Блоги / Константин Калиниченко

Рай в шалаше

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

если терем с дворцом кто-то занял…

Владимир Высоцкий

В этой программе вы не услышите ни одного слова про Навального. Хотя полностью от него абстрагироваться вряд ли получится, уж такие настали времена. Последние несколько дней страна в едином порыве смотрит фильм. Про большой дом на берегу Черного моря, отделанный с неимоверной роскошью, где есть все, начиная от «одноруких бандитов» в холле, заканчивая, разумеется, пилоном для танцев.

Источник: dw.com

Честно говоря, я просто не могу поверить, что владельцем этого «дворца» является президент страны. Во-первых, судя по пафосным безвкусным интерьерам, оформленным в стиле «цыганский китч», недвижимость принадлежит, скорее всего, какому-то барыге из лихих 90-х, чей вкус и понимание прекрасного забронзовели вместе с культовым сериалом «Бригада». Во-вторых, будучи президентом России, иметь домик в Геленджике, это примерно как губернатору Псковской области построить себе резиденцию в Усвятах. Анриал, как говорится.

Впрочем, ладно, фильм я посмотрел, фильм хороший. Наши люди такое любят еще со времен мексиканских мыльных опер, когда с экрана в твою жизнь временно входят достаток и процветание. Что же до откровенной «цыганщины» в интерьерах, так это ничего, наши граждане еще не все ковры со стен поснимали, так что и здесь полное попадание в аудиторию налицо.

Вдохновившись реакцией народных масс, правительство страны решило тоже не оставаться в стороне от захватившего страну тренда.

Тут не надо быть Спинозой, чтобы понимать, что теперь буквально каждый россиянин, руководствуясь железной логикой «а чем я хуже», тоже захочет жить в собственном доме. И правительство решило сыграть на опережение. Глядя на несколько ходов вперед, вице-премьер Виктория Абрамченко заявила следующее: «Сегодня очень удачное время для развития ипотеки на рынке индивидуального жилищного строительства и для деревянных домов в частности, ведь рынок ИЖС в последнее время сильно растёт».

Это вы, Виктория Валериевна, очень верно подметили. Мы где-то тоже что-то такое подозревали, но, пока не посмотрели фильм, даже не предполагали, что настолько сильно растет. Поэтому решение партии и правительства, всецело одобряем.

А решение следующее: правительство намерено дать возможность россиянам брать в ипотеку деревянные дома. Официальная мотивировка такого решения — поддержка деревообрабатывающей промышленности страны. Но мы-то не дураки, понимаем, что раз уж ветер в последние дни дует с черноморского побережья, тут уж ничего не поделаешь, надо соответствовать.

В развитие своей мысли г-жа Абрамченко сообщила что за окном такие времена, что крайне необходимо начать развивать индивидуальное домостроение. В первую очередь, деревянное, потому что с деревом у нас все слава богу.

Фото: Игорь Самохвалов («Парламентская газета»)

Я когда прочитал эту новость, честно говоря, удивился, поскольку не сомневался, что ипотека — это такая форма кредита на недвижимость вообще. Непринципиально, идет ли речь о квартире в жилищном комплексе или индивидуальном доме. Оказывается, все не так просто. Банки наши не хотят давать ипотеку за индивидуальные жилищные строения. Потому что они совершенно неликвидны на вторичном рынке. И если бедолага-ипотечник, приобретающий обычную квартиру, не осилил платежи, то банк у него квартиру забирает и играючи легко продает без финансовых потерь. А с домами, говорит вице-премьер Абрамченко, это не работает. По причине того, что дом проектируется обычно под конкретного заказчика, его вкусы и запросы. Скажем, захотел ты организовать у себя кальянную комнату, опять же помост с шестом для пол-дэнса поставил, исключительно потому, что это такой модный спорт в наши дни. Это похвальные устремления. Но ведь не все в этом мире фанаты пол-дэнса. Попробуй продай такой дом.

От такой несправедливости, как я уже говорил, особенно страдает наша деревообрабатывающая промышленность. С этим вроде бы тоже понятно — надо поддержать доблестных лесорубов и деревообработчиков. Но как? Как поднять ликвидность индивидуальных строений на вторичном рынке жилья?

А легко, говорят авторы инициативы. Просто это ваше индивидуальное жилищное строительство надо перестать делать индивидуальным. А то, понимаешь, кто во что горазд: у одного два этажа, у другого — три. Иные и с башенками готическими строят. У кого-то, прости-господи, пилон для танцев в каждой комнате. Кто-то вовсе, вместо нормальной гостиной игровой зал организовал с блэкджеком и всем остальным. Непорядок в общем.

Один из возможных вариантов оформления интерьера

(источник: theins.ru)

Так вот, для борьбы с этим архитектурным беспределом авторы инициативы предлагают внедрить в России стандартизированные проекты домов. Чтобы, значит, как у всех. В лучших традициях совдепии, как это показано в «Иронии судьбы…», когда ты можешь городом промахнуться, но в доме не заблудишься, и лоб в темноте об пилон не расшибешь. И это в общем понятно: в стране, где инакомыслие в принципе не приветствуется, стандартизация и единообразие должны быть возведены в культ.

В этом смысле удивляет, пожалуй, только одно. Почему же эта инициатива правительства носит половинчатый характер? Авторы явно не дожали идею.

Смотрите. Вот эти дома — это же вообще не наш метод. Индивидуальные дома — это же прямое идолопоклонство перед загнивающим Западом. Сегодня они строят дома, завтра начнут называть их таунхаусами. Так мы страну с колен не поднимем и градус патриотизма до точки кипения не доведем. Нужно было сразу предлагать ипотеку под бытовки. Бытовка — вот исконно российский образ коллективного сосуществования. Нет ничего более стандартизированного, чем стандартизированная бытовка!

Бытовка (источник: bytovkukupit.ru)

В таких бытовках будет произрастать будущее нашей страны, которое не станет преклонять колени перед тлетворным влиянием Запада. В условиях Сибири и вечной мерзлоты бытовки следует заменить на землянки, но при этом важно сохранить единый процент ипотечных выплат. Ну, а жителям черноморского побережья Кавказа, Крыма и, персонально, Геленджика, где тепло и нет необходимости в капитальном строительстве, целесообразно выдавать ипотеку под приобретение картонных коробок. Тем самым убиваем сразу двух зайцев: и пострадавшие отрасли промышленности поддерживаем, и людей правильных растим.

Ну вот, а вы говорите, что пробили очередное дно. Бросьте. Эту страну не победить)).

Константин Калиниченко.