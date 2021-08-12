Блоги / Константин Калиниченко

Фронтмены псковской политики: на старте финишного круга

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.





«В политике значение имеет только то, что приносит результат. Желательно быстрый. Тут я не скажу ничего нового. Мораль, высокие чувства — это для повседневной жизни. Никто еще не пришел к власти благодаря высокоморальным поступкам»

Хайнц-Христиан Штрахе, лидер Австрийской партии свободы в 2005-2019 гг.

Главным региональным событием среды 11 августа стал круглый стол в студии радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, за которым собрались лидеры парламентских партий Псковской области.

«Единую Россию» представлял депутат Государственной Думы Александр Козловский, коммунистов — первый секретарь обкома Петр Алексеенко, ЛДПР — координатор псковского отделения партии Антон Минаков, партию «Справедливая Россия — За Правду» — директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов, а «Яблоко» представлял депутат Псковской городской Думы Дмитрий Пермяков. Это уже третий круглый стол в студии псковского «Эха», посвященный сентябрьским выборам. Состав участников, как мы видим, претерпел некоторые изменения.

Прежде всего, «Единая Россия» выставила тяжелую артиллерию, что не замедлило отразиться на тональности и характере дискуссии. Многие участники круглого стола не скрывали, что хотели бы дискутировать непосредственно с лидером псковских единороссов Александром Козловским, а не с одним из многочисленных «представителей партии власти». Что ж, это желание они смогли удовлетворить в среду. Но не уверен, что захотят это повторить.

А партию «Справедливая Россия — За правду» представлял бизнесмен Владислав Абрамов — совершенно новый человек в псковской политике. В этом смысле было особенно интересно посмотреть, как он будет выглядеть на фоне опытных бойцов псковского политического ринга.

Третий «новичок» — городской депутат от «Яблока» Дмитрий Пермяков. Наблюдателям он представляется одним из наиболее реалистичных политиков правого толка, в меньшей степени подверженных пагубному влиянию псковской псевдолиберальной тусовки. И в целом, надо сказать, что именно Дмитрий Пермяков сегодня выглядит самым перспективным и, говоря спортивным языком, прогрессирующим членом псковского «Яблока». На фоне объективных трудностей, с которыми столкнулся лидер регионального отделения партии Лев Шлосберг, за г-ном Пермяковым наблюдать особенно интересно.

Что же происходило на круглом столе. Не буду акцентировать внимание на теме мероприятия — всех, кто еще не в курсе, адресую к записи трансляции эфира. Это на самом деле стоит посмотреть — уже хотя бы ради давно забытого привкуса острой дискуссии и градуса накалившейся атмосферы в студии.

Смотрите также Как повысить явку на выборах. ВИДЕО

Тут важно другое. Предполагавшийся как вполне «мирное» мероприятие солидных псковских политиков, круглый стол с первых же минут перерос в жесткий политический баттл, в ходе которого соперники четко продемонстрировали, кто и зачем сегодня пришел в большую псковскую политику.

«Виновник» этого — лидер псковских единороссов Александр Козловский. Вероятно, он хорошо изучил два предыдущих круглых стола, в ходе которых оппозиция использовала «тактику муравьев», отложив на время идеологические противоречия, единым фронтом атаковала представителя партии власти. Как результат, получая со всех сторон обвинения во всех смертных грехах, представители партии власти вместо того, чтобы говорить о будущем, вынуждены были отвечать на выпады оппонентов и, по большому счету, оправдываться. Александр Козловский явно пришел не для того, чтобы исповедоваться в партийных грехах. И сходу сам ринулся в атаку на представителей оппозиции.

Атака эта, по меткому выражению Дмитрия Пермякова, напоминала наезд бульдозера. Представители оппозиции в массе своей к такому оказались совершенно не готовы. Можно говорить теперь все, что угодно — что «бульдозер» был сильно невежливым, буквально не давал коллегам слова сказать и в целом вел себя, как хозяин тайги, куда нагрянули непрошеные гости. Но такая тактика дала результат. И я, как человек, которому идеология «Единой России» совершенно не близка, вынужден признать, что в дебатах 11 августа Александр Козловский одержал уверенную победу. Что касается методов... Ну, господа, в серьезной политике, как в спорте — пленных не берут. Игра, как говорят в Англии, забывается, а результат остается.

Александр Козловский

Нельзя сказать, что представители оппозиции на этом ринге выглядели мальчиками для битья. Отнюдь, лидер псковских либерал-демократов Антон Минаков дал, на мой взгляд, достойный отпор. Старался вывести из равновесия Александра Козловского и выглядеть как главный противник партии власти, в чем, во многом, преуспел. Собственно после его эмоциональных выпадов в адрес единороссов и тонкого троллинга представителя «Справедливой России» круглый стол перерос в политические дебаты.

Антон Минаков

Не менее достойно выглядел и «яблочник» Дмитрий Пермяков, успевавший не только отвечать Александру Козловскому, но и комментировать ситуацию в партии «Яблоко» по актуальным вопросам. На фоне совершенно неубедительного в диспуте двухнедельной давности Николая Кузьмина, испугавшегося «неудобных вопросов», коллега Пермяков выглядел опытным полемистом, способным достойно оппонировать партии власти.

