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Творческая импотенция, как и было сказано

09.02.2023 16:31|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«В пропаганде главное — не врать»

А. Норкин, российский журналист, телеведущий НТВ

Давно ни для кого не секрет, что главная линия фронта специальной военной операции на Украине проходит в информационном пространстве. Именно в масс-медиа сегодня идет настоящая война. Пропаганда с обеих сторон пытается навязать аудитории свою точку зрения. Я тут не открою Америку, сказав, что события в зоне военного конфликта имеют опосредованное значение. В гибридную эпоху, в которую нам выпало жить, важен не сам факт, а то, как он будет преподнесен широкой общественности. По этой причине с обеих сторон работают колоссальные пропагандистские машины. Каждая бьет себя в грудь, кричит о том, что только она — честная и независимая, говорит исключительно правду и ничего кроме правды. На самом деле, конечно, речь тут не о правде и лжи, как некоторые наивно полагают, а об эффективности манипулирования сознанием граждан.

Собственно, поэтому лишен смысла нравственный вопрос о пропаганде, допустима ли она в принципе или же это игра за гранью фола. По сути, можно говорить, что пропаганда хороша, если она достигает цели, независимо от путей и средств. Все остальное — бессмысленное морализаторство.

Фото: psyfactor.org/psyops/propaganda85

Я гляжу на российскую госпропаганду нашего времени, и мне становится грустно. Не потому, что я не согласен с ее генеральной линией, методами и, как принято сегодня говорить, месседжами. А потому, что она в этой информационной войне уныла и беспомощна, как младенец в люльке. Смотреть на ее жалкие потуги, как она силится кого-то в чем-то убедить, во что, судя по всему, часто не верит сама, нет никаких сил.

Пару дней назад в эфире ПЛН FM известный российский журналист, телеведущий канала НТВ Андрей Норкин сказал: «Первое правило пропаганды — не врать». Честно говоря, я не вполне разделяю этот принцип. По той причине, что это слишком просто: если ты можешь всегда и везде говорить правду, ты из пропагандиста превращаешься в Махатму Ганди или Иисуса. Нет такой возможности у обычного человека, тем более нет ее у госпропагандистов. Поэтому качественная грамотная пропаганда — это большое искусство подавать вещи в выгодном свете.

Увы, наши государственные медиа, в большинстве своем, так не умеют. Они, похоже, умеют только «тупо, холодно и в лоб». Без всякой логики, подбора фактов, выстраивания причинно-следственных связей на аудиторию вываливается грубый и неотесанный продукт, информационный «горбыль» с сучками, занозами и торчащими во все стороны палками и к тому же плохо пахнущий — нате, жрите. Почему-то те, кто отвечает за такую подачу материала, уверены, что «пипл схавает».

Одному известному персонажу приписывают такую мысль: «Чем невероятнее ложь, тем проще и скорее в нее поверят». Не думаю, что в жизни нужно руководствоваться этим правилом. Потому что людей-то не надо за полных идиотов держать. Приведу пример. Несколько недель назад в судьбе многострадального и вечно недостроенного кампуса ПсковГУ случился очередной поворот. Кампус, который строили чуть ли не 10 лет, при участии губернаторов, министров образования и вице-премьеров правительства, в одночасье перестал быть кампусом и превратился в музей «Россия — моя история». Событие, мягко говоря, неординарное, я хоть давно уже не студент, но мне не все равно, почему так вышло, почему главный вуз региона не имеет своего студенческого городка. Такие острые и неоднозначные темы нужно отрабатывать крайне деликатно, внятно и убедительно разъясняя, почему принято такое решение, какой в нем практический смысл. Университету в этом деле вызвался помочь госмедиахолдинг, и уж помог так помог. В результате студенты, преподаватели и остальные псковичи узнали, что кампус этот нафиг универу был не нужен, здание неудобное, под нужды вуза его не приспособить. Раньше как-то этого не понимали, а в конце 2022 года поняли. Ну а студентам и без кампуса нормально, есть, где жить. Можно в старых общагах — видимо, речь о тех, где студенты обитают в тесном и дружном сожительстве с клопами и тараканами. А кого такое соседство не привлекает, велком на съемные квартиры. Прекрасное объяснение, не находите?

