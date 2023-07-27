Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Княгиня Ольга
удобное страхование
Господин Рейтингомер
PERCo расширяет завод в Пскове
самое время для ремонта
Интересные места отдыха в Псковской области
Снова в школу. ЛОНГРИД
Муниципальная реформа три четверти пути
учеба в ПАТК
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Топ уютных летних террас Пскова
Купе-кроссовер Geely Tugella
университет профсоюзов
Муниципальная реформа FAQ
Константин Калиниченко Публикаций: 281
27.07.2023 17:320 Синоним жизненного успеха 20.07.2023 16:560 Размышления о труде как национальной цели 18.07.2023 17:0910 Реплика Константина Калиниченко: Ленин vs фонтан 13.07.2023 17:450 Невыносимая тяжесть бытия 06.07.2023 17:372 Петр&Февронья vs Валентин Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 25.07.2023 07:383 Площадь Победы в Пскове стала первым в городе турбоперекрестком 24.07.2023 16:252 Псковского предпринимателя застрелили во время охоты 20.07.2023 10:535 Родители будут обжаловать приговор в отношении псковского учителя, издевавшегося над школьниками 25.07.2023 13:270 Псковский губернатор сообщил о гибели рядового в ходе спецоперации 25.07.2023 07:000 Сильный ливень обрушится на Псков 25 июля
Блоги / Константин Калиниченко

Синоним жизненного успеха

27.07.2023 17:32|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Процентов девяносто пять из тех, кто лезет в чиновники, это отбросы. Это я тебе честно говорю. Они даже читать нормально не могут»

Харуки Мураками «Норвежский лес»

Сегодня снова поговорим о результатах социологических опросов, которые погружают нас в тягостные раздумья о будущем нашей страны. Портал поиска работы SuperJob провел опрос псковичей на предмет того, кем они стремятся работать, какая работа является для них синонимом жизненного успеха. Согласно полученным результатам, 35% псковичей, в качестве работы мечты, видят государственную службу. Количество желающих стать чиновниками растет с увеличением возраста опрошенных: 26% среди молодежи до 24 лет, 36% среди горожан старше 45 лет. Важно отметить, что в опросе приняли участие молодежь, а также экономически активные жители города, не имеющие опыта работы на госслужбе.

Идеализированный образ современного чиновника. Изображение: memes.tw

Таковы наши скорбные дела, уважаемые дамы и господа. По всему выходит так, что псковичи с юного возраста мечтают пристроиться поближе к государевой кормушке, а вот в реальный сектор, в частный бизнес псковичи не слишком стремятся. Я прочитал несколько аналитических материалов, препарировавших итоги этого опроса. Их выводы таковы, что ситуация намного хуже – по мнению авторитетных экспертов сферы HR, не 35, а значительно больший процент молодых и активных стремится встать на путь госчиновника. Многие, особенно в молодежной среде, просто стесняются в этом признаться, потому что это не модно в столь юном возрасте мечтать о карьере, большая часть которой будет проходить в томительных совещаниях, бесконечных согласованиях и почти безнадежных попытках разобраться в хитросплетениях российского законодательства.

Почему так? Ведь давно выведена формула, согласно которой молодежь и экономически активное население, в массе своей, должны испытывать разумное отторжение государевой службы. Скучная работа, как правило связанная с ежедневным выполнением рутинных процедур, высокая степень повторяемости. Бесконечная подготовка планов и отчетов, попытка не продолбать сроки исполнения очередного документа или поручения. Плюс, что бы там ни думали псковичи, работа чиновником — это ограниченные возможности карьерного роста и строго лимитированный доход, который вы, к тому же, будете постоянно декларировать, доказывать контролирующим органам, что вот эта ваша крупная покупка не стала следствием коррупции на должности. Это, как говорится, «не секс». А еще от госслужбы, если смотреть на нее здоровыми молодыми глазами, веет скукой и нафталином.

Тогда что сегодня толкает псковскую молодежь в госсектор?

