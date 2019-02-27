Блоги / Елена Ширяева

Заплати другому

Я смотрю, на широкую общественность практически не произвела впечатления информация о «взаиморасчетах», которые вынуждены были производить между собой работники детского сада «Радуга» Островского района. Напомню суть этой тщательно замалчиваемой истории: в течение 2018 года значительная часть работников «Радуги» получала совсем не ту зарплату, что была указана в их расчетных листках. Точнее, на карту-то им перечислялись суммы, что и были указаны в расчетниках. Но затем часть этих средств они отдавали другим работникам - согласно пометкам, сделанным рукой директора. Допустим, начислено воспитателю за август 2018 года 11 тысяч 644,6 рублей, а на листочке стоит пометка – отдать 3 тысячи 743 рубля. И отдавали – либо в руки директора, либо в руки другого указанного в пометке работника. Одна из воспитателей за 5 месяцев «отчислила» со своей зарплаты 12 тысяч 111 рублей в пользу других сотрудников.

У другого работника таких «помеченных» листочков сохранилось 15 штук. Кто-то отдавал пару раз, кто-то – с незавидной регулярностью. А вскрылось это, когда в конце 2018 года у подневольных благотворителей закончилось терпение.

Оно у работников образования (особенно дошкольного, особенно в районах) традиционно долгое. В том числе поэтому такая ситуация и стала возможной. Дело в нашей стране привычное: терпеливые интеллигентные люди долгое время делились своим законным заработком с другими терпеливыми интеллигентными людьми, у которых заработок был еще меньше (не во всех, кстати, случаях). И руководство детского сада чувствовало себя в безопасности: показатели «дорожной карты» по майским указам худо-бедно выполняются за счет реальных начислений, а за счет таких же реальных отчислений «подкармливаются» другие работники.

Собственно, это чувство безопасности и удивляет больше всего. Сегодня принято считать, что в образовательных учреждениях «схематозом» не болеют, просто потому что разнообразные контрольно-надзорные органы следят за ними в сто раз пристальнее, чем за кем бы то ни было. И нарушения всё равно выявляются, причем крайним всегда будет назначен руководитель, даже если он допустил их из-за регулярного недофинансирования со стороны учредителя-собственника. Именно поэтому руководители бюджетных учреждений дуют на воду, изо всех сил стараясь не нарваться хотя бы на штраф. А в случае с «Радугой» речь вообще о святом – об исполнении «майских указов». Они ведь всё еще святые? Всё еще должны исполняться? Президент всё еще не снимал с министра образования обязанности следить за реальным состоянием зарплат педагогических работников, которые не должны быть ниже средней по региону?

Так почему же внутри довольно маленького трудового коллектива долгое время так смело реализовывалась схема сравнительно честного отъема денег, в которую была вовлечена «значительная часть работников»?

Про «значительную часть» - это цитата из акта проверки, которую управление образования Островского района все-таки провело в «Радуге» в начале января 2019 года по заявлению одного из уставших от этих «поборов» воспитателей. Да и кто бы ни устал: получать 11 с половиной тысяч рублей (и то не каждый месяц), 3 тысячи отдавать директору или напрямую коллеге и оставаться на месяц с доходом ниже прожиточного минимума? Сколько можно держаться на этом минимуме?

В акте проверки действия директора учреждения оценены как грубое нарушение должностных обязанностей руководителя, которые привели к ущемлению трудовых прав работников на получение заработной платы в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Управлению образования предложено рассмотреть вопрос о привлечении директора к дисциплинарной ответственности, а самому руководителю в срок до 1 марта 2019 года «устранить выявленные нарушения и предоставить отчет о соблюдении порядка и условий распределения стимулирующих выплат (он в учреждении не соблюдался категорически – прим. авт.), начисления заработной платы в соответствии с законодательством».

Но, подождите, товарищи: а разве начисления проводились не в соответствии с законодательством? Еще в каком соответствии! А вот то, что в акте деликатно названо «взаиморасчетом», не лезет ни в какие законодательные рамки.

Но об устранении именно этого нарушения в выводах комиссии не сказано ничего. Как и о самом главном – о возвращении работникам тех средств, которые они отдавали по требованию руководителя. О чем же отчитается директор «Радуги» 1 марта? И какой мере дисциплинарной ответственности она может быть подвергнута? Кстати, копию акта тому самому воспитателю, приоткрывшему этот «ящик Пандоры» в управлении образования не выдали. Сослались на то, что такой обязанности у органа, проводившего проверку, нет. К тому же в управлении образования полагают (ошибочно), что в акте содержатся персональные данные третьих лиц, а заявительница не заручилась их согласием на раскрытие.

На защиту воспитателей уже встали родители воспитанников «Радуги». Казалось бы – вот оно, сами «получатели образовательных услуг» требуют от чиновников разобраться с нарушениями и с лицом, их допустившим. Но в ответе управления образования Островского района родителям не фигурирует даже слово «нарушение». Людей, которые были до крайней степени возмущены ситуацией с заработной платой воспитателей, работающих с их детьми, проинформировали о выявлении «недостатков», которые директор должна устранить до 1 марта. Более того, родителям указано, что они не привели фактов и свидетельств – каким образом нарушаются права их детей и работников детского сада.

Из всего этого может следовать вывод: пострадавшие воспитатели в опасности, а распоряжавшаяся их зарплатой директор – нет. А отсюда – еще один вывод: если ситуация с островской «Радугой» положена под такой пресс административного сопротивления, то, возможно, такое положение дел с зарплатой педагогических работников – не единичный случай? И островские воспитатели действительно раскрыли «ящик Пандоры», на дне которого в Псковской области хранятся майские указы? Или вместо указов там утка, а в утке яйцо, а в яйце – смерть системы, основанной на приписках и лжи? Поживем – увидим. А пока подождем отчета об устранении нарушений (они же «недостатки») от директора «Радуги», ответа от первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой о возвращении работникам заработанных ими средств, а также реакции следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, куда Псковский областной совет профсоюзов направил соответствующее заявление. И, безусловно, будем пристально следить за тем, чтобы работники детского сада «Радуга», долгое время жившие по правилу «заплати другому», в этой ситуации не пострадали.

Елена Ширяева