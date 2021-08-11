Политика

Представители партий в Пскове обсудили способы увеличения явки на выборах

Представители политических партий в ходе круглого стола в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 11 августа обсудили способы повышения явки избирателей на предстоящих сентябрьских выборах.

Так, депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский высказал мнение, что в пассивности граждан на выборах виноваты сами политические партии.

«Мы со своей стороны делаем все, чтобы с гражданами работать. У нас нет такого, что до выборов работаем, а после выборов забываем про своих избирателей», - подчеркнул он.

Александр Козловский посоветовал присутствующим на круглом столе представителям политических партий работать. «Через конкретные действия должны добиться активности граждан на выборах», - считает он.

Руководитель фракции КПРФ в областном Собрании депутатов, первый секретарь обкома компартии Петр Алексеенко уверен, что политическая активность масс определяется текущей обстановкой, социально-экономическим положением и законами. «В последнее время, в последнее пятилетие, принято множество законов, которые ограничивают активность масс. Люди стали осторожно высказываться», - сказал он. Кроме того, на явке сказывается тот факт, что не все предвыборные обещания исполняются, отметил Петр Алексеенко.

«Жителей Псковщины и России никакими законами невозможно ограничить, - парировал Александр Козловский. - На сегодняшний день только ленивый не высказывается о проведенных мероприятиях, действиях, законопроектах». По его словам, бурные обсуждения происходят в социальных сетях и Telegram-каналах.

Петр Алексеенко добавил, что каждая партия идет на выборы со своей программой. «Это основное условие, которое должно привлечь избирателей», - подчеркнул он. Коммунист также сравнил выборы со спектаклем в театре: если играют сильные актеры — это аншлаг.

В ходе круглого стола свое предложение о повышении явки на выборах озвучил лидер фракции ЛДПР в областном Собрании, региональный партийный координатор Антон Минаков.

«Для увеличения явки на выборах нужно, чтобы избиратели видели, что у них действительно есть выбор, что их голоса не будут украдены, не допускать ситуации, чтобы в парламенте было верховенство одной партии», - сказал он.

Кроме того, считает Антон Минаков, необходимо уравнять условия, в которых находятся кандидаты.

Представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов, сравнив оппозицию с собакой из басни Ивана Крылова «Слон и Моська», заметил, что оппозиционные партии уделяют мало внимания работе с населением. «Все ушли в какое-то подполье. А высказывания в Telegram обезличены, - сказал он. - Если выбираетесь для народа, выходите и работайте с людьми».

«Если мы избираемся для людей, то должны быть друзьями, какие бы споры ни были, - обратился он к коллегам. - Если собираемся идти на выборы и работать для людей, давайте работать конструктивно. Надо выйти из подполья».

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Владислав Абрамов не стал комментировать решение федерального партийного руководства о включении в список лидеров партии на выборах депутатов Псковского областного Собрания под №1 известной актрисы Елена Драпеко. Напомним, ранее планировалось, что в тройку лидеров под №2 войдет сам Владислав Абрамов.

«Не обсуждаю руководство партии и их решения. Я пошел на выборы для того, чтобы помочь, где-то поддержать, что-то сделать полезное для региона», - пояснил начинающий политик.

Депутат Псковской городской Думы, заместитель председателя регионального отделения «Яблока» Дмитрий Пермяков высказал мнение о том, что снижение явки на выборах — это симптом, а болезнь — принимаемые властью решения. «Люди не верят, что они могут что-то изменить, придя на избирательный участки. Явка будет снижаться, пока не изменится политическая ситуация в стране», - сказал он, добавив, что в снижении явки виновата не оппозиция.

При этом Дмитрий Пермяков выразил уверенность, что лидера регионального «Яблока» Льва Шлосберга вернут на выборы в Госдуму. «Мы уверены в своей юридической правоте», - отметил депутат.

Кроме того, Дмитрий Пермяков прокомментировал свои нелицеприятные высказывания в адрес руководства федерального «Яблока». «Не привык жалеть о сказанных словах. Что сказано, то сказано. Мне важно, что я был услышан, что партия отреагировала адекватно. Это, наверное, единственная партия, руководство которой можно критиковать, глядя ему в глаза», - сказал он и добавил, что никаких противоречий внутри партии нет, а ее цели и принципы неизменны.

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Также Дмитрий Пермяков рассказал, что он голосует за законопроекты «Единой России» в гордуме, если они несут пользу для граждан.

Напомним, сегодня прошел третий круглый стол с участием руководителей и представителей региональных отделений политических партий.

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В ходе первого круглого стола представители ведущих политических сил региона рассказали, какие задачи перед ними стоят, благодаря чему они рассчитывают достичь поставленных целей, кто и почему вошел в команды кандидатов, что партии предлагают избирателям, какие вызовы и угрозы они считают существенными.

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Явка — это важная составляющая выборов, один из критериев легитимности избирательного процесса, именно вопросу повышения явки был посвящен состоявшийся сегодня круглый стол. Его участники обсудили, как повысить явку и каковы причины зафиксированного социологами рекордного снижения электоральной активности россиян.