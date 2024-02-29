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Спорт и политика

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.





«Боль неизбежна. Страдание — личный выбор каждого»

Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге»

Когда речь заходит о псковском спорте, как правило, мы говорим либо о локальных достижениях, мало что значащих за пределами жизни отдельного спортсмена и его тренера, либо о проблемах. Для спорта высоких достижений в регионе, объективно, нет подходящих условий. Для большого футбола нужны большие деньги, для плавания нужен 50-метровый бассейн, хоккей – сам по себе дорогой вид спорта, многим родителям не по карману оплачивать лед и покупать профессиональную и быстро изнашивающуюся хоккейную амуницию. А где-то просто не сложились традиции и условия, как, например, в регби или спортивной гимнастике.

Но в любом правиле есть исключения. По этой логике раз в несколько спортивных эпох в Псковской области рождаются выдающиеся спортсмены. Можно вспомнить российского футболиста Дмитрия Аленичева, одного из самых успешных россиян в мировом футболе. Правда, выдающимся футболистом он стал уже после того, как уехал из Пскова, но фанатская трибуна старого стадиона «Машиностроитель» отлично помнит, как братья Аленичевы зажигали в начале 1990-х. Далее, конечно, лыжник Михаил Иванов – олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити и, бесспорно, самый успешный пскович в большом спорте. И вот, появилась новая псковская звезда российского спорта – прыгунья в высоту Наталья Спиридонова.

Не стану пересказывать перипетии зимнего чемпионата России по легкой атлетике и изображать знатока прыжков в высоту. Но интернет, слава богу, еще не отключили, поэтому я погуглил и выяснил пару-тройку интересных моментов. Во-первых, что 2 метра в женских прыжках в высоту – это гроссмейстерская высота, взяв которую ты вступаешь в клуб избранных, элиту этого вида спорта. 2 метра и выше в мире сегодня прыгают 4-5 спортсменок. Во-вторых, с результатом 2.00 можно рассчитывать на победу на главных мировых соревнованиях. Например, на Олимпиаде 2016 года в Рио победила спортсменка из Испании, прыгнув «всего лишь» на 197 см. И, в-третьих, 2.00 в 2024 году – это третий результат сезона в мире. Т. е. Наталья Спиридонова имела не только все основания поехать на Олимпиаду – 2024 в Париже, но и бороться там за медаль.

Но не поедет. Мы все прекрасно знаем, почему. Российские спортсмены, за единичными исключениями, вроде профессионального хоккея (имею ввиду НХЛ) и большого тенниса, сегодня находятся в касте неприкасаемых. От большого спорта они отлучены по воле международных спортивных федераций. В этом плане мы – «племя изгоев».

Это отлучение, вне всякого сомнения, варварское и совершенно безосновательное. От российских спортсменов требуют высказать политическую позицию, что, если кто не знает, напрямую запрещено Олимпийской хартией. Есть по этому случаю показательная история. На Олимпиаде 1968 года в Мехико американские легкоатлеты, Том Смит и Джон Карлос, были изгнаны с турнира за то, что во время церемонии награждения подняли вверх руку, сжатую в кулак – жест против расизма. Не потому, что кто-то там был за расизм, а потому, что спортсменам не полагается использовать соревнования для пропаганды политических взглядов. Но в нашем случае все поставили с ног на голову, видимо #этодругое. Предлагаю в этом вопросе поставить точку, не вижу смысла тут что-то добавлять.

Томми Смит и Джон Карлос на Олимпиаде —1968 в Мехико (фото: Angelo Cozzi / Mondadori Publishers)

И вернемся к Наталье Спиридоновой. Сегодня она, конечно, счастлива и радуется взятой, во всех смыслах, новой высоте. Уже завтра острота победы поутихнет и встанет вопрос – что дальше? Наталье чуть за 20, у нее впереди 10-15 лет активной спортивной карьеры.

Но куда, извиняюсь, ей прыгать? Не секрет, любой профессиональный спортсмен в олимпийских видах мечтает о победе на Олимпийских играх. Но в сложившихся обстоятельствах из всех олимпиад псковской спортсменке доступны только «Олимпиады союзного государства». Можно прыгать пару раз в год на чемпионатах России, выезжать на турниры федеральных округов и т.д. Но мы же прекрасно отдаем себе отчет, что для спортсменки уровня «2 метра» в прыжках в высоту все это – чемпионат водокачки.