В первую очередь, конечно же, общая ситуация в стране. У меня нет под рукой результатов аналогичных опросов в других регионах, но я ни секунды не сомневаюсь, что там ситуация идентичная. Причем мы явно ходим по замкнутому кругу, периодически возвращаясь к ситуации, когда, из-за политической или экономической напряженности, люди начинают стремиться в чиновники, полицию, армию – куда угодно, лишь бы от этого места пахло пресловутой стабильностью и, пусть и не слишком большим, зато регулярным заработком, который очень условно зависит от производительности твоего труда.

Люди наши снова испытывают тревогу и стойкую неуверенность в завтрашнем дне. Да и откуда бы этой уверенности взяться, когда страна меняется со скоростью болида Формулы-1. То, к чему мы шли предыдущие лет 20, сегодня забыто, проклято и предано анафеме. А что будет завтра, куда еще развернется наш корабль, не знает толком никто.

Второй момент – ситуация в псковском бизнесе. Это, в общем, на поверхности лежит, тут я никому Америки не открою. Частный сектор сегодня малопривлекателен для молодежи. Псковский бизнес предоставлен сам себе и занят, главным образом, выживанием, представляя собой, в совокупности, малопривлекательное зрелище. Бизнес в Пскове, за редкими исключениями, это крайне рискованный путь, ты постоянно должен лавировать между струй. Где с одной стороны наше крайне противоречивое законодательство, соблюдать которое очень непросто, даже имея на то стопроцентное желание. С другой – необходимость постоянно работать с государством и учитывать его интересы и хотелки, а число и масштабы этих хотелок растут пропорционально усилению государства в экономике. Если по гамбургскому счету, то практически любой относительно крупный псковский бизнес тесно и неразрывно связан с госзаказами и госзакупками. Это очень шаткое основание – при малейшей нелояльности или чрезмерных амбициях ты вылетишь с этого рынка, как пробка из шампанского. Я думаю, это не очень хорошо, когда у нас бизнес столь тесно связан с государством – не стану тут раскладывать, почему это плохо, почитайте про суть государственного монополистического капитализма в пока еще не запрещенной Википедии. Но, как говорится, другого бизнеса у нас для вас нет. Псков – это не Тюмень, не Казань и не Норильск, здесь нет и, видимо, не будет достаточно мощных и самостоятельных финансово-промышленных групп. Типичный псковский бизнес – это ИП с, в лучшем случае, десятком работяг, и хорошо, если им хотя бы платят «белую» зарплату. Да и в целом российское государство за 30 постсоветских лет оказалось неспособно сформировать в стране эффективный и успешный «вдолгую» сектор малого и среднего бизнеса. Молодежь, возможно, и готова идти в частный сектор, если ей популярно разъяснят преимущества такого пути, но не очень понимает, куда именно идти. Вот это осознанное ощущение «связать жизнь с частным сектором» в массовом сознании отсутствует по объективным причинам.

Есть еще такая дилемма. Никому не нужны сотрудники без опыта работы – это медицинский факт. Взять тебя, конечно, готовы, но, что называется, на минималку. Далее – грустный и беспросветный вопрос развития работника. По пальцам руки можно пересчитать тех, кто готов инвестировать в качественный рост персонала. Потому что повысив квалификацию, этот работник уйдет на более высокооплачиваемую работу, а работодателю, получается, нужно начинать с нуля, снова брать молодого и необученного, вкладывать в его апгрейд деньги, и так до бесконечности.

В свою очередь, современная молодежь, еще ничего в этой жизни не добившись, уже имеет серьезные амбиции и несоразмерный заслугам райдер. Все хотят не только хорошую зарплату, но и комфортные условия работы, лучше всего отдельный кабинет с кондиционером и кофе-машиной. А главное – поменьше работать, чтобы можно было в рабочее время отскочить на шоппинг или посидеть с подружками в кофейне, не думая о секундах свысока.

