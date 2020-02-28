Блоги / Константин Калиниченко

Общаться с прессой запрещаю!

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«В современном обществе ты не можешь игнорировать прессу. Наши газеты, радио, телевидение – это как закон всемирного тяготения. Относиться можно по-разному, но отрицать – бессмысленно. Активное отрицание – чревато болезненными последствиями. СМИ вас, несомненно, раздавят. Это лишь вопрос времени…»

Тед Тернер

В среду, 26 февраля, я оказался на пресс-конференции губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Интересное и увлекательное мероприятие. Некоторые журналисты, кажется, немного стеснялись и вели себя скованно. Мне такое в принципе не свойственно, поэтому не только смотрел по сторонам, но даже пару раз поиронизировал в ходе мероприятия. А заодно спросил губернатора Михаила Ведерникова, почему некоторые чиновники не просто отказываются общаться с журналистами, но и в категорической форме запрещают это своим непосредственным подчиненным и сотрудникам подведомственных учреждений. Губернатор ответил, что кое-кого из чиновников действительно приходится «затыкать на слове», потому как «иной раз такого наговорят». А потом приходится оправдываться за розданные ими невыполнимые обещания. Поэтому в администрации введена система согласования, которая не препятствует общению чиновников с медиа, а лишь нормализует и систематизирует процесс. Это верно, действительно, подобное имеет место. Но, как это регулярно бывает с госчиновниками, случился эксцесс исполнителя. Видимо, слишком превратно поняли установки губернатора.

Как итог, в стенах администрации Псковской области сформировался новый тип чиновника. Отличается этот тип патологическим нежеланием контактировать с обществом в любом его проявлении. Это касается как прямого общения с «живыми людьми», так и диалога со средствами массовой информации и ответов на актуальные вопросы через социальные сети и иные дискуссионные площадки.

Но поскольку любое заболевание, если его не лечить, прогрессирует, то отдельные чиновники хотят полностью обезопасить себя от любых нежелательных контактов с окружающим миром.

Больше других преуспели председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева и руководитель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

На предмет госпожи Малышевой нам давно все более-менее понятно. Ее нежелание общаться с прессой и культурной общественностью носит патологический характер и имеет предельно простое обоснование. Жанна Николаевна не просто не понимает, как руководить псковской культурой, а вообще от культуры человек весьма далекий. За что бы ни бралась, все буквально рассыпается в руках. Те почти 6 лет, что она как бы руководит культурой Псковской области, наши потомки назовут культурным пепелищем. Длинный перечень культурных мероприятий, фестивалей, которые у нас были, а теперь их нет – тому подтверждение.

Неудивительно, что общаться с прессой ей просто не о чем. Много раз приглашали ее в эфир «Эхо Москвы» в Пскове и всегда получали отказ. Понимаем. Часовой эфир, во время которого Жанне Николаевне пришлось бы, скорее всего, выглядеть как прогулявший семестр двоечник на экзамене. Это неприятно. И ладно бы сама не общалась. Так ведь запретила контактировать с прессой в императивной форме сотрудникам музея-заповедника и работникам подведомственных учреждений. Как результат – диалог с обществом в любой форме сведен к нулю.

В 2020 году на сомнительную тропу «борьбы с масс-медиа» встала Марина Гаращенко. Этиология и симптоматика поведения руководителя комитета по здравоохранению в последнее схожи с теми, что и у коллеги из культурного ведомства. Налицо неспособность решать как годами копившиеся проблемы, так и оперативные задачи.

Марина Гаращенко

Достаточно посмотреть сайт губернатора Псковской области – ведь там каждый третий вопрос касается проблем здравоохранения. Нет положенных льготникам лекарств, нет врачей в медучреждениях, а те, что еще остались, грозятся «итальянской забастовкой». Псковская область давно и уверенно лидирует буквально во всех антирейтингах системы здравоохранения. Мало того, что у нас катастрофически не хватает врачей, так мы же еще и лидируем по их убыли! Последние энтузиасты готовы плюнуть на это дело и завязать с профессией или попытать счастья в других регионах, где, видимо, здравоохранением управляют более грамотные специалисты.

При этом, как я понимаю, г-жа Гаращенко в принципе не желает контактировать с обществом. Уже хотя бы потому, что она никак не реагирует на жалобы и претензии граждан на сайте губернатора Псковской области. Не поленитесь зайти на сайт: как решаются вопросы – это тема отдельного разговора, но чиновники хотя бы реагируют, «берут в работу» и обещают в положенный срок давать ответы. Тот же руководитель дорожного комитета Борис Елкин вообще отвечает незамедлительно – видно, что человек, что называется, «в теме». А г-жа Гаращенко, извиняюсь, «забила болт» на эти ваши жалобы. Пишите сколько угодно на сайт губернатора, ей это глубоко до фонаря.

В редких случаях (видимо в ситуациях, когда избежать этого невозможно) Марина Гаращенко отделывается официальными отписками или сухими пресс-релизами, суть которых в том, что «все у нас налаживается», «проблем с лекарствами нет», «работаем над решением вопроса» и т.п. Я опускаю тот неловкий момент, что эту никому не нужную отписочную ерунду можно даже не писать самой, а тупо качать из интернета. Есть 2 уникальных издания: «Словарь современного чиновника» и «Генератор случайных смыслов» – вот там все эти «в рамках реализации, с учетом ряда аспектов» и «работаем над решением вопроса» давно сформулированы.

Но сколько бы в ведомстве г-жи Гаращенко не «работали над решением вопроса», по данным официальной статистики становится только хуже. Поэтому журналисты все чаще и настойчивее стали интересоваться: в чем же причина отсутствия позитивных изменений и почему ситуация в псковском здравоохранении продолжает ухудшаться? Какой смысл говорить, что «жизнь налаживается», если эти слова опровергают не только сама жизнь, но даже непосредственные подчиненные? А практикующие врачи, когда слышат ваши бравурные реляции в духе «средняя температура по больнице», уже просто не стесняются в выражениях.

