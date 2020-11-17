Блоги / Александр Савенко

Страна подведов

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Автор и ведущий - главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Выгонят на мороз или просто пересадят? Псковских чиновников ждут сокращения.

Год главы Пскова Елены Полонской. Критичные оценки коллег и панегирики на официальном сайте города.

Коронавирус, кризис и прочие неприятности. Новости партийной жизни.

Новый объект для критики. Неформальный лидер псковских коммунистов Владимир Никитин обрушился с критикой на руководителя псковского госуниверситета Наталью Ильину.

Об этом и многом другом в программе «Гонки по вертикали». Поехали!

Итак, в России объявлена очередная реформа системы государственного управления. Уже с 1 января по стране, в том числе в Псковской области, должны начаться сокращения госслужащих. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, штат центральных аппаратов федеральных органов власти должен быть сокращен на 5%, а территориальных органов - на 10%.

То есть, если ориентироваться на эти цифры, пасть жертвой оптимизации в нашем Доме Советов может чуть ли не каждый десятый.

Причем, провести операцию планируется быстро, всего за три месяца - управиться надлежит к 1 апреля. Как заявил глава кабмина, «откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент». На первый взгляд (ну если ориентироваться на топовые заголовки вчерашнего дня), всё выглядит так, что российским чиновникам под новогоднюю елку подкладывают «подарок» (разумеется, в кавычках) - эдакую свинью, и они уже в панике и тягостном ожидании грядущих сокращений, напоминают советских чиновников в период перестройки из рязановской «Забытой мелодии для флейты». И уже задаются вопросами: мол, как же так - мы столько лет верой и правдой, а нас на мороз, и что теперь, куда податься - чем заниматься?

Мясоедов: Нас в колхоз нельзя - мы делать ничего не умеем. Мы им окончательно всё развалим («Забытая мелодия для флейты»)

Однако - стоп. На самом деле всё не так страшно для чиновничества, как кому-то могло показаться.

Во-первых, сокращение будет проводиться в основном за счет вакантных мест. При этом сохранятся все финансовые ресурсы, в том числе материальное стимулирование, которые были до оптимизации ведомств, заверил Мишустин. А освободившиеся при оптимизации средства останутся в фондах оплаты труда.

Во-вторых, народ у нас бывалый, не первый год замужем, и всяких реформ видал на своем веку вагон и маленькую тележку. В том числе наблюдал потуги по сокращению чиновничьих штатов. Намерения каждый раз благие, на бумаге всё гладко, но как доходит до практики - всё получается с точностью до наоборот. Тут как с лернейской гидрой из древнегреческих мифов: отрубаешь голову - на ее месте вырастают две новые башки. Хотят сократить штаты - в результате они разбухают до неприличия, вместо одного чиновничьего зада появляется два.

Кстати, количество чиновников в современной России - при том, что их время от времени берутся сокращать - уже значительно превышает показатели советского времени. Это при том, что и страна была больше, и бюрократия, и планирование и т. п. А вот, поди ж ты, выигрывает российская чиновничья армия у советской по числу не штыков - ложек. Сдаваться не собирается - и принципам не изменяет. Ничего не производим, осваиваем бабло и только разрастаемся. И хоть ты тресни - ничего не сделаешь. Все к этому привыкли - и очередные заявления о реформе, оптимизации многие у нас воспринимают как насмешку - даже в суть вникать неохота. Если и есть в России сказка, которую сделали былью, то это сказка про белого бычка. Тысячу раз рассказывали - и все по-прежнему. Так что и сейчас прогноз у обывателя один: опять чиновничий аппарат только разрастется - еще и новые ведомства появятся.

И даже те чиновники, которых сократят при оптимизации в каком-нибудь министерстве, окажутся в так называемых подведах, иначе говоря подведомственных учреждениях. А там и зарплаты зачастую выше, и откаты - все дела, в общем. Была страна советов - теперь страна подведов.

Впрочем, завершать на совсем уж пессимистичной ноте разговор на эту тему не хочется. Так что давайте подождем - не, ну а вдруг? Будем внимательно наблюдать, как там пойдет реформа в органах госвласти, в том числе в областной администрации. Так что окончательных выводов относительно инициативы премьер-министра делать не будем - наберемся терпения, по крайней мере, до начала следующего года, когда начнется объявленная оптимизация - кстати говоря, старт придется на первую годовщину Михаила Мишустина в должности. Вот тогда и подведем промежуточные итоги.

Ну а для главы Пскова Елены Полонской этот символический момент - год в должности - уже наступил. Напомню, градоначальницей ее избрали депутаты Псковской гордумы из своего состава 13 ноября 2019-го. По сути дела, она стала второй, после Ивана Цецерского, главой Пскова в постмэрский период истории областного центра. И вот по случаю первой годовщины в должности коллеги госпожи Полонской, представители различных депутатских групп прокомментировали итоги ее работы.

Общий смысл высказываний — как у «чайфов» — «я думал, будет хорошо, а вышло не очень».

Короче, депутаты дали главе, мягко говоря, противоречивые оценки — и преобладали тут критические мнения. Эсер Олег Брячак — так тот вовсе назвал главу города одним из самых бесполезных чиновников Пскова. Хотя — с другой стороны — прошел год — и прошел, прозвучали мнения — и прозвучали. Я к тому говорю, что, возможно, и не стал бы обращаться сегодня к этой теме, если б не весьма забавное продолжение этой истории.

