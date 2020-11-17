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Блоги / Константин Калиниченко

Реплика Константина Калиниченко: Страна победившего бюрократизма

17.11.2020 17:44|ПсковКомментариев: 0

В России ожидается очередная реформа в сфере госуправления. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал масштабное сокращение госслужащих. А поскольку у нас теперь «нет времени на раскачку», то реформу намерены провести в кратчайшие сроки, до 1 апреля 2021 года.

Федеральные СМИ наперегонки ринулись обсуждать новость, к ним подключились политологи, блогеры и бесчисленная армия диванных аналитиков. Одни на распев превозносят смелость Мишустина, другие пробуют понять, кого же пустят под административный нож. Что тут скажешь? Нет сомнений в том, что идея сокращения чиновников всегда находит живейший отклик в сердцах дорогих россиян. Думаю, если бы в России разрешили свободное хождение оружия, то в подобных реформах отпала бы всякая необходимость. Но пока этого, слава Богу, нет, а значит еще не раз правительство вбросит в широкие народные массы эту душеспасительную идею.

Я же разочарую тех, кто верит в искренность и успех очередной попытки сократить чиновников. Тут, прежде всего, абсурдна сама идея. Каннибализм в чиновничьей среде, конечно, весьма распространен, но здесь как раз тот случай, когда «волк волка не укусит». Класс чиновников в России – это своего рода «золотой телец». Особая каста людей, создавшая собственный культ поклонения и предпочитающая молиться исключительно себе. Так прямо они и ринулись себя сокращать и оптимизировать. Образование, медицину – это пожалуйста. А себя – никогда.

Давайте все же посмотрим, что там на бумаге планируется делать. Согласно озвученным планам, намерены сократить в центральных аппаратах федеральных органов исполнительной власти 5% и в региональных – 10% чиновников. Даже номинальные цифры сходу не вызывают восторга – разве увольнение одного чиновника из десяти способно что-то изменить? Вообще идея сократить чиновников, как говорится, отдает душком: в 2004-2005 сокращали, и в 2009-2010, и в 2011-2013, и в 2016, и вот опять. И что – был результат?

Те, кто в теме, только посмеиваются. Для них не секрет: никого реально не сократят. Потому что есть в России такой «закон сохранения чиновничьей энергии», согласно которому любое сокращение чиновников приводит к их увеличению. Делается это элементарно: официально сокращенные госслужащие выводятся за штат и мгновенно трудоустраиваются в различные подведомственные фонды, автономные организации и прочие ГБУ, которым несть числа. Формально все в духе реформы, а по факту не меняется ничего. Для виду, конечно, сократят уборщицу «тетю Машу» и какого-нибудь состарившегося вахтера из предбанника с почестями проводят на пенсию, о чем составят многостраничный отчет и доложат в Москву.

Источник: pikabu.ru

Интересно, как в этой ситуации поведут себя региональные власти? Ведь формально их, вроде бы, пока не планируют оптимизировать, а речь идет только о федеральных министерствах и ведомствах. Но в российской традиции чинопочитания и демонстрации лояльности вертикали власти у местных властей может возникнуть соблазн сыграть на опережение и показать, что на местах тоже умеем оптимизировать.

Впрочем, это маловероятно. Не нужно забывать, что в 2021 году предстоят большие выборы. На народ в этом вопросе у власти особой надежды давно нет, поэтому ставка будет делаться именно на чиновников как многократно проверенную и самую надежную часть электората и ходячий админресурс. Верх наивности полагать, что в таких условиях кто-то решится резать по живому.

Но даже не это главное. Чиновник в современной России – это символ успеха, синоним фразы «жизнь удалась». Молодежи с раннего детства родители вбивают в мозги прямую, как пожарный лом, заповедь, что надо бы сделать карьеру на госслужбе или в погонном ведомстве. Потому что это стабильность, социальные гарантии. Синица в руках – да, довольно унылая в целом синица, но лучше такая, чем риски свободного плавания в народном хозяйстве. Все идеалы недавнего прошлого – «собственное дело», «сам себе хозяин», «американская мечта», в конце концов – все это отринуто как чуждый элемент и засунуто куда поглубже. Тем, кто еще питал иллюзии, 2020 год это весьма доходчиво разъяснил.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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