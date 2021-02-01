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Реплика Константина Калиниченко: Чемодан без ручки?

31 января в Пскове прошла вторая акция оппозиции, собравшая по разным данным, в 3-4 раза меньше, чем неделю назад. Какие общие выводы следуют из воскресного мероприятия? Есть ли у псковского уличного протеста будущее?

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Сегодня уже не осталось сомнений. Наше общество раскололось на несколько социальных страт, между которыми подчас пролегает пропасть. Огромные социальные кластеры живут обособленно друг от друга. Одни активно тестируют разные способы выживания, другим немного не хватает на последний айфон. Т.н. креативный класс озадачен вопросом смены политической власти в стране. Т.н. глубинный народ даже не думает об этом, озадаченный в повседневной жизни совершенно иными проблемами.

Есть ли тут вообще почва для серьезного протеста? Испытываю на сей счет большущий скепсис. Для серьезного массового протеста нет сегодня социально-экономической основы. Русский человек выходит ломать систему ради куска хлеба, образной «севрюжины с хреном», а не ради Конституции. Вот если у него с хлебом не складывается, тогда все, тушите свет. Начинается то, что в художественной литературе описано как «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». А то, что предлагается сегодня, не более чем шалости креативного класса ради будущего шоу в ЕСПЧ. Мы много слышим про «Россию будущего». К сожалению, авторы этого лозунга совершенно далеки от народа и не понимают, на каких дрожжах замешена Россия настоящего. А она такова, что идеям свободы, прав человека еще только предстоит побороться за право стоять в одном ряду с концепцией сытого желудка. Не вина русского человека в этом — просто социально-исторический опыт его таков, что либеральные принципу ему не более понятны, чем сюжетные линии фильмов Кристофера Нолана. Лет через сто может быть отвлечется русский человек от бытовых проблем и задумается всерьез о Конституции, а пока — увы.

Если всерьез рассуждать о протесте, нужно понимать его цель. Только четко артикулированная цель способна сподвигнуть массы на борьбу с системой. В 2011 году такой целью были честные свободные выборы. Эта идея объединила разные политические силы — просто потому, что все здоровые граждане хотят честных выборов. Сегодня единой цели нет и близко. Одни выходят за Навального, другие — против Путина, третьи потому, что губернатор не ответил в директ, а дороги плохо убираются. Это только со стороны кажется, что люди идут в общей колонне в едином порыве. Реальность же такова, что каждый — сам по себе.

Нет у нынешнего протеста лидеров и вождей. Которым верят, за которых готовы рвать и метать. Алексей Навальный, безусловно, смелый человек, но фигура слишком дискуссионная. Он был немного в «Яблоке», потом что-то объединяло его с националистами. Еще он за западные ценности, но против возвращения Крыма Украине. Так кто вы, мистер Навальный? Вот и фронтмены либеральной тусовки сегодня не спешат примкнуть к протесту. Где все эти «марочные демократы» - Ходорковский, Чичваркин, Каспаров и иже с ними. Каждый занят своими делами и наблюдает со стороны.

Так же и в Пскове. Вроде бы есть поддержка протеста в разный слоях общества, среди людей разных политических взглядов. Но вот лидеры протеста отсутствуют как класс. Лев Шлосберг, например, и в первой акции был, скорее, попутчиком, а вчера даже не появился на мероприятии. А толпа, какой бы светлой и одухотворенной не была, без лидеров не может.

Много говорили всю прошедшую неделю о «новом лице» протеста. Похоже, это был только мираж. Лицо как появилось, также и исчезло, растворилось в рутине трудовых будней простого псковича. Новое лицо протеста оказалось лицом простого зеваки, случайно зашедшего на митинг посмотреть, что там к чему. Посмотрели, заскучали, больше не пришли. Отчасти потому, что нет драйва, нет экшена, нет пассионариев. Грустно, товарищи. Как ни прискорбно, но протесту нужен сильный драйв. Нужны сакральные жертвы, пантеон мучеников. В Украине в 2014 году тоже долго топтались без толку на Майдане, до тех пор, пока не сформировалась «небесная сотня», после чего дела пошли бодрее и успешнее.

Так что же дальше? Осталась ли жизнь в этом протесте? Есть вероятность повторения белорусского сюжета с еженедельными гуляниями и регулярными задержаниями. Думаю, что это — путь в никуда. Практика показала, что под такое система не прогибается. Но даже в этот сценарий верится слабо. Как бы не била себя в грудь несистемная оппозиция, широкие народные массы ив этот раз останутся в стороне от протеста.

Квинтэссенция этой ситуации — автомобили, сигналящие в поддержку протестующих. Сигналящие, проезжающие мимо и уезжающие вдаль, по своим делам.

Такой вот у нас протест пока что выходит. Несогласных вроде бы очень много, а на улицу выходит две-три сотни человек. Воистину чемодан без ручки...

Константин Калиниченко