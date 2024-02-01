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Блоги / Константин Калиниченко

Спецоперация и мир

01.02.2024 16:46|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«От стены до стены вы все молитесь богу войны, а над всем купол злой тишины, ох, легко доиграться»

«Аквариум» — Под мостом. Как Чкалов

 

Пока полстраны с интересом смотрят остросюжетный политический мини-сериал «Путь Надеждина на выборы», отвлечемся немного от предвыборной повестки и оценим положение вещей со стороны.

И тут надо признать – плохи наши дела. Не конкретно России, а планеты в целом. Мы как-то упустили тот неловкий момент, когда у некогда цивилизованного мира натурально «засвистела фляга», и стал он представлять собой странную толпу безумцев, которые, истерически гогоча, перебрасывают хрустальный шар над каменным полом.

© Владимир Манюхин / sfg.media/magazine/apocalyptic-sketches-of-the-contemporary-artist

Из каждого западного утюга нам настойчиво прогнозируют третью мировую войну. Год назад я наивно полагал, что это только в России каким-то чудом сохранились «ястребы» атомной войны. Но, как оказалось, сильно ошибался. Наши «ястребы» в этом вопросе западным в подметки не годятся. Теперь их лидеры наперегонки соревнуются, кто больше боится, что Россия на них нападет и вовсю готовятся воевать.

Первым эту глупость сморозил президент Украины Зеленский. Он старается привлечь максимум сторонников на свою сторону. Пугает всех страшной Россией, вангует, что, если падет Украина, то следом Россия сожрет и весь демократический мир и не подавится. В общем, риторика обычного алармиста, тут нечего добавить.

Неясно, с какого перепугу ее подхватили другие страны? «Ой-ой-ой, тьма, идущая с Востока, вот-вот поглотит наш благословенный уголок». Ей-богу, все напоминает старый советский анекдот, где девушка с 9 этажа орет проходящему по улице незнакомому мужику:

- Мужчина, я вас боюсь!

- С чего вы меня боитесь?

- А вы меня изнасилуете!

- Как же я вас изнасилую, если я иду по улице, а вы на балконе 9 этажа?

- А я к вам сейчас спущусь…

Доходит до совершеннейшего абсурда – на минувшей неделе правительство Австралии заявило, что опасается начала войны с Россией. Камон, уважаемые аборигены и антиподы, вы глобус себе что ли купите, посмотрите, где Австралия и где Россия. И с какой вообще стати России на Австралию нападать? Чтобы отжать Тасманию и мобилизовать кенгуру?

Австралия готовится к войне с Россией (фото: belon.club/15569.html)

Давайте по гамбургскому счету. Вот у нас есть сложившаяся ситуация, не нужно сейчас с пеной у рта доказывать, кто первый начал и кто больше виноват. Необходимо выдохнуть, оглядеться по сторонам и с холодной головой начинать искать выход. Крепко подумать о том, как все это прекратить с наименьшим ущербом для всех.

Но такое складывается ощущение, что у коллективного Запада – диаметрально противоположная задача. Как только раздались с нашей и с украинской стороны голоса, что пора бы перестать уже бесконечно сражаться за «Малиновку» и попробовать что-то другое, например, сесть за стол переговоров и там попытаться найти истину, тут же с Запада поперла эскалация. Нет, перебивая друг друга вопят президенты, премьер-министры и многочисленная евробюрократия, нельзя садиться с Россией за стол переговоров, нужно готовиться к ядерной войне с Россией…

Откровенно говоря, в наших отношениях с Западом за последние 2 года ничего принципиально ведь не поменялось. Но риторика западных «ястребов» неуклонно движется по пути нагнетания. Похоже на то, что часть некогда цивилизованного мира не прочь повоевать с Россией, для чего устраивает провокации и подобие боксерского трэш-тока. Великобритания готовится к войне с Россией, Нидерланды готовятся и Швеция тоже. Вы там в своем уме, уважаемые европейцы? Какие у России вообще основания с вами воевать?

Вся эта кампания по нагнетанию «российской угрозы» все больше напоминает массовую истерию в религиозной секте. Страны друг друга накручивают, разум, походу, совсем отключился, если даже в Австралии впали в милитаристское безумие, и в качестве доминирующего геополитического тренда пытаются продвинуть эпический бред. Ну а вишенкой на торте стало сегодняшняя новость о выдвижении генсека НАТО Столтенберга на Нобелевскую премию мира. Видный миротворец, ага. Ну прямо все по Оруэллу: «Война — это мир».

Но факт в том, что, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. О войне с Россией ведь не рядовые бюргеры в Хофбройхаус за раундом пива или какие-нибудь реднеки в Канзасе за просмотром американского футбола рассуждают. О войне говорят руководители Евросоюза, лидеры правящих партий и правительств западных государств.

Более других, как водится, усердствуют страны Балтии. Там не стали долго думать, а сразу начали выпрыгивать из штанов. Заявлено о строительстве какой-то «линии обороны» то ли из бункеров, то ли еще чего. Правительство буквально накручивает местное население. Для меня это просто какой-то паноптикум. Мы живем на границе, еще несколько лет назад ездили в Эстонию обычными туристами на уик-энд, прошвырнуться по Лыунаукескусу да выпить пива в Pussirohukelder, а теперь они собрались косплеить линию Маннергейма, судорожно строят блиндажи и планируют героически обороняться. От кого?

Бывшие псковские блогеры, разумеется, подключились, тоже рассуждают, куда им дальше бежать, если «восточный сосед» бодрым маршем прошагает до Риги. Какая-то смехотворная второсортная драматургия на ровном месте. Но нет сомнения, что это – срежиссированный процесс, акторы которого исполняют строго отведенную роль.

Причем это не первый такой срежиссированный акт пьесы. Мы видели, как полтора года назад случился массовый исход западного бизнеса, который уходил из России во вред себе, проливая горючие слезы, но единым строем. Эффект бараньего стада там был виден невооруженным глазом. А тех, кто имел наглость остаться в России, начинали шеймить на Западе по всем канонам хрестоматийного буллинга. Не надо быть Спинозой, чтобы понимать – это произошло не потому, что всем очень жалко Украину. Стадные одномоментные процессы возможны только в условиях четкой координации из единого центра. Кто-то дал отмашку, и исход бизнеса из России стартовал. Также и сейчас с нагнетанием истерии на предмет неизбежного нападения России на страны Запада.

Вопрос, для чего это все? Какова цель эскалации? Почему не было и намека на такие мысли год назад, а сегодня лидеры стран Запада как попугаи повторяют их друг за другом? Ответ, на мой взгляд, лежит на поверхности. Именно коллективный Запад является главным бенефициаром любой войны. Это выгодно капитанам бизнеса, которые получают гарантированные миллиардные контракты, это выгодно политикам, которые, пугая граждан мифической российской угрозой, отвлекают их от реальных проблем и сохраняют власть. А граждане, как всегда, лишь разменная монета в большой игре.

В иной ситуации можно было бы посмеяться, покрутить пальцем у виска – мало ли сумасшедших в большой политике. Но, как пел Борис Гребенщиков*, признанный иностранным агентом по версии Минюста, «От стены до стены вы все молитесь богу войны, а над всем купол злой тишины, ох, легко доиграться».

Константин Калиниченко

* Борис Гребенщиков признан Минюстом России иностранным агентом

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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