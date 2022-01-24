Политика

Уловка-22*, или Что год грядущий нам готовит

Хотите ли вы знать, что нас ждет? Нисколько не сомневаемся, что большинство читателей даст на этот вопрос утвердительный ответ. Ведь, как в песне пелось, «устроены так люди - желают знать, что будет». Каждый хочет, если уж не уверенности в завтрашнем дне (в эпоху постоянных перемен и пандемии никто не требует невозможного), то, по крайней мере, хотелось бы понимать, что скрывается за горизонтом, какие повороты нас ожидают и где не мешало бы подстелить соломку. Учитывая этот очевидный общественный запрос, Псковская Лента Новостей в начале каждого года публикует материалы, в которых дает прогнозы относительно вызовов и угроз ближайшего будущего. Традиция эта многолетняя - и, насколько нам известно, многие читатели, в том числе представители псковского политического класса, ждут таких публикаций на темы общественно-политической и социально-экономической жизни. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередной материал из серии, «что год грядущий нам готовит».

Календарно 2022 год не несет очевидных значительных угроз: как известно, больших федеральных выборов в этом году не будет - важная парламентская кампания завершилась в сентябре 2021-го и по ее итогам, по гамбургскому счету, ничего не изменилось. Всё вроде бы у нас стабильно и даже «железобетонно»: «вертикаль» стоит, не качаясь, власть продолжает доминировать и «закручивать гайки», оппозиция нейтрализована - системная знает свое место и принимает предложенные властью правила игры, а несистемная, сплошь записанная в иностранные агенты и экстремисты, фактически разгромлена.

Однако мы живем в России - удивительной стране, где при всей кажущейся стабильности никогда нельзя с уверенностью сказать, что будет завтра. Как тут не вспомнить красноречивый пример двухлетней давности, когда в январе 2020-го в один день произошла смена правительства и была запущена конституционная реформа. Вот и сейчас всё представляется незыблемым, но все понимают, что многое в любой момент может измениться. Ситуация с законопроектом о введении QR-кодов, лишний раз это подтверждает: собирались вводить, однако потом неожиданно для многих под предлогом распространения нового омикрон-штамма свернули инициативу. К тому же в мире в целом неспокойно, отношения России и Запада достигли критической отметки и только ленивый обозреватель не говорит в эти дни о вероятности конфликтов на постсоветском пространстве (к слову, можно предположить, что происходящее во внешней политике будет негативно отражаться и на внутренних делах, а риторикой на темы взаимоотношений РФ и Запада, последствий санкций и т.д. будут прикрываться многие собственные проблемы). Всё это - с одной стороны, а с другой - очевидно, что российскую политическую систему в ближайшее время ждут серьезные метаморфозы: как мы писали, «вихри 20-х веют над нами» - страна приближается к преодолению т. н. «проблемы 2024» - году президентских выборов, прохождения «транзитного коридора» и получения ответа на самый главный вопрос отечественной политики о «хозяине Кремля» - воспользуется ли Владимир Путин полученным правом избраться на очередной срок или же мы станем свидетелями «Операции «Преемник».

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Обозреватели к этой теме возвращаются регулярно, и недавние события в Казахстане дали им очередной повод пуститься в рассуждения, какой урок из всего произошедшего на родине Назарбаева и Токаева следует извлечь российским властям. Мнений тут звучит множество, подчас - диаметрально противоположных, но вот что представляется бесспорным, так это то, что властям не стоит почивать на лаврах и «принимать теплую ванну» (как некогда выразился экс-губернатор Псковской области, а ныне секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак), нельзя бездумно «закручивать гайки», в том числе это касается и регионального уровня, где зачастую просто копируются федеральные тренды. Всё это может быть весьма опасно и чревато неприятными неожиданностями.

Когда финансы поют романсы

Обзор основных вызовов 2022-го начнем с социально-экономической ситуации, которая все последние годы имеет тенденцию к ухудшению. Неудивительно, что год за годом мы отмечаем этот момент, понимая, что недовольство людей низким уровнем своих доходов, постоянным ростом цен, отсутствием возможностей кардинально изменить уровень благосостояния к лучшему в перспективе может привести к росту протестных настроений.

Напомню, что год назад, когда после возвращения в Россию Алексея Навального и его задержания прямо в аэропорту по стране прокатилась волна несанкционированных митингов несистемной оппозиции, одними из главных были вопросы: разрастется ли протест и солидаризируются ли с навальнистами те, кто не особо задумываются о политических правах и свободах, но недовольны содержанием своих кошельков и холодильников.

