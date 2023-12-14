Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ЛОНГРИД проверить здоровье
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
новое поколение сето
вопросы о муниципальной реформе
«Академия Слуха» подарки
Советы на зиму псковским водителям
бизнес-ланчи вкусные обеды
Господин Рейтингомер
«Зенча-Псков» кто там?
ДТП кто виноват
«Истфакт» Сокровища Острова
Бытовые услуги и социальный контракт
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Псков кофейни и пекарни
национальность белоруска
участие в президентских выборах
Константин Калиниченко Публикаций: 301
14.12.2023 17:017 Есть ли у России яйца? 07.12.2023 17:3513 Эй, чушпан! Ты с какого района? 30.11.2023 18:198 РосКощей над златом чахнет 23.11.2023 17:106 Страна чудес без тормозов 16.11.2023 18:000 Вера в чудо Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 15.12.2023 12:120 Мужчина упал с высоты шестого этажа на улице Технической в Пскове. ВИДЕО 15.12.2023 13:377 Умер известный псковский саксофонист Аркадий Галковский 20.12.2023 16:007 В Пскове отменили фейерверк и культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь 15.12.2023 07:001 Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию на Северо-Западе – синоптики 18.12.2023 11:562 Режиссер Жора Крыжовников: Премьера восьмого эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоится в новую дату
Блоги / Константин Калиниченко

«Война с саламандрами» в XXI веке

21.12.2023 16:34|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Преступление не в том, чтобы владеть книгами, Монтаг, а в том, чтобы их читать! Да, все правильно. Я владелец этих книг, но я не читаю их!»

Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»

Классик мировой литературы ХХ века Карел Чапек в 1936 году написал научно-фантастический сатирический роман-антиутопию «Война с саламандрами». Идею романа он сформулировал так: «Сегодня я закончил последнюю главу моего утопического романа. Главный герой этой главы — национализм. Содержание довольно простое: разрушение мира и его людей. Это отвратительная глава, основанная исключительно на логике. И все же это должно было так закончиться. То, что уничтожит нас, будет не космической катастрофой, а просто государственными соображениями, экономикой, престижем и т.д.». Автору, как говорится, виднее. Мне же показалось, что главная мысль «Войны с саламандрами» – осознание, почти физическое ощущение тупика и бесконечный мучительный поиск того момента в прошлом, где все могло пойти по-другому, но мы свернули не туда.

Роман вскоре после публикации будет запрещен, о причинах запрета подробно распространяться не вижу смысла, причины эти лежат на поверхности. Просто здесь есть прямая аналогия с нашим временем. Чапека сочли опасным террористом и экстремистом. Трудно сказать, как бы оно было дальше, если бы великий чешский писатель не умер два года спустя после публикации «Войны с саламандрами».

Фото: Вера Борисова / MSK1.RU

А буквально пару дней назад, пожалуй, самый известный, и уж точно самый продаваемый российский писатель, Борис Акунин*, был признан террористом и экстремистом и внесен в соответствующий реестр. Были ли для такого решения основания? С точки зрения действующего законодательства, без сомнения, были. В своем последнем интервью Акунин наговорил много, прямо скажем, лишнего, что не красит его как человека и, тем более, как лидера общественного мнения. В некотором роде, это была частная беседа, не предполагавшая публикацию ответов писателя на заданные ему политические вопросы, а в частных разговорах многие ведь говорят совсем не то, что в публичной плоскости. Тем не менее, слово – не воробей, оно вылетело и было вполне бойким и однозначным. Например, Борис Акунин оправдывает атаки беспилотников на российские города, предложил склонять российских военных переходить на сторону Украины и что-то еще в таком духе. С моральной точки зрения, по-моему, отвратительно оправдывать удары по мирным городам и мирным гражданам. Пожалуй, единственное, в чем нужно согласиться с Акуниным, это с его убежденностью в импотенции российской эмиграции, имитирующей бурную оппозиционную деятельность.

В общем, внесли писателя Акунина в реестр террористов и экстремистов, и встал вопрос: а что делать с его почти безразмерным творческим наследием? С «Историей государства Российского», Эрастом Петровичем Фандориным и прочими «Аристономиями». Акунин давно уехал из России, единственное, что его по-настоящему связывает со страной – это тиражи новых и старых изданий. Объективно писателю можно навредить, только уничтожив и запретив его книги. Что, собственно, и последовало. Уже несколько дней приобрести что-либо из Акунина в России невозможно, по крайней мере, на легальных площадках.

