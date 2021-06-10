Блоги / Константин Калиниченко

Эффект Моргенштерна-Милохина

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Знаете, когда Хью Ромни провел свой электропрохладительный кислотный тест, все случившееся подвергли анафеме и ринулись запрещать. Когда Уорхол рисовал банки супа Campbell’s, многие его считали полным кретином. Но история сохранила имена инициаторов кислотного теста — Кена Кизи, Нила Кэссиди, Джерри Гарсия. Уорхол стал иконой. А где вы, жалкие критики..?»

Том Вулф, американский писатель, журналист

Вчера мой коллега Алексей Овчинников в своей авторской колонке дал оценку Петербургскому международному экономическому форуму-2021. Оценил, мягко говоря, критически. С выводами автора трудно спорить. Действительно, если смотреть на мероприятие непредвзято, форум, если и не разочаровал, то оставил наблюдателей в недоумении. От главного события экономической жизни страны 2021 года ожидали геополитических прорывов и судьбоносных заявлений спикеров. Вместо этого ПМЭФ-2021 большинству запомнился фриком-тиктокером, который натурально издевался над чопорной публикой и толпами ботоксных телок-эскортниц, фланировавших по секциям в поисках жирных папиков на ближайшую перспективу. Что это вообще было? Попробуем разобраться.

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Сегодня только ленивый не бросает камень в сторону организаторов и участников Петербургского экономического форума. Дамы и господа, я вас уверяю, этот камень завтра отлетит в вашу собственную голову. Если перестать стыдливо краснеть и закатывать глаза при упоминании слова «проститутка», то многое становится проще и понятнее.

Фото: Дарья Драй (ИА REGNUM)

Давайте сразу сделаем один методологически правильный вывод. Если нас не устраивает общее качество ПМЭФ-2021, приглашенные спикеры и тематика панельных дискуссий, то это не проблема форума. Это проблема наших завышенных ожиданий. Многие — совершенно непонятно почему — ждали от Петербургского экономического форума какого-то глобального прорыва. Какие для этого были основания?

Прежде всего, давайте признаем, что Россия — отнюдь не флагман мировой экономики. В экономическом и, что наиболее важно, технологическом смысле мы — страна третьего мира. Азиатский экономический форум на китайском острове Хайнань, Всемирный экономический форум в Давосе, Глобальный саммит по технологиям в Токио — вот главные экономические события года. ПМЭФ в экономическом смысле — какая-то периферия, экономическая вторая лига. Это не значит, что все плохо. Просто ожидания должны соответствовать.

Давайте учитывать и объективные обстоятельства времени. Мир только выходит из ковидных ограничений. Экономика — это наиболее пострадавший сектор от последствий пандемии. Уровень экономической активности сегодня в лучшем случае соответствует 10-летней давности. А в некоторых экономически развитых странах бизнес только возвращается к активной жизни, все еще пребывая в сомнамбулическом состоянии. Неделю назад я был в аэропорту немецкого Франкфурта — одном из крупнейших авиахабов мира. Так вот мне аэропорт Франкфурта сильно напомнил аэропорт Бангора из повести «Лангольеры» Стивена Кинга. Помните, там пассажиры, вследствие природной аномалии оказались в совершенно пустом аэропорту. Вот и я также был буквально шокирован отсутствием привычной жизни в главных воздушных воротах Германии. Все нынче по-другому. Так что наивно было рассчитывать, что на ПМЭФ-2021 все будет проходить так, как будто на дворе 2019 год.

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Из всех критических стрел, выпущенных в прошедший Петербургский экономический форум, я готов принять только одну. Речь о засилье чиновников и значительном отсутствии на форуме реального бизнеса. Нет, понятно, что капитанов, вроде Роснефти и Сбербанка, туда отправили по умолчанию, чтобы совсем уж не уронить рейтинг. Еще были какие-то шейхи из Катара, которые, конечно, сделали форуму «кассу». Но вообще-то форум, вроде как, экономический, стало быть там должны были присутствовать не только госмонополии, а реальный сектор экономики, причем массово. Этого не было.