Вопреки прогнозам некоторых «горячих голов» - прежде всего, оппозиционно настроенных политиков и блогеров, которые предрекали коренное изменение общественных настроений и рисовали сценарии оранжевой революции, ничего этого не произошло: протест быстро сошел на нет. И не только из-за жесткого ответа системы, из-за чего представители оппозиции были выдавлены из легального политического поля, понесли уголовную и административную ответственность, а некоторые почли за лучшее покинуть пределы страны.

Дело тут еще и в том, что темы, поднимаемые несистемной оппозицией, не являлись значимыми для большей части населения. А социально-экономическая ситуация до некой критической отметки не обострилась. Да, в минувшем году мы были свидетелями и страстей по «борщевому набору», и очередного витка дискуссии относительно целесообразности введения продуктовых карточек для малоимущих, и превосходящих официальный прогноз показателей инфляции, но ничто из этого народ на улицы не выгнало. А вот что бывает, когда два этих фактора (социально-экономические проблемы и политический протест) совпадают, показали недавние события в Казахстане.

Всё это я к тому, что протестные волны не представляют для власти серьезной опасности до тех пор, пока, образно говоря, есть хлеб и зрелища, а последними россиян щедро одаривает телевизор, никак не желающий проигрывать борьбу пресловутому холодильнику.

Забегая вперед и упреждая разговор на тему коронавируса, отмечу, что, по мнению многих экспертов, продолжающаяся пандемия CОVID-19 может привести к крайне неблагоприятным сценариям развития ситуации в стране. Как убеждены экономисты, в том случае, если новые штаммы коронавируса будут распространяться, это почти наверняка приведет к увеличению расходов государства, из-за чего сбалансированная бюджетная политика на ближайшие годы фактически пойдет прахом. На экономическое развитие не останется ни сил, ни возможностей, что разумеется негативно отразится на социально-экономическом самочувствии большинства наших граждан.

Так или иначе, можно прогнозировать, что в том случае, если у нас будет ухудшаться социально-экономическое положение (более того, ситуация достигнет некого критического уровня), то власть может столкнуться с резким ростом протестных настроений. И это может быть уже не протест политически активных горожан, а протест бедных - тех, кто не задумывается о высоких политических материях, а пытается свести концы с концами и вылезти из долговой ямы. Для Псковской области, которая небогата и традиционно занимает места в нижней части рейтингов регионов РФ по показателям социально-экономического развития, эта проблема может стать весьма актуальной, в том числе она может отразиться на результатах избирательных кампаний, которые пройдут в этом году.

Выборы далекие и близкие

Притом, что крупных федеральных и общеобластных избирательных кампаний на территории нашего региона в 2022-м не будет, в сентябре состоятся муниципальные выборы. В общей сложности пройдет почти тридцать избирательных марафонов. Это выборы городских дум Пскова и Великих Лук, собраний депутатов в большинстве районов (всего на кону стоит порядка 420 депутатских мандатов), кроме того, будут избраны главы нескольких муниципальных образований, в том числе в тех районах, где осенью 2017 года на предыдущих выборах победили кандидаты от партии «Яблоко» (будем наблюдать, как поведут себя яблочники в этот раз - будут ли они бороться за кресла глав, как это было в 2017-2019 гг. или вновь пропустят кампании, как это было в 2020-2021 гг.; в целом перед лидером региональной партийной организации Львом Шлосбергом стоит целый ряд серьезных задач, от успешности решения которых зависит будущее как самого политика, так и псковского «Яблока» в целом).

По прогнозу председателя избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова, на муниципальных выборах 2022 года ожидается высокая конкуренция, столкновение интересов, жесткая политическая борьба, связанная с амбициями претендентов на депутатские мандаты.

