодаря вмешательству полиции удалось убрать самовольные капитальные заграждения. Для общественности эта история пока поставлена на паузу. Как говорится, следим за новостями и держим руку на пульсе. А вот где держат свои глаза застройщики, когда проектируют новые улицы, это вопрос риторический. Как можно, зная транспортную нагрузку в Пскове, сделать узкие неудобные проезды в новых районах? Вы строите дома в поле, неужто и там негде развернуться? Негодование горожан по поводу проходных дворов у их домов я всецело разделяю. Так уж принято в городе, что дворовые территории нередко становятся коротким путем для курсирующего транспорта. А если рядом находится гипермаркет или любой сетевой магазин… Жильцам такого дома или двора не позавидуешь! Наши петербургские соседи давным-давно позакрывали свои дворы-колодцы (да и не только их) от чужих машин и посторонних людей. И как мне кажется, страдают от этого факта только приезжие, которые судорожно ищут парковку для похода в ближайшее кафе или до ветру. Для псковичей огороженный родной двор чаще всего непозволительная роскошь. Впрочем, не только по каким-то объективным градостроительным причинам, но и в силу банальных коммуникативных проблем. Чтобы иметь общую домовую удобную парковку для начала стоит поискать общий язык с соседями по двору.

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Отгремели региональные фестивали, прошел День города в областном центре, и как будто слегка поутихла культурная жизнь Пскова накануне последнего месяца лета. Но творческим коллективам и местным производителям не до отдыха. Они отправились в Витебск на Дни Псковской области. Событие длилось 4 дня, с 27 по 30 июля. По информации правительства региона, посетили его более 30 тысяч человек.

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Завсегдатаи массовых мероприятий в Пскове и области сумели порадовать наших соседей из союзного государства. Поговаривают, что белорусы остались так довольны программой события, что оценили Дни Псковской области выше знаменитого фестиваля «Славянский базар». Он, кстати, тоже проходит в Витебске. У меня сложилось впечатление, что и сами псковичи, которые отправились представлять наш регион в Белоруссию, получили огромное удовольствие от праздника. Положительных впечатлений в соцсетях от участия в фестивале написано едва ли не больше, чем от прошлогодних Дней Витебской области в Пскове.

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Но слова-словами, а конкретные действия по-прежнему ценятся больше, особенно у простых смертных. Один из итогов Дней Псковской области в Витебске - Витебск и Псков стали городами-побратимами. Это значит, что исторические и культурные связи с нашими соседями будут только крепнуть. В современных геополитических реалиях найти союзников для совместной работы над разного рода проектами - это ценность, которую следует беречь. Собственно, этим последние годы и озабочены региональные власти. Так как из граничащих с нашей областью государств, дружественной осталась только республика Беларусь, вполне логично, что весь партнерский потенциал идет на нее. Самолет до Минска запущен, делегации из Белоруссии принимают участие во всевозможных проектах Псковской области (экономических, образовательных). Даже международный кинофестиваль «Западные ворота» в этом году выиграл белорусский фильм. Совпадение?... Псковичи ездят к соседям и отдохнуть, и поработать. Вот тебе и обоюдное развитие туризма, хоть делового, хоть самого обычного! Так глядишь и фирменное белорусское кафе какое-нибудь появится в Пскове. В знак дружбы между нашими государствами и любви к национальной кухне. Не берусь судить, чему соседи могут научиться у нас, но ратую за то, чтобы мы как-то переняли белорусскую чистоту на улицах и вдоль дорог, а также аккуратность в оформлении деревенских домиков и приусадебных участков. Не все же ссылаться на Европу и ее опыт, надо перенять лучшее и у других стран, ведь псковичам так повезло с некоторыми соседями.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете совсем скоро.

Дина Дабришюте