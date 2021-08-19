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Блоги / Константин Калиниченко

Make the Looks Great again!

19.08.2021 18:14|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.


 

«Кажется, я всегда жил в большом городе. В разных городах. Но все большие города одинаковые. Они живут по законам большого мира. Уолл-стрит ничем не отличается от Пруденшиал центра. И все это не имеет никакого отношения к жизни. Это все отрыжка большого мира. Когда я хотел увидеть жизнь нормальных людей, я ехал в провинцию. В свой любимый Кастл-Рок. Потому что именно там настоящая, неподдельная жизнь»

Стивен Кинг, американский писатель


 

Сегодня хочу поговорить о том, как столичных снобов нужно иногда окунать в объективную реальность. Крайне полезное дело, скажу я вам. За слова отвечаю, поскольку процедуру окунания испытал на личном уровне.

Вот, думаю, что я — типичный житель региональной столицы. Большая часть жизни проходит в Пскове. Естественно, выработался этот самый «снобизм столичного жителя». Москвичи, вероятно, посмеялись бы, но плевать на москвичей с высокой колокольни.

Этот снобизм выражается, прежде всего, в пренебрежительном отношении к процессам, протекающим в других городах. Ну, что там может интересного происходить, например, в Великих Луках? Город в 2 раза меньше Пскова. У нас-то тут, мягко говоря, не Лас-Вегас, а уж там-то тем более. Какую-нибудь Опочку и вовсе со временем начинаешь воспринимать в качестве надоедливого комара — это ж надо, какая большая деревня, приходится при въезде скорость сбрасывать. Часто приходилось что-то такое слышать от совершенно разных, рационально мыслящих людей.

А на самом деле такое поведение совершенно ненормально для человека с рациональным мышлением. Вот мы, псковичи, регулярно обижаемся на Москву, которая, пользуясь своим столичным статусом, живет совершенно не по средствам. Испытываем подчас злобу и ненависть к ее жителям, которые смотрят на провинциалов, как на неудачников, которым не посчастливилось выехать из своих Псковов и Новгородов. Но при этом сами позволяем себе вести себя аналогично в отношении районных центров.

В этот вторник нужно было ехать в Великие Луки. Честно говоря, не испытывал по этому поводу восторга. Прежде мне дважды доводилось там бывать, оба раза с однодневными рабочими визитами, в не самый комфортный сезон. Прямо скажем, город особого впечатления не произвел.

В этот раз мы с коллегами ехали делать совместный проект с радиостанцией «Луки ФМ». По стечению обстоятельств, «Луки ФМ» в южной столице региона вещают ровно на той же частоте 102.6 FM, что и «Эхо Москвы» в Пскове. Символично для старта серьезной долговременной коллаборации.

Тем более, что этим все не ограничилось. Получилось очень продуктивно пообщаться с лидерами общественного мнения Великих Лук, представителями местного депутатского корпуса и органов власти. О результатах диалога говорить преждевременно, но начало, как говорится, сильно обнадеживает. Но речь немного о другом.

В этот раз удалось совершенно под новым углом увидеть южную столицу Псковской области. Сразу скажу, увиденное превзошло ожидание и резко контрастирует с прежними моими представлениями о Великих Луках.

Прежде всего, город показался очень «зеленым». Для псковичей вопрос озеленения стал больной темой в последние годы. Вот и вчера общественность активно сокрушалась по поводу нового облика площади Ленина, где в процессе реконструкции вырубили многолетние кусты сирени, а взамен в землю посадили какие-то чахлые деревца, которые выглядят так, будто им самим там стыдно расти. А в Луках наоборот — зелени столько, что на тротуарах местами буквально приходилось пригибаться к земле, чтобы пройти мимо нависающих веток деревьев. Это сейчас не фигура речи — все именно так и есть. Уж не знаю, случайность ли это или принципиальная позиция городской власти, но факт остается фактом.

Далее — к рекреационной составляющей. Не стану тут рассказывать, что Великие Луки превратили в «город-сад» — все равно ведь не поверите. Да, не Вена и не Москва. Не с чего в наши дни городам российской провинции соответствовать самым высоким стандартам. Но появилось много чего интересного, на что мы, псковичи, вынужденно смотрели с некоторой долей зависти. Например, колесо обозрения. Поменьше, чем в Лондоне и Сингапуре, но, как говорится, очень даже неплохо. «Динопарк» с хорошим выбором коренных обитателей Юрского периода — как оказалось, крайне востребованный комплекс, интересный не только детям, но и взрослым. Весьма прилично отреставрированная набережная, интересные современные малые архитектурные формы. Я тут мог бы перечислять еще долго, но у меня все же не рекламный материал. Так что восторги ставлю на паузу. А кто не верит — приезжайте в Луки и составьте собственное мнение.

Но я вообще о другом. О главном, в чем различаются Псков и Великие Луки. Вот Псков — областная столица. Из всех преимуществ — только приграничное положение. Слава богу, мы граничим с Эстонией, а не с Афганистаном. Но, пожалуй, и все. Город наполнен бюджетниками всех мастей, особенно военными и полувоенными. Как говорит один хороший приятель, в Пскове куда ни плюнь, обязательно попадешь на чей-нибудь погон. Бюджетники, как хорошо известно, не формируют прибавочный продукт — они его только проедают.