Кстати, было невероятно интересно наблюдать за контрастом методов ведения дискуссии. Представитель партии власти, говоривший с позиции силы, напиравший на оппонентов с уверенностью гусеничного трактора. И представитель «Яблока», реагировавший на все выпады совершенно невозмутимо, как будто у него в одной руке чашка эспрессо, а в другой — свежий номер «Нью-Йорк Таймс». Еще раз отсылаю к видеозаписи круглого стола — словами это, к сожалению, не передать.

Дмитрий Пермяков

Позиция двух оставшихся участников тоже была весьма красноречива. Коммунист Петр Алексеенко удивил публику неожиданными аллегориями, сравнив современную политику и театральную сцену. Но при этом значительное время все же уделил внутренней коммунистической повестке. Не секрет, в партийной риторике последних недель большое место отведено теме снятия с выборов Павла Грудинина. Полагаю, столь пристальное внимание вопросу есть ничто иное, как партийная установка с самого коммунистического верха. Но не уверен, что эта тема способна взять за живое псковский электорат. Грудинин — человек известный в основном в пределах Москвы. Есть у него счета в оффшорах или нет — это слишком сложно для глубинного народа. И, как справедливо заметил Александр Козловский, где Грудинин, а где Псковская область. Речь ведь идет о выборах в Псковское областное Собрание депутатов — тут нужно методично «долбить» по региональной повестке. А коммунисты носятся со своим Грудининым, и в этом, цитируя статью Владимира Ленина «Памяти Герцена», страшно далеки они от народа. Давайте будем честными: псковичам беды Павла Грудинина очень не близки — своих бед хватает. Вот бы и псковским коммунистам стать немного ближе своему народу. Уверен, что Петр Алексеенко это все прекрасно понимает, но по каким-то причинам не готов идти против партийной линии.

Петр Алексеенко

А что же новое лицо псковских справедливороссов — Владислав Абрамов? За него, честно признаюсь, у меня были некоторые опасения, о чем я честно признался в разговоре лидеру наших эсеров Олегу Брячаку. Тот лишь успокоил, мол, все будет нормально, не сомневайся. И как в воду глядел. Конечно, «стартовое волнение» имело место. Но г-н Абрамов — человек от бизнеса, притом, насколько я наслышан, достаточно жесткий, с хорошей деловой хваткой. Именно Владислав Абрамов четко артикулировал, на мой взгляд, главную проблему российской оппозиции. Ведь не секрет, что недовольных властью и положением дел в стране очень много. Читаешь социальные сети — так буквально каждый второй оппозиционер. Иное псевдодокументальное кино про дворцы, как известно, собирает десятки миллионов просмотров. Но где все эти недовольные, когда в стране проходят выборы? А они в подполье, своего рода «Внутренней Монголии». Кто удовлетворился тем, что высказал недовольство в Фейсбуке. Другой завел уютный телеграм-канальчик и постит там смешные демотиваторы про Путина и партию власти для пары сотен сочувствующих. Третий, страшно сказать, репостит у себя на странице твиты Навального 10-летней давности и на фоне последних решений суда считает себя чуть ли не героем России будущего. А большинство так и просто ушли в политическую самоизоляцию на «кухню», где под очередную полторашку «Охоты крепкой» ругают власть на чем свет стоит. Все это прекрасно, но, как верно сказал Владислав Абрамов, грош цена такому протесту, пока он не выйдет из политического подполья.

Владислав Абрамов

И ведь на самом деле — если посмотреть на социологические опросы, то протест в России несомненно есть. Как бы ни была уверенна в себе «Единая Россия», ее рейтинг сегодня небезупречен. Недовольных положением дел в стране предостаточно.

Но все решается на выборах. А выборы — это, прежде всего, технология и менеджмент процессов. Побеждает всегда в любой стране та партия, которая смогла привести свой электорат на избирательные участки. Партия власти таким навыком обладает. Я сейчас не собираюсь обсуждать, как говорится, корректность метода. Политика — это не танцы дебютанток в салоне Анны Павловны Шерер, здесь побеждает обычно тот, кто сел за руль бульдозера и поехал вперед, забыв, по меткому выражению Владислава Абрамова, про заднюю передачу. Те, кто много рассуждают о категорическом императиве Канта в политике, обычно по итогу остаются у разбитого корыта. «Великая цель оправдывает средства», — говорил Никколо Макиавелли в 16 веке. Полагаю, с этим невозможно спорить и в 21-м.

Вот это главный сегодня вопрос: сможет ли оппозиция привести свой электорат на участки. Оторвать от увлекательных дискуссий в Фейсбуке, чтения телегам-канала Льва Шлосберга и комментирования его постов о несовершенстве российского мироздания. Я на это счет, конечно, испытываю скепсис — слишком часто и давно оппозиция доказывает, что она не понимает, как капитализировать недовольство масс. Огорчает меня и тот факт, на который обратил внимание Александр Козловский. Действительно, уже сегодня противники власти заняты «подстиланием соломы», заранее акцентируя внимание на том, что на выборах «нечего ловить, все уже решено». С таким настроем обычно не побеждают.

Смотрите также Представители партий в Пскове обсудили способы увеличения явки на выборах

Но!

Вчерашний круглый стол показал, что есть у псковской оппозиции задор. Надо его только расшевелить, и тогда оказывается, что не смирились они с поражением за пять недель до выборов. Так что подождем объявлять победителя и сочувствовать проигравшим. Предвыборная гонка продолжается, и финишный круг только начался.

А ведь любая гонка полна сюрпризов и неожиданностей…

Константин Калиниченко