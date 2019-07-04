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Осторожно! Двери закрываются

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«В сущности, они были неплохие парни, но продолжали твердо стоять на своем. Упорствовали, так сказать. Потом они умерли... Очень грустно, все очень грустно – жили всю жизнь как идиоты и в конце концов умерли… Жизнь, конечно, на этом не остановилась».

Ч. Буковски

Ровно полгода назад, буквально перед наступлением нового 2019 года мы внимательно следили за ситуацией вокруг главного псковского автотранспортного предприятия ГППО «Псковпассажиравтотранс». Напомню, в сентябре 2018 года на предприятии скоропостижно сменилось руководство. Информация об этом подавалась так, будто на Псков снизошла невиданная благодать – новым руководителем стал не абы кто, набранный по объявлению, а целый московский топ-менеджер Николай Киянец, имевший за плечами 20-летний опыт руководящей работы в структуре московского общественного транспорта.

Николай Киянец

Тут, вероятно, надо было сразу заподозрить подвох. Все же руководить в Москве и Пскове – это совсем не одно и то же, хотя бы по причине принципиально иного финансирования. Однако же теплилась и надежда, что московский топ-менеджер привлечет не только «новое мЫшление» в порядком загнивающее предприятие, но и какие-никакие столичные ресурсы.

Господин Киянец, в некотором смысле, эти надежды оправдал. В скором времени после его назначения город наводнили убогие «Газели»-душегубки, которые стали курсировать по наиболее коммерчески прибыльным маршрутам. Псковичи с недоумением взирали не только на московские регистрационные знаки новых недоавтобусов, но и на характерную среднеазиатскую внешность водителей. Последний факт не оставлял никаких сомнений – новые автобусы с водителями прибыли непосредственно из Москвы.

«Газель Next», если кто не знает, по классификации производителя является цельнометаллическим фургоном. Так что московские товарищи снова проявили присущее им уважение псковичам – людей начали перевозить в тесных фургонах. То, что данные «автобусы» в случае, не дай бог, ДТП или пожара мгновенно могут превратиться в «капсулу смерти», думаю, понятно каждому. Глядя на эти, извиняюсь, «скотовозки», становилось интересно, какие еще гениальные идеи имеются у эффективного менеджера из Москвы? В принципе для финансового оздоровления предприятия можно, например, арендовать в десантной дивизии бортовые «Уралы» и использовать на основных городских маршрутах…

Параллельно выяснилось, что все эти московские автобусы, принадлежащие ООО «Стартранс», трудятся на псковских дорогах совершенно незаконно. Договор на выполнение пассажирских перевозок был заключен просто с вопиющими нарушениями. Сегодня даже малые дети знают, что государственные услуги реализуются в соответствии с Федеральным законом №44. Но новый руководитель «Псковпассажиравтотранса» решил – как бы помягче сказать – не заморачиваться. И применил давно забытую практику дробления контракта на необходимое количество мелких договоров стоимостью до 100 тысяч рублей каждый. Говорят, чтобы не выходить за рамки этой суммы, на некоторые маршруты приходилось заключать такие микродоговоры чуть ли не ежедневно. К счастью, вовремя вмешались прокуратура и Антимонопольная служба, положившие конец этому безобразию.

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Было в этой истории немало интересного. Новый менеджмент уверенно укладывал автобусный парк «на лопатки», не забывая фраппировать общественность заявлениями, например, о том, что кондукторы в псковских автобусах должны выглядеть как стюардессы. Дошло до того, что на митинг против такого антикризисного менеджмента вышло более 600 человек, в том числе сотрудников предприятия, что для социально-инертного Пскова, мягко говоря, очень много.

Надо отдать должное, с начала года «Псковпассажиравтотранс» перестал быть ежедневным генератором скандалов. Общая ситуация, однако, совершенно не улучшалась. Ослабить социальную и экономическую напряженность вокруг предприятия удалось, главным образом, за счет прямого вливания денежных средств, которые губернатор области Михаил Ведерников сумел добыть в Москве аккурат перед новогодними праздниками, за счет этого получилось расплатиться с кое-какими долгами. По последним данным, заработную плату водителям и персоналу стали платить более-менее вовремя. Это, вне сомнения, прекрасно, вот только есть стойкое ощущение, что полученный губернаторский транш такими темпами очень скоро будет «проеден», и придется серьезно задуматься, за чей счет «Псковпассажиравтотранс» будет жить дальше.

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Не следует забывать и то, что Николай Киянец был приглашен именно в качестве антикризисного менеджера для вывода предприятия из затянувшегося и беспросветного пике. Его предшественники ничем выдающимся не отметились, автобусный парк на глазах ветшал, а на радикальные и, очевидно, непопулярные меры по выводу перевозчика из кризиса как обычно не хватало политической воли. Едва ли не каждая идея разбивалась о необходимость сдерживать рост стоимости проезда и сохранения социальных обязательств. Но нюанс в том, что сохранение доступной цены за проезд, в условиях постоянного роста стоимости горюче-смазочных материалов и запчастей, возможно только при субсидировании перевозок из бюджета. А бюджет Псковской области, как нам всем прекрасно известно, это не сундук графа Монте-Кристо. Поэтому ситуация снова зашла в тупик.

Сегодня все это напоминает попытки консервативного лечения, когда пациенту может помочь только операция. И чем раньше к ней приступят, тем лучше будет всем. Но ответственным чиновникам, вероятно, просто страшно, ведь действительно антикризисные меры могут повлечь протест и, вполне возможно, политические последствия.

