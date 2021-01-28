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Идеальный протест

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Протест — это форма обычной повседневной жизни самых обычных людей».

Филипп Гаррель, французский кинорежиссер

Пока вся прогрессивная общественность замерла в предвкушении очередной акции протеста, давайте подведем итог событиям 23 января. Кто победил, кто проиграл — за кем, так сказать, осталось поле битвы?

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Как уже многие отметили, и власть, и оппозиция сегодня старательно записывают произошедшее 23 января себе в актив. Оппозиция — за то, что, наконец-то, смогла подняться с дивана, понять, что жизнь фейсбуком не заканчивается. Власть — за то, что не потопила протест в крови. Протестующие испытывают эйфорию, власть, судя по едким комментариям, испытывает к ним презрение и весьма довольна собой. Однако, если остудить эмоции первых и протереть запотевшее забрало вторым, то реальность получается довольно неприглядная.

Инициатива и повестка сегодня очевидно за оппозицией. Не сказать, чтобы она была интересная или хотя бы содержательная. Пока что есть только не очевидная для российского менталитета борьба с коррупцией и абстрактная идея смены власти. Это все хорошо, но явно не хватает конкретики. Но и такая повестка дает результат уже потому, что у власти и системы нет вообще никакой. Кроме пресловутой «памяти предков» и ненависти к Западу. У нашей власти чуть что случается в стране — виноват проклятущий Запад. Эта пластинка настолько заезжена, что напоминает старый вылинявший коврик, насквозь пропахший нафталином. И кстати, объясните мне, как так получается, что недвижимость за границей, виды на жительство постоянно обнаруживают у насквозь патриотичных чиновников, депутатов и их детей. А иностранными агентами при этом становятся рядовые журналисты и общественники.

Впрочем, в этот раз невооруженным глазом было заметно, что каждая из сторон попыталась абстрагироваться от большой политики и занялась отработкой технологических моментов. Протестующие пробовали обходить шаблонные кордоны силовиков и активно тестировали правоохранителей на стрессоустойчивость. Те, в свою очередь, отрабатывали навыки нежного выдергивания из толпы зачинщиков, демонстрировали знание в лицо заметных персонажей псковской несистемной оппозиции, а также всем видом выражали невозмутимость. Что ж, каждая из сторон была успешна в своих действиях. Первые шли, шли, в конечном итоге дошли до условной конечной точки в новом Гайд-парке. Вторые не поддались на мелкие провокации, задержали тех, кого, видимо, и планировали. Ну и да, обошлось без насилия, выбитых зубов и проломленных черепов. Всем зачет.

Я даже скажу, что силовики — молодцы, грамотно отработали технически сложное мероприятие. Хотя за одну лишь эту мысль в либеральной среде принято предавать пожизненной анафеме. Вот я и смотрю, как власть, глядя на то, как отработали полиция и Росгвардия, начинает заранее считать себя победителем в этом противостоянии. Преждевременно, как мне кажется. Если по гамбургскому счету, так радоваться нечему. Общественные ситуации такого рода власть должна отрабатывать прежде всего политическими и медийными инструментами. Силовики — это прекрасно, но это всегда крайняя мера, когда пройдена точка невозврата и уже некуда отступать.

Важно было показать не то, какие у нас на удивление толковые и спокойные полицейские, а то, что у власти есть мощная социальная поддержка. Тот самый «глубинный народ», который если и не все понимает разумом, то интуитивно безошибочно чувствует, кто в данной ситуации за правду и стабильность, а кто «раскачивает лодку» в угоду мировой закулисе. Ничего этого мы не увидели, в связи с чем многие задаются логичным вопросом: а есть ли у системы реальная народная поддержка? Этот вопрос по итогам 23 января повис в воздухе. И я вынужден здесь повторить: у нынешней власти нет в портфолио актуальной и интересной повестки, способной увлечь массы людей.

А впрочем, и противникам режима в этом вопросе пока нечем гордиться. Предлагаемая технология протеста кажется довольно устаревшей. Все, что сегодня артикулируют в оппозиции, многократно демонстрировалось на широкую публику. Последние годы почти всегда без ощутимого успеха. Граждане становятся все более недоверчивы и все менее восприимчивы к драматическим видео и пафосным речам. Вот, например, история с «запотевшим забралом» — в этом же было что-то человеконенавистническое. Маниакальный садизм. Ну и что? Ролик все посмотрели, обсудили, разошлись. Даже идея справедливого правосудия над подонком обсуждается сегодня без энтузиазма. Почему так? Потому что все это мы уже видели. А фокус, показанный сотню раз, утрачивает свою магическую привлекательность.

Призыв не останавливаться на достигнутом и продолжать выходить на улицу, без сомнения, благородный. Но технологически он вряд ли реализуем. Поиск ассоциаций с Румынией 1989 года или современной Белоруссией кажется попыткой притянуть аналогию за уши. Просто потому, что это совершенно разные общественно-политические ситуации. Кстати, мы видим, что и белорусский протест, которым мы, без сомнения, восхищаемся, тоже в общем зашел в тупик и практически исчез даже с европейских новостных лент. Люди продолжают выходить, но момент кажется упущенным.

Будут ли жители России и конкретно псковичи продолжать выходить на хотя бы столь же массовые акции? Буду рад ошибиться, но пока я совершенно уверен в обратном. Массовость — притом относительная, тут тоже не следует переоценивать значимость момента — была достигнута во многом благодаря тактической ошибке власти. Постоянные призывы остаться дома, никуда не ходить и найти себе альтернативные развлечения, наряду с накачкой работников учебных заведений, предсказуемо дали обратный эффект. Такова уж психология человека: если ему настойчиво говорят не смотреть в потолок, он в него обязательно посмотрит. Особенно это касается молодежи. Многие, уверен, никуда и не собирались, но пошли посмотреть на то, от чего их так настойчиво отговаривали.

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Все это так. Но, думаю, больше власть этой ошибки не совершит. Организаторам протеста впредь следует полагаться только на себя и не ждать подарков.

В рядах несистемной оппозиции на этот счет сегодня испытывают оптимизм и много рассуждают о «просыпающемся исполине». О том, что у них получилось достучаться до «глубинного народа», казавшегося абсолютно непробиваемым в политическом смысле. И мол дальше дело пойдет. Но давайте трезво оценим ситуацию.

На акции 23 января действительно было много новых лиц. Некоторые потом эмоционально описывали свое участие, делясь восторгами и впечатлениями. Это все напоминало, извиняюсь, потерю «политической девственности». Оказалось, что немало людей то ли в силу возраста, то ли по причине инфантильности имеют совершенно романтическое восприятие политического процесса. Но именно в этом слабость несистемной оппозиции и нынешнего протеста в частности. Когда в массе своей люди идут за хайпом и новыми неизведанными ощущениями, все рискует закончиться быстро и ничем, по мере того, как акции станут чуть более чем предсказуемыми, а острота ощущений начнет притупляться. А пока все к тому и идет. Впрочем, до тех пор, пока власть не может вообще ничего внятного предложить в ответ, у противников режима есть некоторый шанс.

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Но сегодня, в конце января 2021 года, обе стороны продолжают испытывать легкое головокружение от успехов. Штаб протеста готовится к новой акции, рассчитывая, что на улицы выйдет еще больше народу. Власть на все это смотрит свысока, в отличие от событий недельной давности старательно делает вид, что в упор не видит оппонентов. И у тех, и у других все хорошо, все довольны тем, как развивается сюжет. В общем, с какой стороны ни посмотри, идеальный протест получается…

Константин Калиниченко