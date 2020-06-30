Культура

Воин с посохом: каким будет памятник Савве Ямщикову в Пскове

Фигура Саввы Васильевича Ямщикова для Пскова знаковая, без сомнения вызывающая общественный консенсус в положительной оценке того, что он сделал для сохранения культурного наследия в нашем регионе. Теперь эта фигура получит зримое воплощение. Рядом с Покровской башней появится монумент «стоявшему за Псков духовному воину». Как и положено воину, с оружием в руках - деревянным посохом, что вырезал для него Семен Степанович Гейченко. С этим посохом в последние годы жизни Савва Ямщиков отстаивал по чиновничьим кабинетам псковскую старину.

Памятник в подарок

Бронзовая скульптура высотой 258 сантиметров - полтора человеческих роста - уже готова. Она дожидалась решения депутатов Псковской городской Думы об установке в московской мастерской. И такое решение последовало 30 июня на сессии гордумы. Памятник появится в Покровском углу, на площадке у крепостной стены, где пересекаются улицы Свердлова и Воеводы Шуйского. Некоторое время назад там успел постоять многострадальный китоврас от псковских кузнецов.

Место установки выбирали инициаторы установки памятника. Они же оплатят все работы. С предложением об увековечивании памяти Саввы Ямщикова вышел Благотворительный фонд имени святого Серафима Вырицкого. В ноябре прошлого года представлять проект в Псков приезжал председатель общего собрания Фонда Игорь Гаврюшкин. Да, тот самый Гаврюшкин - советник по культуре бывшего губернатора Турчака, зачинатель Всероссийской Масленицы, устроитель юбилея Изборска, уволенный перед самым праздником. Не все знают об оставшемся после него долгоиграющем культурном проекте, Гаврюшкин - один из тех, кто участвовал в выкупе домика Довлатова и превращении его в музей. Любопытно, что в день сессии гордумы, принимавшей решение по памятнику Ямщикову, Гаврюшкин вновь оказался на псковской земле, принимая участие в поездке Сергея Степашина и Андрея Турчака по объектам культурного наследия.

«Савва Васильевич бился за Псков, он такой же могучий, как Покровская башня, весь Покровский угол - символ обороны Пскова. Пятачок на пересечении Воеводы Шуйского и Свердлова как будто ждал Савву Васильевича», - говорит Игорь Гаврюшкин о выборе места для памятника и называет сумму, в которую тот обойдется - около 6 млн рублей.

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«Достойному человеку - достойный памятник, вполне заслужено, - считает консультант управления культуры администрации Пскова Татьяна Фролова. - С ноября оставались некоторые вопросы, заданные на заседании общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок по названию и переименованию улиц. Установка памятника инициирована в историческом месте, в пределах Окольного города, необходимо было получить согласования у археологов и областного комитета по охране объектов культурного наследия. Как только эта работа была завершена, документы были поданы в гордуму».

Один из спорных моментов - вторжение в культурный слой. Археологи дали разрешение закапываться не глубже, чем на 40 сантиметров.

Скульптуру поставят на небольшой холм, поросший травой. Для этого используют износостойкий спортивный газон. Вокруг будут скамейки на как бы руинах из псковского известняка, расположенные по кругу, повторяющему кольцо Покровской башни. На одной из плит смонтируют табличку «Савва Ямщиков». Известняком же замостят дорожку к памятнику.

Родственники согласны

Некоторых псковичей, но таких немного, смущают «как бы руины». Входящая в общественную комиссию по переименованию Ирина Голубева, заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры уверяет, что на этом не стоит зацикливаться. Руины - не всегда что-то разрушенное, это может быть и объект консервации, как в Довмонтовом городе. А настоящая руина - крепостная стена, у которой будет стоять памятник.