Как видите, при таких вводных, бизнесу и молодежи очень трудно встретиться и найти точки соприкосновения. Они напоминают двух крокодилов из старого советского анекдота, один из которых летел на север, а второй – оранжевый. Поэтому, не удивляйтесь, когда социологи говорят, что молодежь грезит о карьере чиновника. Удивляйтесь, что, при таком положении вещей, у нас вообще еще остался какой-то частный сектор.

Константин Калиниченко

Теги: #опрос #регион60 #чиновники #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете организацию празднования Дня города Пскова?
В опросе приняло участие 133 человека
27.07.2023, 18:450 Большинство нарушений потребительских прав псковичей отмечено в сфере розничной торговли 27.07.2023, 18:300 Выставку к 95-летию поэта Андрея Дементьева предлагают посмотреть псковичам 27.07.2023, 18:150 Сообщать в ГИБДД о пьяных водителях призвали псковичей 27.07.2023, 18:000 Почти 34 тысячи псковских семей использовали маткапитал сразу после рождения ребенка
27.07.2023, 17:520 До +24 градусов прогреется воздух в Псковской области 28 июля 27.07.2023, 17:440 Жителя Локнянского района наказали за угрозу зарезать знакомую 27.07.2023, 17:350 Дни Псковской области стартуют в Витебске 27.07.2023, 17:320 Синоним жизненного успеха
27.07.2023, 17:220 Пскович заживо сгорел от удара током в Петербурге 27.07.2023, 17:090 Жилой комплекс «Семейный» подготовил псковичам подарки на День города 27.07.2023, 17:050 Некоторым псковским образовательным организациям разрешили запускать беспилотники 27.07.2023, 16:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 июля
27.07.2023, 16:460 Раздетую двухлетнюю девочку в Пскове ночью спасли прохожие. ВИДЕО 27.07.2023, 16:410 Подрядчик из Петербурга отремонтирует Красноармейскую набережную в Пскове 27.07.2023, 16:350 «Три мудреца»: Жизнь в эпоху тотальных запретов. ВИДЕО 27.07.2023, 16:250 Достраивать социальный городок под Псковом будут студенты
27.07.2023, 16:200 Жителя Бежаницкого района наказали за ложный донос на знакомого 27.07.2023, 16:060 Псковский и Палкинский районы отмечают 79-летие освобождения от фашистов 27.07.2023, 15:570 Сбер: К кодексу этики искусственного интеллекта присоединились 15 зарубежных компаний 27.07.2023, 15:480 20 человек переплыли реку Великую в Пскове ночью. ФОТО
27.07.2023, 15:370 Владимир Кузь: Дизайн-код стоило бы распространить и на деревни 27.07.2023, 15:310 Китайцы в 2022 году составили 20% от общего турпотока в Псковской области 27.07.2023, 15:140 «Планка»: Боль в фитнесе - «красный флаг» или показатель эффективности? ВИДЕО 27.07.2023, 15:071 Россияне чаще верят в ад, чем в рай — ВЦИОМ
27.07.2023, 14:541 Около 15 кг небезопасных овощей сняли с продажи в Псковской области за полгода 27.07.2023, 14:450 Основание второго футбольного поля построили на псковском «Машиностроителе» 27.07.2023, 14:340 «Ростелеком» зафиксировал рост спроса на «дачные» камеры видеонаблюдения на 20% 27.07.2023, 14:282 Повышение явки на выборах в Псковской области: поможет ли тут ДЭГ?
27.07.2023, 14:190 Губернатор похвалил жителей локнянской деревни Прискуха за активность ТОС 27.07.2023, 14:100 Немаркированные сигареты на 18 млн рублей выявили псковские таможенники 27.07.2023, 14:000 «Семейные ценности»: О большой разнице в возрасте. ВИДЕО 27.07.2023, 13:510 Мягкий сыр от «Прасковьи Молочковой» появился в псковских «Пятерочках»
27.07.2023, 13:410 За проект обновления привокзальной площади в Пскове готовы заплатить свыше 6 млн рублей 27.07.2023, 13:300 Михаил Ведерников получил удостоверение кандидата в губернаторы Псковской области 27.07.2023, 13:230 KION от МТС подготовил подборку душевных фильмов и сериалов ко Дню дружбы 27.07.2023, 13:130 Опытом партнерских родов в разновозрастном браке поделилась псковичка
