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Блоги / Константин Калиниченко

Забейте на COVID-статистику

10.12.2020 18:30|ПсковКомментариев: 13

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященн ая резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Статистика для политика – все равно, что уличный фонарь для пьяного забулдыги: скорее опора, чем освещение»

Эндрю Лэнг, британский писатель

Есть у русского человека одна интересная способность или, как сегодня модно говорить, скилл. Он умеет воспринимать старые бородатые анекдоты так, будто слышит их в первый раз в жизни. Ума не приложу, как старые как мир и многократно повторенные истории способны вызывать у наших граждан искренние эмоции и неподдельное изумление.

С минувших выходных, как известно, Псковская область живет в новой ковидно-статистической реальности. Достаточно долгое время ежедневные цифры по числу заболевших колебались в пределе 150-200 человек в сутки. Как вдруг, откуда ни возьмись, в один день мы приросли сразу на 880 ковид-пациентов. Затем еще на 300. Ко вторнику стало понятно, что это вроде как наша новая коронавирусная реальность, в которой каждое новое утро мы узнаем о приросте еще на ± 3 сотни заболевших.

Вот лично меня во всей этой истории удивила лишь реакция людей вокруг. Я даже не подозревал, как много граждан пребывает в состоянии крайней степени тревожности по этому поводу и готовы уже натурально впасть в истерику. Конечно, некоторое количество масла в этот панический костер подливает политическая оппозиция. Ну, это в общем у нее работа такая — масла подливать и лодку раскачивать. Поэтому материалы на тему «губернатор не справляется» и «нас обманывали, а мы все знали» я стараюсь пропускать, не вчитываясь. Публикации оппозиционных каналов в этом смысле идентичны пресс-релизам партии власти, только плюс меняется на минус.

Однако же граждане почему-то всю эту статистическую мишуру воспринимают как нечто, имеющее прямое отношение к их жизни. Что странно. Ведь достаточно задать себе вопрос: доверяете ли вы официальной статистике? Ответ большинства, думаю, очевиден.

Весьма показательны в этом смысле результаты совместного опроса фонда «Общественное мнение» и «Левада-центра», согласно которому только 23% склонны доверять официальной ковид-статистике. В таком случае у меня логичный вопрос: если вы не доверяете официальным цифрам, зачем же вы принимаете их так близко к сердцу?

Источник: sevastopol.su

Думаю, что переживать по поводу того, что в Псковской области ежедневно COVID-19 заболевают не 150 человек, а, допустим, 300 или 350, совершенно нелепо. Прежде всего, что это принципиально меняет в нашей жизни в 2020 году? Кому-то внезапно вскрывшаяся информация кардинально изменила жизнь? Может быть сразу распорядок дня поменяли? Будете носить теперь 2 свежие маски на лице вместо одной многоразового использования? Или в бункер полезете прятаться от неописуемой красоты этого мира? Так ведь занят уже бункер.

На этой неделе прогрессивная общественность продолжает обсуждать исследование «Медиазоны», которое якобы вскрыло вопиющие факты, тщательно скрываемые властью. Вроде бы и заболевших в разы больше, и умерших - тоже в несколько раз. Я сейчас оставляю за скобками тот неловкий факт, что большая часть этого исследования базируется на анонимном источнике, что, конечно, не очень хорошо для серьезного исследования. Но дело даже не в этом. Общество немедленно поделилось на тех, кто сходу поверил данным, опубликованным на «Медиазоне» и тех, кто с пеной у рта ринулся эти данные опровергать. Я же поймал себя на мысли, что мне совершенно все равно, какие данные верны: официальные от Роспотребнадзора или же альтернативные от анонимного источника. К сожалению, ни те, ни другие не в силах изменить ничего в нашей жизни.

Ведь для чего нужна эта (или любая другая) статистика? Она нужна исключительно чиновникам для их внутренней отчетности. Для манипуляций, подгонки правильного ответа под задачу, которую они решить не в состоянии. Для объяснения того, что непостижимо взгляду обычного человека. Чтобы это понять, вот вам простейший пример. Согласно данным Росстата, инфляция в 2020 году в России составляет примерно 4%. А теперь пойдите и посчитайте, на сколько процентов вырос ваш «средний чек» в магазине. Разница, уверен, будет не в пользу Росстата.

