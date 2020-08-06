Блоги / Константин Калиниченко

Власть, качающая лодку

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Главная проблема государства в том, что оно вынуждено содержать ненужных людей. Немыслимое количество. Пользы для общества от этих людей никакой нет. Их каждодневная деятельность подчинена единственной задаче – оправдывать свое существование, внушать окружающим иллюзию, что эта деятельность имеет некий смысл».

Милтон Фридман, экономист, обладатель Нобелевской премии по экономике

Вспомнился старый голливудский фильм «Рука, качающая колыбель». Замысловатый сюжет. Много психологизма и вообще, надо сказать, прекрасный фильм. Правда с российской реальностью почти не перекликается. Нам, очевидно, не до тонкого психологизма – есть в наши дни более насущные проблемы.

Хотя, есть один общий момент. Главные герои фильма, у которых все, в общем, хорошо и вполне успешно развивается, сами своими руками притаскивают проблему в собственный дом. А в тот момент, когда все еще можно исправить и вернуть в нормальное русло, окончательно все усугубляют и доводят до полного абсурда.

Вот и в российской действительности все происходит по такому же сценарию. Едва ли не все проблемы, с которыми сталкиваемся в жизни – это прямое следствие рукотворчества наших чиновников и иных государственных служащих. Давно и справедливо подмечено: если где-то у нас пока еще все хорошо и нет проблем, скоро на этот участок нагрянут деятельные чиновники, разовьют там свою бурную деятельность, результат которой в этой стране, как правило, один – живые начинают завидовать мертвым.

Примеров подобного не счесть, они встречаются на каждом шагу, причем не только в глобальной общественно-политической или экономической повестке, но и в повседневной жизни. Долго искать не придется, вот вам, как говорится, из последнего. Очень, на мой взгляд, характерный и показательный пример того, как на совершенно ровном месте власти сначала придумывают проблему, потом ее раздувают до уровня общественного резонанса, а затем, естественно, начинают ее героически решать при помощи дубинок правоохранителей и всей карательной мощи отечественного правосудия.

Всем известно про события в Хабаровске, связанные с арестом тамошнего губернатора Фургала. Кому он помешал и виновен ли в том, что ему предъявляют, мы не знаем. Однако же волна протестов не стихает уже почти месяц, и, надо сказать, это что-то новенькое для России. Мы давно привыкли, что любой протест у нас оперативно выдыхается, протестующие успевают на второй минуте друг с другом перессориться, а весь пар ожидаемо выходит в гудок.

Хабаровские правоохранители, на удивление, ведут себя тише воды, ниже травы, в происходящее не вмешиваются, дубинами не размахивают. Многие ошеломлены нетривиальным развитием сюжета. Видимо и наши региональные правоохранительные органы тоже слегка опешили, а чтобы как-то выйти их ступора, решили изучить ситуацию на личном опыте.

Хабаровск сюда не перевезешь, пока эта «ползучая фургализация» докатится до Пскова, устанешь ждать. Очевидно, поэтому решили воспитать протест в своем коллективе. В минувшую субботу в Пскове состоялось т.н. «кормление голубей» – акция в поддержку то ли Фургала, то ли Хабаровска, тут без специальных знаний не разберешь. У памятника Кирову собрались пару десятков человек – все наши местные профессиональные митингующие, которым обычно все равно, за что митинговать, хоть за свободу Фургалу, хоть за свободу Анджеле Дэвис – лишь бы немного напомнить о себе и поучаствовать в движухе. Ну, это их дело, Конституция у нас так-то не запрещает митинговать, а кормить голубей, рыбок или там котиков – это дело богоугодное, с какой стороны ни посмотри. Граждане вели себя прилично – покормили птичек и разошлись. И что-то про Путина написали гречкой. Возможно, правоохранители разнервничались именно из-за этого, однако, насколько помню, нет пока такой статьи закона, которая прямо запрещает гречкой про Путина писать.

