Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
отпечаталось в сердце
Сжиженный газ в баллонах
ОЖД ИТОГИ-2021
политические итоги - 2021
бравая сотня
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Итоги акции «Псковэнергосбыта»
Смотри и слушай на псковском «Эхо»
соцсети завоевали регион
Телефон прямого эфира 56-73-72
Константин Калиниченко Публикаций: 204
27.01.2022 17:490 Невминкульт 20.01.2022 18:003 Мусорной реформе 3 года 13.01.2022 18:2111 Кто вошел - за проезд! 12.01.2022 19:0422 Реплика Константина Калиниченко: Общество очень тупых 30.12.2021 14:4022 2021 — гори в аду Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 26.01.2022 07:280 Новый очаг коронавируса выявили в Псковской области 23.01.2022 16:095 Подробности смертельного ДТП в Псковской области сообщили в полиции. ФОТО 24.01.2022 18:190 Одностороннее движение по всей улице Карла Маркса в Пскове введут в феврале 21.01.2022 17:327 Кто из известных псковичей в Крещение решился побывать в проруби 26.01.2022 15:4710 Дистанционное обучение введут в псковских школах с 27 января
Блоги / Константин Калиниченко

Невминкульт

27.01.2022 17:49|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом»

Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»

Есть в современной российской политике непреложное правило: в любой непонятной ситуации говори о патриотизме. Чтобы понять глубину этих глубин представьте прозаичную аналогию. Человек в общественном транспорте, извиняюсь, воздух испортил. На него недовольно смотрят другие пассажиры, кто-то красноречиво продвигается к двери, кондуктор недовольно качает головой. Виновник торжества краснеет, прячет глаза, мучительно пытается найти выход из создавшегося положения. И тут его внезапно озаряет. Герой распрямляет плечи, гордо, торжественным, даже государственным взором окидывает скопившуюся публику. И толкает патетическую речь, в которой свой поступок представляет как следствие скопившейся ненависти к мировой закулисе и иностранным агентам. Другими словами, как высший акт патриотизма и любви к Родине. Пассажиры тут же проникаются величием момента, перестают воротить носы и кидаются наперегонки поздравлять героя нашего времени, превознося патриотический акт. Пресса превращает его в звезду ежедневной хроники, гражданин не сходит с первых полос районных газет. Ну и так далее.

Согласитесь, этот гротескный сюжет легко представить в похождениях бравого солдата Швейка, но совершенно невозможно вообразить в реальной жизни. Но я бы не спешил с выводами. Потому что гротеск семимильными шагами входит в нашу жизнь.

В понедельник Министерство культуры предложило на суд широкой общественности законопроект под названием «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Я когда начал его читать, судорожно бросил взгляд на календарь — ну вдруг «петля времени» причудливо исказилась, и на дворе уже 1 апреля? Но нет, зима за окном, снег лежит на обочинах. Однако давайте перейдем к содержательной части этого, без сомнения, исторического документа.

Итак, Министерство культуры подготовило 2 реестра: «Реестр традиционных ценностей» и «Реестр разрушительных и чуждый идей и ценностей». Названия уже сами по себе прекрасны, но обо всем по порядку.

Документ стартует с определения. «Традиционные ценности — это формирующие мировоззрение граждан России нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению, обеспечивающие гражданское единство, лежащие в основе российской цивилизационной идентичности и единого культурного пространства страны, нашедшие своё уникальное самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России». Понятное дело, что для среднестатистического выпускника современного провинциального государственного университета это слишком сложный набор букв, поэтому дальше начинается популярное разъяснение, что именно является «традиционными ценностями».

Список достаточно длинный, я все перечислять не буду, прежде всего, потому, что там много банальностей и капитан-очевидностей. У меня сложилось ощущение, что при реализации поставленной задачи авторы законопроекта своих мыслей не имели, поэтому пользовались разными источниками. Их подбор сильно напоминает тюремную библиотеку, где ассортимент формируется не по смыслу и логике, а с миру по нитке. Вот тут авторы натолкнулись на Библию. И в перечень традиционных ценностей попали Жизнь и Милосердие. Затем наткнулись на какую-то из брошюр Лоренцо Валла и обнаружили в ней Гуманизм и Взаимоуважение. Далее попался, судя по всему, «Город солнца» Томаззо Кампанеллы, и в перечень традиционных ценностей со страниц классика утопического социализма перекочевал Приоритет духовного над материальным. В завершение авторы внимательно ознакомились с «Моральным кодексом строителя коммунизма» и «Методическими рекомендаций по организации режима среди заключенных ГУИТУ СССР от 1962 года», откуда позаимствовали такие традиционные ценности русского человека, как Коллективизм и Созидательный труд.

