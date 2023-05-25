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Блоги / Константин Калиниченко

Изобретение колеса в 2023 году

25.05.2023 17:35|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Иногда мама была быстрее, чем айпад, и почти так же хороша, как Википедия».

Керстин Гир «Зильбер. Первый дневник сновидений»

Вы не поверите, но в России в 2023 году изо всех сил пробуют изобрести колесо. Причем изобретать начали еще в прошлом году. Тогда, как известно, коллективный Запад пошел на нас санкциями, а в России в таких случаях не принято терпеть молча. Было принято решение — в кратчайшие сроки дать симметричный ответ. Со сроками, как легко догадаться, не сложилось, сроки исполнения работ в России — понятие сильно растяжимое во времени, пока, наконец, гора не родила мышь. И даже не одну, а несколько бледных немощных мышек. Насчет симметричности тоже имеются вопросы. Есть мнение, что вместо симметричного ответа получился точный выстрел в ногу, впрочем, это зависит от точки зрения. А теперь от преамбулы к делу.

Источник: maximonline.ru

В России решили переиграть и уничтожить «Википедию». Главная интернет-энциклопедия, откуда черпает поверхностные знания, вероятно, большая часть грамотных людей на планете, пришлась не по нраву российским чиновникам. Раньше-то все было нормально, а в 2022 году пошла аллергическая реакция, началось отторжение многих текстов. Цензоры увидели неуместную критику России, а также неверные оценки ее роли в различных исторических событиях. Параллельно выяснилось, что боссы «Википедии» не слушаются Роскомнадзора и его указаний, не подвергают жесткой цензуре… простите, редактированию материалы по указанию ведомства.

Хорошо бы эту богомерзкую энциклопедию закрыть к чертовой матери, думали вслух отдельные чиновники и депутаты, но с этим проблема. Дело в том, что «Википедия» — это американский проект, его так просто не закроешь. К тому же, решение о запрете ее в России вызвало бы широкий протест в самых разных слоях населения, потому что, повторюсь, практически все ею пользуются для оперативного получения информации в повседневной жизни. И раз уж эту вашу «Википедию» закрыть не получается, а на путь истинный не поставить, было решено создать российский аналог, где будут правильно расставлены акценты, а в текстах появится исключительно правда о России и мире.

Оставлю за скобками тот факт, что «Википедия» пишется десятилетиями и постоянно обновляется, поэтому создание аналога в столь сжатые сроки изначально выглядело безнадежной авантюрой. Тут хороший вопрос, зачем вообще было ввязываться в этот, как показала жизнь, абсолютно неравный бой? Вопрос, разумеется, риторический.

Давайте посмотрим, что в итоге получилось, к чему мы пришли.

Во-первых, нужно сказать, что вместо единого «симметричного ответа» дали сразу несколько. Одна группа ученых разработала проект «Большой российской энциклопедии». Так как к «Википедии» больше всего вопросов к текстам по истории России и ее месте в мировой цивилизации, то БРЭ должна была дать единственно верное понимание исторического процесса и места России в нем. И, разумеется, безальтернативное видение крупнейших событий отечественной истории, чтобы молодежь на семинарах по истории ХХ века не задавалась глупыми вопросами, вроде «готовил ли Сталин нападение на Германию» или «распад СССР — это победа демократии или великая трагедия»? В пятницу, 26 мая, после ряда переносов сроков, портал должен торжественно заработать, пока же он работает последние дни в тестовом режиме.