Источник: mirnov.ru

Если уж совсем по гамбургскому счету, то «сенсационные» данные «Медиазоны» — это секрет Полишинеля. То, что заболевших COVID-19 в разы больше, чем по официальным подсчетам, давно обосновано математическими моделями, одну из которых я подробно описывал еще в начале апреля.

Что касается умерших, то это вопрос отдельный. Однако и в нем мало что изменилось с весны 2020 года. По прежнему существуют принципиальные расхождения в том, как вести учет умерших от коронавируса. Если вы откроете сайт университета Джонса Хопкинса, то первым делом попадете на самую подробную на сегодня статистику по COVID-19. Вот там видно, что больше всего от вируса умирают в США. Отрыв от преследователей настолько велик, что впору задавать вопрос об уровне американской медицины и фармакологии. Однако ответ тут лежит на поверхности. В США на государственном уровне принято решение: если на вскрытии у умершего обнаруживался COVID-19, он объявляется основной причиной смерти. Даже если очевидно, что у покойника были более вероятные основания умереть, в заключении патологоанатома официальной причиной указывается В97.2 — условный код для COVID-19. Надо сказать, что в Америке идут жаркие споры на эту тему, и у меня сложилось ощущение, что большинство специалистов в наши дни считают этот метод ошибочным. Но его решено не менять, дабы не вносить путаницы в уже сформированную статистику.

А, например, Германия пошла по иному пути. Там устанавливается непосредственная причина, повлекшая смерть человека. Другими словами, если гражданин имел-таки коронавирус в своем теле, но при этом помер от передозировки героином, то в патологоанатомическом заключении будет указан передоз, а несознательный гражданин не попадет в официальную статистику умерших от коронавируса. И если мы посмотрим на все ту же карту университета Джонса Хопкинса, то видим, что в Германии умирают от COVID-19 в разы меньше, чем в США. Говорит ли это о том, что немецкая медицина лучше американской? Отнюдь. Это говорит лишь о разных подходах к статистике.

В России в части учета умерших пошли по условно «германскому пути». Устанавливают непосредственную причину смерти. Официальный регламент, если кто не знает, отводит на установление причины смерти до 45 дней. Этим чиновники нам объясняют разные отсрочки, задержки и противоречия в данных. Правда, потом внезапно у нас «свечки» случаются, но вот, честно, даже не интересно, откуда это все возникло.

Потому что любая статистика — это вопрос веры, а не математики. Слава богу, в России 2020 года у граждан есть свобода выбора — доверять официальной статистике или же альтернативной.

И ведь по сути эта статистика сегодня формирует своего рода религию или, как минимум, культ, со своими адептами, моделями поведения и прочими причиндалами. В своем достаточно широком кругу общения я выделил 3 типа COVID-поведения.

  1. COVID-диссиденты. У них все хорошо, только копится раздражение, что привычные повседневные практики стали невозможны или недоступны. Они не понимают, ради чего вообще вся эта суета. Кивают на статистику и говорят: за почти год этого «геморроя» в области умерло менее 80 человек. На дорогах гибнет в разы больше, но никто не запрещает автомобили.

  2. COVID-паникеры. У них все сложно, спят беспокойно, потому что статистика у нас, как известно, ночью обновляется. Знают самые точные данные по заболевшим и ежесуточному приросту, склонны приписывать к этим данным один, а то и пару нулей. Предлагают паниковать — других рецептов у них для вас нет.

  3. COVID-дарвинисты. У них не хорошо, не плохо — им в общем все равно. Уверены, что очередное испытание ниспослано человечеству как этап эволюции и естественного отбора. И стало быть, кому суждено выжить, тот выживет и пойдет дальше, с остальными же просто не по пути…

источник: meme-arsenal.ru

Какая из этих трех моделей поведения правильная? Разумеется, четвертая. Суть ее предельно проста: нужно поменьше переживать о цифрах, не впадать в панику и в крайности. Жить сегодняшним днем. Делать то, что считаете правильным и нужным. Все просто: человечество не первый раз сталкивается с подобными вызовами и всегда справлялось. Как-нибудь справится и с этим.

Константин Калиниченко

Теги: #статистика #Резонер #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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