Вторая проблема — это тотальное замалчивание неудобных тем. Такой, понимаешь, рецепт успеха, что если не говорить о проблеме, то этой проблемы как бы и нет. В этом, возможно, не было бы большой беды, если бы эти темы не множились день ото дня. Граждане жалуются на очереди в поликлиниках, отсутствие врачей и нужных лекарств? Давайте мы никак не будем реагировать, возьмем на вооружение тактику «беременной десятиклассницы» и будем ждать, что «само как-нибудь рассосется». Ну а если найдется тот, кто будет требовать внимания к проблеме, расскажем в госСМИ, что все у нас хорошо, здравоохранение на полном позитиве. А те, кто думает по-другому, те враги, наймиты мировой закулисы, раскачивающие нашу прекрасную лодку, возможно, на зарубежные деньги.

Я одного понять не могу. Почему, если есть проблема, которая видна невооруженным глазом, ее нужно обязательно замалчивать? А не попытаться обсудить с общественностью, проанализировать с экспертами и выдать волнующимся гражданам позицию, подкрепленную логикой и аргументами. Медицина наша от замалчивания проблем лучше ведь не станет. Да и люди давно все поняли, чудес от регионального здравоохранения не ждут, и спокойный компетентный разговор о существующих объективных трудностях не вызовет в обществе агрессии, не побегут люди свергать власть, прочитав в СМИ, что в какой-то аптеке опять не хватает таблеток. Но нет, госпропаганда умеет только рассказывать, что у нас все прекрасно, а те, кто думают иначе — дураки, ничего не понимают.

И вот, когда ты изо дня в день работаешь по принципу «у нас все хорошо, а в Америке негров линчуют», рано или поздно полностью утрачиваешь контакт реальностью и начинаешь с завидной регулярностью попадать в глупые ситуации. Вот вам свежий пример.

В минувший вторник госмедиахолдинг взял интервью у главы представительства МИД РФ в Пскове Сергея Ефименко. Многие вообще не в курсе, что в Пскове есть представительство МИДа, но оно таки есть. Государственные масс-медиа решили поведать об этом историческом факте в своем неповторимом стиле махровой пропаганды. Ради сиюминутного дешевого хайпа, надергали цитат из контекста, выставляющих чиновника в совершенно нелепом виде. Уцепились, в частности, за фразу «Псков лучше Нью-Йорка». Мы понимаем, что не все псковичи пока еще побывали в Нью-Йорке, могут иметь на этот счет сомнения, но заявление выглядит, в лучшем случае, комично. Можно продолжить логический ряд — Опочка лучше Мадрида, Плюсса круче Лондона, а Кунья, с какой стороны ни посмотри, прекраснее Парижа. Вместо того, чтобы внятно рассказать, чем вообще занимается псковское представительство МИДа, выставили заслуженного дипломата в комичном амплуа рассказчика каких-то идиотских басней. И, конечно, создали полную картину того, что представительство МИДа в Пскове — пережиток прежней эпохи, который оказался абсолютно ненужным в новых условиях.

Весь минувший год пропаганда рассказывала, что коллективный Запад уже загибается в корчах, со дня на день Европа склеит ласты, а если не склеит, то зимой замерзнет без российских нефти и газа. Сегодня нам рассказывают, что Псков лучше Нью-Йорка, как тут хорошо и как там плохо. Я даже боюсь предположить, что нам государственные пропагандисты выдадут завтра. Наверное, расскажут, российские серийные автомобили мощнее и быстрее болидов Формулы-1. О том, что «партия изобрела самолет», сборная России — чемпион мира по футболу, а любой из футболистов ФК «Псков» на две головы лучше Месси. Вот только верящих этой низкосортной лапше с каждым днем все меньше.

Так выглядит Нью-Йорк глазами госпропаганды (Фото: varlamov.ru/4128366.html)

Почему так? Почему российская госпропаганда такая топорная и бестолковая? Мне кажется, корень всех бед в запредельно низкой квалификации исполнителей. Они и на федеральном уровне представляют довольно жалкое зрелище. Все эти коллективные «Соловьевы-Киселевы» отстали от реального времени, своими многократно повторенными, набившими оскомину эскападами способны в чем-то убедить разве что одноклеточных и беспозвоночных. А уж на региональном уровне усилия государственной пропаганды — это какая-то трагикомедия, где не знаешь, смеяться тебе или плакать. Большая беда, когда в твоей команде те, чьим единственным достоинством является умение фигурно вылизывать известную часть тела и строчить доносы. В реальной информационной войне такие паразитирующие при властной кормушке элементы не являются полезной боевой единицей.

И такими темпами, с такой госпропагандой мы проиграем эту информационную войну, придется потом сильно жалеть об упущенном времени. Но, как это часто случается в российской истории, «Боржоми» пить уже будет поздно.

Константин Калиниченко

Теги: #ПЛН #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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