Ситуацию перед стартом неофициальной избирательной кампании с полным основанием можно назвать уравнением со множеством неизвестных. Во-первых, это касается «правил игры» и самого формата голосования. У жителей одного из крупнейших городов области - Пскова или Великих Лук - на выборах депутатов гордумы, вероятно, появится возможность проголосовать дистанционно. Вслед за другими регионами Псковская область будет апробировать дистанционное электронное голосование (ДЭГ), то есть голосовании без бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, а с использованием программно-технического комплекса, доступ к которому предоставляется в интернете. Кроме того, планируется сократить количество депутатов Великолукской городской думы. В среду, 19 января, депутаты-единороссы уже обсудили внесение изменений в устав города - предполагается, что количество депутатов в местном парламенте уменьшится с 30 до 25 (14 из них будут избираться по одномандатным округам, 11 - по партийным спискам). Как и при уже проведенном сокращении количества депутатов областного Собрания (с 44 до 26) в качестве основных мотивов «секвестирования» депутатского корпуса великолукские единороссы называют оптимизацию работы гордумы и экономию бюджетных средств. При этом их оппоненты полагают, что изменение количественного состава гордумы, а также соотношения партийных депутатов и одномандатников призваны способствовать успеху «партии власти» на предстоящих выборах. Бесспорным здесь представляется то, что вес каждого депутатского мандата станет больше, а конкуренция на выборах - выше. Не приходится сомневаться, что наряду с действующими депутатами, рассчитывающими пролонгировать свои полномочия, претендовать на места в муниципальных парламентах Пскова и Великих Луках будут и экс-депутаты областного Собрания - те, кто лишились кресел в 2021 году. Наверняка многие из неудачников прошедших выборов горят желанием вернуть себе корочки депутатов.

Как неоднократно отмечали обозреватели Псковской Ленты Новостей, именно в крупнейших городах региона, где процент поддержки «партии власти» не так высок, как в районах, у оппозиции есть неплохой шанс побороться за победу. Основная борьба развернется в одномандатных избирательных округах. Напомню, что представители КПРФ и «Яблока» вполне могли победить в ряде одномандатных округов и на выборах депутатов областного Собрания в сентябре 2021-го - если бы сумели договориться, и их кандидаты не растаскивали голоса протестного электората. В том случае, если в 2022-м представители различных оппозиционных партий сумеют договориться между собой и поделят одномандатные округа в городах между своими кандидатами, то можно прогнозировать неожиданности по итогам сентябрьского голосования.

Что до «Единой России», то до настоящего времени не ясно, как будут формироваться команды ее кандидатов на выборах в Пскове и Великих Луках, кто их возглавит, сохранят ли свои позиции главы городов - соответственно, Елена Полонская и Николай Козловский, каким будет участие в процессе нового сити-менеджера областного центра Бориса Елкина. Многое тут будет зависеть от позиции команды губернатора Михаила Ведерникова. Как полагают многие эксперты, в 2022 году Дом Советов, желающий большего встраивания городов в «вертикаль», предпримет попытку разобраться с Псковом и Великими Луками - уж точно степень вмешательства региональной власти в процесс формирования представительных органов в крупнейших городах области будет значительно выше, чем в прежние годы.

Это общая тенденция, МСУ и так всё более подчинено региональным руководителям, а на подходе еще и закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» (хотя некоторым уже сейчас кажется, что от МСУ ничего не осталось).

Это прежде глава города Пскова Иван Цецерский мог чуть ли не самостоятельно формировать гордуму, а про «южную столицу» вообще у нас принято говорить, что там некая «автономия» (так раздражающая региональную власть) и всё-то там связано с особенностями развития города в последние полтора десятилетия. Теперь всё иначе - и можно прогнозировать, что в 2022 году вмешательство из центра в ходе муниципальных избирательных кампаний будет очень серьезным, и всё тут будет подчинено политическому блоку губернаторской команды.

Что до Михаила Ведерникова, то для него 2022-й является последним перед годом губернаторских выборов - так что наряду с выполнением оперативных задач, реализацией национальных проектов, решением кадрового вопроса по вакантным позициям вице-губернаторов главе области предстоит определяться относительно будущего, получать поддержку в федеральном центре и начинать подготовку к выборам - это в том случае, если губернатор действительно готов идти на второй срок, о чем заявлял ранее).

Таким образом, вопросов относительно грядущих избирательных кампаний остается немало - вероятно, ответы на часть из них мы получим уже весной, в период подготовки к традиционным праймериз «Единой России». Ближе к старту этой процедуры предварительного внутрипартийного голосования мы обязательно вернемся к теме муниципальных выборов.

Черный лебедь Омикрон

Напомню, что «черными лебедями» в современном мире принято называть труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия. За последние годы этих птиц прилетела целая стая - и связано это было прежде всего с пандемией коронавируса, которая значительно изменила жизнь во всем мире. Как и предрекали пессимисты, история эта не заканчивается, очередной виток связан с новым омикрон-штаммом - и кто ж знает, что там будет дальше: букв в греческом алфавите много.

