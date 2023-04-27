Блоги / Константин Калиниченко

Скандальность как мейнстрим

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Хайп. Создать хайп важнее, чем сделать само дело. Именно хайп ставит тебя в центр внимания».

Майк Омер «Заживо в темноте»

Едва ли не каждый божий день в нашей прекрасной стране начинается с очередных инициатив народных избранников. Дня не проходит, чтобы слово ни взял какой-нибудь депутат Государственной Думы, которого, надо полагать, в ночи озарила гениальная идея. Выходит этот депутат на трибуну и радостно докладывает, что родилась новая законодательная инициатива. Граждане-избиратели в этот момент, затаив дыхание, с трепетом в сердце внимают представителю народа — ну как он сейчас предложит такую классную, нужную, социально значимую инициативу. Которая, конечно же, повлечет за собой улучшение качества жизни наших граждан.

Понимаю, многим сейчас сильно смешно. Не потому, что у меня прекрасное чувство юмора, а потому, что, в большинстве ситуаций, смешно ждать от депутатов социально значимых инициатив. Всем хорошо известно, что практически любой законопроект в современной России направлен на то, чтобы что-то запретить. Тут можно было бы порадоваться даже тому, как много нам все еще разрешено, раз уж запретительные инициативы сыпятся, как из рога изобилия, и поток их не ослабевает.

Изображение: mass-images.pro.ru

Законодательная инициатива в современной России, видимо, не может не подразумевать запрет или ограничение чего-либо. Про органическую потребность депутатов что-либо запрещать только ленивый сегодня не пишет, а слова «законопроект» и «запрет» впору признать словами-синонимами. «В любой непонятной ситуации — запрещай» — по такому принципу выстраивают в современной России общественную жизнь. До боли напоминает ироничное «ударим автопробегом по бездорожью» из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова, вот только в нашем случае все происходит в реальной жизни. Перечислю буквально инициативы последних дней.

Депутат Госдумы по фамилии Гусев требует запретить использовать в рекламе образ семьи, в которой менее трех детей. Семья с двумя детьми, по мнению депутата Гусева, это какая-то неправильная семья, в ней подозрительно мало детей. Не знаю, возможно, депутат Гусев воспитывался в цыганском таборе, это многое бы объяснило. Его более известный коллега Хамзаев предлагает запретить изучать английский язык. Потому что это язык нашего стратегического противника, к тому же «надо уходить от прозападного вектора». А еще, говорит депутат Хамзаев, в школе не хватает времени на изучение более важных предметов, таких как начальная военная подготовка и черчение. Я так себе и представил родителей, которые говорят своему отпрыску: «Нахрена тебе, отпрыск, этот инглиш? В жизни точно не пригодится. Совсем другое дело — черчение. Научишься работать циркулем, рейсшиной и другим жизненно необходимым навыкам».

Какой-то депутат потребовал запретить рекламу интимных услуг. Интересная тема — многие приободрились, тут же задались вопросом, а разве сейчас эти самые интимные услуги можно рекламировать? И где бы посмотреть такую рекламу, задают вопрос старшие школьники и семейные мужчины в возрасте 40+? А депутат Вассерман предлагает запретить хранить дома наличные деньги суммой более 1 млн рублей, в очередной раз подтвердив истину, что энциклопедические знания и ум — это не всегда одно и тоже.

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От господ-депутатов не отстают и общественники, чутко улавливающие вектор государственного развития. Псковское отделение Союза женщин России, которое поддержало запрет на продажу т. н. «детского шампанского». Вроде как эта «шипучка» с детства зомбирует подрастающее поколение на употребление алкоголя, меняет их культурный код с правильного на неправильный. Обычно от активных и неравнодушных общественников ждешь созидательной работы и креатива, каких-то полезных проектов, но, как легко догадаться, это не наш случай. Тут весь креатив, по традиции, потратили на то, чтобы «поддержать запрет». Видимо, для придания веса и звучания идея дополнена пафосом про «спаивание нации руками врагов». Ага, можно подумать, наша нация своими руками спиться не в состоянии. В этом деле многим помощь коллективного Запада как раз не требуется.

Откуда это все? Ведь еще пару лет назад ничего подобного не было. Нет, конечно, законодательные инициативы Госдумы нас периодически в чем-то ограничивали, но они, по крайней мере, не выглядели как полуночные рассуждения обитателей Канатчиковой дачи.

Но, видимо, такие теперь времена. Все заняты борьбой — неважно, с кем или против чего, важно быть в тренде. Те, кто при власти, сражаются с тлетворным влиянием Запада, коммунисты ведут неравный бой с драпировкой мавзолея Ленина, общественники вступили в схватку с детским шампанским. Не можем мы без борьбы, без образа врага, пусть даже в виде бутылки лимонада. Жить вне «осажденной крепости» за 30 постсоветских лет многие так и не научились.

При этом важно, чтобы борьба была не какая-то подковерная, на невидимом фронте, а заметная невооруженным глазом, такая, чтобы живые, как водится, в финале позавидовали мертвым. Поэтому темы для борьбы выбираются с максимальным хайпом. Непревзойденным классиком жанра тут является вышеупомянутый депутат Хамзаев, поочередно требовавший запретить весь алкоголь, вейпы и английский язык. Совершенно не удивлюсь, если завтра г-н Хамзаев предложит законодательно запретить законы Ньютона и основополагающие принципы квантовой физики на том основании, что их изучение неизбежно вовлекает в идолопоклонничество перед коллективным Западом.

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В чем смысл, спросите вы? Да вот в этом: хайпанул, предложив бредовую идею, попал на страницы СМИ и Telegram-каналов. Инициатива, разумеется, не пройдет — она и не предназначена для того, чтобы стать законом. Но о тебе говорят, ты вроде как в эпицентре политической жизни, выглядишь, как настоящий депутат, участвующий в законотворчестве, и купаешься в лучах медийной славы. На тебя с завистью с соседних рядов смотрят другие депутаты — они тоже хотят, чтобы о них взахлеб писала пресса. И вот уже прежде безобидный и никому не известный народный избранник, подобно окрыленному идеей младшему школьнику, тянет руку, получает разрешение выйти на трибуну, с которой радостно предлагает еще что-нибудь запретить, потому что нет в природе таких законотворческих идей, чтобы там было слово «разрешить».

Во всем этом нет ничего, кроме модного хайпожорства и банальной тяги к скандальности. По гамбургскому счету, на всю эту нормотворческую шелуху можно было бы не обращать внимания. Да, скандальность стала мейнстримом, но с этим несложно мириться, если бы не один нюанс. Давно все привыкли, что шоу-бизнес невозможен без гротеска и скандала, а в политике любая информация, кроме некролога, работает во благо. Политики в базовой комплектации, как правило, занудны и скучны. Поэтому любой политик-хайпожор часто воспринимается как пример «живого» политика с человеческим лицом. Образ Жириновского в этом смысле хрестоматийный. Жириновского больше нет, освободившуюся нишу пытаются занять разные суррогаты.

А нюанс в том, что многие заигрались, скандальность и хайпожорство стали понимать как основное блюдо, а не как приправу для аромата. Сегодня каждый второй депутат норовит шокировать общественность именно скандальностью законопроекта, а не его значимостью или социальной направленностью. Часть этих проектов, по какой-то невообразимой логике, не отбраковывается, а со временем все же превращается в законы. Вот это, на самом деле, большая стратегическая проблема, что скандальность стала важной частью законотворчества в стране. Плоды этого юридического хайпожорства потом долго придется пожинать.

Константин Калиниченко