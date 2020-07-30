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Внутренний вандализм

30.07.2020 20:54|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? … Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах».

М.Булгаков «Собачье сердце»

Три дня назад в инстаграме губернатора Псковской области Михаила Ведерникова появился пост на тему вандализма. Обида, гнев, попытки как-то пристыдить подонков и найти решение проблемы – вот краткое содержание месседжа губернатора городу и миру. Процитирую для лучшего усвоения фактуры: «Псковскую область захлестнула волна вандализма. На днях с улицы Стахановской в Пскове украли молодые деревья, высаженные вдоль дороги. Елки и сосны, только успевшие прижиться, какие-то негодяи вырвали в своих корыстных целях. Какие-то вандалы уничтожили металлическую табличку на памятнике Леону Поземскому в Сквере павших бойцов и погнули фонарный столб».

Источник: russian7.ru

И так далее, причем не только в Пскове. В Себеже переломали молодые деревья на набережной. В Печорах вырвали цветы из клумбы. В Порхове какие-то дебилы повадились поджигать мусорные контейнеры – видимо там совсем негусто с развлечениями. Список практически бесконечный. А вот вам свежий пример. В Великих Луках в парке сейчас идет установка фигур динозавров. Так вот, их только успели распаковать, как двум этим динозаврам натурально выбили зубы. Очевидно, кто-то из великолучан вообразил себя первобытным охотником, но немного перепутал мамонтов с динозаврами. Печально, что уровнем культуры многие сегодня не отличаются от первобытных предков.

Каждый муниципалитет регулярно отмечается собственным подвигом. В деле вандализма скобари проявляют гибкость мышления, изобретательность и творческий подход. Если бы рейтинг муниципальных образований региона формировался на основе достижений в области вандализма, за первое места велась бы ожесточенная борьба.

Собственно, что в этом нового? Любой, у кого есть глаза, прекрасно осведомлен на предмет того, что вандализм является глубоко укоренившейся чертой менталитета местных аборигенов. Знаете ли вы в Пскове хотя бы один парк или иное общественное пространство, где не были побиты фонари? Нет таких пространств. По этому поводу еще прежний глава города Иван Цецерский картинно сокрушался. Цецерский уж давно покинул Псков, а вандализм никуда не делся, отлично прижился на псковской земле, врос тут корнями и плодится не хуже борщевика.

Тут вот что важно отметить. Мы страсть как любим ругать государство и чиновников за разруху и проявления бесхозяйственности и, разумеется, небезосновательно. Чиновники не без греха – эта мысль настолько очевидна, что в подтверждении не нуждается. Но разве чиновники виноваты в том, что стоит выйти за порог дома, как тут же невооруженным глазом видны следы бессмысленной и беспощадной жизнедеятельности псковичей? Мусор – обязательно мимо урны. Лифты разрисованы и местами загажены. На стенах свежеотремонтированных домов тут же появляется какая-то наскальная живопись, намалеванная очередным безмозглым кретином максимально уныло и безвкусно. Так что выкопанные туи – всего лишь вершина айсберга. Своего рода выход на поверхность культурного кода жителей города.

Почему так? Думаю, ответ на этот вопрос найти несложно. Прежде всего, так проявляется культурная идентичность псковичей. Можно игнорировать единичные случаи вандализма, но мы же видим, что это давно приобрело системный характер. Просто люди в массе своей не видят в этом проблемы, и с этим уже ничего не поделаешь. Других псковичей у нас для вас нет. А объяснять быдлу, что оно – быдло также бессмысленно, как пытаться убедить представителя народа маори в 19 веке, что каннибализм противоречит основополагающим принципам Декларации прав человека.

Такое ощущение, что большинству тупо наплевать на место, где они живут. Псков в этом смысле напоминает предбанник железнодорожного вокзала – все ведут себя так, будто они тут случайно оказались и ничего с этим местом не связывает. Не раз я слышал, как псковичи восторгаются жителями соседних стран Балтии, мол, вот же какие они молодцы – сами убирают снег перед домом, мусор мимо урны никогда не выкинут, чисто у них и даже проклятые туи все растут на положенных местах. Но что-то всегда мешает перенять этот, несомненно, положительный опыт.

