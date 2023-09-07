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Блоги / Константин Калиниченко

Казус Валерия Гарбузова

07.09.2023 18:02|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«На свете не бывает ошибочных мнений.

Бывают мнения, которые не совпадают с нашими, вот и все»

Харуки Мураками «Дэнс, дэнс, дэнс»

 

На минувшей неделе известный российский ученый-американист, теперь уже бывший директор Института США и Канады, уроженец Пскова Валерий Гарбузов опубликовал в «Независимой газете» статью об утраченных иллюзиях уходящей эпохи.

Неожиданно это стало одним из самых резонансных событий последнего времени. Публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы и вызвала небывалый интерес, а заодно и дичайшую словесную диарею у кучки особо рьяных отечественных пропагандистов, незамедлительно усмотревших в тексте чуть ли не измену Родине.

Валерий Гарбузов

Это тем более удивительно, что никакой Америки в своей статье Валерий Гарбузов не открывает. Просто называет вещи своими именами, призывая людей оглядеться по сторонам и посмотреть правде в лицо. Если по гамбургскому счету, он сказал то, что и должен говорить настоящий ученый, да и вообще любой трезвомыслящий человек, а не штатный пропагандист с федерального телеканала. Обычные вещи, видимые невооруженным глазом, вызвали настоящую бурю в стакане воды.

Например, то, что очень глупо обманывать самих себя, верить чужим басням, будто земля плоская и стоит на трех китах, а муравей настолько силен, что легко может затоптать слона. И, в конечном счете, что не следует жить иллюзиями, подменяя реальность конъюнктурным мифотворчеством. Вот о чем этот текст. Пожалуй, появись эта статья года 3 назад, мы были бы вправе упрекнуть Валерия Гарбузова в том, что он пишет всем известные банальности. И уж конечно, ничего нелояльного, тем более оппозиционного власти в публикации нет, от слова совсем.

Но это не помешало разыграться больному воображению у части нашего, на мой взгляд, не вполне здорового общества. Кто-то проявил бдительность, оповестил, кого следует, о том, что цельный директор большого научного учреждения впал в позорное идолопоклонство перед проклятущим Западом, а более всего перед мозговым центром всей этой многоголовой коллективной гидры – Соединенными Штатами Америки. С какого-то не до конца пробитого дна раздались вопли про «пятую колонну», а дальше уже было не остановить.

Я внимательно изучил палитру тех, кто в эти дни пытался активно шельмовать Валерия Гарбузова и, в его лице, Институт США и Канады РАН. Должен сказать, это унылое и, одновременно, тошнотворное зрелище. Где с одной стороны – ведущий российский ученый-американист и крупное научное учреждение с богатейшей историей и множеством заслуг, которые, что называется, можно руками потрогать. А с другой – безумствующая толпа интеллектуальных троглодитов, у которых есть очевидные трудности с элементарной логикой. И вот это стадо однояйцевых близнецов-пропагандонов и их региональных эпигонов пытается объяснить городу и миру, что заслуженный ученый неправ. Это просто парадоксально, совершенно немыслимо в здоровом обществе.

Впрочем, довольно о самой ситуации. Давайте перейдем к некоторым выводам, которые можно сделать по горячим следам.

Вывод первый – система старательно сама загоняет себя в тупик. Ну ведь не секрет – для собственного здоровья любая система должна иметь институт самокритики. Чтобы не утратить связь с окружающим миром и понимать свое реальное состояние. Это как с походами к врачу – мы же идем туда узнать от специалиста, как у нас со здоровьем, а не затем, чтобы он нам пел дифирамбы о нашей неземной красоте. Ученые как раз и существуют, чтобы отрезвлять власть и, в конечном счете, общество, особенно, когда оно немного заплывает за буйки. На научную критику должна быть адекватная реакция. Большая беда, что в данном случае реакция полностью неадекватна. Что касается ученого Валерия Гарбузова, то, по факту, своей статьей в «Независимой газете» он честно выполнил свою работу, ни на шаг не отступив от принципов научной этики.

Вывод второй. Есть еще в стране пласт людей, не являющихся политической оппозицией, бомбистами или иноагентами, которые сохраняют трезвый ум и рациональный взгляд на суть вещей. И главное – не боятся этот взгляд озвучивать. Но, увы, вместо того, чтобы к этим людям прислушаться, на них натравливают оголтелых мракобесов, пытаются тут же слепить врагов народа и всего разумного человечества. У меня один вопрос – зачем? Что хотели сказать-то быдло-наездом на Валерия Гарбузова? Что ученый не имеет права на собственное мнение, отличное от единственно верного? То есть, прямо как во времена Трофима Лысенко и торжества «мичуринской науки»? Зачем в таком случае России наука, если ученым надлежит, ради собственного благополучия, тиражировать пропагандистские штампы?

Вывод третий. Научная общественность страны, увы, разочаровала. Многочисленные коллеги-академики стыдливенько молчат в сложившейся ситуации. Утерлись. Единицы подали голос в том смысле, что такая реакция на статью ученого вообще-то недопустима и является прямой отсылкой к худшим сталинским практикам и методам борьбы «пролетарской науки» с «буржуазной». Я, честно говоря, предполагал совершенно иную реакцию научной общественности. Ок, вы можете не соглашаться с Валерием Гарбузовым и его выводами. Так зачем же дело стало – вступите с ним в научную полемику. Или вы не ученые, а так – престарелые публицисты с раздутым индексом цитирования и множеством орденов и заслуг уходящей эпохи? Даже в СССР, в многократно более суровые времена, всегда находились те, кто не боялся возражать системе, не предавал науку и своих коллег в ней.

Разумеется, верхом наивности в этой атмосфере было бы рассчитывать, что нашего земляка и большого ученого поддержит Псковский государственный университет, который еще этой зимой буквально ступни ног Гарбузову целовал, под него создал научно-исследовательскую лабораторию «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности». И где же вы, руководители и ученые ПсковГУ? Вы-то в какое место свой язык засунули? Многие из вас ведь помнят Гарбузова еще по работе на истфаке Псковского пединститута, лично знают этого человека и, в первую очередь, его моральные качества. Помнят его как классного препода, черт побери, который не из разряда зануд, читающих лекцию, не отрываясь от конспекта. А, впрочем, чего это я – разве можно от нынешнего ПсковГУ ожидать другой реакции? Спасибо и на том, что не примкнули к ватаге шельмующих. Хотя совершенно не удивлюсь, если в ближайшее время все упоминания о связи Валерия Гарбузова и Псковского госуниверситета старательно вымарают с сайта вуза, чтобы никакой памяти не осталось.

Вывод четвертый. Госпропаганда в очередной раз отличилась с самой худшей стороны, показав, что может «разевать хайло» на всех, кто не вписывается в персональную парадигму этого «коллективного Соловьева». Что ж, вряд ли и тут мы открываем Америку. Но искренне жаль, потому что это очень глупая и недальновидная линия поведения. Которая превращает вполне лояльных и даже аполитичных людей в противников режима. Вопрос, для чего на ровном месте увеличивать в стране критическую массу и количество недовольных, считаю риторическим. Вот уж действительно – с такой пропагандой и врагов не надо.

По ходу развития сюжета появилось несколько конспирологических версий. Рассказывали про какие-то мифические проверки в ИСКРАН, якобы Гарбузова давно хотели уволить, вот он и решил, напоследок, погромче хлопнуть дверью. Впрочем, версию с проверкой уже опровергли. Другие заговорщицким тоном рассказывали, что этот Гарбузов – агент влияния, выпускник Программы Фулбрайта и вообще — выкормыш Госдепа. Ну, вы понимаете, всегда есть такие граждане на диване перед телевизором, которым даже в банке майонеза мерещится масонский заговор.

Самая интересная конспирология была вчера развернута авторитетным Telegram-каналом НЕЗЫГАРЬ. Суть ее в том, что из Валерия Гарбузова оперативно пытаются слепить переговорщика с Западом. Вроде как все прежние переговорщики себя дискредитировали и не справились, а тут – авторитетный ученый-американист, доктор наук, не какой-то там пещерный русофоб, но и не из «поджигателей войны». Убедительный такой переговорщик, откуда ни посмотри. Красивая версия – настолько, что я бы очень хотел в нее поверить. Ну, посмотрим.

Версия Telegram-канала «НЕЗЫГАРЬ»

Парадокс же всей истории еще и в том, что Валерий Гарбузов – человек, в целом, непубличный. Он малоизвестен за пределами научного сообщества. Те, кто его знают не понаслышке, вам, как на духу, подтвердят, что никаким оппозиционером, тем более карбонарием и борцом с режимом, он никогда не был и не стремился им стать.

Но вот такая ирония судьбы, что в России 2023 года аполитичный ученый Валерий Гарбузов для одних стал символом свободомыслия, а других – врагом народа. Таковы зигзаги новейшей истории нашего времени.

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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