Вот тут у нас странная коллизия сложилась. С Акуниным все более-менее понятно и, честно говоря, мне, как, полагаю, примерно всем из нас, всегда были до фонаря его политические убеждения и моральные императивы. Согласитесь, довольно странно отказаться читать интересную книгу на том основании, что ее автор – законченная скотина в повседневной жизни. Тот же А. С. Пушкин, как описывают его современники, с моральной точки зрения был весьма далек от идеала. Так что же – Пушкина из-за этого придать анафеме и «Евгения Онегина» изъять с книжных полок?

Таким образом, на повестке дня главный вопрос: нужно ли разделить писателя, с его моралью и политическими убеждениями, и его произведения? Другими словами, можно ли было не запрещать к продаже книги писателя Бориса Акунина? Вопрос дискуссионный, я высказываю свою точку зрения, совершенно не стремлюсь ее навязать или кого-то переубедить.

Так вот я убежден, что книги Акунина не следовало изымать из магазинов. Более того, этот запрет незаконен, по крайней мере, на сегодняшний день. Писатель Акунин внесен в реестр террористов и экстремистов, но ни одной его книги в реестре запрещенной экстремистской литературы нет. Отсутствуют юридические основания убирать их с полок книжных магазинов и электронных библиотек. Конечно, есть формальное основание в том случае, если издатель выплачивает писателю гонорар или авторские отчисления в виде роялти или иной форме. Вроде как, тем самым, идет финансирование террориста и экстремиста. Но разве это проблема? Что мешало просто запретить перечислять Акунину деньги за проданные книги? Неужели это сложнее, чем запретить разом все творчество писателя?

Тем более, что это решение тянет за собой целый шлейф связанных событий. Как быть с экранизациями творчества Акунина? Тоже запретить? Самые известные, кстати, были выполнены продюсерским центром «ТриТэ» Никиты Михалкова и при его непосредственном участии – не следует ли в таком случае признать главного «бесогона» страны пособником и соучастником экстремиста Акунина? А как быть читателям? Не надо ли срочно избавиться от книг Акунина в домашней библиотеке, дабы в один прекрасный день в твой дом не вошел «брандмейстер Битти», герой антиутопии Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», вместе со своей пожарной командой? Так мы далеко можем зайти, если будем все подряд брать и запрещать.

Надо понимать две принципиальные вещи. Во-первых, цензура и запрет творчества в исторической перспективе не решают никаких задач. Практически все великие сталкивались с цензурой. В разных странах, в разные исторические периоды запрещали Гейне и Чапека, Набокова и Сэлинджера. Это что-то изменило? Имена и произведения великих известны любому культурному человеку, фамилии запретителей преданы забвению в пыльных архивах. Во-вторых, любой запрет только подогревает интерес к автору и его творчеству. Акунин, прямо скажем, давно «поехал с ярмарки», его последние произведения и близко не напоминают лучшие творения прежних лет. Но теперь, в чем нет никаких сомнений, порядком исписавшийся автор обретет второе дыхание. Если хотели как-то унизить Акунина, самое правильное было бы его демонстративно игнорировать. Ну мало ли, что там сказал в интервью пранкерам какой-то высокотиражный беллетрист. Плюнули, растерли и поехали дальше.

Многие подметили интересный курьез. Акунин во многих своих произведениях создал образ «империи, которую мы потеряли». Идеализированная, порой черно-белая картинка, где, по одну сторону, благородные офицеры, а по другую – циничные шпионы и кровавые злодеи. Часто в его романах главные положительные герои – силовики. В некоторых прослеживается системное антизападничество, почти животная ненависть к Петру Первому и его реформам, направленным на интеграцию России в западную цивилизацию. Это же все очень созвучно сегодняшним трендам. А его понимание большевиков и событий 1917 года, я бы сказал, полностью идентично взглядам Владимира Путина, которые он артикулировал в последние годы.

Возможно, поэтому Борис Акунин до последнего времени избегал разных статусов. В это почти невозможно поверить, но, живя многие годы на Западе и критикуя российскую власть, он так и не стал иноагентом по версии Минюста. Жил бы так и дальше, если бы не наговорил лишнего.