Что, кстати, заметно на примере псковской делегации. Участвовал губернатор, экономический блок администрации — к этому нет вопросов, должны были участвовать. А вот псковского бизнеса на ПМЭФ-2021 почти не было. Я заметил только известного псковского бизнесмена, руководителя холдинга «ВАГР ГРУПП» Александра Колпакова, который, судя даже по официальному фотобанку форума, активно общался с коллегами по бизнесу и представителями власти. В инстаграме обратил внимание, что форум посетила руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова. Возможно, кто-то еще, но это осталось совершенно незамеченным. Из чего я делаю простой и логичный вывод — Петербургский экономический форум псковскому бизнесу не интересен. Либо просто не позвали. Тогда это вопрос к тем, кто формировал псковскую делегацию. На форум поехала большая толпа псковских журналистов, которые на происходящее реагировали по-детски искренне и восторженно. Но, возможно, эту провинциальную радость от «выезда из деревни» целесообразно было заменить на участие пары-тройки активных псковских бизнесменов, которые, уверен, с удовольствием бы приняли приглашение. Ну, теперь уж поздно об этом сокрушаться.

Александр Колпаков на встрече с руководством «Газпромбанка» и правительства Санкт Петербурга

И давайте о «главном», что оставило след в умах обычных зрителей. Конечно ПМЭФ-2021 будут долго вспоминать и ассоциировать с известным российским тиктокером Даней Милохиным. Который, во-первых, выглядит так, что девочки из группы «Тату» на его фоне кажутся образцом монашеской нравственности. А, во-вторых, ведет себя на публике соответствующим образом. Так на форуме этот Милохин на секции, где ему полагалось быть спикером, предложил всем участникам не маяться фигней, а лечь на пол, потому что ему очень надо снять с форума прикольный ролик для ТикТока. После чего поблагодарил принявших участие в этой клоунаде и сообщил, что покидает мероприятие, потому что ему, извиняюсь, приспичило по малой нужде. Все бы ничего — ну перфоманс и перфоманс, видали и более эпатажные шоу — если бы упомянутый Милохин с 2021 года не был официальным «лицом» Сбербанка России. Собственно, в этом статусе он и присутствовал на форуме. В общем, как вы понимаете, теперь все помнят, что Сбербанк точно принимал участие в Петербургском экономическом форуме 2021 года.

Даня Милохин (фото: mk.ru)

Многие тут же провели параллель с рэпером Моргенштерном, ставшим в 2020 году амбассадором Альфа-банка. Полились ушаты грязи, мол, эти банкиры совсем с ума сошли, куда смотрят компетентные органы и вообще куда катится мир?

Не готов ответить на этот вопрос. Но я сразу подумал, что в этом тренде нет ничего уникального. В 2014 году медиа амбассадором Bank Austria (часть глобального проекта UniCredit) стал(а) Кончита Вюрст во всей ее(его) красоте, в вечернем платье и с бородой, Австрийцы тогда сокрушались, бубнили. Но пережили. Переживем и мы.

Моргенштерн, Милохин и, надо полагать, далее по списку в качестве social-network-амбассадоров крупнейших корпораций — этот тренд необходимо принять и признать в качестве мейнстрима уже сегодня. За Альфа-банком и Сбером подтянутся остальные «бегемоты»» российского бизнеса.

А то, что вызвало протест и отторжение, — это нормально. Любая ломка сложившихся стереотипов проходит болезненно. Что неизбежно начинается с воинствующего отрицания, обычно заканчивается спокойным принятием.

Все очень просто: мир изменился. Нравится вам это или нет, он развивается по канонам логики и закономерности. Ничто в этом мире не случайно, все имеет свою причинно-следственную связь. Можно с пеной у рта материться на Кончиту Вюрст, но, если бы этот тренд не был востребован определенными, достаточно широкими народными массами, никакой Кончиты Вюрст бы не существовало в природе. Наивно полагать, что маркетологи Bank Austria — клинические дебилы, которые выбрали этот сценический образ для рекламы своего банка.

Точно так же и аналитики Сбербанка и Альфа-банка прекрасно все просчитали, делая тиктокера Милохина и рэпера Моргенштерна «лицами» проектов. Поэтому лучшее, что тут можно сделать — это прекратить брюзжание по этому поводу, чтобы не выглядеть, извиняюсь, старыми пердунами.

Вполне допускаю, что этот мир сошел с ума, и нас в будущем не ждет ничего, кроме бесконечной череды «милохиных» и «моргенштернов». Впрочем, когда в начале 19 века некий молодой поэт Александр Пушкин своими стихами и прозой просто сломал старый велеречивый, вычурный «ломоносовский» русский язык, его тоже поливали на все лады, называли выскочкой и скандалистом. И ничего, теперь этот скандалист — наше все. Так что я бы не спешил расстраиваться и посыпать голову пеплом. Таков уж этот мир. Другого у нас все равно нет…

Константин Калиниченко