Но беда в том, что другого выхода нет, и нужно трезво оценивать положение дел. Вот, например, Николай Киянец уверен, что для решения проблем предприятия нужно всего-ничего – один миллиард рублей. Надо полагать, цифра взята не с потолка и в ее основе есть некий аудит финансового состояния «Псковпассажиравтотранса». Однако же нюанс в том, что этого миллиарда нет, и для преодоления кризиса придется быть более изобретательным.

Была определенная надежда на новую концепцию пассажирских перевозок, которую Николай Киянец представил руководству области 18 декабря 2018 года. По плану предполагалось финансовое оздоровление предприятие с последующим созданием трехуровневой системы управления перевозками. Вероятно, с предложенной схемой можно спорить или соглашаться, однако же на дворе – июль 2019 года, а каких-то шагов, направленных на реализацию концепции, не видно.

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Складывается ощущение, что и концепция была придумана для отвода глаз, и на решительные действия руководитель предприятия идти не готов. Сегодня менеджмент «Псковпассажиравтотранса», образно говоря, пытается пить «Боржоми», хотя «почки» отваливаются буквально на глазах. Мы все не слепые и видим, в каком моральном и техническом состоянии пребывает подвижной состав автобусного парка. Вроде бы что-то делается. Было всенародное обсуждение дизайна транспортных карт – на этот счет в социальных сетях кипели нешуточные страсти. Жаль, итоговый результат как-то затерялся в суете трудовых будней – судя по всему, победителя выявить не удалось.

Случилось, впрочем, одно действительно знаковое событие – введение оплаты за проезд при помощи банковских карт. То, что никак не удавалось предшественникам, Николай Киянец, надо отдать ему должное, реализовал внешне легко и непринужденно. Но дальше опять начались недоразумения.

Внезапно прекрасная идея безналичной оплаты за проезд в автобусе стала почвой для социальной дискриминации. Поиски выхода из кризиса привели руководство «Псковпассажиравтотранса» к совершенно абсурдной идее. Суть ее в том, что очередное повышение стоимости проезда должно коснуться не всех, а только тех, кто платит наличкой. Другими словами, если вы оплачиваете проезд банковской картой – стоимость останется 25 рублей. А если платите «живыми деньгами» – для вас проезд будет стоить уже 27 рублей.

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Лично я давно стараюсь, при любой возможности, оплачивать товары и услуги при помощи банковской карты и безналичного расчета. Это удобно, избавляет от необходимости прятать «мелочь» по карманам и практически полностью избавляет от опасности потерять деньги. Но как бы мы не любили платить при помощи банковских карт, мобильных телефонов и иных новомодных гаджетов, нужно отдавать себе отчет, что старшее поколение далеко не всегда приспособлено к современным формам оплаты. Причины у всех разные: кто-то боится забыть пин-код карты, кто-то просто не доверяет электронным платежам. Не нужно быть главой Росстата, чтобы понимать, что именно социально незащищенные слои населения чаще расплачиваются наличными деньгами. Подобное распределение тарифа означает, что на 2 рубля больше будут платить прежде всего люди старшего поколения. Если совсем упростить, то повышение стоимости проезда по такой схеме ложится на плечи, главным образом, пенсионеров. Дело тут откровенно пахнет дискриминацией и, пока решение окончательно не принято, есть некоторая надежда, что социальная справедливость и здравый смысл восторжествуют в конечном итоге.

Однако общая тональность событий, напрямую связанных с «Псковпассажиравтотрансом», не оставляет сомнений – свет в конце тоннеля пока не виден, и о преодолении кризиса говорить не приходится. Отдельно настораживает непонятная суета вокруг поста руководителя предприятия.

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10 июня был проведен конкурс на замещение должности генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области, победу в конкурсе одержал действующий и.о. руководителя Николай Киянец. Хотя бы здесь, как показалось, обошлось без неожиданностей. Но не тут-то было – две недели спустя, 27 июня, результаты конкурса были внезапно отменены. Причем без указания причин такого решения и вообще без каких-либо пояснений.

Такое развитие событий на предприятии, находящемся в предбанкротном состоянии, не может добавлять оптимизма. На этом фоне сам Николай Киянец демонстративно отказывается общаться с прессой, предлагая всю актуальную информацию черпать на сайте «Псковпассажиравтотранса». Разумеется, сайт этот – типичный ресурс государственной структуры, обновляемый по мере возможности. При этом руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин пытается как-то оправдать менеджмент автобусного парка, но эти оправдания, откровенно говоря, выглядят не очень убедительно. Кроме того, все чаще звучит мысль о необходимости оптимизации деятельности «Псковпассажиравтотранса». А все мы прекрасно понимаем, что слово «оптимизация» в переводе с чиновничьего на русский может означать только одно – сокращение и постепенную ликвидацию коммерчески невыгодных маршрутов и направлений. Вот уж не такого антикризисного менеджмента ждали мы от руководства «Псковпассажиравтотранса»…

И пока Николай Киянец прячется от СМИ, а Борис Елкин излучает оптимизм по поводу возможности оплаты проезда при помощи смарт-часов, перед глазами отчетливо маячит совершенно не радужная перспектива значительного сокращения числа маршрутов.

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А ведь еще год назад руководители всех уровней «уверенно смотрели в будущее» и даже обещали поступление в Псков более сотни совершенно новых и современных автобусов. Сегодня об этом стараются не вспоминать, а в ответ на вопросы о будущем предприятия руководство стыдливо опускает глаза.

В сухом остатке – совершенно грустная картина. В то время, как весь цивилизованный мир делает ставку как раз на развитие комфортного и удобного общественного транспорта, автобусный парк Пскова продолжает медленно умирать. И, похоже, никто сегодня не понимает, как это остановить…

Константин Калиниченко