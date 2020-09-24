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Пробить головой стену

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко

«Мне часто ставят в упрек, что к власти я пришел не вполне демократическим путем. С этим нет смысла спорить. Увы, власть сама мне в руки не падала. Но ее надо было брать и пришлось брать силой. Вас смущает, что пролилась кровь? Вас это смущать не должно. Демократию необходимо время от времени купать в крови, чтобы она оставалась демократией»

Аугусто Пиночет



По завершении избирательной кампании обычно принято подводить итоги и приходить к каким-то глобальным и далекоидущим выводам. Победителей можно оставить в покое, а вот реакция проигравших бывает весьма интересной, показательной и многое говорящей о том, как они оценивают окружающий мир и себя в нем.

Традиционно сложились 2 модели поведения. В первом случае партии и кандидаты признают допущенные ошибки, планируют над ними поработать и впредь не допускать. Во втором случае заявляют о собственной непогрешимости и сетуют на внешние обстоятельства. Отгадайте с трех раз, о какой модели сейчас пойдет речь?

Не первый год я в разных качествах и статусах наблюдаю за выборами в Псковской области. Избирательная система у нас очень изменчивая, подчас в ней черт ногу сломит, прежде чем получится разобраться в той или иной ситуации. Что-то в ней постоянно трансформируется – то округа перережут, то правила выдвижения кандидатов поменяют. В 2020 году даже количество дней голосования увеличили. В общем, не оценивая сейчас качество этих действий, все здесь очень динамично. И только две вещи совершенно неизменны в нашем уютном электоральном мирке: результаты оппозиции и ее недвусмысленная реакция на поражения.



Источник: meme-arsenal.ru

Я сейчас не собираюсь оценивать политику партии власти, использование административного ресурса – полагаю, каждый сам может на это счет составить мнение. Вероятно, ничего хорошего в этом нет. Но ведь наивно рассчитывать, что кто-то добровольно станет делиться властью.

Вот, смотрите. Прошло почти 2 недели, как завершилась большая муниципальная кампания 2020 года. «Единая Россия» одержала ошеломляюще убедительную победу – по Псковской области партия собрала 84% мандатов муниципальных депутатов. Думаю, это плохой результат. Просто ужасный. В принципе не должно быть никаких 84% – это, простите, медицинский факт. Посмотрите на итоги любых выборов в нормальных успешных странах – Швейцарии, Австрии, Норвегии. Ни одна партия даже близко к таким цифрам не подходит. Хотя любому вменяемому человеку понятно, что уровень жизни в этих странах, по сравнению с Россией – это космос. В общем, есть лично у меня один маленький вопрос к партии власти – зачем она тут на наших глазах все больше играет в Северную Корею? Вопрос, впрочем, риторический. Примерно как интересоваться у наркомана, зачем он экспериментирует с веществами.

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Но основные вопросы у меня к проигравшим эти выборы.

Вот я, наверно, очень наивный русский. После каждой избирательной кампании я жду, что проигравшие оппозиционные партии начнут делать правильные шаги. Ну ладно, если не делать, то хотя бы проговорят их вслух.

История неудач политической оппозиции в России и Псковской области в частности столь длинная, что напоминает хроническую болезнь. А реакция самих «больных» похожа на рефлексию хронических алкоголиков, которые не видят проблемы и каждый раз говорят, что в любой момент могут бросить. Ну и разумеется, во всем винят систему и внешние непреодолимые обстоятельства.

Вчера в студии «Эхо Москвы» в Пскове состоялся круглый стол на тему сентябрьских муниципальных выборов. Дискуссия, которую можно было ожидать, на мой взгляд, не получилась. Были две стороны – каждая пребывала на своей волне. И меня не покидало ощущение, что комфортно в этом режиме было абсолютно всем, и всех все, в общем, устраивает.

