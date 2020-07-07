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Блоги / Игорь Докучаев

В учебники истории и вписать можно, что надо, и вычеркнуть лишнее

07.07.2020 09:22|ПсковКомментариев: 0

Войдет ли 1 июля в историю после завершившегося принятия поправок, как это обещают некоторые представители власти? Да, конечно, войдет. Если еще и очередным праздничным днем признают, то можно вообще не сомневаться.

К тому же в России сейчас историю все чаще воспринимают не как науку о прошлом, а как игру. В нее играют: в кино, в книгах, в театре, в музыке, в обществе. И игра эта не предусматривает выводов - это же не наука. И вроде бы даже играть интересно и безболезненно - не по-настоящему же: в дворян, в царя, в царский двор с фаворитами и фрейлинами, в помещиков с роскошными дворцами и усадьбами.… Только игрой остаются, например, встречи толкиенистов или поклонников «Звездных войн», или «Игры престолов» – воссоздавать образы из любимой эпопеи – занятие, в общем-то, невинное, если у игроков вдруг игровая и настоящая реальности не начинают смешиваться.

Многим из тех, кто сейчас в руководстве, в так называемой элите, игра в историю, несомненно, нравится. Они уже и о крепостных задумываются, и о холопах говорят, убеждая миллионы людей, что в этом разделении нет ничего плохого. Причем назначенные ими холопами пока не в курсе, что их уже назначили. Они и казнят, и милуют. И умопомрачительные по роскоши дворцы строят, у них и безумно дорогие автомобили, яхты, самолеты, об обычных часах на руках уже и говорить не стоит. Явное смешение реальностей давно происходит. А обычным гражданам для формирования необходимого холопского мировоззрения и цементирования раскладов в новой реальности показывают очередные игры на экране. Как-то попал на несколько часов непрерывного показа фильма «Екатерина» с Марией Александровой в главной роли – показывали этот шедевр в туристическом автобусе – тошнит, но смотришь.

Фото: ruskino.ru

И роль таких сериалов, кажется, одна, и не столько в показе «силами» киноискусства перипетий истории, а в формировании у зрителей нужного мировоззрения: монархия – это здорово, классовое расслоение – так и должно быть, одни должны получать удовольствие, а другие – работать, ум и совесть – это пережиток, преданность и наглость – это главные качества.

От просмотра сериала «Екатерина» одна польза: напоминание истории для тех, кто хорошо учил ее на уроках в школе. Кто ни тогда, ни позже не обращал внимания на эту дисциплину – у тех может сложиться неправильное представление о екатерининских и иных царских временах. Здесь очень хорошо видна попытка показать особую человечность царской власти.

Тем же, у кого есть историческое образование, и кто на лекциях в вузе не спал, и не пропускал их – глубже понятно, что происходит. «После уровня развития общества во времена СССР нас отбросило лет на пятьсот назад, в эпоху процветавшего наместничества как государственного и общественного устройства. Именно в ту эпоху была распространена такая форма, как кормление на местах ответственных лиц. У кого какое место – от этого и приход зависит. Сегодня все об этом знают, понимают, подозревают, догадываются, в том числе высшее руководство – но усилия, чтобы прервать такой принцип – пока плохо заметны, либо ситуация слишком далеко зашла», - разговариваем мы с товарищем, когда-то вышедшим из стен псковского истфака. В 16 веке наместничеству положил конец сам Иоанн Грозный, который стал рассылать по всем концам страны своих государевых людей, получавших зарплату исключительно из казны, а не с места, деря в три шкуры с простого люда. Кто положит конец наместничеству в нынешние времена, пока вопрос.

