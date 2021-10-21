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Стукач.рф

11.11.2021 18:38|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Сдай старых пердунов в мусарню и собирай бабло и лайки»

Wale, американский рэпер

Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в следственные органы и прокуратуру о гражданах, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Наказывать их предлагают по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями. Особое внимание служба просит обратить на врачей-антипрививочников. Об этом говорится в письме главы Росздравнадзора Аллы Самойловой. Такова сухая фактура, хотя сухой ее сложно назвать. От этого чиновничьего письма исходит характерный запах.

Меня часто удивляет, насколько виртуозно российские чиновники умудряются испоганить самую благую идею. Возьмут в свои руки, растущие из определенной части тела, что-то прекрасное и неиспорченное, обильно польют это сверху жидким дерьмом и радостно на блюде несут это народу — кушайте, дорогие, идея обрела смысл и законченные очертания.

В последнее время государство, наконец-то, разобралось, как убедить дорогих россиян поверить в отечественную медицину и начать прививаться. Идея с QR-кодами, как показывает статистика, работает. Да и невооруженным глазом видны очереди страждущих у пунктов вакцинации. Тут бы немного выдохнуть и продолжать работать уже точечными мерами. Но куда там — в России не могут так, чтобы не впасть в очередную крайность. И вот, в недрах какого-то ведомства зародилась нетривиальная идея — заставить доносить на ближнего своего.

Сама идея, родившаяся в чиновничьем мозгу, не удивляет. Система за последние годы породила какое-то немыслимое количество различных структур — всех этих «хренпойминадзоров». Сотрудники этих ведомств не созданы работать — они хотят контролировать работу других. Прекрасное же слово — «надзирать». От него за километр отдает колючей проволокой. Есть такие чиновники, которые, если пользоваться дарвинисткой терминологией, являются типичными паразитами. В этом смысле их действия совершенно логичны и последовательны. Прекрасно, на мой взгляд, и то, что этот призыв стучать и доносить вышел из недр ведомства аккурат 4 ноября, в День народного единства.

Но, увы, к немалому удивлению, вижу, что идея находит живейший отклик в самых разных слоях населения. Самые обычные люди радостно и публично сообщают, что готовы и будут докладывать, куда следует. Вот это, конечно, парадокс российского общества. Казалось бы, эта идея просто обязана в нормальном здоровом обществе вызвать ненависть и презрение. Тем более в России — стране, не понаслышке знакомой с практикой доносительства и ее трагическими последствиями.

Однако выходит так, что стукачество у нас в крови. Особенность национального характера и русской ментальности. Скрепа, говоря современным языком. Конечно, тут есть и генетическая память. Достаточно вспомнить «подвиг» Павлика Морозова, который донес на своего родного отца. Тут важен не сам факт, а последующая героизация образа малолетнего подонка как образцового человека и гражданина.

Казалось бы, Павлик Морозов предан забвению. Увы, это очередное заблуждение. Просто практика доносительства вышла на качественно новый уровень. Многие помнят хрестоматийную фразу Сергея Довлатова: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой? Ничего подобного. Их написали простые советские люди».

С тех пор многое изменилось, даже типаж Homo sovetico – «человек советский» — канул в лету. Вот только высокохудожественный донос на ближнего своего по-прежнему с нами. Мне кажется, что пройдут годы, случится невозможное, и в России сменится власть. Возможно, мы даже построим демократию, научимся жить по закону и станем чемпионами мира по футболу. И все равно — «стучать» не перестанем.

Раньше в совдепии донос, как правило, был анонимным. Это не оправдание, но все же где-то в глубинах сознания советского человека сохранялась совесть. В зачаточном и недоразвитом, подчас рудиментарном виде, но сам факт анонимности доноса говорил, что человеку немного стыдно за то, что он делает. Люди хотели бы, чтобы их «гражданский поступок» остался в тайне от широкой общественности.

Сегодня все по-другому. Маски сброшены. Современники не стесняются крапать доносы от своего имени и публиковать их в социальных сетях. Судя по всему, еще и гордятся этим. Дня не проходит, чтобы в фейсбуке или телеграме не появился очередной донос на чиновника, бизнесмена или организацию. Люди, которые строчат доносы в контролирующие органы, наивно полагают, что совершают гражданский подвиг и выводят кого-то там на чистую воду. При этом совершенно не понимают, что в своих действиях ничем не отличаются от тех, кто в 1930-1940-е писал доносы в НКВД или Гестапо.

Модная в наши дни тема — сфотографировать чиновника без маски и начать это высокохудожественное фото распространять в соцсетях, мол, смотрите — сами же не соблюдают своих предписаний. Наверно, нехорошо, что не соблюдают. Но, по-моему, пытаться словить хайп на подобных сюжетах есть ничто иное, как банальное крысятничество.