«Предложений о том, что нужно увековечить имя Саввы Васильевича поступало довольно много, - говорит Ирина Голубева. - Некоторые из предлагавших претендовали на это место. Но проекты были такого низкого уровня! Этот памятник согласован с вдовой Валентиной Михайловной и дочерью Марфой. Я специально Марфе писала, в курсе ли она. Она тоже искусствовед, если бы были у нее претензии к композиции с художественной точки зрения, она бы об этом сказала. Родственники согласны на такой памятник, это очень важно».

Специалист говорит, что место у Покровской башни выбрано не просто так, оно знаковое для памяти Саввы Ямщикова. Ирина Голубева вспоминает его слова, обращенные к Андрею Турчаку: «Восстановишь Покровскую башню, сохранишь Псков». И говорит, что работа по восстановлению сгоревшего в 90-е шатра Покровской башни началась при деятельном участии Саввы Ямщикова. Были найдены чертежи предыдущего реставратора объекта Всеволода Петровича Смирнова. Работа завершилась летом 2010 года, через год после того, как Саввы Васильевича не стало.

Вспоминает она и случай, как в 2007 году никто из администрации не явился на устроенную Саввой Ямщиковым конференцию, на которой поднимали проблемные вопросы сохранения исторического облика Пскова. Высшая справедливость видится в том, что теперь чиновники своими руками увековечивают его память.

«Авторы памятника Академию художеств закончили, скульптурное отделение там очень крепкое, анатомию они знают. Это не карикатура, а серьезно сделанная скульптура, правильно сделанная, - оценивает Ирина Голубева проект. - Да, памятник в стиле двадцатого века, но и Ямщиков - человек двадцатого века. Скрытой фишки в нем нет, но он понятен народу. «Руины» вокруг - это фигура речи, просто декоративный прием для устройства скамеек. Памятник на это место вписывается тематически и эстетически, протеста не вызывает».

«Хотелось в образе Саввы Васильевича избежать символизма. Это очень удачная работа», - поясняет Игорь Гаврюшкин.

Горизонтальная архитектура

Скульпторы памятника - братья Михаил и Антон Плохоцкие. Их авторству, в частности, принадлежат памятники Столыпину в Челябинске и в Москве (на него премьер Путин предложил членам правительства скинуться по одной зарплате), Поддубного в Ейске. Архитектор псковского проекта - Александр Асафов.

«Приятно было работать над образом Саввы Ямщикова, - рассказывает Михаил Плохоцкий. - Долгое время он отстаивал памятники древнерусской архитектуры, мы хотели вписать нашу скульптуру в контекст исторической среды Пскова. Хотим повернуть ее таким образом, чтобы она стояла на фоне башни».

Михаил Плохоцкий называет себя сторонником горизонтальной архитектуры - памятников без величественного постамента, стоящих ближе к людям и интегрированных в среду. В руках у Саввы Ямщикова будет посох, с которым он ходил по кабинетам, когда воевал с чиновниками. Этот образ показался скульпторам наиболее выразительным. Тем более, что посох для Ямщикова вырезал легендарный хранитель Пушкинского заповедника Семен Степанович Гейченко. Также в процессе доработки к холму, на котором стоит скульптура, добавили ступени, ведущие то ли в псковский храм, то ли в старинные палаты. Тут уж каждый может додумать самостоятельно.

Первоначально планировали открыть памятник к 19 июля, в этот день в 2009 году Саввы Ямщикова не стало.

«Я испросил благословение владыки Тихона, он сказал, что лучше перенести открытие на неделю позже, ко Дню города, - поделился Игорь Гаврюшкин. - Было бы символично включить открытие памятника в программу праздника, чтобы это было торжество не для узкой группы людей, а для всех псковичей, для кого Савва Васильевич сделал немало».

Мы привыкли, что памятники деятелям - это что-то про историю и о ком-то далеком. Однако памятник Савве Ямщикову - он про текущий момент, про то, как мы готовы сохранять свое наследие или хотя бы память о тех, кто сохранил его частью современного Пскова.

Юлия Магера