И последнее. Многие обратили внимание, что запрет книг Акунина – это первый запрет творчества писателя в постсоветской России. Означает ли это начало репрессий в отношении деятелей искусства? Тут все не так однозначно. Государство поставило культурную общественность в ситуацию жизненного выбора. Логика проста. В своей «внутренней Монголии» ты можешь быть сколько угодно оппозиционером, любой степени радикальности. Мыслепреступления в России пока не существует, думать про себя разрешено. Но если ты, будучи деятелем культуры, а, стало быть, лидером общественного мнения, начинаешь громко думать против Системы вслух, тут уже государственная машина рада обрушиться на тебя всей мощью репрессивного механизма.

Вероятно, это логика касается всех, более-менее публичных персон. Такой вот алгоритм жизни в современной России.

Константин Калиниченко

* писатель Борис Акунин внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Теги: #книги #литература #Резонер #писатели
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где планируете провести новогодние выходные?
В опросе приняло участие 171 человек
21.12.2023, 16:350 Сосульки на крыше культурного центра Куньинского района привлекли внимание прокуратуры 21.12.2023, 16:340 «Война с саламандрами» в XXI веке 21.12.2023, 16:240 Мотопомпы для откачки воды передал в зону СВО Владимир Кузь 21.12.2023, 16:210 Проект наставничества сделал Год педагога ярким, заявила амбассадор форума классных руководителей
21.12.2023, 16:140 Армен Мнацаканян: Проблема догазификации — в организации труда 21.12.2023, 16:100 Пять лучших УИКов наградят в Псковской области 21.12.2023, 16:070 Путин поручил установить федеральный статус многодетной семьи с единым перечнем льгот 21.12.2023, 16:050 Псковичи начали учиться программированию в Великом Новгороде
21.12.2023, 15:580 Штаб общественного наблюдения за выборами откроется на улице Советской в Пскове 21.12.2023, 15:490 На президентских выборах будет вестись активная борьба за второе место - Илья Стрелков 21.12.2023, 15:470 «Беседка»: Наставничество как региональная форма профессионального взаимодействия. ВИДЕО 21.12.2023, 15:460 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 декабря
21.12.2023, 15:370 Армен Мнацаканян: В каждом муниципалитете свои проблемы, но для региона они — общие 21.12.2023, 15:320 Трехдневные выборы позволяют большему количеству избирателей проголосовать – Наталья Исакова 21.12.2023, 15:280 Мобилизованные получили гуманитарный груз из Великих Лук 21.12.2023, 15:260 «Новые люди» поддержали проект начинающих предпринимателей по созданию креативного пространства в Пскове
21.12.2023, 15:230 Определена дата фестиваля «Довмонт Псковский» 21.12.2023, 15:220 Наталья Горбачева: Мы делаем всё, чтобы выборы прошли максимально удобно и прозрачно 21.12.2023, 15:150 Театр драмы в Пскове вносит изменения в репертуар из-за болезни артиста 21.12.2023, 15:130 Более 25 тысяч человек посетили стенд Псковской области на выставке «Россия» в День региона
21.12.2023, 15:040 Псковский общественный штаб по наблюдению за выборами занимает первое место на Северо-Западе - Илья Стрелков 21.12.2023, 15:000 Оплата покупок по QR-коду Сбера стала ещё быстрее 21.12.2023, 14:590 Олег Майоров: Муниципальная реформа не повлечет за собой кадровых сокращений 21.12.2023, 14:530 Акция с окунанием в проруби пройдет в Пскове 23 декабря
21.12.2023, 14:470 Виртуальные выставки «Михайловского» отмечены специалистами «Медиалогии» как лучший инфоповод-2023 21.12.2023, 14:450 Заседание Госсовета о повышении престижа педагога состоится 27 декабря 21.12.2023, 14:440 Наталья Исакова: Общественный наблюдатель на выборах должен быть готов к любой ситуации 21.12.2023, 14:420 «Три мудреца»: Что год грядущий нам готовит? ВИДЕО
21.12.2023, 14:310 Основную цель штаба общественного наблюдения назвал Илья Стрелков 21.12.2023, 14:271 Новый цех «Велрыбпрома» будет европейского уровня 21.12.2023, 14:190 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга «Выборы президента РФ под общественным наблюдением» 21.12.2023, 14:180 Фрагменты храма XV века обнаружили археологи в центре Пскова