В основе нашего вандализма лежит и отсутствие неотвратимости наказания. Все эти украденные туи и выбитые клыки динозавров легко объясняются практически полной безнаказанностью за подобные действия. Какое-то несметное число раз на памятнике солдату Первой мировой на набережной вандалы отламывали штык. И что, кого-то поймали и прилюдно наказали? Увы, все больше сокрушались, что надо бы видеонаблюдение к солдатику приставить, да чиновники не заложили в смету.

Не сомневаюсь, если бы мы увидели несколько показательных процессов с максимально суровым наказанием за вандализм, дело быстро сдвинулось бы с мертвой точки. Быдло, конечно, не обременено интеллектом, но простейшие причинно-следственные связи пока еще в состоянии улавливать. Думаю, многие обращали внимание, что оказавшись в Эстонии, автомобили с российскими номерами, как по мановению волшебной палочки, начинают соблюдать ПДД. Скоростной режим, поворотники включают, нормально паруются. Но стоит обратно пересечь границу, как тут же все правила забыты, а на трассе начинаются форменные гонки «Пушечное ядро» и игра в бессмертных за рулем. Все тут просто и очевидно: никто не хочет платить штрафы по эстонским расценкам. А в России и штрафы копеечные, и вероятность их получить крайне невелика.

При этом все бурно возмущаются, в соцсетях на все лады проклинают вандалов, но никто и пальцем не пошевелил, чтобы как-то изменить положение вещей. Все сидят в социальных сетях, как бабы на чайнике, в полной уверенности, что это чиновники должны все сами сделать. Меня, наверно, никогда не перестанет удивлять какой-то фантастический дуализм в головах простых псковичей: с одной стороны, непреходящая патологическая ненависть и презрение к чиновникам, а с другой – уверенность, что чиновники обязаны тут все идеально организовать. В последние годы даже сформировался особый тип псковского критика-общественника. Это такой персонаж, который, конечно же, умнее всех, безвылазно сидит в фейсбуке и круглосуточно ругает чиновников. Все у такого критика кругом плохо, жизнь из одних проблем состоит. Но оторвать собственную рыхлую пятую точку от дивана и фейсбука ему и в голову не приходит. Ему все кругом должны: мусор убрать, траву покосить, порядок навести и далее по списку.

«Фейсбучный тролль» (источник: sivilia-1.livejournal.com)

Вот так мы в общем-то и живем – очень хотим, чтобы не было вандализма. Чистый город хотим. Культурных и вежливых водителей на дороге. В целом хотим порядка – порядка нам всем очень не хватает. И все ждем, что кто-то за нас этот порядок наведет. Ведь это несложно – фейсбучные эксперты уже написали, что нужно делать. И никак не можем понять одну элементарную вещь. Все, что случается в нашей жизни, происходит по нашей воле и является отражением нашего социального и культурного восприятия мира. Мусора у нас много не потому, что регоператор плохой, а потому, что среднестатистический пскович пока еще не научился попадать окурком в урну. Также и с вандалами. Они не с Луны к нам прилетели. Просто такое поведение в массе своей у нас считается нормой, и не нужно с пеной у рта с этим спорить. Простите, но о чем можно говорить, если эта самая туя в Пскове выживает, только если к ней приставят вооруженную охрану.

Есть ли решение проблемы? Очевидно, что есть. Мировой положительный опыт говорит о том, что лучшим методом воспитания является неотвратимость наказания. По крайней мере, самым быстрым и действенным. Ничто так не приводит в чувство вандала, как угроза потери денег или свободы. Гуманизм в этом вопросе себя, к сожалению, полностью дискредитировал. Поэтому единственное, чем нам могут помочь чиновники, это ввести драконовские санкции за соответствующие действия. Вот тогда, думаю, сами не заметим, как исчезнет наш внутренний вандализм.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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