Блоги / Елена Ширяева

Нельзя вот так просто взять и дать

Уж который день в Пскове только и разговоров, что об отшумевших Международных Ганзейских днях. Все под впечатлением, все говорят, что эффект от мероприятия еще предстоит оценить. Но уже сегодня понятно: псковские Ганзейские дни запомнятся, прежде всего, содержанием самого праздника, а не грандиозным прорывом во всяческом благоустройстве, на который мы привычно рассчитывали и который так и не состоялся.

Мне в этом оценочном контексте вспоминаются два события трехлетней давности: Ганзейский форум, прошедший в мае 2016 года в рамках традиционной выставки «ПсковЭкспо», и первое заседание организационного комитета по подготовке к 39-м Международным Ганзейским дням, которое состоялось 30 июня 2016 года в Торгово-промышленной палате РФ.

Форум запомнился признанием доброго немца, почетного члена Международного Ганзейского союза Манфреда Шюркампа. Он тогда заявил, что впервые видит, чтобы в программу подготовки к Ганзейским дням (мероприятию, по большому счету, фестивальному) попало комплексное развитие городской инфраструктуры. Слышать это было немного странно: в Великом Новгороде в 2009 году тоже было сделано многое – и под Ганзу, и под 1150-летие первого упоминания в летописи. Но в Пскове-то с ганзейским праздником пытались увязать даже ремонт дворов – хотя бы тех, которые «могут стать ганзейскими площадками». Господина Шюркампа это по-хорошему удивляло и восхищало, да и нас не печалило. Потому что за последние лет двадцать мы твердо уверовали, что в русской провинции у прогресса есть лишь она двигательная сила – это разнообразные «датские» или ух какие международные проекты. 1100-летие Пскова, 1150-летие Изборска или Новгорода, 300-летие Петербурга и прочие «-летия», Олимпиада опять же или первый Восточный экономический форум. Сегодня (и всегда) лишь Москва может порвать этот шаблон: там тротуарную плитку можно перекладывать даже не в преддверии чемпионата мира по футболу, а просто потому что захотелось что-нибудь «отреновировать». Все остальные должны как-то заслужить – реставрацию своих памятников, ремонт своих улиц, реконструкцию своих набережных.

К слову о набережных: я ведь почему так часто вспоминаю первое заседание оргкомитета по проведению псковских Ганзейских дней под председательством Ольги Голодец? А потому что на нем продемонстрировали презентационный фильм о Пскове, создатели которого (псковские, естественно, создатели) умудрились использовать кадры с видами города бог знает какого года – с еще не реконструированными набережными. И это вот прямо таки обещало успех всему предприятию. Не знаю, отдавил ли тогдашний псковский губернатор Андрей Турчак под столом ногу тогдашнему псковскому главе Ивану Цецерскому (он был главным представляющим), но перед председателем оргкомитета объясниться пришлось ему. Мол, не подумайте, что набережные до сих пор в таком состоянии – всё починено в рамках туркластера «Псковский» и программы развития внутреннего туризма, которую госпожа Голодец и курировала. Да она и сама видела главные открыточные виды Пскова не так давно: в августе 2014 года, когда приезжала открывать памятник солдатам Первой мировой войны. Ольгу Голодец тогда сразу после церемонии привезли на смотровую площадку в устье Псковы, и, взглянув на уже реконструированную часть набережной, она искренне восхитилась: «Красота какая!» Через пять лет вице-премьер эти слова в точности повторит, когда за несколько часов до открытия Ганзейских дней в Пскове ей покажут почти реконструированную Варлаамовскую башню.

Вторая причина, по которой заседание первого оргкомитета стало незабываемым – это утрата иллюзий. Еще свежо было в памяти ликование псковских чиновников: Путин подписал указ о проведении Международных Ганзейских дней в Пскове! Празднику придан федеральный статус! Опять «свезло»: ведь только что 1150-летие Изборска отпраздновали, и вот снова есть что предъявить федеральному центру в качестве обоснования для каких-то инфраструктурных проектов, а проще говоря – для приведения города в божеский вид. А уж когда появилось распоряжение правительства РФ от 26 февраля 2016 года N 294-р «Об утверждении программы проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году», настроение, как вчера написал обозреватель ПЛН Александр Донецкий, и вовсе улучшилось.

Напомню, что в той программе было 39 пунктов, и это удачно рифмовалось с порядковым номером будущих псковских Ганзейских дней. Включено туда было примерно всё – вплоть до завершения строительства подземного водозабора или строительства лучевого каньона для областного онкодиспансера. С обывательской точки зрения казалось, что раз эта программа есть, то она кровь из носу будет выполнена. Договорились уже обо всем, вот подпись председателя правительства Медведева! Но на заседании оргкомитета вдруг стало ясно: да мало ли о чем договорились... Взять самый очевидный пункт программы подготовки – реконструкция стадиона «Машиностроитель», где собирались открывать Ганзейские дни и проводить спортивную Ганзу. Ну, может, и не особенно собирались, но как обоснование для включения стадиона в программу аргумент был сильный. И на первом же оргкомитете представитель министерства спорта вдруг обещает всего лишь «максимально побороться» за финансирование этого спортивного объекта. Ольгу Голодец тогда формулировка явно огорчила, и она настойчиво попросила не просто биться за выделение денег, а добиться их выделения. И добились, да, когда уже из всех сроков выбились… Впрочем, по подземному водозабору на оргкомитете тогда и вовсе пообещали лишь «методическую помощь» профильного министерства.

Можно было бы относиться к этой неустойчивости как к новой реальности: в санкционном 2016 году и год изборского юбилея казался изобильным, спокойным, стабильным. Но если почитать комментарии и интервью больших псковских чиновников того времени, то снова диву даешься: сколько же нечеловеческой благодарности выражено всё тому же федеральному центру за выделение средств на реконструкцию псковского театра! Лейтмотив у благодарности один: никогда-никогда-никогда мы не отремонтировали бы Народный дом имени А.С. Пушкина, если бы ни изборская программа. И это при том, что ремонта в единственном театре областного центра не было с послевоенных времен… Но заслужили мы его, выходит, только тем, что дожили до 1150-летия первого упоминания в летописи Изборска.

Понятно, что попытки упихать в ганзейскую программу все северные обходы, кампусы, стадионы тоже выросли из уверенности: никто так просто не даст русскому провинциальному городу средства на самое необходимое. Причем, в это верят не только высшие чиновники, но и простые люди. После великолепного открытия Ганзейских дней в Пскове слушала разговор своих коллег: им очень понравился концерт, но подготовку к Ганзе тоже обсуждали. Сошлись на том, что могло быть и лучше, но, в принципе, тоже неплохо: где фасад отремонтировали, где просто прибрались. И тут кто-то говорит: «Ой, а вы не бывали последнее время в Выру? Там так хорошо город сделали: променад, стадион». И тут же вопрос: «А что такого было в этом Выру?» Ответ несколько огорчил: «Да ничего вроде бы не было. Просто сделали»… А у нас всё сделали сложно. Может, поэтому после завершения праздника многим псковичам так грустно. Мы же понимаем, что еще один грузовик с ганзейскими пряниками в ближайшее время на нашей улице не перевернется. А дворы, тротуары и дороги по-прежнему не чинены.

Елена Ширяева