21.12.2023, 14:130 Наталья Мельникова усилит фракцию ЕР в областном Собрании — Армен Мнацаканян 21.12.2023, 14:000 Премиальные клиенты Сбера получат больше привилегий 21.12.2023, 13:550 Новое пассажирское судно «Иния» для Псковской области приступило к ходовым испытания 21.12.2023, 13:480 Горячая линия Деда Мороза заработала в России
21.12.2023, 13:360 Авторские мастер-классы презентовал Псковский музей-заповедник на выставке «Россия» 21.12.2023, 13:220 В Псковской области сохраняются высокие темпы роста ипотечного кредитования 21.12.2023, 13:180 Президентский фонд культурных инициатив поддержал еще три проекта из Псковской области 21.12.2023, 13:150 Армен Мнацаканян: Мы предупреждали Олега Басникова, нужно было работать
21.12.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Что год грядущий нам готовит? 21.12.2023, 13:020 Об открытиях российских ученых рассказала врио ректора ПОИПКРО ученикам психолого-педагогических классов Пскова 21.12.2023, 13:000 Правительство Ленинградской области и Сбер объединяют усилия для повышения качества жизни в регионе с помощью ИИ 21.12.2023, 12:523 Армен Мнацаканян: Деньги есть, нужны грамотные руководители
21.12.2023, 12:430 Суд вынес приговор псковичу, сбившему ребенка у детской областной больницы в 2021 году 21.12.2023, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о наставничестве 21.12.2023, 12:260 Онлайн-брифинг «Выборы президента РФ под общественным наблюдением» пройдет в пресс-центре ПЛН 21.12.2023, 12:170 Псковский Социальный фонд начал прием заявлений на продление единого пособия в 2024 году
21.12.2023, 12:090 Прохожая предложила великолучанке «снять порчу» и забрала ее кольцо  21.12.2023, 12:070 Псковскому композитору, автору гимна Пскова Николаю Мишукову исполняется 91 год 21.12.2023, 12:020 Новогодний фейерверк отменили в Великих Луках 21.12.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 декабря
21.12.2023, 12:000 Сбербанк стал лидером по выдачам POS-кредитов онлайн 21.12.2023, 12:003 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Арменом Мнацаканяном 21.12.2023, 11:510 Главные достижения Псковской области в сфере образования представил Андрей Ермаков на лекции в День региона 21.12.2023, 11:370 Проект цирка «Псковский скоморох» победил в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив
21.12.2023, 11:282 Островичка отдала мошенникам свыше семи миллионов рублей 21.12.2023, 11:220 «Зверьё моё»: О безопасности домашних животных во время новогодних праздников. ВИДЕО 21.12.2023, 11:220 Сапоги и сабо завода «Псков-Полимер» получили знак качества «Лучшее - детям» 21.12.2023, 11:111 «Три мудреца»: Что год грядущий нам готовит?
21.12.2023, 11:080 Передовой опыт Псковской области по устройству детей-сирот в семьи представлен на выставке «Россия» 21.12.2023, 11:020 Заместители главы администрации Великих Лук избавились от приставок «и. о.» 21.12.2023, 11:000 Управлять эквайрингом торговых точек от Сбербанка стало удобнее 21.12.2023, 10:580 Долгожданная книга: к 10-й годовщине памяти убиенного пастыря
21.12.2023, 10:510 «Беседка»: Наставничество как региональная форма профессионального взаимодействия 21.12.2023, 10:470 МРОТ, пособия, ЖКХ: какие изменения ожидают псковичей в 2024 году 21.12.2023, 10:390 Бюджет города на 2024 год приняли в Великих Луках 21.12.2023, 10:350 Псковская общественница заявила о несостоятельности критики трехдневного голосования
21.12.2023, 10:324 «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян об итогах работы фракции «Единая Россия» в областном Собрании в 2023 году 21.12.2023, 10:310 Гараж горел на улице Звездной в Пскове 21.12.2023, 10:280 Путин до 15 января ждет доклад о постановке граждан на воинский учет без явки в военкомат 21.12.2023, 10:240 Сладкоежка попался на краже шоколада в Великих Луках
21.12.2023, 10:220 Наталья Мельникова: Многодневное голосование повышает легитимность выборов 21.12.2023, 10:130 Трех африканцев и водителя осудили в Невеле за попытку незаконно покинуть РФ 21.12.2023, 10:030 Андрей Турчак: Десятый доклад рабочей группы по СВО направлен президенту 21.12.2023, 09:480 «Виновные будут наказаны»: число нападений на отделения банков заметно сократилось в СЗФО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru