Блоги / Константин Калиниченко

Дауншифтинг, бессмысленный и беспощадный

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Из деревни лучшие люди уходят в город, и потому она падает и будет падать»

А. П. Чехов

С разницей в пару недель, сверху, как это в России принято, на граждан обрушились две государственные инициативы. Сначала заговорили то ли о необходимости, то ли о целесообразности возвращения системы распределения выпускников высших учебных заведений. Якобы в советское время эта система себя прекрасно зарекомендовала, выпускники московских и питерских вузов радостно ехали на «целину», где проводили лучшие годы жизни, поднимая глубинку из руин. Вот было бы здорово, говорят сторонники возвращения советских практик, вернуть принудительное распределение — сразу бы решили проблему нехватки кадров на селе. Сегодня-то симпатичная выпускница «Первого Меда» после 6-7 лет в Санкт-Петербурге может лишь в кошмарном сне представить возвращение в деревню, где ей придется врачевать местное, главным образом престарелое население, а в свободное от работы время тщетно искать хоть какое-то развлечение, не связанное с употреблением паленого алкоголя в компании местных ошапурков в майках-алкоголичках и пузырящихся на коленях «трениках», в любой непонятной ситуации предпочитающих сидеть на кортах.

Вторая инициатива озвучена буквально пару дней назад. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала переселять молодежь из городов в сёла. О преимуществах жизни в деревне, по ее мнению, должно рассказывать «движение сельских блогеров». Цитирую: «Интерес к жизни за городом среди россиян год от года только растет. Однако, в селах показатели рождаемости ниже, чем в городе, а уровень смертности, наоборот, выше. Чтобы с этими тенденциями бороться, нужно, чтобы жизнь кипела в каждой деревне или поселке, а ее качество не уступало городским стандартам. Если люди увидят, что на сельских территориях есть возможности для самореализации, что там работают современные учреждения социальной сферы, ремонтируются дороги, коммунальная инфраструктура, то, уверена, многие горожане вернутся к своим корням, российские села получат второе дыхание. Это одна из наших главных целей».

Прекрасная инициатива, с какой стороны на нее ни посмотри. В совокупности с идеей принудительной отправки выпускников вузов в сельскую местность выглядит уже как серьезная государственная программа возрождения села. Что ж, давайте взглянем на ситуацию без лишних эмоций.

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

Российская деревня умирает — это не только пафосный лозунг оппозиции, но и медицинский факт. Можно, разве что поспорить, сколько ей осталось, и кто виноват. Фанаты СССР с пеной у рта вам будут рассказывать, что село планомерно уничтожают весь постсоветский период. Это, разумеется, полная чушь. Деревня в СССР вообще и в Псковской области в частности начала умирать еще до Второй мировой войны. Индустриализация в начале 1930-х оперативно изъяла лучшие сельские кадры на нужды быстро растущей промышленности. Мимоходом добавим сюда раскулачивание. Дальше была война, после которой первым делом надо было восстанавливать города, стало быть снова свободные рабочие руки потекли из деревни. Ну и так далее — каждый новый этап урбанизации забирал из сельской местности наиболее дееспособных и целеустремленных, оставляя на местном уровне стариков, инфантилов да редких фанатов сельского хозяйства. Город всегда дает больше возможностей — с этим невозможно спорить, равно как и критиковать тех, кто в этот город уезжал, уезжает и будет уезжать за лучшей долей.

Сколько себя помню, чиновники говорят о возрождении села. Эта такая мантра, напоминающая по содержательности и уровню влияния на общественные процессы духовные практики достижения бессмертия в даосских монастырях. Чиновники постоянно выдумывают какие-то госпрограммы, пытаясь замотивировать сельскую молодежь не уезжать, а выпускников вузов — ехать работать на село. Но результат, как мы видим, близкий к нулевому.

И ведь любому нормальному человеку понятно, в чем тут корень зла. Потому что нет нормальной жизни на селе — и точка. Да что там на селе — за пределами областного центра во многих регионах этой жизни нет. Сами подумайте, что может заставить выпускника престижного питерского или московского вуза поехать работать в условную Пустошку? Где нет минимальной цивилизации и вариантов досуга. Естественно, что молодой человек или девушка плюс-минус 25 лет не желает хоронить себя заживо, погружаясь с головой в эту беспробудную депрессию и инфраструктурную безнадегу.

Вот только чиновникам наверху это непонятно. Они разводят руками, картинно закатывают глаза, отказываясь понимать, почему это, несмотря на великое множество мер поддержки, молодежь продолжает валить из районов, а обратного движения все нет и нет. Но внимательное прочтение спича Валентины Матвиенко, призывающей активно переселять молодежь из города в деревню, даст ответ на все вопросы.

