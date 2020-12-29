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Реплика Константина Калиниченко: Декабристы 2020 года

29.12.2020 11:31|ПсковКомментариев: 1

Главная новость вчерашнего дня — два псковских журналиста пополнили реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции РФ.

 

По этому поводу одни впали в уныние, другие испытали юношеский восторг, третьи завидуют. Что же произошло?

Закон об иностранных агентах-физлицах Госдума в авральной спешке приняла на минувшей неделе. Не прошло и пары рабочих дней, как появились первые фигуранты. Минюст отработал с такой скоростью, что опередил сам себя. В результате вышла техническая неувязка — иностранные агенты-физлица есть, а специального реестра для них еще нет. Поэтому Дениса Камалягина и Людмилу Савицкую пока поместили в реестр СМИ.

У меня по ситуации в целом есть ряд вопросов как лежащих на поверхности, так и не самых очевидных. Вызывает недоумение тот факт, что первый транш новых иноагентов на 40% состоит из псковичей. Вопрос: чем так отличилась Псковская область? Может быть, у нас такие крепкие силовики, которые дождались нового закона и в миг вычислили наймитов мировой закулисы? Или же указанные персонажи представляют реальную угрозу режиму? Настолько, что если не присвоить им «очередное специальное звание» иностранного агента, то уже завтра они организуют маленькую «оранжевую революцию» в отдельно взятом регионе страны?

Источник: memesmix.net

Давайте правде смотреть в глаза. Ни Денис Камалягин, ни Людмила Савицкая на народных трибунов, тем более на властителей дум, мягко говоря, не тянут. На кого эти иноагенты могут повлиять? Тогда уж логичнее было назначить иностранными агентами Льва Шлосберга или Светлану Прокопьеву.

Как юристу мне хотелось бы понимать критерии, по которым записывают в новые иноагенты. Хотя как бывший руководитель псковского управления Минюста понимаю, что критерии — дело десятое, была бы четко поставлена задача.

Я этот новый закон внимательно изучил и хотел бы понимать, чем провинились фигуранты? Может быть, тем, что ездили на какие-то семинары на Запад? Так у нас, знаете ли, много кто туда ездил. Там даже если неглубоко копнуть, неожиданно выяснится, что среди ездивших на различные семинары «по правам человека», каждый второй — член «Единой России» и ярый сторонник режима.

Чего добились мои бывшие коллеги по Минюсту? Все сегодня дружно обсуждают в соцсетях героев, воспринимают новый статус как знак отличия и госнаграду. Признание заслуг. Вроде значка «общества политкаторжан и ссыльных переселенцев». Но в этом тоже ничего нет нового. Наши оппозиционеры и так себя ассоциируют минимум с Джордано Бруно и Жанной д'Арк, хотя, слава богу, пока никого не сожгли на костре.

Закон в таком исполнении глуп и бессмыслен. Это даже не трагедия, а прямо сразу с первого действия — фарс. Чем этот статус помешает Камалягину и Савицкой заниматься дальше своим делом? Они, что — на госслужбу собрались? Каждую публикацию им теперь надо предварять ремаркой, что автор — иноагент. Это прямо такая проблема. Ну можно еще обязать их при входе в пивную с порога заявлять о своем особом статусе. Мнимые герои и мнимая борьба — какие-то скоморошьи пляски получаются.

Когда принимали закон об иностранных агентах для НКО — это можно было понять. Как минимум в США и ряде других стран есть такие законы — можно было считать за симметричный ответ. Но, простите, к чему весь этот фарс, применительно к отдельным журналистам, особенно если СМИ, в которых они работают, давно уже в списке иностранных агентов?

А в сухом остатке имеем следующее. Система в очередной раз сама, своими руками из ничего создает «народных героев». Новых декабристов. Которые теперь получили полное право всячески глумиться над системой. А власть в очередной раз, пытаясь «закрутить гайку», бездарно выстрелила себе в ногу.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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