Спортивные чиновники, утопая телами в мягкой офисной мебели, рассуждают, что «надо подождать». Ситуация, рано или поздно, изменится, разум в головах мировой спортивной закулисы победит, сами приползут на коленях, будут умолять вернуться, потому что без русских большой спорт превратился в маленький. Но это, разумеется, обычная чиновничья фальшь. Никто не приползет и умолять не будет. Нас, само собой, когда-нибудь вернут, но это будет не скоро. Я более-менее внимательно смотрю за реакцией мировой спортивной общественности на отлучение российских спортсменов. И вижу, что сильно по этому поводу переживали в 2022 году, в 2023-м переживали уже меньше, а сегодня об этом уже практически не говорят. Адаптировались к «новой нормальности». Привыкли за 2 года без русских – лыжники норвежские привыкли, финские и чешские хоккеисты тоже, хоть и тяжелее. Про российских футболистов можно было и не вспоминать, они что есть, что их нет. Европейский футбол, олды должны это помнить, прожил во второй половине 1980-х без родоначальников футбола – английские футбольные клубы были отлучены за бесчинства своих болельщиков. И ничего, никто не помер и на коленях не ползал, а английский клубный футбол в те годы откатился на много ступеней вниз.

Еще такой нюанс. Наталья Спиридонова прыгнула на 2 метра. Спортсменка, занявшая 2 место, показала результат 1.93, на 7 см ниже победителя. Для понимания разницы — это примерно, как в беге на длинную дистанцию на 2 круга обогнать.

Вопрос: какой путь выбрать в этой ситуации? Бесконечно выигрывать провинциальные турниры, а потом приходить домой и смотреть в интернете, как на главных мировых соревнованиях другие пытаются взять высоту 2.00? Как кто-то с таким результатом побеждает на Чемпионатах мира?

Я думаю, что очень скоро перед лучшей псковской спортсменкой встанут онтологические вопросы: мотивации и перспектив. Как не допустить спортивной деградации? Тут нужно понимать одну простую вещь: спортсмен, достигший таких результатов – это очень амбициозный, голодный до побед человек. В разы более амбициозный, чем среднестатистический гражданин. Здоровые чемпионские амбиции очень скоро потребуют удовлетворения, которое «чемпионат водокачки» априори дать не способен.

Я думаю, все понимают, что выход тут один. Уверен, что услышу в свой адрес взрыв негодования, но попробуйте честно посмотреть правде в глаза. Поставьте себя на место 20-летней спортсменки, которая только что показала 3-й результат в мире, и у нее вся спортивная жизнь впереди.

Этот выход, как бы ни было грустно — смена спортивного гражданства. Подчеркну – спортивного, а не государственного, есть такая процедура в мировой практике. Мир достаточно многообразен, в нем есть разные страны, не только враги России. Вот только не надо приторного ханжества, рассуждений про «предательство» и прочее. Это – большой спорт. У профессионального спортсмена жизнь подчинена правилам, сильно отличающимся от правил диванного аналитика, который спорт в своей жизни видел, в основном, по телевизору. Подумайте, как бы вы поступили в ситуации Натальи Спиридоновой, только честно.

Поверьте, мне менее всего хочется, чтобы российские спортсмены выступали за какие-то другие страны. Но я считаю совершенно несправедливым и абсолютно нечестным запрещать им такой путь продолжения карьеры. Не надо разрушать их мечту и, по большому счету, ломать им жизнь. Кому достаточно внутрироссийских соревнований, вопросом смены гражданства не станут задаваться. Остальным ни в коем случае не следует препятствовать и подвергать шеймингу.

И, кроме того, думаю, многие хотели бы снова видеть российских спортсменов на мировых форумах, соревнующихся и побеждающих в борьбе с лучшими и сильнейшими. Сменив спортивное гражданство, можно оставаться патриотом своей Родины. А за своего, за русского, мы поболеем в любом случае, под каким бы он там флагом ни выступал.

Константин Калиниченко