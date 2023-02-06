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Общество

Андрей Норкин: Первое правило пропаганды - не врать

07.02.2023 13:10|Псков

Первое правило пропаганды - не врать. Такое мнение озвучил журналист и медиаменеджер, теле- и радиоведущий, звезда НТВ Андрей Норкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Больше всех об ущемлении свободы слова и цензуры говорят именно те люди, которые на самом деле делают гораздо больше для того, чтобы никакая противоположная точка зрения не появлялась. Мы знаем прекрасно, сколько лет проработал канал "Дождь"* в нашей стране, и сколько недель он проработал в Европе. Но сейчас вроде как они опять там где-то получают лицензию. Ровно так во всем», – сказал Андрей Норкин.

В пропаганде ничего плохого нет, считает журналист.

«Ничего в пропаганде плохого нет. Государство имеет право заменить слово "пропаганда" на слово "агитация", на слово "реклама". Государство имеет такое же право рекламировать свои убеждения, требовать своей собственной безопасности. Врать просто не надо – первое правило пропаганды. Второе – она не должна быть тупой, в лоб. И, пожалуйста, пропагандируйте. Кто скажет, что пропаганда здорового образа жизни - это плохо? Это замечательно», – резюмировал он.

*Телеканал «Дождь» внесен в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Теги: #журналистика #пропаганда
Источник: Псковская Лента Новостей
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