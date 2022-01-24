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Политика

Уловка-22*, или Что год грядущий нам готовит

24.01.2022 16:37|ПсковКомментариев: 0

Хотите ли вы знать, что нас ждет? Нисколько не сомневаемся, что большинство читателей даст на этот вопрос утвердительный ответ. Ведь, как в песне пелось, «устроены так люди - желают знать, что будет». Каждый хочет, если уж не уверенности в завтрашнем дне (в эпоху постоянных перемен и пандемии никто не требует невозможного), то, по крайней мере, хотелось бы понимать, что скрывается за горизонтом, какие повороты нас ожидают и где не мешало бы подстелить соломку. Учитывая этот очевидный общественный запрос, Псковская Лента Новостей в начале каждого года публикует материалы, в которых дает прогнозы относительно вызовов и угроз ближайшего будущего. Традиция эта многолетняя - и, насколько нам известно, многие читатели, в том числе представители псковского политического класса, ждут таких публикаций на темы общественно-политической и социально-экономической жизни. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередной материал из серии, «что год грядущий нам готовит».

 

Календарно 2022 год не несет очевидных значительных угроз: как известно, больших федеральных выборов в этом году не будет - важная парламентская кампания завершилась в сентябре 2021-го и по ее итогам, по гамбургскому счету, ничего не изменилось. Всё вроде бы у нас стабильно и даже «железобетонно»: «вертикаль» стоит, не качаясь, власть продолжает доминировать и «закручивать гайки», оппозиция нейтрализована - системная знает свое место и принимает предложенные властью правила игры, а несистемная, сплошь записанная в иностранные агенты и экстремисты, фактически разгромлена.

Однако мы живем в России - удивительной стране, где при всей кажущейся стабильности никогда нельзя с уверенностью сказать, что будет завтра. Как тут не вспомнить красноречивый пример двухлетней давности, когда в январе 2020-го в один день произошла смена правительства и была запущена конституционная реформа. Вот и сейчас всё представляется незыблемым, но все понимают, что многое в любой момент может измениться. Ситуация с законопроектом о введении QR-кодов, лишний раз это подтверждает: собирались вводить, однако потом неожиданно для многих под предлогом распространения нового омикрон-штамма свернули инициативу. К тому же в мире в целом неспокойно, отношения России и Запада достигли критической отметки и только ленивый обозреватель не говорит в эти дни о вероятности конфликтов на постсоветском пространстве (к слову, можно предположить, что происходящее во внешней политике будет негативно отражаться и на внутренних делах, а риторикой на темы взаимоотношений РФ и Запада, последствий санкций и т.д. будут прикрываться многие собственные проблемы). Всё это - с одной стороны, а с другой - очевидно, что российскую политическую систему в ближайшее время ждут серьезные метаморфозы: как мы писали, «вихри 20-х веют над нами» - страна приближается к преодолению т. н. «проблемы 2024» - году президентских выборов, прохождения «транзитного коридора» и получения ответа на самый главный вопрос отечественной политики о «хозяине Кремля» - воспользуется ли Владимир Путин полученным правом избраться на очередной срок или же мы станем свидетелями «Операции «Преемник».

Обозреватели к этой теме возвращаются регулярно, и недавние события в Казахстане дали им очередной повод пуститься в рассуждения, какой урок из всего произошедшего на родине Назарбаева и Токаева следует извлечь российским властям. Мнений тут звучит множество, подчас - диаметрально противоположных, но вот что представляется бесспорным, так это то, что властям не стоит почивать на лаврах и «принимать теплую ванну» (как некогда выразился экс-губернатор Псковской области, а ныне секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак), нельзя бездумно «закручивать гайки», в том числе это касается и регионального уровня, где зачастую просто копируются федеральные тренды. Всё это может быть весьма опасно и чревато неприятными неожиданностями.

Когда финансы поют романсы

Обзор основных вызовов 2022-го начнем с социально-экономической ситуации, которая все последние годы имеет тенденцию к ухудшению. Неудивительно, что год за годом мы отмечаем этот момент, понимая, что недовольство людей низким уровнем своих доходов, постоянным ростом цен, отсутствием возможностей кардинально изменить уровень благосостояния к лучшему в перспективе может привести к росту протестных настроений.

Напомню, что год назад, когда после возвращения в Россию Алексея Навального и его задержания прямо в аэропорту по стране прокатилась волна несанкционированных митингов несистемной оппозиции, одними из главных были вопросы: разрастется ли протест и солидаризируются ли с навальнистами те, кто не особо задумываются о политических правах и свободах, но недовольны содержанием своих кошельков и холодильников.