Игрой в историю или игрой с историей можно назвать, например, и то, что в Пскове под угрозой скорой ликвидации доживает, пожалуй, самое историческое по сути и самое старое из оставшихся в регионе предприятий, которому уже больше двухсот лет – а точнее 203 года. Именно столько, по уточненным данным, насчитывает летопись Псковской областной типографии. В 2018 году в Псковской области с шумом отметили 100-летие предприятия. Но минувший век типография жила в новом статусе, который ей принес советский период. А еще сто лет истории главного полиграфического предприятия почему-то просто упускают. В юбилейные дни власти желали процветания, новых проектов, говорили о возможностях развития, о помощи серьезных федеральных организаций. Но через два года предприятие решают просто ликвидировать. Основная причина - якобы убыточность производства. А то, что областную типографию можно не только спасти от закрытия, но и сделать прибыльной, и, более того, одним из запоминающихся ярких брендов Псковской области, во властных коридорах по-настоящему подумать, видимо, не захотели или не смогли. Предприятие, находящееся в государственной собственности, долгое время живет даже без официально назначенного директора, хотя претенденты были, в том числе опытные специалисты, которые имели возможности для налаживания эффективной работы производства.

Кстати, типография и сегодня, в таких сложных условиях, и накануне планируемой ликвидации добивается хороших результатов. Остается удивляться, насколько сильный запас прочности есть у этого производства. Почему областную типографию как свою собственность органы власти просто решают ликвидировать, без попыток реорганизации, смены юридического статуса, оставив без профессии и любимой работы больше двадцати человек, тоже остается серьезным вопросом. Должно ли войти в историю региона закрытие самого старого предприятия в области? Конечно. Слишком нерядовое это событие. А вот будут ли воспринимать это как игру в историю? Ответ очевиден. Для одних это действительно похоже на игру: закрыть росчерком пера, для других жизненная трагедия, и для всей области - серьезнейшая потеря.

В Пскове и во всем регионе много людей, для которых история близка и как наука, и как набор жизненных черт эпохи. Возможно, поэтому в Псковской области очень немногие воспринимают историю как игру. Здесь были и есть крупные поисковые отряды и бригады, индивидуалы и целые краеведческие объединения, занимающиеся восстановлением «белых пятен» истории, есть настоящая историческая библиотека, активные просветители в Государственном архиве Псковской области, на историческом факультете университета. Но нет крупных исторических клубов, что кажется странным для приезжих. «Ну, как же так – исторический регион, здесь кругом должны стоять реконструкторы в исторических одеяниях», - как-то заметили мои гости. Именно потому, что через этот город и окрестные земли история всегда прокатывалась и продолжает это делать тяжелыми испытаниями, у псковичей и нет ничего подобного. В том числе потому, что псковичи очень быстро и точно распознают фальшивость - ту самую игру, да еще и плохую, которая у них не в почете. «История – это слишком серьезно, а ряженые – это цирк», - как-то заметил один из псковских историков, тем самым попав в точку об отношении псковичей к этой теме. Именно поэтому среди псковичей, в отличие от многих других российских городов, выделяются активные энтузиасты - защитники исторической среды, те, кто защищают и отстаивают псковские памятники и просто исторические символы древнего города.

Вот, из недавних новостей - в Пскове собираются поставить памятник Савве Ямщикову – страстному охранителю псковских древностей. Власти уже подобрали и место для установки – скверик у Покровского комплекса. Но тут главное, чтобы этот памятник не стал памятником охранителю древностей, которые продолжают исчезать, говорят среди псковской интеллигенции. Думаем, что сам Савва Васильевич был бы, мягко скажем, недоволен ситуацией, которая складывается с самыми известными, из числа сохранившихся, псковскими древностями.

Вообще игра в историю может завести слишком далеко, как на общественном, государственном уровне, так и на личном. Как довела она до суда за убийство своей возлюбленной историка Олега Соколова – очень неплохого специалиста по наполеоновской эпохе, и давно увлеченного историческими реконструкциями. Думается, что не история как наука посадила его на скамью подсудимых, а, скорее, отношение к ней, как к игре.

В учебники истории и вписать можно, что надо, и вычеркнуть лишнее, – и это тоже может быть похоже на игру. А вот сама история может запомнить и сохранить совсем другое, и это настоящее ее содержание даже от самых маститых составителей учебников совсем не зависит.

Игорь Докучаев

Источник: Псковская Лента Новостей
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