Зашел на сайт БРЭ. Уж не знаю, что они там тестируют, но со стороны это выглядит полной катастрофой. Прежде всего, совершенно непонятно, где что находится, как искать информацию. У нормальных информационных порталов на первой странице обычно открывается система поиска с алгоритмом, понятным даже интеллектуальному кретину. Зашедшему на БРЭ, открывается несколько вкладок под общим названием «Монастыри Русской православной церкви». Где-то сбоку внезапно всплыла ссылка на публикации «Углеродные трубки», «Человек-паук» и «Судья Дредд», а чуть ниже — статья про магматизм. Тут я немного завис, потому что разум отказывался это выстраивать в логическую конструкцию. К счастью, аккурат между монастырями и магматизмом, не слишком заметно, расположилась кнопка «История: изучать». Рискнул нажать и незамедлительно пожалел. БРЭ тут же выдала мне следующие материалы: «Иван IV Васильевич», «Гражданская война в Испании 1936-1937 гг.», «Погребальные памятники Древнего Египта» и… снова «Монастыри Русской православной церкви». Я не знаю, какая между ними связь, возможно, царь Иоанн Васильевич отличился при обороне Мадрида от фалангистов, после чего упокоился в гробнице малыша Тутанхамона. Но вроде нас на истфаке в свое время немного другой истории учили. Ума не приложу, как весь этот исторический винегрет даст правильное видение истории Отечества и затмит логически стройную и интуитивно понятную «Википедию».

Главная страница портала «Большая российская энциклопедия»

Оставим в покое БРЭ, ведь есть и другие российские аналоги «Википедии». Например, проект «Руниверсалис», авторы которого заявляют, что уважают традиционные ценности. Что, без сомнения, прекрасно. Но, к сожалению, это пока единственное достоинство очередного «убийцы Википедии». Потому что 99,9% процентов контента «Руниверсалиса» тупо скопированы из «Википедии», при этом авторы или модераторы убирают из публикаций критику российской власти, а также ссылки на оппозиционные СМИ и западные источники. Метод создания «Руниверсалиса» сильно похож на то, как лидер Северной Кореи Ким Ир Сен создавал философию «Чучхэ», списав ее с марксизма-ленинизма, убрав оттуда элементы критики, заменив их конфуцианской концепцией патернализма. И, конечно же, «Руниверсалис», напоминающий жалкий копипаст, нафиг никому не сдался при живой «Википедии».

Заглавная страница портала «Руниверсалис» (почему-то там египтолог Шампольон)

Поняв, что все предыдущие попытки провалились, буквально на днях появился новый проект под названием «Рувики». Авторы анонсируют наполеоновские планы, обещают сбалансированный подход, «только проверенные материалы», интеграцию с ведущими поисковыми системами и, конечно, современный интерфейс. Видимо, тоже расплакались кровавыми слезами, увидев интерфейс «Большой российской энциклопедии». Что ж, пусть попытаются, вдруг хотя бы у этих получится. Без гениального скрещивания на одной странице Ивана Грозного, Примо де Риверы, Тутанхамона и Человека-Паука.

Но, думаю, что будет очередной запрограммированный провал. Не потому, что я убежденный скептик. А потому, что «Википедия» — это аналог колеса в мире информации. Простая, понятная и, в общем, почти совершенная. Она объединила в себе необходимый объем информации, интуитивно понятный алгоритм ее поиска и выдачи любой поисковой системой. Больше 99,9% людей и не нужно. Колесо не нуждается в поиске новой формы и содержания — оно идеально в своей простоте. Поэтому «Википедию» в ее идеальной простоте можно повторить, но изобрести ее заново и по-другому невозможно.

Давайте честно признаем, что у противников «Википедии», по гамбургскому счету, только одна претензия — критика политики России на современном этапе. Но ведь эта критика никуда не исчезнет, создай мы даже сотню аналогов «Википедии». И что же получается — если мы не хотим видеть критику, значит, мы стали ее бояться? Если нет, тогда зачем все эти «Рувики» и «Руниверсалисы» и прочие, сделанные на коленке, информационные Франкенштейны? Ведь даже если нам не нравится то, что написано в «Википедии», почему мы не можем научиться жить по принципу: «Собака лает, караван идет»?

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер #интернет #поиск
Источник: Псковская Лента Новостей
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