Чиновники, очевидно, убеждены, что жизнь на селе уже наладилась, благодаря их неусыпным бдениям на совещаниях и дорожным картам. Раньше-то было и правда не очень, а вот теперь уже намного лучше стало. Опять же интерес к жизни за городом у городской молодежи растет на глазах изумленной публики, уверена спикер СовФеда, надо лишь немного поднажать, подключить «движение сельских блогеров» (Бог знает, что за движение) и всецело популяризировать эту жизнь. Что ж, интерес, возможно, присутствует. Только он, на мой взгляд, довольно своеобразный. С таким интересом изучают сектантские культы, пытаясь понять, с чего вдруг внешне нормальных людей тянет подальше от цивилизации и поближе к извращениям и девиантному поведению.

Про интерес Валентина Матвиенко говорила много, а вот про то, что неплохо бы на селе создать сколько-нибудь нормальные условия жизни и быта, деликатно умолчала. Почему? Вероятно потому, что уверена: деревенская жизнь, она как на картинах Поленова и Левитана — прекрасна, беззаботна и наполнена красками природы, а где-то неподалеку дефилируют в броуновском движении полуобнаженные купальщицы и пейзанки. Сельская идиллия в противовес роботизированно-бессмысленному существованию горожан. Все условия созданы — езжайте и живите в свое удовольствие.

Тут надо сделать небольшую ремарку. К российским чиновникам можно относиться по-разному, но Валентина Матвиенко в сонме государственных инициатив обычно звучит голосом разума. Предлагаемые ею идеи здравы, актуальны и близки чаяниям народа. Тут можно вспомнить, например, предложение реформировать закон о госзакупках, сильно тормозящий развитие страны. Немало и других полезных идей. Да и сама мысль возвращения молодежи в сельскую местность тоже, конечно же, правильная. Вот только безнадежная. Нужно просто понять раз и навсегда, что миграционные процессы современного мира основаны на урбанизации. Потоки движутся из сельской местности в город, а в обратном направлении не движутся — это аксиома. Потому что общественный прогресс основан на идее упрощения, а жизнь в городе проще, чем в деревне, и нормальный человек тянется к простоте и комфорту. Это не только проблема России — аналогичные процессы происходят во всем мире. Деревня вымирает не только потому, что чиновники не уделяют ей достаточного внимания, а потому, что не нужно в современном мире столько деревень. Эту простую и очевидную мысль, к сожалению, не в силах понять российская оппозиция, постоянно стонущая о «гибели села» ради нападок на власть и набора политических очков.

Можно до потери сознания рассуждать, что городская жизнь вредна для здоровья и лишена смысла, что в городе мы все — ничтожные винтики огромного механизма. Что нет в городской суете времени даже оглянуться вокруг, посмотреть, что вообще происходит — нам же некогда, мы должны очень быстро бежать, чтобы хотя бы стоять на месте. А вот сельская жизнь — это торжество гармонии. Физическое ощущение единения с природой — прямо как на картине Поленова «Золотая осень».

Но увы, реальная жизнь сильно отличается от изображенной на полотнах Поленова. Человек, повторюсь, интуитивно тянется к комфорту и нормальным бытовым условиям, которых в сельской местности, как правило, нет, как класса. Как на картине «Завтрак на траве» Эдуара Мане. Обратите внимание, все участники довольные и умиротворенные, у них все хорошо. В чем причина? В том, что у них пикник с раскованными девочками? Отнюдь. Дело в том, что они в этой сельской местности проездом. Временно наслаждаются природой, даже одеты в городскую одежду, потому что отдохнут и вернутся в город, в привычное урбанизированное пространство.

Эдуар Мане «Завтрак на траве» (1863 год, музей Орсе, Париж)

Также и сегодняшняя молодежь лишь покрутит у виска, если вы начнете рассказывать о прелестях деревенской жизни как весомом аргументе для дауншифтинга.

Так что я бы очень желал, чтобы государство оставило тему насильственного направления молодежи в деревню. Дохлый номер, ничего хорошего из этого не получится. Я даже не стану говорить банальную вещь, что чиновники не желают показать пример и направить в глубинку собственных детей — этого в России никогда не будет. Но вы просто представьте на секунду, что в вашей деревне появился, наконец, врач, которого загнали сюда силой, против его воли. Он заранее ненавидит место своей работы и будущих пациентов. Хотели бы вы лечиться у такого врача? Вот вам и ответ на все подобные инициативы о распределении, переселении и возрождении села.

Константин Калиниченко