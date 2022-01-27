Блоги / Константин Калиниченко

Невминкульт

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом»

Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»

Есть в современной российской политике непреложное правило: в любой непонятной ситуации говори о патриотизме. Чтобы понять глубину этих глубин представьте прозаичную аналогию. Человек в общественном транспорте, извиняюсь, воздух испортил. На него недовольно смотрят другие пассажиры, кто-то красноречиво продвигается к двери, кондуктор недовольно качает головой. Виновник торжества краснеет, прячет глаза, мучительно пытается найти выход из создавшегося положения. И тут его внезапно озаряет. Герой распрямляет плечи, гордо, торжественным, даже государственным взором окидывает скопившуюся публику. И толкает патетическую речь, в которой свой поступок представляет как следствие скопившейся ненависти к мировой закулисе и иностранным агентам. Другими словами, как высший акт патриотизма и любви к Родине. Пассажиры тут же проникаются величием момента, перестают воротить носы и кидаются наперегонки поздравлять героя нашего времени, превознося патриотический акт. Пресса превращает его в звезду ежедневной хроники, гражданин не сходит с первых полос районных газет. Ну и так далее.

Согласитесь, этот гротескный сюжет легко представить в похождениях бравого солдата Швейка, но совершенно невозможно вообразить в реальной жизни. Но я бы не спешил с выводами. Потому что гротеск семимильными шагами входит в нашу жизнь.

В понедельник Министерство культуры предложило на суд широкой общественности законопроект под названием «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Я когда начал его читать, судорожно бросил взгляд на календарь — ну вдруг «петля времени» причудливо исказилась, и на дворе уже 1 апреля? Но нет, зима за окном, снег лежит на обочинах. Однако давайте перейдем к содержательной части этого, без сомнения, исторического документа.

Итак, Министерство культуры подготовило 2 реестра: «Реестр традиционных ценностей» и «Реестр разрушительных и чуждый идей и ценностей». Названия уже сами по себе прекрасны, но обо всем по порядку.

Документ стартует с определения. «Традиционные ценности — это формирующие мировоззрение граждан России нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению, обеспечивающие гражданское единство, лежащие в основе российской цивилизационной идентичности и единого культурного пространства страны, нашедшие своё уникальное самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России». Понятное дело, что для среднестатистического выпускника современного провинциального государственного университета это слишком сложный набор букв, поэтому дальше начинается популярное разъяснение, что именно является «традиционными ценностями».

Список достаточно длинный, я все перечислять не буду, прежде всего, потому, что там много банальностей и капитан-очевидностей. У меня сложилось ощущение, что при реализации поставленной задачи авторы законопроекта своих мыслей не имели, поэтому пользовались разными источниками. Их подбор сильно напоминает тюремную библиотеку, где ассортимент формируется не по смыслу и логике, а с миру по нитке. Вот тут авторы натолкнулись на Библию. И в перечень традиционных ценностей попали Жизнь и Милосердие. Затем наткнулись на какую-то из брошюр Лоренцо Валла и обнаружили в ней Гуманизм и Взаимоуважение. Далее попался, судя по всему, «Город солнца» Томаззо Кампанеллы, и в перечень традиционных ценностей со страниц классика утопического социализма перекочевал Приоритет духовного над материальным. В завершение авторы внимательно ознакомились с «Моральным кодексом строителя коммунизма» и «Методическими рекомендаций по организации режима среди заключенных ГУИТУ СССР от 1962 года», откуда позаимствовали такие традиционные ценности русского человека, как Коллективизм и Созидательный труд.

В общем, «смешались в кучу кони люди», и ведомство выдало какой-то «оливье» из библейских истин, перемешанных с армейскими установками. Впрочем, это еще полбеды. Перечень традиционных ценностей выглядит местами банальным, местами странным, но, даже если это все примут в формате федерального закона, не думаю, что это усложнит жизнь среднестатистического россиянина.

Но есть и второй реестр — разрушительных и чуждый идей и ценностей. Вот тут дьявол кроется в деталях.

