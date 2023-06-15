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ПМЭФ-2023

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

В жёлтом облаке Сансары

Вертолёт страдает старый

Мне поёт, закрыв свой рот

Виртуозный полиглот

Вячеслав Бутусов, «Гибралтар-Лабрадор»

Вчера стартовал Петербургский международный экономический форум — 2023. Мероприятие ежегодное, с достаточно богатой историей. В прежние годы на него собиралась едва ли не весь мировой бизнес-бомонд — кто-то с удовольствием сам приезжал, других организаторы заманивали разными способами как приглашенных звезд. Однако «прежние годы» давно и безвозвратно позади, абсолютное большинство капитанов мировой экономики сторонятся ПМЭФ, как чумного барака, уж простите за сравнение. Организаторы, разумеется, манипулируют цифрами, пытаясь пустить скептикам пыль в глаза. Говорят, что в форуме принимает участие 130 стран, т. е. более половины всего мирового сообщества. Только вот умалчивают, что часть этих стран представлены независимыми журналистами, которые непосредственного участия в форуме не принимают, а только освещают его работу. Ну а большая часть из этих 130 — это «50 оттенков третьего мира». Всякие там Либерии, Никарагуа и прочие «габоны» — технологически и экономически безнадежно отсталые нищеброды, толку от участия которых чуть менее, чем никакого. Зачем эту голытьбу тащить на ПМЭФ, ума ни приложу, разве только для того, чтобы потом велеречиво рассуждать, что «приняло участие 130 стран». Но вот представьте ситуацию: если в вашей жизни происходит важное событие, например, дочь замуж выдаете, станете вы приглашать на свадьбу бомжей и гопников со всей округи только для того, чтобы потом всем говорить, что у вас на свадьбе было много гостей?

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Жаль, что организаторы ПМЭФ-2023, кажется, не видят, какой перед ними исторический шанс открывается и, подобно утопающему, цепляются за старую, давно сгнившую соломинку. Смотрите, как это все выглядит со стороны.

ПМЭФ с момента основания, конечно, ни разу не был классическим экономическим форумом. С первого форума в 1997 году это была попытка побороть внутренний комплекс неполноценности. Его организовали исключительно с целью показать, что Россия тоже что-то значит в мировой экономике. Что мы не экономические задворки, не какой-то там «северный Габон», а стоим на одной капитанском мостике с флагманами мировой экономики. Чисто экономически это доказать было невозможно, ни в 1997-м, ни в 2019 году, поэтому ПМЭФ очень быстро превратился в элитную ярмарку тщеславия. Приглашались топовые спикеры и бизнес-элита — не для того, чтобы те заключали здесь многомиллионные контракты, а исключительно для того, чтобы пустить пыль в глаза, дескать, смотрите, оцените нашу феерическую крутизну, все топы и ВИПы — у нас. Нам очень хотелось всему мировому сообществу доказать нашу экономическую состоятельность, и чем меньше этой состоятельности было, тем более хотелось доказать. Спикеры не чурались — приезжали, усаживались в удобные кресла, обсуждали модные, где-то даже хайповые темы. Крипта и блокчейн, коммерческий арбитраж и UNCITRAL. ВИПы кушали омаров, рассуждали на панельных площадках о постмодерне в экономике, тусили с эскортницами и разъезжались по домам. Это было стильно, но, по сути, ПМЭФ мало что давал для развития российской экономики. Форум всегда напоминал Rolex Daytona из желтого золота на запястье африканского диктатора, который сегодня у власти, а уже завтра сгинет жертвой очередного переворота. Дорого, но совершенно бессмысленно.

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И вот, мы в новой реальности. Топовых спикеров нет, вместо них скачут какие-то бедуины в арабских одеяниях, исполняют танцы народов пустыни. Слава богу, на этот раз без верблюдов. Скептики активно расстраиваются и льют крокодиловы слезы, говорят, ПМЭФ не настоящий, пора из этой аббревиатуры букву «М» изымать, потому что это жалкая пародия на то, что было раньше. Возможно, и пародия. Но я думаю, что это и к лучшему. Говорите, флагманы мировой экономики не приехали? Да и черт с ними. Конечно, интересно посмотреть на Билла Гейтса или Армина Паппергера, но их приезд на ПМЭФ никогда не делал Россию сильнее экономически — они сюда приезжали потусить и погарцевать на пленарных заседаниях.

