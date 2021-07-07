Общество

Путин назвал права и свободы человека высшей ценностью

Права и свободы человека - это высшая ценность, государство обязано обеспечить механизмы для их беспрепятственной реализации, в том числе это касается права на доступную медицинскую помощь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам конференции руководителей прокуратур европейских государств, которая проходит в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. И обязанность государства - обеспечить действенные механизмы для их беспрепятственной реализации. В полной мере это касается социальных прав граждан, в том числе права на доступную и качественную медицинскую помощь. Это особенно актуально в связи с охватившей в прошлом году весь мир эпидемией коронавируса», - сказал Путин.

Он отметил, что в ближайшие дни участникам конференции предстоит обсудить широкий круг вопросов, касающихся роли прокуратуры в защите прав граждан в соответствии с принципами Европейской конвенции по правам человека.

«Несмотря на различия в полномочиях, особенности национальных законодательств ваши ведомства играют ключевую роль в обеспечении в своих странах верховенства закона, стоят на защите прав и свобод граждан, отстаивают интересы государства и общества. И эти базовые цели, задачи не только вас объединяют, но еще и подчеркивают значимость сотрудничества и содержательного профессионального партнерства», - подчеркнул президент.