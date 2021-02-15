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Блоги / Константин Калиниченко

Реплика Константина Калиниченко: Акцио, фонарики

15.02.2021 17:13|ПсковКомментариев: 1

14 февраля прошла очередная акция несистемной оппозиции. По призыву лидеров протеста гражданам надлежало собраться в 20:00 во дворе своего дома и начать светить фонариками. Такой вот незамысловатый сюжет.

Фото: ТАСС

Итог мероприятия и для его организаторов, и для сторонников неутешительный. Акция с треском провалилась. Можно даже сказать, что и не состоялась. На улицы вышли единицы. Даже в больших городах было заметно, что народ не проявил энтузиазма. Массового «зажжения огней» в указанное время в стране не случилось.

Почему так? Казалось бы, что может быть проще и безопаснее, чем выйти в выходной день в собственный двор и включить фонарь на сотовом телефоне? Вероятно, именно этой легкостью и безопасностью действа организаторы рассчитывали привлечь широкие народные массы на акцию. Но вышло с точностью до наоборот.

Причина тут проста и лежит на поверхности. В России не бывает мирного протеста. Нет у нас такого исторического опыта. Протест в России может быть только кровавый. С побоищем, рваными тельняшками и броневиками. В России может случиться «Кровавое воскресенье», но не может случиться «Бархатная революция». По той же причине наша страна движется вперед не через либеральные реформы, а только лишь по воле «твердой руки». Наверно, это не хорошо. Но таков наш исторический путь. Тут приходит на ум аналогия. В этом смысле от Европы мы отличаемся в той же степени, в какой древние греки отличались от древних римлян. Первые предпочитали комедии Аристофана и постановочное действо. Вторые — гладиаторские бои и максимально натуралистичное кровавое зрелище.

Эту тему мы сегодня обсуждали в эфире программы «Постскриптум» на «Эхо Москвы» в Пскове с главным редактором Псковской Ленты Новостей Александром Савенко. Так вот Александр верно подметил, что «рупоры режима» постоянно обвиняют несистемную оппозицию в том, что их акции инспирированы на Западе, а из любого действия торчат уши Госдепа. Не стану давать этому оценки, но вот перфоманс с фонариками, такое впечатление, был калькой срисован с какой-то замшелой методички по организации «оранжевых революций».

Организаторы вчерашней акции показали полное системное непонимание как русской истории, так и особенностей национального характера и менталитета. Все эти «фонарики» и прочие политические священнодейства, вроде зажженных свечей на ветру, отлично работают в просвещенной Европе. Вот, например, в Праге две недели назад состоялась акция, в ходе которой владельцы пражских пивных выставили многокилометровую цепь из пустых пивных кружек, в знак протеста против запрета работы питейных заведений. И правительство прислушалось, тут же задумалось о снятии части ограничений. Можно вспомнить поистине бесконечный поток британцев, которые, после гибели принцессы Дианы, приносили детские игрушки к Букингемскому дворцу, что, в конечном итоге, заставило королеву Елизавету изменить мнение о своей невестке. Там эти штуки работают. У нас — нет, от слова совсем. Мы такое шоу не понимаем, а потому и не любим.

Это наглядно было видно вчера, когда многие активные участники протестных действий конца января откровенно в социальных сетях писали, что им лень выходить во двор. Вот таскаться по Октябрьскому проспекту под чутким присмотром вооруженных дубинками «космонавтов» от Росгвардии с неиллюзорной перспективой прогулки до автозака — не лень. А тут — скучно и неинтересно. Не наше это, увы.

Трудно утверждать, но, возможно, свою роль здесь сыграла и статья Григория Явлинского, одним из центральных в которой был тезис о бессмысленности и вредности уличного протеста. Впрочем и так было понятно, что ничего из этого у несистемной оппозиции не выйдет.

Фото из инстаграма Д.Медведева

Добавлю, что вчера был в значительной степени нивелирован успех первой акции протеста 23 января, после которой было много эмоций и оптимизма на предмет возвращения в Россию публичной политики. Увы, оптимизм пока оказался беспочвенным — рано обрадовались. Только лишь дали повод для троллинга действий оппозиции в соцсетях. Даже экс-премьер Дмитрий Медведев отметился, выложив в своем инстаграме какие-то фонари..

Таким образом «Акцио, фонарики» подводит итог первой волны протестов. Шалость не удалась.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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