Вопреки прогнозам некоторых «горячих голов» - прежде всего, оппозиционно настроенных политиков и блогеров, которые предрекали коренное изменение общественных настроений и рисовали сценарии оранжевой революции, ничего этого не произошло: протест быстро сошел на нет. И не только из-за жесткого ответа системы, из-за чего представители оппозиции были выдавлены из легального политического поля, понесли уголовную и административную ответственность, а некоторые почли за лучшее покинуть пределы страны.

Дело тут еще и в том, что темы, поднимаемые несистемной оппозицией, не являлись значимыми для большей части населения. А социально-экономическая ситуация до некой критической отметки не обострилась. Да, в минувшем году мы были свидетелями и страстей по «борщевому набору», и очередного витка дискуссии относительно целесообразности введения продуктовых карточек для малоимущих, и превосходящих официальный прогноз показателей инфляции, но ничто из этого народ на улицы не выгнало. А вот что бывает, когда два этих фактора (социально-экономические проблемы и политический протест) совпадают, показали недавние события в Казахстане.

Всё это я к тому, что протестные волны не представляют для власти серьезной опасности до тех пор, пока, образно говоря, есть хлеб и зрелища, а последними россиян щедро одаривает телевизор, никак не желающий проигрывать борьбу пресловутому холодильнику.

Забегая вперед и упреждая разговор на тему коронавируса, отмечу, что, по мнению многих экспертов, продолжающаяся пандемия CОVID-19 может привести к крайне неблагоприятным сценариям развития ситуации в стране. Как убеждены экономисты, в том случае, если новые штаммы коронавируса будут распространяться, это почти наверняка приведет к увеличению расходов государства, из-за чего сбалансированная бюджетная политика на ближайшие годы фактически пойдет прахом. На экономическое развитие не останется ни сил, ни возможностей, что разумеется негативно отразится на социально-экономическом самочувствии большинства наших граждан.

Так или иначе, можно прогнозировать, что в том случае, если у нас будет ухудшаться социально-экономическое положение (более того, ситуация достигнет некого критического уровня), то власть может столкнуться с резким ростом протестных настроений. И это может быть уже не протест политически активных горожан, а протест бедных - тех, кто не задумывается о высоких политических материях, а пытается свести концы с концами и вылезти из долговой ямы. Для Псковской области, которая небогата и традиционно занимает места в нижней части рейтингов регионов РФ по показателям социально-экономического развития, эта проблема может стать весьма актуальной, в том числе она может отразиться на результатах избирательных кампаний, которые пройдут в этом году.

Выборы далекие и близкие

Притом, что крупных федеральных и общеобластных избирательных кампаний на территории нашего региона в 2022-м не будет, в сентябре состоятся муниципальные выборы. В общей сложности пройдет почти тридцать избирательных марафонов. Это выборы городских дум Пскова и Великих Лук, собраний депутатов в большинстве районов (всего на кону стоит порядка 420 депутатских мандатов), кроме того, будут избраны главы нескольких муниципальных образований, в том числе в тех районах, где осенью 2017 года на предыдущих выборах победили кандидаты от партии «Яблоко» (будем наблюдать, как поведут себя яблочники в этот раз - будут ли они бороться за кресла глав, как это было в 2017-2019 гг. или вновь пропустят кампании, как это было в 2020-2021 гг.; в целом перед лидером региональной партийной организации Львом Шлосбергом стоит целый ряд серьезных задач, от успешности решения которых зависит будущее как самого политика, так и псковского «Яблока» в целом).

По прогнозу председателя избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова, на муниципальных выборах 2022 года ожидается высокая конкуренция, столкновение интересов, жесткая политическая борьба, связанная с амбициями претендентов на депутатские мандаты.

Ситуацию перед стартом неофициальной избирательной кампании с полным основанием можно назвать уравнением со множеством неизвестных. Во-первых, это касается «правил игры» и самого формата голосования. У жителей одного из крупнейших городов области - Пскова или Великих Лук - на выборах депутатов гордумы, вероятно, появится возможность проголосовать дистанционно. Вслед за другими регионами Псковская область будет апробировать дистанционное электронное голосование (ДЭГ), то есть голосовании без бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, а с использованием программно-технического комплекса, доступ к которому предоставляется в интернете. Кроме того, планируется сократить количество депутатов Великолукской городской думы. В среду, 19 января, депутаты-единороссы уже обсудили внесение изменений в устав города - предполагается, что количество депутатов в местном парламенте уменьшится с 30 до 25 (14 из них будут избираться по одномандатным округам, 11 - по партийным спискам). Как и при уже проведенном сокращении количества депутатов областного Собрания (с 44 до 26) в качестве основных мотивов «секвестирования» депутатского корпуса великолукские единороссы называют оптимизацию работы гордумы и экономию бюджетных средств. При этом их оппоненты полагают, что изменение количественного состава гордумы, а также соотношения партийных депутатов и одномандатников призваны способствовать успеху «партии власти» на предстоящих выборах. Бесспорным здесь представляется то, что вес каждого депутатского мандата станет больше, а конкуренция на выборах - выше. Не приходится сомневаться, что наряду с действующими депутатами, рассчитывающими пролонгировать свои полномочия, претендовать на места в муниципальных парламентах Пскова и Великих Луках будут и экс-депутаты областного Собрания - те, кто лишились кресел в 2021 году. Наверняка многие из неудачников прошедших выборов горят желанием вернуть себе корочки депутатов.

Как неоднократно отмечали обозреватели Псковской Ленты Новостей, именно в крупнейших городах региона, где процент поддержки «партии власти» не так высок, как в районах, у оппозиции есть неплохой шанс побороться за победу. Основная борьба развернется в одномандатных избирательных округах. Напомню, что представители КПРФ и «Яблока» вполне могли победить в ряде одномандатных округов и на выборах депутатов областного Собрания в сентябре 2021-го - если бы сумели договориться, и их кандидаты не растаскивали голоса протестного электората. В том случае, если в 2022-м представители различных оппозиционных партий сумеют договориться между собой и поделят одномандатные округа в городах между своими кандидатами, то можно прогнозировать неожиданности по итогам сентябрьского голосования.

Что до «Единой России», то до настоящего времени не ясно, как будут формироваться команды ее кандидатов на выборах в Пскове и Великих Луках, кто их возглавит, сохранят ли свои позиции главы городов - соответственно, Елена Полонская и Николай Козловский, каким будет участие в процессе нового сити-менеджера областного центра Бориса Елкина. Многое тут будет зависеть от позиции команды губернатора Михаила Ведерникова. Как полагают многие эксперты, в 2022 году Дом Советов, желающий большего встраивания городов в «вертикаль», предпримет попытку разобраться с Псковом и Великими Луками - уж точно степень вмешательства региональной власти в процесс формирования представительных органов в крупнейших городах области будет значительно выше, чем в прежние годы.

Это общая тенденция, МСУ и так всё более подчинено региональным руководителям, а на подходе еще и закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» (хотя некоторым уже сейчас кажется, что от МСУ ничего не осталось).

Это прежде глава города Пскова Иван Цецерский мог чуть ли не самостоятельно формировать гордуму, а про «южную столицу» вообще у нас принято говорить, что там некая «автономия» (так раздражающая региональную власть) и всё-то там связано с особенностями развития города в последние полтора десятилетия. Теперь всё иначе - и можно прогнозировать, что в 2022 году вмешательство из центра в ходе муниципальных избирательных кампаний будет очень серьезным, и всё тут будет подчинено политическому блоку губернаторской команды.

Что до Михаила Ведерникова, то для него 2022-й является последним перед годом губернаторских выборов - так что наряду с выполнением оперативных задач, реализацией национальных проектов, решением кадрового вопроса по вакантным позициям вице-губернаторов главе области предстоит определяться относительно будущего, получать поддержку в федеральном центре и начинать подготовку к выборам - это в том случае, если губернатор действительно готов идти на второй срок, о чем заявлял ранее).

Таким образом, вопросов относительно грядущих избирательных кампаний остается немало - вероятно, ответы на часть из них мы получим уже весной, в период подготовки к традиционным праймериз «Единой России». Ближе к старту этой процедуры предварительного внутрипартийного голосования мы обязательно вернемся к теме муниципальных выборов.

Черный лебедь Омикрон

Напомню, что «черными лебедями» в современном мире принято называть труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. За последние годы этих птиц прилетела целая стая - и связано это было прежде всего с пандемией коронавируса, которая значительно изменила жизнь во всем мире. Как и предрекали пессимисты, история эта не заканчивается, очередной виток связан с новым омикрон-штаммом - и кто ж знает, что там будет дальше: букв в греческом алфавите много.