Не далее как вчера в ряде пабликов накинулись на руководителя известной псковской девелоперской компании. Вроде как, он неподобающим образом себя ведет, премии не платит и что-то там еще. Речь не о том, насколько все это соответствует действительности, хотя тот факт, что сразу несколько сотрудников синхронно вывалили все грязное белье на сайт губернатора, как минимум, заставляет усомниться в искренности. Но бог с этим. Вот пусть даже все так, как написано. Что делают нормальные люди в том случае, если нарушены их трудовые права? Обращаются в Трудовую инспекцию, идут в суд и восстанавливают справедливость. Но не в нашем случае. Одни пишут на сайт губернатора, другие радостно репостят это в социальных сетях. Насколько ситуация соответствует написанному, никому дела нет. Главное — вылить побольше дерьма на голову известного псковского бизнесмена.

Кстати, тоже важный маркер. Был бы упомянутый гражданин рядовым псковичом, до него дела бы не было этим борцам за справедливость. Но поскольку человек статусный, то грех на нем не оттоптаться.

Аналогично развиваются события в деле известной псковской кампании, занимающейся выращиванием свиней. Не секрет, очередной какой-то там «надзор» заподозрил, что предприятие скрывало вспышку африканской чумы свиней и якобы несколько месяцев пихало в банки с тушенкой не вполне здоровую свинину. Тут что важно понимать. Профильное министерство проводит проверку на предприятии. Подозрения могут или подтвердиться, или быть опровергнуты. Но уже несколько недель ряд ресурсов с плохо скрываемой радостью сообщает об этих подозрениях, как об установленном факте. Делаться подобное может только с одной целью — навредить конкретному бизнесу.

Опять же показательно тут то, что данные ресурсы не имеют какой-то своей выгоды в данной истории. Цель, очевидно, одна — кому-то навредить, испортить жизнь и получить от этого моральное удовлетворение. «Сделали гадость — на сердце радость».

При этом мы отлично научились классическому оруэлловскому двоемыслию. Если внимательно посмотрите, то более других в разного рода стукачестве и доносительстве усердствуют разные оппозиционные ресурсы. Вот эти прекрасные неполживые люди, которые с пеной у рта критикуют нынешний режим, «и, разумеется, за дело». Люди, которые умеют при случае помянуть Оруэлла и назидательно привести в пример одного из героев романа «1984» Парсонса, который был такой весь из себя скрепный и правоверный, а закончил в тюрьме, потому что на него написали донос его собственные дети. Люди, которые хлестко и беспощадно разоблачают советский строй, в основе которого, по их мнению, лежал ГУЛАГ и доносительство. Наконец, эти люди, которые нас регулярно отсылают к западным либеральным практикам, на которые нам надлежало бы равняться. Так вот именно эти люди на своих ресурсах сегодня написание поклепов и доносов поставили на поток. Видно, что делают это с удовольствием. Сильно напоминают дрессированных болонок, которые хорошо усвоили условные рефлексы, безошибочно тявкают в верном направлении.

И последнее: о том, «куда приводят мечты». Мы часто оглядываемся на просвещенный Запад, ищем там полезные модели и опыт. Но, видимо, такова карма, что берем оттуда все самое худшее. Расскажу одну историю. Несколько дней назад Британский Королевский институт международных отношений присудил свою Премию столетия движению Black Lives Matter. По этому поводу мой хороший приятель, журналист Deutsche Welle Константин Эггерт в знак протеста прекратил членство в этой организации. Я поясню, если кто не знает, Константин Эггерт — крупнейшая фигура в российской либеральной журналистике, человек и гражданин с очень большой буквы, хрестоматийный западник. Я скажу, что на такие жесты способны лишь искренние люди.

А движение BLM сегодня прочно ассоциируется с именем Хелены Дьюк. Симпатичная 20-летняя девушка отличилась тем, что сдала полиции свою родную мать и ближайших родственников, которые участвовали в акциях в поддержку экс-президента Трампа. Такой американский «Павлик Морозов», только в юбке. Привкус истории в том, что после доноса собственной дочери мать уволили с работы. И вот теперь БЛМ-щики и БЛМ-щицы объявили сбор средств — так получилось, что героине нечем платить за учебу в университете. Раньше платила ее мать, но, лишившись работы, она эту возможность утратила. Сама юная стукачка на днях бурно возмущалась в твиттере, что сбор идет медленно и удалось собрать немногим больше 10 000 долларов, так что тяга к университетским знаниям может оборваться. Погуглите — и девушка симпатичная, и история поучительная.

Источник: buzzfeednews.com

Насколько тут уместны аналогии, пусть каждый решает сам. Ясно одно — выстилая другому дорогу осколками битого стекла, очень просто самому оказаться в конце пути у разбитого корыта. Занимаясь доносами по зову сердца или на профессиональной основе, как бы не повторить судьбу оруэлловского Парсонса.

Константин Калиниченко

Теги: #Росздравнадзор #Россия #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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