По прогнозам специалистов псковского Роспотребнадзора и губернатора, мы находимся на пороге новой волны. А это значит, почти наверняка впереди принятие новых мер противодействия коронавирусной инфекции и введение очередных ковид-ограничений, отношение к которым, как мы видим, абсолютно разное - от безукоснительного соблюдения предписаний и прохождения ревакцинации у одних до, по сути, демонстративного игнорирования ограничений другими, для которых целесообразность мер не очевидна, и здесь каких только определений не звучит - от «когнитивного диссонанса» до упоминания той самой, удачно рифмующейся с порядковым номером наступившего года, «уловкой 22».

Впрочем, мы тут не эпидемиологи - прогнозировать течение пандемии, целесообразность принимаемых мер и темпы достижения коллективного иммунитета не беремся. Нас, как и прежде, интересует другое: как всё это будет отражаться на ходе общественно-политических процессов и настроениях людей. По мнению многих, такого серьезного влияния, как прежде, последствия пандемии на общественно-политические процессы оказывать уже не будут. По той простой причине, что за почти пару лет все к этому привыкли, как-то приноровились, освоили новые форматы деятельности. Наглядный пример - использование политиками возможностей интернета. Как показали прошлогодние выборы, практически все используют современные технологии при организации работы, создают электронные штабы, активно пользуются социальными сетями, ведут битвы в форумах, занимаются мониторингом актуальных тем и пытаются на них оперативно реагировать. Всё это становится важнейшим направлением работы, поскольку понятно, что именно за этим будущее. Повторюсь: такого массового похода партийцев в интернет, как перед прошлогодними выборами, в Псковской области еще не было никогда — уверен, что в 2022-м в этом направлении будут сделаны дальнейшие шаги.

Вместе с тем по-прежнему актуальными остаются вопросы о том, что будет происходить с движением антиваксеров (напомню, что тут мы пристально следим за ПсковГУ, неожиданно ставшим чуть ли не главным центром этого неформального движения) и насколько серьезно оно будет влиять на общественные настроения.

И, возможно, главный вопрос этого года, в связи с прогнозируемым значительным ростом зараженных омикрон-штаммом: как будет справляться с новыми вызовами региональная система здравоохранения, насколько эффективной окажется ее работа?

С одной стороны, с начала пандемии накоплен опыт, действительно многое сделано, в том числе по укреплению материально-технической базы лечебных учреждений Псковской области (приобретается высокоточное диагностическое и лабораторное оборудование, создана современная региональная инфекционная служба, в Пскове и Великих Луках введены в строй новые корпуса областной инфекционной больницы и т.д.). Как следствие, работа системы здравоохранения получила высокую оценку как со стороны регионального руководства, так и в Минздраве. Напомню, что на днях министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что Псковской области в прошлом году, несмотря на «огромную нагрузку на систему здравоохранения, удалось добиться одних из самых низких в стране темпов прироста смертности по сравнению с 2020 и 2019 годами».

С другой стороны, показатели смертности, доступность медицинской помощи (и не только в отдаленных населенных пунктах), ее качество и многие другие моменты в работе системы здравоохранения по-прежнему вызывают вопросы. Многочисленные жалобы и обращения на сайте губернатора, в его инстаграм-аккаунте, в социальных сетях и на других площадках однозначно свидетельствуют о напряжении и недовольстве людей. Да, усилия регионального руководства в этом важнейшем направлении очевидны, все понимают, что для него это задача №1. Однако как бы подконтрольные власти СМИ ни лакировали действительность, мы видим и серьезные проблемы в работе первичного звена, организации кампании по вакцинации населения и др. Рассчитывать на то, что все задачи здесь будут успешно решены в 2022 году, увы, не приходится.

В данном материале мы рассмотрели лишь основные вызовы и угрозы, стоящие на старте 2022 года перед Псковской областью и региональными политическими элитами. Как и прежде ПЛН будет внимательно следить за развитием событий, а также тщательно анализировать ход общественно-политических и социально-экономических процессов.

Александр Савенко

* Уловка-22 (англ. Catch-22) - термин, введенный американским писателем Джозефом Хеллером в одноименном романе и описывающий ситуацию, которая возникает в результате логического парадокса между взаимоисключающими правилами и процедурами. В этой ситуации человек, подпадающий под действие таких норм, не может их никак контролировать, так как попытка нарушить эти установки автоматически подразумевает их соблюдение.