В общем, «смешались в кучу кони люди», и ведомство выдало какой-то «оливье» из библейских истин, перемешанных с армейскими установками. Впрочем, это еще полбеды. Перечень традиционных ценностей выглядит местами банальным, местами странным, но, даже если это все примут в формате федерального закона, не думаю, что это усложнит жизнь среднестатистического россиянина.

Но есть и второй реестр — разрушительных и чуждый идей и ценностей. Вот тут дьявол кроется в деталях.

Я перечислю то, что Минкульт предлагает фактически запретить и преследовать в повседневной жизни. Эгоизм, вседозволенность и безнравственность. Разве эгоизм — это однозначно разрушительная идея? Разумный эгоизм проповедовали великие философы Спиноза и Гельвеций, русский писатель-философ Чернышевский. Выходит, нужно теперь запретить Чернышевского и роман «Что делать»? Современная экономическая теория основана на эгоистической теории Адама Смита. Неужели и Адама Смита наше Министерство культуры предлагает запретить?

Что касается безнравственности и вседозволенности, то я не защищаю эти качества или модели поведения. Но, очевидно, что эти понятия крайне расплывчаты и субъективны. Когда девушка выкладывает фото в купальнике с пляжа, то с точки зрения религии мормонов она совершает святотатство, а вот современная молодежь не видит в этом ничего безнравственного. Разве красивое тело — это безнравственно? Насчет же вседозволенности лучше бы чиновникам не пенять на зеркало, а посмотреть на себя. По мне вседозволенность — это когда государственные чиновники живут сильно не по средствам, демонстрируют предметы роскоши в повседневной жизни. Так, братцы, прежде чем писать дурные законы, приведите себя в чувство и соответствуйте образу и подобию, который хотите навязать народу русскому.

Это еще не все. Предлагается запретить, в частности, «отрицание идеалов продолжения рода». Оставим за скобками тот неловкий факт, что эту корявую формулировку, судя по всему, придумать мог только малограмотный гражданин, для которого русский язык не является основным способом коммуникации с внешним миром. Я с трудом понимаю смысл словосочетания «идеал продолжения рода». Это, простите, какая-то демагогическая бессмыслица. Продолжение рода — это естественный процесс воспроизводства и сохранения вида. Какой в этом многовековом процессе может быть идеал? Копуляция брюхоногих моллюсков, партеногенез у пчел, размножение горилл в зоопарке с точки зрения продолжения рода есть совершенно идентичные процессы. Мир, по воле Господа или теории Чарльза Дарвина, предрасположен к сохранению вида и продолжению рода — какие вам еще идеалы нужны, уважаемые чиновники Минкульта? И неужели воспроизводство вида остановится, если это дело не восславить в формате Федерального закона?

Прошу правильно понять мою логику. Я, разумеется, не являюсь противником ценностей вообще и традиционных в частности. Если наши чиновники отвлекутся от своих дорожных карт и перестанут прожигать жизнь в бесконечных совещаниях, они могут узнать, что ценность — это такая интересная штука, которая прошла испытание временем. Права и свободы человека, например, стали ценностью отнюдь не потому, что какие-то французы взяли Бастилию, а в Филадельфии собрались мудрые «отцы-основатели» и приняли Конституцию. Это результат многолетних испытаний, проб и ошибок, вследствие чего общество пришло к однозначному пониманию, что с правами и свободами человека жить лучше, чем без них.

Потом очевидно, что нет и не может быть «российских истинных ценностей». Такая постановка сразу обособляет и сегрегирует. Разве вышеупомянутые Жизнь, Милосердие, Гуманизм важны для русского человека, а для немца, американца или негра из Конго не важны?