Я перечислю то, что Минкульт предлагает фактически запретить и преследовать в повседневной жизни. Эгоизм, вседозволенность и безнравственность. Разве эгоизм — это однозначно разрушительная идея? Разумный эгоизм проповедовали великие философы Спиноза и Гельвеций, русский писатель-философ Чернышевский. Выходит, нужно теперь запретить Чернышевского и роман «Что делать»? Современная экономическая теория основана на эгоистической теории Адама Смита. Неужели и Адама Смита наше Министерство культуры предлагает запретить?

Что касается безнравственности и вседозволенности, то я не защищаю эти качества или модели поведения. Но, очевидно, что эти понятия крайне расплывчаты и субъективны. Когда девушка выкладывает фото в купальнике с пляжа, то с точки зрения религии мормонов она совершает святотатство, а вот современная молодежь не видит в этом ничего безнравственного. Разве красивое тело — это безнравственно? Насчет же вседозволенности лучше бы чиновникам не пенять на зеркало, а посмотреть на себя. По мне вседозволенность — это когда государственные чиновники живут сильно не по средствам, демонстрируют предметы роскоши в повседневной жизни. Так, братцы, прежде чем писать дурные законы, приведите себя в чувство и соответствуйте образу и подобию, который хотите навязать народу русскому.

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Это еще не все. Предлагается запретить, в частности, «отрицание идеалов продолжения рода». Оставим за скобками тот неловкий факт, что эту корявую формулировку, судя по всему, придумать мог только малограмотный гражданин, для которого русский язык не является основным способом коммуникации с внешним миром. Я с трудом понимаю смысл словосочетания «идеал продолжения рода». Это, простите, какая-то демагогическая бессмыслица. Продолжение рода — это естественный процесс воспроизводства и сохранения вида. Какой в этом многовековом процессе может быть идеал? Копуляция брюхоногих моллюсков, партеногенез у пчел, размножение горилл в зоопарке с точки зрения продолжения рода есть совершенно идентичные процессы. Мир, по воле Господа или теории Чарльза Дарвина, предрасположен к сохранению вида и продолжению рода — какие вам еще идеалы нужны, уважаемые чиновники Минкульта? И неужели воспроизводство вида остановится, если это дело не восславить в формате Федерального закона?

Прошу правильно понять мою логику. Я, разумеется, не являюсь противником ценностей вообще и традиционных в частности. Если наши чиновники отвлекутся от своих дорожных карт и перестанут прожигать жизнь в бесконечных совещаниях, они могут узнать, что ценность — это такая интересная штука, которая прошла испытание временем. Права и свободы человека, например, стали ценностью отнюдь не потому, что какие-то французы взяли Бастилию, а в Филадельфии собрались мудрые «отцы-основатели» и приняли Конституцию. Это результат многолетних испытаний, проб и ошибок, вследствие чего общество пришло к однозначному пониманию, что с правами и свободами человека жить лучше, чем без них.

Потом очевидно, что нет и не может быть «российских истинных ценностей». Такая постановка сразу обособляет и сегрегирует. Разве вышеупомянутые Жизнь, Милосердие, Гуманизм важны для русского человека, а для немца, американца или негра из Конго не важны?

И последнее. Кто бы нашим чиновникам из Министерства культуры объяснил, что в истории мировой цивилизации не существует примера, когда правильные ценности получилось бы укоренить при помощи нормативно-правового акта. Ценности, вообще, весьма динамическая структура. У монголов эпохи Чингисхана, как мы знаем, были ценности, сильно отличавшиеся от тех, что мы исповедуем в 21 веке. Но это было следствием общественно-исторического пути данного общества, а не резолюцией очередного заседания Великого Курултая.

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Этот законопроект сейчас проходит «общественное обсуждение». Не знаю, зачем — вероятно, это нужно, чтобы придать будущему закону вес, дескать он получил широкое одобрение и поддержку. В этой поддержке я ни секунды не сомневаюсь — в стране предостаточно разных обществ «ревнителей благочестия», которые радостно выразят поддержку Минкульту в его начинании. И закон, наверное, примут.

Вот только общество развивается по законам исторического развития, а не по канонам и административным регламентам министерств и ведомств. Поэтому чиновники Министерства культуры, конечно, могут что угодно считать традиционными или чуждыми ценностями — обществу от этого ни жарко, ни холодно.

Константин Калиниченко