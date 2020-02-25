Общество

Михаил Ведерников о некоторых чиновниках: Они иногда такого наговорят, что потом за них просто стыдно

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал журналистам «скорректировать» позицию чиновников администрации региона в части общения со СМИ. Свое мнение он высказал на пресс-конференции 26 февраля, комментируя корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове решение ряда председателей комитетов областной администрации не общаться с журналистами.

«Честно признаюсь, в какой-то момент я сам запретил чиновникам общаться с прессой. Они иногда такого нагородят, что потом за них просто стыдно. Люди могут назвать балаболами тех, кто обещает, но не делает. Не хотелось бы, чтобы такие ситуации были», - пояснил губернатор. Затем он уточнил, что напрямую не запрещал чиновникам общаться с прессой, но рекомендовал консультироваться с финансовым управлением и с курирующими вице-губернаторами, поскольку любая информация должна отражать положение дел, а не вводить людей в заблуждение.

«Я обязательно скорректирую эту ситуацию». - пообещал Михаил Ведерников.

История с Островской больницей, по его словам, набирала обороты именно потому, что не было внятной позиции. «Излишнее кровопускание никому не нужно. Если виновато руководство больницы – надо наказывать их, если поставщик - надо разбираться с ним. Но это не значит, что руководство больницы не должно было извиниться за произошедшее, что профильный комитет не должен был дать свой комментарий», - резюмировал Михаил Ведерников.

«У нас туберкулезный диспансер – условия там созданы просто кошмарные. Прятать это не нужно. Так же, как и не нужно молчать про состоянии инфекционных больниц в Пскове и в Великих Луках. Вопрос в том, делаем ли мы что-то с этим или нет. Нужно комментировать такие моменты», - убежден губернатор. В то же время он отметил, что по Сети гуляли фотографии из инфекционных больниц годовалой давности с ужасным состоянием помещений и постельного белья. «Сейчас там уже такого нет», - заверил губернатор.