И последнее. Кто бы нашим чиновникам из Министерства культуры объяснил, что в истории мировой цивилизации не существует примера, когда правильные ценности получилось бы укоренить при помощи нормативно-правового акта. Ценности, вообще, весьма динамическая структура. У монголов эпохи Чингисхана, как мы знаем, были ценности, сильно отличавшиеся от тех, что мы исповедуем в 21 веке. Но это было следствием общественно-исторического пути данного общества, а не резолюцией очередного заседания Великого Курултая.

Этот законопроект сейчас проходит «общественное обсуждение». Не знаю, зачем — вероятно, это нужно, чтобы придать будущему закону вес, дескать он получил широкое одобрение и поддержку. В этой поддержке я ни секунды не сомневаюсь — в стране предостаточно разных обществ «ревнителей благочестия», которые радостно выразят поддержку Минкульту в его начинании. И закон, наверное, примут.

Вот только общество развивается по законам исторического развития, а не по канонам и административным регламентам министерств и ведомств. Поэтому чиновники Министерства культуры, конечно, могут что угодно считать традиционными или чуждыми ценностями — обществу от этого ни жарко, ни холодно.

Константин Калиниченко

Теги: #Минкульт #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы работой регионального оператора по обращению с ТКО?
В опросе приняло участие 265 человек
27.01.2022, 18:120 Александр Котов о модернизации первичного звена здравоохранения 27.01.2022, 18:010 Инфекционист назвала потерю обоняния редким симптомом при омикрон-штамме 27.01.2022, 17:550 Специалист оценила состояние мостов в Пскове 27.01.2022, 17:490 Невминкульт
27.01.2022, 17:340 Чем глава города занимается после работы, узнали великолукские студенты 27.01.2022, 17:200 Билайн запускает комплексное решение для спасательных операций в осенне-зимний период 27.01.2022, 17:150 Спектакли для детей разного возраста покажут в Псковском театре кукол 27.01.2022, 17:110 Грязь, вода, детокс
27.01.2022, 17:070 Артур Гайдук: Войну между непризнанными республиками и Украиной нужно остановить 27.01.2022, 16:560 Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада 27.01.2022, 16:500 Глава Великих Лук рассказал студентам о своей работе 27.01.2022, 16:410 В Псковской области возможны нарушения энергоснабжения из-за непогоды
27.01.2022, 16:361 Эксперт объяснила необходимость ремонта мостов в Псковской области 27.01.2022, 16:162 Глава Пскова призвала наказывать виновных в самовольном уходе воспитанников из детсадов 27.01.2022, 16:131 Акция к 78-летию освобождения блокадного Ленинграда состоялась в Пскове. ФОТО 27.01.2022, 16:061 В Пскове отменили публичные слушания по проектам планировки Четырех углов
27.01.2022, 15:590 Россияне смогут получить сертификат о противопоказаниях к вакцинации 27.01.2022, 15:500 Способы дезинфекции автобусов продемонстрировали псковичам. ФОТО 27.01.2022, 15:282 Андрей Маковский: ДНР и ЛНР больше нужна гуманитарная помощь 27.01.2022, 15:210 Правительство утвердило индексацию социальных пособий на 8,4% с 1 февраля
27.01.2022, 15:130 Мост капитально отремонтируют на трассе Новгород - Псков 27.01.2022, 14:595 Управление делами президента России заказало постамент для гроба 27.01.2022, 14:500 Еще три дня будут экспонировать в «Михайловском» альбом с автографом Пушкина 27.01.2022, 14:380 «Три мудреца»: Тень войны и новая волна COVID-ограничений. ВИДЕО
27.01.2022, 14:370 ВТБ запустил маркетплейс для оформления ОСАГО в мобильном банке 27.01.2022, 14:330 Детские занятия в бассейне «Универсант» в Пскове будут идти по расписанию 27.01.2022, 14:272 Дополнительные поликлиники построят в развивающихся районах Псковской области 27.01.2022, 14:261 «Псковпассажиравтотранс» купит бывший в употреблении автобус
27.01.2022, 14:190 «Беседка»: Мосты Пскова, состояние и перспективы. ВИДЕО 27.01.2022, 14:175 Первые 150 согласий на вакцинацию детей «Спутником М» подали жители Псковской области 27.01.2022, 14:120 Колл-центры появятся в каждом медучреждении Псковской области 27.01.2022, 14:100 Житель Ленобласти ударил ножом псковскую пенсионерку за отказ в ночлеге