Партию власти понять легко – набрали 84%, пребывают в эйфории – чего ж не пребывать? Их оппоненты, совокупно набравшие около 16%, в основном жаловались на политические невзгоды и тяжкую судьбу. Главный аргумент, звучавший во всех без исключения выступлениях – 3-дневное голосование, которое чуть ли не украло у оппозиции победу. Вроде как вся эта космическая разница в пользу «Единой России» была достигнута исключительно за счет двух дней досрочного голосования – 11 и 12 сентября. Но давайте будем честными: в прежние годы, когда не было никакой «трехдневки», оппозиции это не мешало находить оправдания собственным поражениям, точно так же сваливая всю вину на власть и обстоятельства. Уверен, не придумай Родина этот избирательный марафон, нашлась бы масса других оправданий и объяснений.

Не стану здесь за отсутствием времени обсуждать частные примеры, о которых говорят представители оппозиционных партий. Для этого есть специальные инстанции и правоохранительные органы – пусть они и разбираются. Но все же мы живем не в вакууме, общаемся с широким кругом людей. Нужно признать очевидное – значительное число жителей области действительно голосовало за партию власти.

Оппозиция не первый год беснуется по поводу бюджетников, голосующих по команде за «Единую Россию». Да, есть такой факт. Действительно, приличный процент бюджетников давно превратился в политических баранов, которым вообще все равно за кого ставить галочку, лишь бы с работы не выперли. Другие живут по принципу: «живем плохо, но как бы не стало еще хуже, вот придет этот ваш Навальный или Шлосберг и вернутся лихие 90-е». Это, в каком-то смысле, рабская философия, но что поделаешь – человека испугать нетрудно, а многие привыкли довольствоваться малым.



Вася Ложкин «Партия сказала: Надо»

Вопрос ведь не в политике «Единой России» или рабском менталитете какой-то части электората. А в том, что сделала оппозиция, чтобы изменить давно сложившееся положение вещей? Каждую избирательную кампанию я отчетливо вижу, как оппозиционные партии попросту не верят в возможность своего успеха. И вместо реальной борьбы за избирателя, львиную долю усилий тратят на то, чтобы оправдаться и заранее объяснить будущий провал на выборах.

Ну сколько можно жаловаться на пресловутый административный ресурс? Он существует в этой стране примерно с зарождения избирательной системы. Не существует в истории нашей страны примера, когда действующая власть на равных играла в политические шахматы с противником – всегда у нее была в кармане какая-то фига. Так надо же это учитывать в работе, а не «разводить безнадежно руками».

Многие сегодня задаются вопросом: а возможно ли вообще как-то сменить эту власть? Очень осторожно и с явным недоверием задают. При этом с завистью кивают на соседнюю Белоруссию, мол, вот же – оказывается можно не быть трусливым послушным стадом.

Или возьмем пример Псковской области. На вопрос, как же при этих бесчисленных препонах удалось избраться 21 кандидату от партии «Яблоко», Лев Шлосберг ответил: «Им просто удалось пробить стену и победить». Не берусь оспаривать точность метафоры, но ведь это же прекрасный и исчерпывающий ответ на главный вопрос. Получается, можно побеждать действующую власть даже на этой «шахматной доске». И если мы посмотрим на тех же «яблочников», то в отдельно взятом Гдовском районе они добились весьма приличного результата. А ведь там тоже было 3-дневное голосование, как и везде, а попытки власти повлиять на исход, предположу, были даже более активными, чем в других районах. Или пример Николая Кузьмина, который натурально оттоптал всю Завеличенскую волость, пытаясь донести избирателям свое видение проблем района, а не выдумывая оправдания на случай поражения.

Повторюсь – можно побеждать эту власть, как и любую другую в принципе. Только для этого надо, конечно, пробивать стену. Уж не знаю, головой или иными предметами, но другого выхода у оппозиции в этой стране нет. Такая, блин, страна. Такие в ней с давних пор правила игры. А если ввязываться в игру, то нужно это делать по правилам. Иных вариантов нет. В противном случае подобные истории будут повторяться после каждых выборов, когда партия власти наберет очередные 84%, оппозиция будет посыпать голову пеплом, а народ пребывать в привычном заблуждении, что он ничего не в силах изменить…

Константин Калиниченко