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Я таких «профессионально-митингующих» видел в разных странах – в Европе вообще постоянно кто-то протестует у разных административных зданий, перфомансы устраивают, и никто на них не обращает внимания, не говоря о том, чтобы гонять и дела на них заводить. Старожилы должны помнить хрестоматийный сюжет: был в 1980-е такой персонаж в Америке – доктор Хайдер. Поначалу был нормальный, как все – служил в армии, повоевал в Корее, получил ученую степень по астрофизике. А затем мужика переклинило, и он решил митинговать. За одно, другое… В конечном итоге решил объявить голодовку в Вашингтоне прямо напротив обкома Белого дома. И «голодал» 218 дней, вопреки законам физики, астрофизики и здравого смысла. Советское ТВ ежедневно в программе «Время» сообщало о несокрушимом товарище Хайдер, который борется за мир во всем мире и ядерное разоружение. Но вот беда – американские СМИ и полиция не проявили к голодающему ни малейшего интереса, резонно полагая, что в свободной и демократической стране каждый имеет право выбора, как ему сходить с ума. Тем более, что доктор Хайдер только здоровел по ходу акции, и было непохоже, что ему грозит голодная смерть. Наконец, и советским журналистам насточертела эта «голодающая Санта Барбара». Поняв, что к нему пропал всякий интерес, доктор Хайдер плюнул на это дело, демонстративно употребил чизбургер и объявил, что отныне намерен баллотироваться в президенты США.

Доктор Хайдер голодает напротив Белого дома в Вашингтоне (источник: ed-glezin.livejournal.com)

Я это к тому, что нормальная реакция правоохранителей на все подобные перфомансы – не обращать внимания. Собрались люди, начали кормить птиц – что в этом криминального? Неужто устои подорвали, или под воздействием гречки кресло под Путиным зашаталось? По опыту легко предположить, что подобная акция, скорее всего, даже не повторилась бы. Ну потому, что всем этим профессионально-митингующим на самом деле плевать на Фургала, Хабаровск, и на голубей им тоже плевать. Забыли бы через пару дней, как не раз уже забывали.

Но теперь уж черта с два. Доблестные правоохранители начали всех участников вызывать по одному на составление административного протокола. Приунывшие от привычной безысходности оппозиционеры тут же воспряли духом, оповестили все соцсети, что на днях они станут узниками совести, а поход на составление протокола еще не раз обставят как гражданский подвиг. Ну и, думаю, что не единожды теперь соберутся на «кормление голубей».

«Кормление голубей» в Пскове

У меня вопрос к товарищам из органов. Вот я сам долго в погонах отходил, имею немало знакомых практически во всех ведомствах, добрую половину прошлого года сам проходил на допросы по известному делу. И сколько я помню, сотрудники всегда жалуются на гигантскую перегруженность на работе. И дел-то у них много, и отчетностью буквально раздавлены. Порой стонут так, что бурлаки на Волге могут позавидовать. Тогда зачем вы сами себе придумываете дополнительный, извиняюсь, геморрой?

Вы же сами своими действиями не только нагнетаете обстановку и провоцируете агрессию, но и подталкиваете людей к участию в акциях протеста. Из самых обычных людей делаете каких-то «узников совести» и «жертв кровавого режима».

А мораль в том, что это вообще-то обычная история. Все сколько-нибудь заметные представители оппозиции стали таковыми не благодаря собственным талантам и активной борьбе с режимом. А исключительно в результате топорных действий тех или иных органов государственной власти. Пока все это выглядит не вполне серьезно, ничему не угрожает – что-то вроде неуклюжих телодвижений слона в посудной лавке. Но я наблюдаю за схожими процессами не первый год. И все больше это напоминает попытки государства выстрелить себе в ногу. Пока промахиваются, что ожидаемо, поскольку там, где есть государство – не следует ожидать быстрого успеха. Но, думаю, рано или поздно, количество перейдет в качество. Приноровятся и уже-таки не промахнутся. Вот тогда начнется самое интересное, и живые вполне могут позавидовать мертвым.

Константин Калиниченко