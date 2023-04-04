Общество

«Википедию» вынуждают удалить сотни статей для дальнейшей работы в России

Интернет-энциклопедия «Википедия» должна удалить менее 0,1% своих материалов, с противоречащей законам РФ информацией, чтобы бесперебойно работать в России. Об этом сказал глава комитета Госдумы (ГД) по информполитике Александр Хинштейн.

«Для меня очевидно, что интересы огромной, многомиллионной пользовательской аудитории гораздо выше, чем эти несколько сотен статей. Но о полной блокировке "Википедии" можно ввести разговор в случае, если в России появится полноценный аналог не только с точки зрения его содержания, но и с точки зрения удобства для пользователей, потому что "Википедия", безусловно, обладает целым рядом преимуществ, включая удобный интерфейс», — приводят слова Хинштейна «Известия».

Депутат уточнил, что ресурс насчитывает свыше 1,9 млн материалов, а претензии касаются всего нескольких сотен — это менее 0,1%.

Если владельцы сервиса их не уберут, то «Википедию» могут заблокировать в России на основании статьи 15.1 закона «Об информации» — после внесения в специальный реестр за размещение недостоверных сведений, пояснил сенатор Александр Башкин.

Кандидатами на замену «Википедии» уже в ближайшие пару лет, по оценкам экспертов, могут стать российские порталы по поиску проверенных данных — Большая российская энциклопедия, Руниверсалис и «Знание.Вики». В пресс-службе общества «Знание» подтвердили работу над таким просветительским проектом.

«Развитие платформы "Знание.Вики" является для нас логическим продолжением просветительской деятельности, еще одной площадкой, где эксперты — авторы статей — смогут находить свою аудиторию, а читатель получать ответы на свои вопросы», — прокомментировали в пресс-службе.

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4 апреля в ходе пресс-конференции председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что необходимо как можно скорее создать российский аналог «Википедии». По его мнению, эта площадка — идеологический и политический продукт, который надо «закрыть». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил о важности создания аналога сервиса с проверенной информацией, прежде чем думать о закрытии иностранного портала.