Город живет за счет дотаций из бюджета — если бы сверху не давали денег, Псков можно было бы элементарно «закрыть», как закрывают хронически убыточные предприятия. Сектор экономики в Пскове, можно сказать, что отсутствует. Есть, конечно, какой-то бизнес, но все это, за единичными исключениями, вроде технопарка Игоря Савицкого и еще пары-тройки проектов, сильно напоминает мышиную возню, связанную не столько с развитием, сколько с банальным выживанием во вредных условиях. В общем, Псков — город чиновников и бюджетников, на зарплатах которых он как-то и держится. Довольно паршиво, я бы сказал.

Совсем иная история у южной столицы региона. Город, повторюсь, со своими особенностями долгого пути, в т. ч. криминальными — это не секрет. Но вот на этом пути, в отличие от Пскова, получилось сохранить экономику города, в первую очередь промышленный сектор. Как и почему — тема отдельного большого разговора. Можно об этом спорить до посинения, но факт в том, что до лихих 90-х промышленность была в обеих региональных столицах. По их завершению же осталась только в южной.

Есть еще один факт, наглядно демонстрирующий существующую разницу в экономическом развитии двух наших городов. В Великих Луках есть несколько местных — великолукских — банков, которые весьма успешны и заметны даже в масштабе страны. В Пскове же о таком и подумать сегодня как-то неудобно — я уж и не помню, когда почил в бозе последний псковский банковский проект. Давно это было. Сегодня же и в голову никому не придет открывать здесь местный банк.

Кто-то скажет, мол, и что с того? Ну есть в Луках свой вполне серьезный промышленный сектор, банковская структура — а что с этого имеют жители города? Но ведь именно такая экономика сегодня и наполняет бюджет. Вот мы, псковичи, вынуждены в этом смысле буквально молиться на федеральный центр, потому что нам тут денег взять особо неоткуда. Пляски и заклинания чиновников вокруг «развития туризма», как мы видим, который год остаются словами. Туризм тут сильно напоминает «подножный корм» — с него худо-бедно кормится с десяток турфирм и полсотни экскурсоводов. И все. Это, простите, не экономика, а смех сквозь слезы. Мы так туризм будем еще лет двести развивать без малейших намеков на продвижение вперед. А больше нам тут и развивать-то нечего. Была когда-то псковская промышленность, да почти вся вышла. Чиновники ходят с заклинаниями по ОЭЗ «Моглино», как египетские жрецы по храму Амон-Ра в Луксоре. Все что-то нам обещают поднять с колен, но не выходит у них «каменный цветок», сколько ни бьются.

В Великих Луках промышленный кластер как-то работает, притом без этих ваших «особых экономических зон». Обратил внимание, что и новые производства открываются. В Пскове на этот инфоповод собрались бы все чиновники, от мала до велика, приехал бы какой-нибудь столичный замминистра, а СМИ неделю пели бы дифирамбы. В Луках подобное проходит совершенно буднично. Удивился, почему вы так спокойно говорите о полной реконструкции предприятия? А чего тут особо говорить, отвечают. Обычное дело, вон, пару лет назад «ЗЭТО» прошло реконструкцию, другие тоже стараются шагать в ногу со временем. Это не подвиг, по-другому просто не выжить — конкуренты проглотят и не поперхнутся.

И что самое интересное — люди в южной столице мыслят совершенно отлично от псковичей. Хорошо это или не хорошо? Да, думаю, что хорошо. Это такой заземленный образ мышления, в хорошем смысле слова. Я его встречал прежде в основном за границей. Где люди не особенно любят рассуждать о высоких материях и «как оно могло быть, если бы…». А предпочитают жить сегодняшним днем, отдавая себе отчет, какой мир их окружает.

При этом Великие Луки меняются — мне, как человеку, нечасто в них бывающему, это было особенно заметно. Делают это без шумного пафоса — мы всегда узнаем об изменениях, когда они там уже появились и введены в эксплуатацию. В отличие от некоторого прожектерства, свойственного Пскову последних лет, из-за которого мы годами задаемся вопросами, когда же все-таки состоится открытие кампуса ПсковГУ, ведь уже раз десять обещали? А что у нас со стадионом? Ах, еще немного подождать? Ну-ну…

И вот, подобно тому, как герой оруэлловской антиутопии «1984» Уинстон Смит считал, что «будущее за пролами», так и мне кажется, что будущее России — не в Москве или Петербурге. И не в других «столицах». А вот в таких «малых городах», где смогли переждать трудные времена, сохранить экономику и постепенно начать развиваться в правильном направлении. Так что отбросьте неуместный снобизм в отношении таких городов — именно они и есть настоящая «Россия будущего».

Константин Калиниченко

Теги: #великие луки #Резонер #развитие
Источник: Псковская Лента Новостей
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