Поток жалоб и претензий по линии здравоохранения растет в геометрической прогрессии, и руководитель комитета по здравоохранению решила, что чаша ее терпения переполнена. Но вместо адекватной реакции и серьезного разговора о проблемах в отрасли, включила режим тотального молчания. И то верно – сколько можно терпеть, когда эти журналисты постоянно умудряются раскапывать самые нелицеприятные подробности регионального здравоохранения? Да еще и самостоятельно звонят в медицинские учреждения, просят прокомментировать ситуацию. Непорядок.

Недолго думая, Марина Гаращенко своим распоряжением категорически запретила поголовно всем работникам сферы здравоохранения (от главных врачей до фельдшеров) напрямую общаться со СМИ и давать какие-либо комментарии. Прекрасно. И, как говорится, без комментариев. Пусть вас не смущает «размытость формулировок» и слово «согласование». Речь на самом деле идет, конечно же, о прямом запрете. Очень интересно поглядеть, как через «официальный письменный запрос» в комитет, например, главврач больницы будет согласовывать комментарий по актуальной проблеме? С учетом 30-дневного срока согласования, подобное просто выглядит как фарс и насилие над здравым смыслом.

И ведь как в воду глядела. Не прошло и недели, как в информационном пространстве «выстрелила» история с опарышами в еде в роддоме г.Острова.

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Развитие сюжета весьма показательное, и должно бы научить чиновников, что в современном обществе подобные запреты дают исключительно обратный эффект.

Как обычно в таких ситуациях чиновники пробовали включить режим молчания, затем «режим дурака» (вот эти все «петросяновские» шутки про то, что червяки – это богатая белками пища и вообще: «ела вся больница, и никто не умер»). Но история оперативно вышла в региональные СМИ, оттуда ушла в федеральные. И все равно пришлось как-то реагировать. Собрали комиссию, поехали проверять на месте. Я лично не сомневаюсь, что по итогам проверки выяснится, что это – единичный случай, а виноват, конечно же, конкретный повар. Крайних в этой стране всегда умели вычислять безошибочно. Ну и молчание Марины Гаращенко более чем показательно.

Дело тут, естественно, не в том, что СМИ теперь станет труднее получить информацию. И раньше было непросто. Мы уже сталкивались с подобным молчаливым противодействием, в частности, в ситуации обсуждения инициативы известного врача-хирурга и депутата Псковского областного Собрания депутатов Игоря Дитриха о создании единой хирургической службы. Многие специалисты напрямую отказывались комментировать, приватно же добавляли, что делать это опасаются из-за прямого запрета областного комитета по здравоохранению.

Однако мне кажется, что Марина Гаращенко избрала метод: «если не говорить о проблеме, то этой проблемы нет». Переводя в медицинскую плоскость: если не замечать болезнь, то человек полностью здоров. Я не врач, но думаю, что если не лечить болезнь, не обращать внимания на внешние симптомы, то тем самым болезнь только усугубляется. И в будущем лечение будет более трудоемким и дорогостоящим. Если вообще не окажется слишком поздно…

Я уж не говорю о том, что общение чиновника со средствами массовой информации – это социальная норма. Жители Псковской области являются гражданами России и налогоплательщиками, в том числе благодаря которым, существуют чиновники. И граждане имеют право получать актуальную объективную информацию о положении дел. А также ответы на прямо поставленные вопросы.

В конце концов – это требование Федерального закона «О СМИ» – так будьте любезны исполнять.

В администрации Псковской области есть немало чиновников, которые без проблем общаются с прессой. Борис Елкин, Сергей Грахов, Николай Романов, например. О чем говорить, если губернатор области Михаил Ведерников проводит пресс-конференцию, где отвечает, в том числе, на «неудобные» вопросы. А г-же Малышевой и г-же Гаращенко общаться с прессой вроде как не с руки. Это, на самом деле, удивляет. Я думаю, что Марина Гаращенко – хороший специалист, у нее имеется опыт работы в Минздраве. Она была в эфире «Эхо Москвы» в Пскове и произвела впечатление человека, который ориентируется в вопросах медицины и здравоохранения. Так для чего тогда вставлять журналистам «палки в колеса»?

Я сам был чиновником и до поры до времени искренне удивлялся, почему некоторые коллеги всеми силами избегают общения с масс-медиа. Потом понял, что этому есть 2 главные причины.

Первая – это страх. Показать полную неспособность решать поставленные задачи. Ведь рано или поздно руководителю приходится отвечать за реально проделанную работу. А если этой работы нет, старые проблемы не решаются, а новые только копятся – о чем же говорить? А люди увидят, какой ты «умник» на самом деле. После чего могут возникнуть вопросы, что такой персонаж делает в кресле руководителя? И, конечно же, постоянный чиновничий страх – сказать что-то лишнее, «сверх того, что можно говорить».

Вторая – это банальный снобизм. Руководящая должность снесла голову не одному чиновнику. Некоторые начинают смотреть на журналистов свысока или же как на раздражитель, который может «попортить карму». А на людей и вовсе как на каких-то копошащихся у плинтуса насекомых, которым вечно что-то нужно и все их всегда не устраивает…

Думаю, что лечить это невозможно. Единственный способ борьбы с подобными проявлениями – «хирургическое вмешательство» со стороны вышестоящего руководства. Если чиновник не понимает, что общение с прессой – это диалог с гражданами, такому чиновнику, очевидно, не должно быть места в органах государственной власти.

Константин Калиниченко