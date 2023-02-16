Блоги / Константин Калиниченко

Гинекологическое зеркало

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Если общество намерено объявить меня вне закона, тогда я сделаюсь изгоем,

причем чертовски хорошим. Людям только этого и нужно. Во все времена люди нуждаются в изгоях»

Том Вулф «Электропрохладительный кислотный тест»



Государство все глубже проникает в нашу жизнь. Личное пространство постоянно сужается — давно исчезла свобода собраний и массовых мероприятий, некоторые слова нельзя употреблять в определенном контексте. Народные избранники буквально каждый день фонтанируют идеями, одна экзотичнее другой. Причем всегда речь идет о том, чтобы ввести очередной запрет. Чем глубже и бесцеремоннее Система влезает в человеческое прайвеси, тем труднее ей остановиться. Многим она натурально уже залезла в голову и отшлифовала мозги до состояния интеллектуальной стерильности. Но и этого ей показалось мало. Теперь государство намерено залезть женщине, простите, внутрь. Да, именно туда, вы все правильно поняли.

На неделе разгорелась дискуссия, старт которой, как это часто бывает, дал одиозный российский депутат Виталий Милонов. Он предложил лишить материнского капитала тех женщин, которые рожают за границей. Процитирую этого чудесного парламентария, чтобы стал понятен его ход мысли: «В России большинство мамочек нормальные, но есть и сумасшедшие, которые хотят халявным образом обеспечить себе двойное гражданство. Поэтому те, кто ездит рожать за границу, не должны претендовать на родительский капитал. Если она едет и платит деньги за роды в Аргентине, пусть Аргентина о ней заботится. Они специально ради гражданства уезжают, ребёнок получает гражданство. Я думаю, государство заинтересовано в помощи российским мамочкам, а если она становится аргентинской мамочкой, пусть Аргентина и заботится».

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Проблема, таким образом, в непатриотичных мамочках, которые, вместо того, чтобы пользоваться совершенно прекрасными условиями ультрасовременных российских перинатальных центров, притом за государственный счет, тащатся со своими необъятными животами за тридевять земель, в частности, в Аргентину.

Ситуация, надо сказать, неоднозначная. Есть немало сторонников идеи Милонова, много и противников. Для Псковской области эта тема — не какая-то абстракция, вроде забега Форреста Гампа вдоль и поперек Америки. Очень многие псковские мамочки, с точки зрения депутата Милонова, сумасшедшие, по причине того, что своих детей рожали не в России, а, например, в Эстонии. Лет десять назад это был массовый тренд, я очень хорошо помню свой круг общения — рожать в те годы в Пскове оставались, в основном, те, кто не мог себе позволить роды за границей по финансовым соображениям. Между тем, в Эстонии рожали как простые псковички, так и высокопоставленные — дети многих псковских чиновников и депутатов появились на свет в Таллине и Тарту. Да что Таллин — даже роддома скромных райцентров Пылвы и Выру предпочитали псковской системе родовспоможения. Обвинять при этом в отсутствии патриотизма как-то и в голову не приходило.

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Впрочем, предлагаю рассмотреть аргументы противоборствующих сторон. Оппоненты Милонова говорят, что не депутатам решать, где и как рожать женщине — сама как-нибудь разберется, без чрезмерного внимания к процессу со стороны посторонних. Что касается материнского капитала, то условия его выдачи четко прописаны в российском законодательстве. Если государство будет эти условия пересматривать каждый раз, когда очередному депутату вожжа под хвост попала, то сама идея утратит первоначальный смысл. Маткапитал имеет цель стимулировать рождаемость российских граждан, а не решать, в роддоме какой стране гражданке надлежит произвести на свет божий нового члена общества.

Сторонники Милонова напирают на то, что рожать за границу едут ради получения ребенком второго гражданства. Раз уж депутат привел в пример Аргентину, это действительно так и есть — исключительно ради того, чтобы новорожденный гражданин России одновременно стал таким же гражданином Аргентины, как Лионель Месси. Хорошо это или плохо, обсудим чуть позже.

Но дело в том, что рожать едут не только в Аргентину. По-прежнему многие предпочитают это делать в Эстонии, кто-то выбирает Германию и т.д. Эти страны не дают никакого второго гражданства по месту рождения. Однако, согласно логике депутата Милонова, их тоже нужно лишить материнского капитала. На каком, простите, основании?

Потом, как бы смешно это не звучало, но хотелось бы, чтобы наши законотворцы из Государственной Думы иногда открывали законы, которые они там напринимали. Все не надо, это чревато неприятными открытиями и чрезмерной нагрузкой на мозг. Но хотя бы Основной закон открыли, Конституцию то есть. Там нужно не заснуть за этим скучным чтивом, дотерпеть до ст.19, где русским по белому сказано следующее: «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности».

Другими словами, российское законодательство прямо запрещает дискриминировать человека на том основании, что у него есть гражданство другой страны. Да, есть ограничения, такие как запрет занимать определенные должности на госслужбе, лишение пассивного избирательного права и ряд других, и эти ограничения абсолютно разумные. Но вот ограничить в материнском капитале, извините, нельзя — по смыслу закона. Поясню, в чем тут дело.

А дело в том, что материнский капитал у нас пока еще предназначен на получение высшего образования, улучшение жилищных условий, а не на покупку пива и носков в ближайшем супермаркете. Лишить человека права получить образование — это как-то неконституционно выходит. Да, можно его получить бесплатно, и квартиру можно осилить в ипотеку. Но тогда давайте не будем мелочиться и отменим материнский капитал, как пережиток прежней эпохи.

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Впрочем, оставим в покое юридическую казуистику и вернемся к факту наличия второго гражданства ребенка, хорошо это или плохо. Ну, конечно, хорошо, как бы мы ни относились к другим странам. Прежде всего, это конкурентное преимущество. Любая мать, если она не спившаяся скотина, рожающая ребенка исключительно ради денег от государства, желает дать своему ребенку как можно лучший старт в жизни. Хорошую генетику, здоровье, психику. Второе гражданство — лишь еще один пункт в ряду конкурентных преимуществ.

Означает ли второе (третье, десятое) гражданство, что человек становится плохим и неправильным русским или перестает им быть вовсе? Отнюдь. В России, к огромному сожалению, есть богатейшая традиция избавляться от собственных граждан, если они не подходят по каким-то административным параметрам. В советскую эпоху дискриминировали за дворянское и еврейское происхождение, сейчас оснований для шейминга в разы больше. Любимое занятие по обе стороны идеологического фронта — выявлять «неправильных русских». Мы потом удивляемся, что из России кто-то постоянно уезжает — одни едут рожать в Аргентину, другие на ПМЖ в Германию. А чему удивляться, если каждый день может преподнести сюрприз, какой-нибудь депутат выйдет с очередной инициативой, и ты в миг подпадешь под вновь возникшие запреты и ограничения.

Вообще, если кто-то уезжает в Аргентину, неважно, рожать или навсегда, это повод задуматься, что не так в нашем королевстве? Я что-то не слышал, чтобы аргентинские женщины массово ехали рожать в Россию. С т.н. «родильным туризмом» все обстоит так, как с любым другим туризмом — человек едет туда, где есть конкурентные преимущества. В современном мире побеждает тот, кто создает лучшие условия — это очень простая и понятная арифметика. Тогда почему, вместо того, чтобы заняться созданием оптимальных условий, чтобы даже мыслей не было ехать рожать к черту на рога в Патагонию, у наших парламентариев мозг работает только в направлении очередного запрета?

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И еще. С самого верху нам рассказывают, что в стране есть демографическая проблема, нужно повышать рождаемость, заботиться о сохранении наших граждан. Так зачем же придумывать законы, которые с первого дня жизни дают человеку понять, что государство в нем разочаровано по формальным основаниям? Повторюсь, материнский капитал был задуман как серьезная помощь в жизнеустройстве нового члена общества. Чтобы его старт во взрослой жизни был более мягким и плавным, чем, например, у нашего поколения. Так дайте ему этот старт, независимо от того, сколько у него паспортов во внутреннем кармане. Захочет оплатить учебу в вузе маткапиталом, это будет российский вуз, а не аргентинский или никарагуанский. Пожелает расширить жилплощадь — опять же будет ее расширять в Пскове или Москве, но не в Нью-Йорке или Сан-Мигель-де-Тукуман. Создадите хорошие условия, русский человек всегда останется русским, аргентинский из него вряд ли получится. А если будете думать, чего бы его еще лишить и в чем бы ограничить — ну, тогда, боюсь, даже те, кого героически рожали в роддоме Опочки, перекрестившись, поедут из страны.

Так что, господа депутаты, прекращайте генерировать в ваших могучих интеллектах бесконечные дискриминации. Судя по последним инициативам, с креативом у вас все в полном порядке. Так направьте же законотворчество на улучшение нашей жизни, на создание таких условий в России, чтобы мы и в мыслях не держали никакую Аргентину. Многострадальный российский народ вам будет только благодарен.

Константин Калиниченко