По прогнозам специалистов псковского Роспотребнадзора и губернатора, мы находимся на пороге новой волны. А это значит, почти наверняка впереди принятие новых мер противодействия коронавирусной инфекции и введение очередных ковид-ограничений, отношение к которым, как мы видим, абсолютно разное - от безукоснительного соблюдения предписаний и прохождения ревакцинации у одних до, по сути, демонстративного игнорирования ограничений другими, для которых целесообразность мер не очевидна, и здесь каких только определений не звучит - от «когнитивного диссонанса» до упоминания той самой, удачно рифмующейся с порядковым номером наступившего года, «уловкой 22».

Впрочем, мы тут не эпидемиологи - прогнозировать течение пандемии, целесообразность принимаемых мер и темпы достижения коллективного иммунитета не беремся. Нас, как и прежде, интересует другое: как всё это будет отражаться на ходе общественно-политических процессов и настроениях людей. По мнению многих, такого серьезного влияния, как прежде, последствия пандемии на общественно-политические процессы оказывать уже не будут. По той простой причине, что за почти пару лет все к этому привыкли, как-то приноровились, освоили новые форматы деятельности. Наглядный пример - использование политиками возможностей интернета. Как показали прошлогодние выборы, практически все используют современные технологии при организации работы, создают электронные штабы, активно пользуются социальными сетями, ведут битвы в форумах, занимаются мониторингом актуальных тем и пытаются на них оперативно реагировать. Всё это становится важнейшим направлением работы, поскольку понятно, что именно за этим будущее. Повторюсь: такого массового похода партийцев в интернет, как перед прошлогодними выборами, в Псковской области еще не было никогда — уверен, что в 2022-м в этом направлении будут сделаны дальнейшие шаги.

Вместе с тем по-прежнему актуальными остаются вопросы о том, что будет происходить с движением антиваксеров (напомню, что тут мы пристально следим за ПсковГУ, неожиданно ставшим чуть ли не главным центром этого неформального движения) и насколько серьезно оно будет влиять на общественные настроения.

И, возможно, главный вопрос этого года, в связи с прогнозируемым значительным ростом зараженных омикрон-штаммом: как будет справляться с новыми вызовами региональная система здравоохранения, насколько эффективной окажется ее работа?

С одной стороны, с начала пандемии накоплен опыт, действительно многое сделано, в том числе по укреплению материально-технической базы лечебных учреждений Псковской области (приобретается высокоточное диагностическое и лабораторное оборудование, создана современная региональная инфекционная служба, в Пскове и Великих Луках введены в строй новые корпуса областной инфекционной больницы и т.д.). Как следствие, работа системы здравоохранения получила высокую оценку как со стороны регионального руководства, так и в Минздраве. Напомню, что на днях министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что Псковской области в прошлом году, несмотря на «огромную нагрузку на систему здравоохранения, удалось добиться одних из самых низких в стране темпов прироста смертности по сравнению с 2020 и 2019 годами».

С другой стороны, показатели смертности, доступность медицинской помощи (и не только в отдаленных населенных пунктах), ее качество и многие другие моменты в работе системы здравоохранения по-прежнему вызывают вопросы. Многочисленные жалобы и обращения на сайте губернатора, в его инстаграм-аккаунте, в социальных сетях и на других площадках однозначно свидетельствуют о напряжении и недовольстве людей. Да, усилия регионального руководства в этом важнейшем направлении очевидны, все понимают, что для него это задача №1. Однако как бы подконтрольные власти СМИ ни лакировали действительность, мы видим и серьезные проблемы в работе первичного звена, организации кампании по вакцинации населения и др. Рассчитывать на то, что все задачи здесь будут успешно решены в 2022 году, увы, не приходится.

В данном материале мы рассмотрели лишь основные вызовы и угрозы, стоящие на старте 2022 года перед Псковской областью и региональными политическими элитами. Как и прежде ПЛН будет внимательно следить за развитием событий, а также тщательно анализировать ход общественно-политических и социально-экономических процессов.

Александр Савенко

* Уловка-22 (англ. Catch-22) - термин, введенный американским писателем Джозефом Хеллером в одноименном романе и описывающий ситуацию, которая возникает в результате логического парадокса между взаимоисключающими правилами и процедурами. В этой ситуации человек, подпадающий под действие таких норм, не может их никак контролировать, так как попытка нарушить эти установки автоматически подразумевает их соблюдение.

Пресс-портрет
Шлосберг Лев Маркович Турчак Андрей Анатольевич Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Путин Владимир Владимирович Козловский Николай Николаевич
Полонская Елена Алексанровна Глава города Пскова, депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №8, председатель Псковской региональной общественной организацией социальной поддержки и защиты «Родительский комитет». Елкин Борис Андреевич Глава администрации города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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