27.01.2022, 14:055 В «Максимусе» откроется магазин брендовых товаров со скидками до 85% 27.01.2022, 13:530 В областном Собрании одобрили внедрение единого налогового счета 27.01.2022, 13:511 Детки в платной палатке 27.01.2022, 13:480 Новые пункты скорой помощи создадут в районах Псковской области
27.01.2022, 13:400 Региональный парламент отклонил инициативу «Яблока» об отмене положений закона об иноагентах 27.01.2022, 13:370 Лекции и концерты предлагают посетить псковичам по «Пушкинской карте» 27.01.2022, 13:330 Новый комитет будет заниматься обеспечением жильем сирот в Псковской области 27.01.2022, 13:320 Плюсовую температуру, снег и дождь прогнозируют в Псковской области 28 января
27.01.2022, 13:210 В облздраве заявили о готовности к борьбе с омикрон-штаммом коронавируса 27.01.2022, 13:070 Антон Минаков: Считаю подвигом то, что делают сейчас врачи 27.01.2022, 13:001 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» 27.01.2022, 12:552 В Псковской области не планируют снижения зарплат медиков по окончании пандемии
27.01.2022, 12:461 Полиция Пскова отработала сообщение об ушедшем из детского сада ребенке 27.01.2022, 12:451 В Порхове планируют отремонтировать инфекционное отделение больницы 27.01.2022, 12:380 Марина Гаращенко: Мы бережем наших медицинских работников 27.01.2022, 12:350 «Полевая почта» открылась в Пскове в рамках акции «Хлеб той зимы»
27.01.2022, 12:280 В Псковской области появилась еще одна больница со статусом «клиническая» 27.01.2022, 12:190 Виктор Антонов поднял вопрос поддержки судебных медиков и патологоанатомов 27.01.2022, 12:150 Полиция задержала псковича за кражи крышек люков с улиц города 27.01.2022, 12:030 79 объектов здравоохранения капитально отремонтируют в Псковской области
27.01.2022, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Еленой Трошковой 27.01.2022, 11:583 Среднемесячная зарплата псковских врачей в 2021 году превысила 65 тысяч рублей 27.01.2022, 11:540 Буклет для туристов «Храмы Псковской архитектурной школы» презентовали в Пскове 27.01.2022, 11:470 Более 20 псковских организаций вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения
27.01.2022, 11:440 Артур Гайдук настаивает на направлении депутатских запросов через систему документооборота областного Собрания 27.01.2022, 11:420 За сутки в Псковской области выявили 212 случаев COVID-19, скончались шесть человек 27.01.2022, 11:349 Антон Минаков: Мы должны оказать помощь братскому народу 27.01.2022, 11:310 Почти 200 объектов здравоохранения построят в Псковской области
27.01.2022, 11:191 Петр Алексеенко призвал депутатов руководствоваться интересами избирателей, а не партий 27.01.2022, 11:150 Детские спортивные секции продолжат работу во время антиковидных ограничений в Пскове 27.01.2022, 11:070 Росгвардейцы пресекли кражу из магазина в Великих Луках 27.01.2022, 11:027 Олег Брячак: Русских людей на Украине нужно защищать любыми способами
27.01.2022, 10:590 В Гдовском районе увеличилась собираемость взносов на капремонт 27.01.2022, 10:490 «Три мудреца»: Тень войны и новая волна COVID-ограничений 27.01.2022, 10:447 Армен Мнацаканян поддержал предложение поставить оружие в ДНР и ЛНР 27.01.2022, 10:380 СНГБ предлагает дебетовую карту для школьников и студентов
27.01.2022, 10:340 Развязку со съездом с платной М-11 к Пулково планируется построить к 2025 году 27.01.2022, 10:140 «Беседка»: Мосты Пскова, состояние и перспективы 27.01.2022, 10:120 Великолучанка выплатила долг, чтобы продать квартиру 27.01.2022, 09:570 Почти каждый второй трудящийся на «удаленке» житель СЗФО стал меньше за собой следить - опрос
27.01.2022, 09:450 В России обновили систему государственной аэронавигации 27.01.2022, 09:320 Псковским студентам-медикам рассказали об узниках концлагерей 27.01.2022, 09:291 Младенец пострадал в результате ДТП в Пскове 27.01.2022, 09:170 Ученые обнаружили новый опасный для людей коронавирус
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru