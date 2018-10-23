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Добровольцы, вперед

Только с принятием в первом чтении законопроекта об отказе от пенсионных преференций для депутатов Госдумы и сенаторов до многих граждан дошло: в данном контексте «добровольно» - это норма закона (диспозитивная, как научно пояснил сенатор Тимченко), а не похвала ее разработчикам. Тем же, кто не понял этого с первого раза, все еще раз объяснила псковский сенатор Елена Бибикова. Так и видится, как члены нижней и верхней палаты парламента, посовещавшись, выталкивают вперед симпатичнейшую Елену Васильевну: она женщина, ее бить не будут. К тому же столько лет была руководителем местного отделения Пенсионного фонда, так пусть объяснит народу, насколько справедливо поступают его слуги.

И вот, казалось бы, никто не удивлен. Господам сенаторам и депутатам не впервой публично называть черное белым, а несправедливое справедливым. Но где отказы? Где публичные заявления в СМИ, где страшные клятвы в том, что как только у представителей нищей и вымирающей области, возникнет право на пенсию, они тут же откажутся от внушительных доплат? Кстати, именно Елена Бибикова ближе всех на пути к доплатам - не в смысле окончания срока полномочий, а просто, извините, в силу уже наступившего пенсионного возраста, хоть по старому, хоть по новому стилю. И? Или массовые заявления об отказах нас ждут после третьего, окончательного чтения?

Сенатор Елена Бибикова

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А вот смешно будет, если неожиданно выяснится, что действующие депутаты и сенаторы отказаться от своих преференций и не могут – хоть добровольно, хоть принудительно. Под тем предлогом, что закон обратной силы не имеет, и эта норма может быть распространена только на тех, кто придет после них. Вот, например, в 2018 году произошло некоторое сокращение депутатских прав на получение своей большой пенсии. На сайте Государственной Думы с июля 2018 года даже висят соответствующие разъяснения. Видимо для того, чтобы народ не думал, будто парламентариям полагаются некие сверхъестественные выплаты. А там всего-то при стаже от пяти до 10 лет - 55% денежного вознаграждения депутата Государственной Думы (46 тысяч 626 рублей); при стаже свыше 10 лет - 75% денежного вознаграждения депутата Государственной Думы (63 тысячи 581 рубль).

Такие «скромные» цифры связаны с тем, что денежное вознаграждение, от которого исчисляется депутатская пенсия, в 2018 году составляет 84 тыс. 774 рубля. Его не следует путать со среднемесячной заработной платой депутата 338 тысяч рублей после уплаты подоходного налога. Но еще важно знать, что в 2017 году правила были другие: сумма пенсии и доплаты для тех, кто был депутатом ГД от одного года до трех лет, составляла 55% от денежного вознаграждения депутата, для тех, кто был депутатом более трех лет, - 75% от денежного вознаграждения депутата ГД. И те, у кого уже было право на эту доплату до изменения законодательства, его не потеряли.

Депутат Госдумы Александр Васильев

Значит ли это, что наш депутат Александр Васильев, которого в Думу забрали еще в 29-летнем возрасте и который там уже второй срок отбывает, имеет право на 75%? Он же еще в предыдущем созыве, скажем так, заслужил это все и продолжает заслуживать в действующем составе Думы. Что, в конце концов, даже милосердно: не знаю, каким инженером был молодой псковский общественник до попадания в депутатское кресло, но понятно же, что спустя 10 лет такой интенсивной депутатской работы инженером можно быть только никаким. А если вдруг придется в возрасте 40 лет вернуться в родной Псков - в порядке патриотизма или от безысходности? А если во властных структурах работы для такого профессионала не найдется? Ладно, не будем фантазировать. Найдется, конечно, но не за триста же тысяч. Такое содержание и в столицах не для всех находится. А человек привык! Он знает, что огромную зарплату ему платили не просто так, а за все страдания, за бессонные ночи перед принятием непопулярных решений, за пережитую всенародную ненависть. И хотя бы через двадцать пять лет после окончания срока депутатских полномочий он вправе рассчитывать на 63 тысячи 581 рубль в нынешних расценках? Особенно если до 65 лет придется доживать на очень среднероссийскую зарплату… Или все было зря? Неужели в старости, вспоминая всероссийские покатушки с замерами качества асфальта, придется решать: маленький пакет молока или буханка хлеба?

Перспектива крайне неприятная. Но народ-то ждет. И не только народ, но и «лучшие люди города», которым и без пенсионных преференций будет на что старость коротать. Поэтому придется «обозначиться». Причем чем раньше, тем лучше. Ведь чем раньше заявишь, тем больше шансов на забвение этого заявления. В этом и состоит главное утешение для добровольцев: в России можно обещать и говорить все, что угодно. Никто потом с тебя не спросит. Вон, Елена Бибикова 10 лет назад была уверена, что повышение пенсионного возраста должно происходить только на добровольной основе. А три года назад (в 2015 году) она сказала, что Владимир Путин поставил точку в споре о повышении пенсионного возраста, заявив, что повышение возраста на сегодня не может быть и не будет, но тема подлежит обсуждению. «Свои мнения должны высказать эксперты, например, врачи. Человек должен уйти на пенсию и прожить еще 20-25 лет, а не уйти и умереть», - была убеждена тогда Елена Бибикова. Как мужику в России теперь дожить до 85-90 лет? Но ведь было сказано…

Поэтому, дорогие народные избранники, отказывайтесь от депутатских пенсий смело, быстро, публично. Сегодня походите в белом, а через несколько лет переоденетесь. В первый раз, что ли.

Елена Ширяева