Их отсутствие — это исторический шанс показать, что и в России, кроме характерного прогиба и пиетета перед западными звездами, есть что-то свое в плане экономики и финансов. Очень хороший сейчас момент, чтобы уйти от высокопарных дискуссий к реальным экономическим практикам. Показать, что в реале стоит российское импортозамещение и экономика в целом. Какие проекты уже реализовали, где мы сейчас и куда мы идем. Нам же из каждого утюга рассказывают, что Россия борется за суверенитет, решила, наконец, доказать всему миру, что мы не какие-то задворки коллективного Запада, не «Лепеши» Европы, а самодостаточная мировая держава, со своим видением развития, в т. ч. экономики и финансов. Ну так заканчивайте, уважаемые организаторы ПМЭФ, мериться длинной авторитета спикеров и плясать «Яблочко» перед «цивилизованным Западом». Я не говорю, что это в принципе плохо. Просто нужно перестать сидеть на двух стульях и определиться — или мы с мировым сообществом, и тогда нужно возвращаться к тому, что ПМЭФ представлял собой до 2020 года, или, если уж решили идти своим путем, то, идти им, а не вертеть, извиняюсь, задницей, в надежде вернуть утраченные иллюзии недавнего прошлого.

ПМЭФ-2023 может стать демонстрацией того, что российская экономика и финансовая система не дышат на ладан, а живут вполне здоровой жизнью. Что у нас есть бизнес — не местечковый, который там что-то открыл и худо-бедно существует, а такой, который работает, не оглядываясь назад и не опасаясь, что очередной пакет санкций его тупо прихлопнет. На этот счет большинство, конечно же, скептики, но я как раз смотрю на ситуацию с осторожным оптимизмом. Отчасти потому, что мы находимся в ситуации безысходности, и другого пути, кроме как демонстрировать достижения отечественной экономики, в ближайшие годы у ПМЭФ просто нет. Запад к нам не приедет, большая часть высокоразвитой Азии тоже. Превращать же ПМЭФ в выставку достижений китайского народного хозяйства, вперемешку с арабскими плясками, было бы крайне смешно и нелепо.

Арабские танцы на ПМЭФ-2023 (фото: 47news.ru)

Насколько эффективен Петербургский экономический форум в новом формате уже сегодня? Пока, прямо скажем, говорить об успехах преждевременно. Бизнес на ПМЭФ присутствует, но он теряется на фоне сонма чиновников и пропагандистов. Если логика участия чиновников, особенно региональных, понятна и объяснима, то на хрена по площадкам слоняются толпы пропагандонов, мне трудно понять. Где капитаны российского бизнеса? Где наши молодые «волки с Уолл-стрит»? Они вроде бы присутствуют, но совершенно незримо и незаметно. Зато в кадре активно тусят какие-то невразумительные провинциальные СМИ, которых на форум пускают по региональной квоте исключительно для того, чтобы в соцсетях потом, как грибы после дождя, множились фотографии в духе «восторженные колхозники в Эрмитаже». Жаль, что это почему-то важно для организаторов мероприятия. Уж лучше бы эскортниц побольше пригласили, от них, по крайней мере, понятно, какой толк.

Но не все так плохо, есть нормальный луч света в конце тоннеля. И ярким отражением такого луча является участие Псковской области на ПМЭФ-2023. Я помню, что представлял собой стенд региона в первые годы участия — это была такая попытка на словах донести участникам форума, что Псковская область многое может. «Вот тут у нас отличная экология, здесь есть пара-тройка гостиниц, а там, в «Моглино», будет интересное производство — вы уж извините, гости дорогие, по производству пока ничего нет, но вот у нас есть красивый бренд-бук, возьмите почитайте, там красивые картинки». Такое провинциальное эго, которое мы пытались потешить, но вызывало это исключительно уныние и грусть.

А вот вам стенд Псковской области на нынешнем форуме — тут вам и «броневик-вездеход», здесь алмазы, пусть и искусственные, но, черт побери, алмазы, а там уже реальный туристический потенциал, который перестал быть глянцевым постером без наполнения, а стал реальностью — приезжайте в регион хоть завтра, если, конечно, успеете забронировать оставшиеся номера в отелях.

Добавлю, что стенд Псковской области, в этом смысле, выгодно отличается от аналогичных большинства наших соседей — не хочу никого из них обидеть, но многие продолжают жить так, будто на дворе 2013 год и можно кого-то в чем-то убедить презентацией в PowerPoint или разбросанными камнями. Это я к тому, что Псковская область в этот раз показывает себя с самой лучшей стороны, а вот форуму в целом есть, к чему стремиться.

Если еще немного добавить аллегорий, то прежний ПМЭФ всегда наряжался в такую глянцевую лакейскую ливрею, из-под которой недвусмысленно торчала пыльная, проеденная молью, шинель Акакия Акакиевича. Мы прогибались, пытаясь показать, что лучше, чем есть, пускали, повторюсь, пыль в глаза, оставаясь при этом экономическими задворками цивилизованного мира. В итоге обманывали сами себя.

В общем, сегодня Петербургский экономический форум — это исторический шанс сбросить одновременно и лакейскую ливрею, и шинель Акакия Акакиевич. Одеться во что-то по современной моде, но без слепого копирования и подражания. В свое. Как этим шансом воспользуются, тема отдельного разговора по итогам ПМЭФ-2023.

Константин Калиниченко