27.07.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» про жизнь в эпоху тотальных запретов 27.07.2023, 12:580 Новый ФАП заработал в новосокольнической деревне Горожане 27.07.2023, 12:460 Комитет Совфеда поддержал закон о штрафах в 30 тысяч рублей за неявку в военкомат 27.07.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Планка» про боль в фитнесе
27.07.2023, 12:320 Великолукский велосипедист стал призером международных Сурдлимпийских игр в Уфе 27.07.2023, 12:250 Подготовка к выборам станет темой дискуссионной площадки в Пскове 27.07.2023, 12:160 «Три мудреца»: Жизнь в эпоху тотальных запретов 27.07.2023, 12:140 Турнир по быстрым шахматам памяти Николая Гринчука состоится в Опочке
27.07.2023, 12:070 Шесть человек погибли и семь пострадали при падении вертолета Ми-8 в Республике Алтай 27.07.2023, 12:011 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 27 июля 27.07.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности» 27.07.2023, 11:530 Театрализованную программу «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» покажут в Пскове
27.07.2023, 11:500 Псковскому госпиталю 76-й дивизии ВДВ передали дефицитное медоборудование 27.07.2023, 11:350 «Планка»: Боль в фитнесе - «красный флаг» или показатель эффективности? 27.07.2023, 11:310 Свыше 100 устройств защиты от птиц установят на ЛЭП в Псковской области 27.07.2023, 11:250 Четыре автомобиля спасли от пожара в Псковской области за сутки
27.07.2023, 11:160 «Семейные ценности»: О большой разнице в возрасте 27.07.2023, 11:080 Снова в школу: собираем ребёнка. ЛОНГРИД 27.07.2023, 11:020 Дополнительные контейнеры для ТКО поставили в псковской деревне Подосьё 27.07.2023, 10:530 Регионам разрешат вводить запрет на продажу алкоголя в ресторанах и кафе
27.07.2023, 10:420 Двухквартирный жилой дом сгорел в гдовской деревне 27.07.2023, 10:360 Великолукский медицинский колледж вошел топ-500 лучших по России 27.07.2023, 10:201 Опозорили на всю страну: вдова псковского бизнесмена ответила на обвинения в убийстве мужа 27.07.2023, 10:120 Мультимедийный спектакль «Княгиня Ольга» репетируют в Витебске
27.07.2023, 09:530 Артиллерийский снаряд обнаружили вблизи дновской деревни 27.07.2023, 09:420 Пенсионерка в юбке ушла в лес и пропала в Пустошкинскинском районе 27.07.2023, 09:330 Башню Нижних решеток в Печорах начнут реставрировать в этом году 27.07.2023, 09:230 Тело мужчины извлекли из городского пруда в Печорах
27.07.2023, 09:150 Российский бизнес призвал снизить налог на имущество 27.07.2023, 09:000 Приводить в порядок информационные вывески продолжают в Пскове 27.07.2023, 08:450 Мотоциклист погиб в результате ДТП в Куньинском районе 27.07.2023, 08:270 День работника МФЦ отмечают в России 27 июля
27.07.2023, 08:110 Центробанк усилит контроль за банковскими ячейками 27.07.2023, 07:570 На железных дорогах России могут начать опознавать пассажиров по лицам 27.07.2023, 07:360 Гречка в России подешевела на 18,7% с начала года 27.07.2023, 07:190 Как не простудиться во время летнего дождя, рассказал терапевт
27.07.2023, 07:001 Заводчиков домашних животных могут обязать платить налоги и регистрироваться 26.07.2023, 23:020 Предпродажу билетов на фестиваль «Добрый рок 2024» запустили организаторы 26.07.2023, 22:370 Неизвестный сбил пенсионерку в Новосольническом районе, она скончалась в больнице 26.07.2023, 22:292 500 законопроектов приняла Нижняя палата Госдумы в весеннюю сессию – Александр Козловский
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru