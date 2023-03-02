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Отаку, манга и ЧВК «Рёдан»

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Жизнь — это просто мерцающий в темноте свет.

Обретение свободы в ней — самая большая радость, доступная человеку»

Хаяо Миядзаки, японский режиссер аниме

Уже несколько дней мы с тревогой и интересом наблюдаем подростковый бунт. Казалось бы, в бунте подростка нет ничего удивительного, само явление многократно описано в научной и художественной литературе, классики возрастной психологии подробно разобрали причины и следствия явления. Но в нашем случае интересна форма, а не содержание. То, что молодежь оказалась насквозь погружена в субкультуру и способна к элементарной самоорганизации, еще полбеды. Проблема в том, что корни явления уходят в японскую традицию, которая для абсолютного большинства взрослых столь же сложна для понимания, как иероглифическая азбука Катакана.

Совершенно внезапно выяснилось, что растущие организмы имеют собственное мнение о том, что есть хорошо, а что — плохо. Полагают, что могут выбирать собственную, близкую им систему ценностей. И, надо же, какое дело, героями нашего времени считают Ванпанчмена, Осаму Дадзая и Томоэ, а не Илью Муромца и маршала Жукова. Ну и, пожалуй, главное — современные подростки оказались отнюдь не миролюбивы, а очень даже критично и агрессивно настроены по отношению к обществу. Стоят в боевой стойке, готовые отразить и нанести удар.

Источник: licensingrussia.ru

И более того, есть некая ЧВК «Рёдан», о которой мы до недавнего времени не знали ничего, но в нее объединены тысячи подростков на постсоветском пространстве. У них есть лидеры, инфраструктура, отлаженная коммуникация. И все это свалилось, как снег голову, в тот исторический момент, когда госпропаганда нам рассказывает, что нет человеческого существа лучше российского школьника, который свято верит в истинные ценности и готов прослезиться при исполнении государственного гимна.

Как так вышло, задают вторую неделю вопрос «взрослые»? Вот тут сразу надо расставить точки над i, чтобы получить максимально точный и быстрый ответ.

Мы живем в мире «взрослых». Взрослых, которые не уважают подростков, отказывают им в праве быть самостоятельной личностью со своими взглядами на окружающий мир, со своим прайвеси. В нашей, российской, традиции всегда принято было считать, что дети не имеют права голоса до тех пор, пока не станут взрослыми. Должны «во всем слушаться старших». Эта традиция идет из какого-то мрачного средневековья и, будь наше общество современным, давно бы сгинула в прошлое вместе с другими его пережитками. Но увы, случилась преемственность там, где ее следовало бы избежать.

Так сложилось, что уважение к взрослым незаметно подменили на подчинение. А подчинение — это всегда насилие и унижение. Поэтому «слушаться старших» давно превратилось в «засунь свое мнение поглубже и не лезь не в свое дело».

Вот и государственная молодежная политика, об успехах которой нам трубят из каждого ржавого утюга, насквозь пронизана методологическими ошибками и системным неуважением к подростку. Если вы абстрагируетесь от пропагандистских штампов, то обнаружите, что вся молодежная политика у нас навязана сверху. Главное в ней — усвоение правильной системы ценностей. Почему она правильная? Потому что так решили сильно пожилые дяди и тети в высоких столичных кабинетах. Я не собираюсь оспаривать правильность этих постулатов, в 99,9% случаев это действительно истинные ценности. Но есть нюанс. Ко многим вещам человеческий организм приходит постепенно. Ему нужно время и опыт, чтобы понять и принять серьезные темы. Это как с классической литературой: как бы прекрасен ни был роман Достоевского «Преступление и наказание», объяснять это среднестатистическому 8-класснику абсолютно бессмысленно. В России выросло несколько поколений людей, люто ненавидящих классику русской литературы только за то, что ее насильно запихивали в школьном возрасте, когда мировоззрение еще не сформировалось, чтобы понять глубину и масштаб вопросов, которыми задавались Раскольников, Базаров и Андрей Болконский. Но есть сложившаяся традиция, система убеждена, что подростков нужно «наставлять на путь истинный», сами они с этого пути обязательно собьются.

Вот придумали уроки «Разговоры о важном», полгода их уже гоняют в школьной программе. И что? Учителя, которым не пофигу, что происходит в классе, разводят руками — они не понимают, как и о чем говорить с подростками. Потому что в методических рекомендациях говорится о том, что современному подростку категорически не интересно. В результате имеем пустую трату школьного времени и примерно ноль смысловой нагрузки.

Сейчас эти же «взрослые» в высоких кабинетах судорожно ломают головы, что делать с этим ЧВК «Рёдан»? И первое, а также второе, третье и десятое, что им приходит в голову — запретить. Запретить ЧВК «Редан», запретить аниме, запретить, к чертовой матери, комиксы вообще, запретить изображать паука на любой поверхности, запретить длинные черные, а также розовые волосы, запретить загадочное, погруженное в себя, выражение лица… И, конечно, признать, что в проникновении в мозг неокрепших организмов чуждой системы ценностей виноват лично Байден и вся мировая закулиса. После чего успокоиться, самодовольно ухмыльнуться, мол, смотрите, как четенько мы тут все порешали, задушили скверну в зародыше. А потом история повторяется, только, согласно законам диалектики, на новом витке она повторяется с многократно более тяжкими последствиями.

Но ведь ничего принципиально нового не происходит — подростковые субкультуры регулярно появляются и исчезают. Формы у них разные, но суть одна — подросткам принципиально важно приобрести авторитет среди своих, примкнуть и почувствовать принадлежность к «стае». На мою молодость пришлась эпоха «готов», затем появились «эмо», потом было время «китов», потом еще что. Самое бестолковое, что можно сделать — это начать запрещать, бороться и т.д. Это категорически бессмысленная трата времени, но именно это упорно выбирают наши чиновники. Особенно забавно, что они как раз только сейчас наверное окончательно в десяти слушаниях и дорожных картах запретили «китов», но безнадежно отстали от молодежи — лет так на пять, за которые выросла новая субкультура.

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В заключительной части предлагаю отвлечься от этой душной политоты и попробовать разобраться в тонкостях сложившейся ситуации. Почему вдруг Япония, манга и аниме? Прежде всего потому, что вы, предки хрéновы, сильно погружены в свои дела. Вам натурально некогда. Это, блин, аксиома. Вы заняты, у вас работа, вы устаете. Максимум, на что способны, поинтересоваться, «как дела в школе» и «как день прошел»? И не по-детски радуетесь, выдыхаете, когда в ответ слышите ничего не значащее «нормально», которое подросток произносит с единственной целью — чтобы вы отстали и не лезли к нему со своими представлениями о правильной жизни. Да, есть родители, уважающие своих детей, строящие с ними равноправный и заинтересованный диалог. Но в массе своей это исключение из общего правила.

Большинство родителей чуть ли не с пеленок пытаются отгородится от ребенка и его проблем. Сначала ребенку, затем подростку вы покупаете гаджет. Чтобы он не донимал вас, таких занятых и уставших. И предки рады, когда отпрыск уходит в интерактив, погружается в гаджет и не отсвечивает. Золотое правило, которым руководствуются родители современных растущих организмов звучит так: чем бы дитя не тешилось, лишь бы: а) не забеременело, б) не бухало, в) не кололось и г) не суициднулось. Остальное, так или иначе, несущественно. И главное — чтобы не сильно отвлекало нас, взрослых, от наших серьезных дел.

Это вообще главная проблема: мы, чертовы «олды», высокомерно убеждены, что у нас реальные темы, «терки» и гешефты. У «мелких» априори ничего реального быть не может. Так, всякая пубертатная суета — тут гормоны пошумят, здесь юношеский максимализм неудачно подключится, там что-то не сложилось с противоположным полом. «Ерунда — перебесятся», — от разных взрослых я эту презрительно-уничижительную мысль слышал миллион раз.

А потом, как правило внезапно и крайне не вовремя, обнаруживается, что подросток живет в своем мире, который совершенно параллелен вашему. Вам кажется, что это какая-то подростковая блажь, а на самом деле это — его реальный мир и вас он туда пускать вообще-то не планирует.

Вернемся к вопросу, почему вдруг японская культура и традиция стала значимой частью жизни российского подростка. Тут все, на удивление, просто. Полюбопытствуйте на предмет тематики и ключевых персонажей субкультуры аниме. Главная темы аниме — справедливость и уважение. То, чего пытается добиться любой подросток, практически всегда лишенный этого на этапе взросления. Главный метод достижения результата — уход из реального мира в вымышленный. Что касается персонажей, то, как правило, они задиристы и высокомерны, при этом часто ущемлены в правах, вынуждены преодолевать себя и препятствия, которые им чинят сильные мира сего. Если вы в этом описании не узнали своего подростка, вряд ли вы вообще способны понять, что его волнует в этой жизни.

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Тем, кто внезапно обнаружил, что подрастающий в его семье организм всерьез увлекается субкультурой аниме, я позволю дать небольшую рекомендацию. Потому что вы сейчас, очевидно, пребываете в полнейшей растерянности и турбулентности сознания, пытаетесь разобраться и не понимаете, с чего начать. Так вот начните с просмотра полнометражного аниме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Во-первых, это, возможно, лучшее, что вообще создано в мире манга и аниме. Тут и «Оскар», и прочие награды, выданные, надо сказать, абсолютно по заслугам. Во-вторых, это классика, а для постижения проблемы всегда правильнее начинать с классического сюжета, нежели с более сложных, постмодернистских. Ну и в-третьих, «Унесенные призраками» затрагивают онтологические проблемы — это отличный способ разобраться и понять, как японская традиция работает с главными категориями бытия, такими как добро и зло, пространство и время, жизнь и т.д.

А главное, наконец, проявите не праздный интерес к своему ребенку, дадите ему почувствовать, что он не какой-то временный и несамостоятельный обитатель в вашей квартире, случайный попутчик лет плюс-минус на 20, а самодостаточная личность, с правом видеть мир собственными глазами. Может быть, при таком раскладе подросток перестанет убегать от вас и этого мира взрослых в свой мир японских комиксов.

Константин Калиниченко