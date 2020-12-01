Общество

В Псковской области за сутки зафиксировано 880 новых случаев коронавируса - губернатор дал объяснения

В Псковской области зафиксирована серьезная «свечка» в статистике подтвержденных тестов новой коронавирусной инфекции – разово за сутки 4 декабря выявлено 880 случаев. Об этом на своей Istagram-странице сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Это не резкое и серьезное увеличение числа заболевших COVID-19. Ситуация обусловлена полной обработкой накопившихся долгов в ПЦР-лабораториях региона. Почему так произошло - разговор отдельный. Уже назначена служебная проверка и без внимания эта ситуация, безусловно, не останется. Оргвыводы тоже будут сделаны», - пояснил он.

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Михаил Ведерников напомнил, что ранее на заседании оперштаба 4 декабря он предупреждал, что резкий скачок может произойти.

«Правда, количество задержавшихся тестов на практике оказалось несколько выше, чем мы предполагали. Как бы то ни было, теперь лаборатории смогут продолжить плановую работу без долгов, с соблюдением всех действующих регламентов», - добавил глава региона.

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Он также отметил, что через 1-2 недели с помощью нового оборудования Псковская область сможет увеличить ежедневное количество тестируемых - планируемый показатель в 1600-1700 исследований. Ранее эта цифра была меньше на 500 тестов.