После того как депутаты выставили главе невысокие оценки, на официальном сайте города, в лояльных ей СМИ и в соцсетях стартовал эдакий марафон панегириков — высказываний псковичей во славу главы Пскова. Пара цитат: «Лучшего депутата, чем Елена Полонская, мы не видели»... «Большое спасибо Елене Полонской за чуткое отношение к людям, сердечность и внимание». Вереница подобных высказываний, видимо, должна продемонстрировать, что так считают многие — кого ни спросили, «все лучше депутата еще не видели».

Бургомистр: Да вы любого спросите. Где любой? А вот он! («Убить дракона»)

Кстати, влился в этот хор и бизнесмен, экс-депутат областного Собрания Виктор Бибиков, о котором уже давно ничего не было слышно. Я и не припомню, когда и по какому поводу он выступал бы, ну а тут почему-то не смог смолчать и заявил, что глава города — человек дела, вездесущая и он за нее — в огонь и воду. Ей богу, эта организованная демонстрация поддержки выглядит забавно и вызывает у многих иронические улыбки.

Теперь к более серьезной теме - новостям партийной жизни в период коронавируса. Пандемия вносит коррективы в планы подготовки политических объединений к выборам депутатов Госдумы в 2021 году.

Напомню, что ровно год назад на съезде «Единой России» было объявлено о мобилизации медведей и начале их подготовки к парламентской кампании.

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Предполагалось, что конкретные планы будут обсуждаться в конце этого года на очередном съезде. Однако, как стало известно на минувшей неделе, проведение этого форума в декабре маловероятно. Об этом сообщил руководитель центрального исполнительного комитета партии, экс-сенатор от Псковской области Александр Борисов. По его словам, съезд «Единой России», скорее всего, пройдет в следующем году, дата еще не обсуждалась.

«Да, есть такая возможность, скорее всего... В декабре пока ситуация не меняется, поэтому, что он состоится в декабре, шансов немного», - сказал Борисов в ответ на вопрос, возможно ли, что ежегодный съезд партии перенесут на следующий год. Между тем на минувшей неделе секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак встретился с действующими депутатами Госдумы, которые входят в так называемый премиум-список, о нем мы уже рассказывали. В составе этой группы около 70 действующих парламентариев-одномандатников, в том числе депутат от Псковской области Александр Козловский. Встреча в минувший четверг носила непубличный характер, однако о ней пишет «Коммерсант». Мол, «Единая Россия» провела смотр одномандатников, на встрече выступали представители администрации президента, и парламентариям дали понять, что у всех у них высокие рейтинги, к ним хорошо относятся в руководстве ЕР и в администрации президента, а главы регионов, где они планируют избраться, готовы их поддержать.

В общем, хотя им еще предстоят праймериз, скорее всего, партия окажет им поддержку. Но и сами потенциальные кандидаты должны работать не только на свои, но и на партийные рейтинги. Как следует из публикации, если эпидемиологическая ситуация резко не улучшится, то праймериз пройдут в сугубо электронном виде. Помимо этого, депутаты получили подробный тайминг будущей кампании, рассчитанный до сентября. «Депутатам пояснили, что их задача — тянуть не только себя, но и всю партию»,— пояснил собеседник издания. Прошедшую встречу он назвал «стартом активной фазы предвыборной кампании». Много говорилось о конкурентных кампаниях в сложных для единороссов городах и о том, что «предстоящая думская кампания будет тяжелее, чем в 2016 году, из-за общих настроений граждан и трудностей агитации в пандемию».

В продолжение темы перенесенных партийных форумов скажу о псковских коммунистах. Запланированная на конец ноября отчетно-выборная конференция отменена — она пройдет, вероятно, в январе следующего года. Как пояснили в обкоме, это решение объясняется тем, что Управление Роспотребнадзора по Псковской области не согласовало проведение конференции 28 ноября в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Так что ротация в руководящих органах областного отделения КПРФ откладывается, а что касается смены первого секретаря обкома — то ее, судя по всему, не будет вовсе. Однопартийцы обратились к нынешнему руководителю Петру Алексеенко, который ранее заявил об уходе со своего поста, и убедили его не брать самоотвод в том случае, если его кандидатура будет выдвинута. Предположу, что выдвинут и проголосуют, тем самым различные группы внутри областного отделения компартии, у каждой из которых был свой кандидат на пост персека, сохранят статус-кво. Решение по этому вопросу было принято на субботнем пленуме.

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И там же прозвучал искрометный доклад члена ЦК КПРФ Владимира Никитина, которого до сих пор считают неформальным лидером псковских коммунистов. Выступил Владимир Степанович — так выступил. Сыпал яркими образами и метафорами, заявил, что теперь символ Псковщины не «синий лён» , а «свиное рыло». Ну и вообще раздал всем сестрам по серьгам.

Интересно, что, кроме привычных объектов для критики (таких, как члены партии власти, либералы, русофобы и т. д.), появились у коммуниста и новые антигерои. Например, Владимир Никитин обрушился на руководителя Псковского госуниверситета Наталью Ильину.

«Выпускница Сколковского инкубатора западномыслия возглавила Псковский госуниверситет (по сообщениям СМИ, госпожа Ильина училась в "Сколково" - ПЛН) и насаждает там западную модель образования, искореняя русский дух и его носителей», - высказал свое мнение экс-депутат Госдумы.

Как полагает Владимир Никитин, именно такая политика руководства вуза побуждает ученых из Пскова покидать город.

На этом всё на сегодня. Это была программа «Гонки по вертикали». В следующий раз встретимся через неделю. Всего вам доброго — и будьте здоровы.